«У Морено нет души — он относился к нам как к пешкам». У экс-вратаря «Сочи» накипело

Николай Заболотный многого добился с «Сочи»: выходил с командой в Премьер-Лигу, становился серебряным призёром и попадал в еврокубки. Этим летом южане с приключениями вернулись в РПЛ, но дальше пошли без него.

В интервью «Чемпионату» Николай рассказал, что творилось в коллективе в последние месяцы и как он сам стал лишним в уже практически родной команде.

— Когда стало ясно, что дальше «Сочи» — без вас?

— Когда вернулись со сборов. Мне сразу объявили, что я не нужен и в команду едет новый вратарь — Юра Дюпин. Понял, что скоро уйду.

— Разговор с тренерским штабом был?

— Я говорил со спортивным директором, Кудряшовым. Морено не изъявил желания со мной общаться. Хотя до этого на протяжении полутора лет я часто с ним разговаривал. А вот когда он решил меня убрать, на разговор не вызвал.

— Диалога с тренером в последнее время вообще не было?

— Было ощущение, что Морено меня избегал. Мы с ним не пересекались даже. Возможно, я сейчас буду жёстко говорить, и дело не в обиде на тренера. Дело в его отношении к футболистам — оно было очень странным. Это касается не только меня, но и всей команды.

— Однако при Морено вы получили место в основном составе. Что произошло потом?

— Мне сложно сказать, почему я был основным, а потом перестал играть. Но его отношение ко всем футболистам было как к фишкам или пешкам. Он мог нас двигать на макете, не понимая, что нам трудно исполнять то, что он говорит. Это больше относится к моменту, когда мы вылетели в Первую лигу. В РПЛ, когда Морено только пришёл, футболисты его больше понимали. А потом тренер немного изменился.

— Может, иностранные специалисты просто не готовы к нашей Первой лиге?

— Мне показалось, что дело даже не в лиге. После полугода в команде он изменился как тренер и человек. Его мысли перестали работать, а игроки перестали ему верить. Морено постоянно менял состав, тактику. У нас не было стабильности. Из-за этого не было понимания в игровых моментах. От лиги это не зависело. Тут вопрос в отношениях тренера с командой.

— Нестабильность Морено повлияла на результаты?

— Да.

— Какая атмосфера была в команде?

— На настроение влияют результаты. Если их нет, то и настроения не будет. Не буду говорить, что виноват тренер. Отсутствие результатов — общая вина.

Роберт Морено Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Тренера поддерживали?

— Не знаю, если Морено и общался, то больше с игроками, которые говорят на его языке. Но это лично моё мнение.

— Как находить мотивацию и не опускать руки в такой ситуации?

— Когда тренер уехал посреди стыковых матчей, в команде пропало взаимопонимание. Наверное, тогда надо было его убирать. Как следствие — «Сочи» на последнем месте в РПЛ, и что-то исправить сложно.

— Как вы воспринимали манёвры Морено в стыках: то уезжает, то возвращается?

— Тут нечего комментировать — всё произошло быстро. Стыковые матчи — это три дня между встречами. Мы отыграли, нас потренировал специалист «Сочи-2» Елагин, поехали на второй матч. Когда прошли дальше, разъехались по отпускам. Получилось, что без Морено пробыли один день между играми. Не было времени обсуждать ситуацию. Лучше задавать вопрос руководству, что это было.

— Отставка Рубашко и спортивного директора клуба Орлова тоже удивила?

— Это было очень неожиданно. Видимо, «Сочи» меняет вектор. Очень многие игроки и персонал покинули клуб. Борис Романович Ротенберг принял такое решение — его право. У клуба начинается новая история.

Николай Заболотный Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

— Команда была готова к возвращению в РПЛ?

— Наверное, если бы поменяли тренера, было бы больше шансов на старт получше. Но Морено остался, команда находилась в подвешенном состоянии. Нам тяжело дался переход из Первой лиги в РПЛ. Много факторов сложились — смена руководства, непонятный момент с тренером, видимо, долго ещё принимали решения по новым трансферам. Всё наложилось. Команде нужно время стабилизироваться и начать набирать очки.

— Допускаете, что Морено мог где-то играть на публику и быть не до конца искренним в своих словах и поступках?

— Плохо обсуждать его после отъезда, но скажу кратко — души у него нет. Я говорил, что к игрокам он относился как к фишкам, — это как раз про его поступки.

— Осинькин способен спасти команду?

— Я его не застал, так как уже покинул клуб. Однако желаю, чтобы у него в «Сочи» всё получилось. Мне бы хотелось, чтобы команда смогла выбраться из сложной ситуации. Надеюсь, у Игоря Витальевича всё будет хорошо. Обидно, если до Нового года команда окажется в Первой лиге.

— Но ситуация ещё поправима?

— По отзывам игроков, которые работали с Осинькиным, это хороший специалист. У него есть все шансы спасти команду.

— Насколько Ротенберг близок к команде?

— Все решения принимает Борис Романович. Периодически он посещает игры, заходит в раздевалку или приезжает на базу. Это происходит не так часто, но Ротенберг принимает большое участие в жизни клуба. У нас строятся академия, гостиница. Борис Романович приезжал, открывал. Он полностью вовлечён в жизнь «Сочи».

— И с игроками коммуницирует?

— Да, с ним всегда можно было поговорить.

— В чём был секрет «Сочи» Федотова?

— С приходом Владимира Валентиновича всё наладилось. Он поправил ситуацию с составом, взял новых игроков. В первые полгода Федотов спас команду от вылета. Но первым в команду поверил Ротенберг. Борис Романович как-то пришёл в раздевалку и сказал: «Я верю, что вы можете бороться не за выживание, а за первую пятёрку». Это было сказано, когда команда только спаслась от вылета. Выглядело странно, однако потом мы закончили сезон на пятом месте и попали в еврокубки. Ротенберг поверил в нас, а Владимир Валентинович очень тщательно подбирал состав. У него были хорошие помощники. У нас сложилась семейная обстановка, был хороший коллектив. Это всё повлияло на результаты.

Борис Ротенберг Фото: РИА Новости

— Не было обидно, что Федотов ушёл в ЦСКА?

— «Сочи» тяжело каждый год соревноваться с такими клубами, как «Спартак», ЦСКА или «Зенит» с «Краснодаром». Он сделал шаг наверх, пошёл в топ-клуб, где добился результатов. С его стороны это был правильный шаг. Нам же без Федотова надо было по-другому действовать.

— Как менялась посещаемость матчей за ваше время в клубе?

— Когда клуб только вышел в РПЛ, на топовые команды приходило по 15-20 тысяч зрителей. Это много для Сочи. Когда в 2022 году был результат, народ тоже ходил. А когда нет результата и команда играет в Первой лиге, наверное, спрос на футбол падает.

— Как бы охарактеризовали своё время в «Сочи»?

— Успешное. Я не всегда играл, но был готов выйти на поле в любой момент. Во всех победах принимал участие — выход в РПЛ, «серебряный» сезон, попадание в еврокубки. Так что положительно оценю время в «Сочи». Я провёл тут больше всего времени. Это лучший отрезок в карьере.

— Самый запоминающийся момент за эти семь лет?

— Второе место и попадание в еврокубки больше всего отложились в памяти. Но когда ты борешься за выживание, это тоже большая нагрузка на команду. Было тяжело. Когда в этом году мы выходили в РПЛ, эмоции было сопоставимы со вторым местом.

— Какие теперь планы?

— Хотелось бы поиграть пару лет. Здоровье позволяет, силы есть. Надеюсь, будет время найти команду. Потихоньку появляются варианты.

— Ещё не задумываетесь, чем заняться после завершения карьеры?

— Задумывался пойти учиться на тренера, но пока хочу поиграть. Так что этот момент отложу на потом.