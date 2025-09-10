Что за вратаря «МЮ» откопал в пятой команде Бельгии? Похоже, теперь он будет основным

«Манчестер Юнайтед» разобрался с вратарской позицией. Точнее, стало понятнее, на кого рассчитывает тренер. Андре Онана в августе не появлялся на поле в трёх турах АПЛ, но вышел в Кубке лиги. Тогда «МЮ» уступил «Гримсби» из четвёртой по силе лиги, и к камерунскому вратарю были вопросы по обоим пропущенным мячам. Вероятно, после этого было принято решение, что голкипера необходимо отпустить. Даже несмотря на неплохую статистику по шот-стопингу за два сезона АПЛ (PSxG: +1).

Получилось так, что Онана брали у «Интера» за € 50 млн, а теперь отдают в бесплатную аренду «Трабзонспору». По информации инсайдера Фабрицио Романо, «МЮ» ещё будет покрывать часть зарплаты вратаря. Такие условия могут говорить о том, что английский клуб очень хотел отпустить Онана, который был основным вратарём на протяжении двух сезонов (пропустил только четыре матча в АПЛ).

Андре Онана Фото: Ash Donelon/Getty Images

Судя по всему, Аморим видит первым номером новичка Сенне Ламменса. «МЮ» купил всё-таки 23-летнего бельгийца, а не Эмилиано Мартинеса из «Астон Виллы». До последнего момента шли переговоры, однако в последний день трансферного «МЮ» забрал голкипера «Антверпена» за € 21 млн плюс € 4 млн бонусами. В «МЮ» его конкурентами будут 39-летний Том Хитон и Алтай Байындыр, смотревшийся в первых турах не сильно лучше Онана.

Ламменс – вратарь, которого не знает широкая аудитория. Он играл в юношеских и молодёжной сборных Бельгии, но ещё не дебютировал за основную. А в заявку на сентябрьские матчи не попал. В еврокубках провёл лишь один матч – поражение от «Порту» в Лиге чемпионов (0:2) в 2023 году. Так что на трансфер в топ-клуб он наработал своей игрой в чемпионате Бельгии. Полноценно основным Ламменс стал только в прошлом сезоне, который получился для вратаря весьма убедительным.

Сенне Ламменс Фото: Gregory Van Gansen / Getty Images

Оборона «Антверпена» сделала всё, чтобы у вратаря было много работы и он мог блеснуть. Ламменс сделал 173 сейва – минимум на 20 больше, чем у любого голкипера в топ-10 лигах. Голкипер пропустил на 14,5 мяча меньше, чем должен был, исходя из ожидаемых голов. В прошлом сезоне в топ-5 лигах больше лишь у вратаря «Реймса» Йеванна Диуфа (PSxG: +14,6). А если учитывать и плей-офф чемпионата Бельгии, то у Ламменса получается вообще 17,4 предотвращённого гола – космический результат. С начала прошлого сезона Ламменс отразил пять из семи пенальти.

The Athletic отмечает, что от других молодых вратарей его отличает то, как уверенно он сохраняет равновесие до последней секунды, заставляя нападающих принимать плохие решения. Ещё одна отличительная черта – то, как часто он играет на выходе. Идёт вперёд, когда другие вратари предпочли бы остаться на линии. Он уверенно действует, когда нужно забрать верховой мяч (рост голкипера – 193 см). Хотя при выходах один на один Ламменс иногда слишком смело выходит из ворот, оставляя их открытыми.

Сенне Ламменс Фото: Xavier Piron/Getty Images

В таких ситуациях тренеры вратарей скажут, что слишком амбициозного вратаря легче «отточить», чем нерешительного. Игра на выходах – это как раз то, чего долгое время не хватало «МЮ». Плюс Сенне достаточно хорошо играет ногами и редко теряется под прессингом, хотя в АПЛ он будет на другом уровне.

Похоже, у Ламменса отличные задатки, однако его неопытность настораживает. 23-летний вратарь отыграл только один полноценный сезон. Да и то за пятую команду Бельгии. В Англии он столкнётся с аномальным давлением. Там СМИ прессингуют жёстче, чем в других странах, а тяжелее всего как раз игрокам «МЮ». Бывшие футболисты этой команды (во главе Роем Кином, конечно же) публично прикладывают нынешних футболистов, которые далеки от успехов времён Алекса Фергюсона. Насколько начинающий вратарь будет психологически устойчив при завышенных ожиданиях, возможно, ключевой вопрос.