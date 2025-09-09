Лучший спорт 10 сентября: Кубок России по футболу, «Адмирал» против машины Никитина и Беларусь в Суперфинале Евролиги по пляжному футболу!

Топ-матчи среды: Бразилия и Аргентина в отборе к ЧМ, Евробаскет, теннис и КХЛ

Время в материале указано по Москве.

⚽️ 2:00: Эквадор — Аргентина, ЧМ-2026, отбор — Южная Америка, 18-й тур

Интрига: продолжится ли тенденция нулей?

Эквадор, возможно, самый необычный участник будущего чемпионата мира. Команда уже отобралась в финальную часть, но в отборе показывает удивительные результаты – четыре последние встречи завершались с одинаковым счётом 0:0. Однако теперь к ним приедет Аргентина – самая яркая команда отборочного этапа, которая уверенно закончит отбор на первом месте. 31 гол в 17 матчах – серьёзный показатель. Но у Эквадора всего пять пропущенных за этот период. Так что главная интрига в том, смогут ли аргентинцы забить и в каких количествах? Ведь главная звезда Лионель Месси не полетел на игру из-за небольшого повреждения.

⚽️ 2:30: Боливия — Бразилия, ЧМ-2026, отбор — Южная Америка, 18-й тур

Интрига: бразильцы помогут попасть на ЧМ?

Боливия весь отборочный этап была на грани попадания в финальную часть. Перед последним туром расклад простой: на своём поле надо побеждать бразильцев и рассчитывать на то, что Венесуэла не справится с Колумбией. И прямая дорога если не в финальную часть, то хотя бы в стыковые матчи. При определённом раскладе боливийцам может хватить и ничьей, но, естественно, лучше не рисковать. Тем более есть основания считать их фаворитами: на своём стадионе в высокогорье Боливия в последних шести встречах набрала 14 очков из 18 возможных. Там действительно тяжело. Да и бразильцы вряд ли будут сильно убиваться: все задачи они решили, так что при желании могут помочь сопернику оказаться в борьбе.

⚽️ 2:30: Венесуэла — Колумбия, ЧМ-2026, отбор — Южная Америка, 18-й тур

Интрига: Венесуэла не испортит праздник?

Перед последним туром Венесуэла в тяжёлой ситуации. Только победа над Колумбией гарантирует им продолжение борьбы за выход на ЧМ-2026, пусть и через стыковые встречи. Любой другой исход – и уже не всё зависит от них – ведь снизу давят боливийцы. Хорошо, что последний матч у них домашний. Ведь на своём поле у Венесуэлы четыре ничьих и четыре победы. С Колумбией нужно просто сохранить эту тенденцию. Тем более соперник уже квалифицировался в финальную часть. И будет явно не на пике мотивации.

🎾 3:00*: Камила Осорио (Колумбия, 8) — Камилла Рахимова (Россия), Гвадалахара, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: сумеет ли Рахимова размочить счёт в матчах с Осорио?

Россиянка Камилла Рахимова начинает борьбу на «пятисотнике» в Гвадалахаре матчем с колумбийкой Камилой Осорио, посеянной под восьмым номером. Девушки ранее играли четыре раза, и во всех случаях сильнее была Осорио — в Белграде-2021, Гамбурге-2023, Гвадалахаре-2024 и Рабате-2025. Победительница нового матча далее сразится с американкой Ивой Йович.

⚽️ 14:00: «Темп» — «Знамя Труда», Кубок России, 1/64 финала

Интрига: «Темп» прервёт исторический поход?

Для «Темпа» из третьего дивизиона выход в третий раунд Кубка России уже большое достижение, если учитывать, что в прошлом сезоне они застряли во втором. Но теперь у них есть уникальный шанс переписать историю. Правда, и соперник серьёзный – «Знамя Труда», который борется за выход в дивизион А Второй лиги. И, вероятно, сможет это сделать. Позитивные результаты в Кубке тоже будут способствовать улучшению имиджа. Поэтому более статусная команда кажется очевидным фаворитом.

⚽️ 16:30: Беларусь — Франция, Суперфинал Евролиги, групповой этап

Интрига: сможет ли Беларусь одержать вторую победу подряд?

Белорусская сборная начала Суперфинал Евролиги с победы над мощнейшей сборной Португалии, действующим (пока ещё) чемпионом турнира. Команда Николаса Альварадо проигрывала 1:3, но вырвала победу. Следующий соперник — сборная Франции, которая к грандам пляжного футбола, в отличие от футбола классического, не относится. У братской россиянам команды есть все шансы одержать вторую победу подряд и практически обеспечить себе выход из «группы смерти».

🏀 17:00: Финляндия — Грузия, Евробаскет, 1/4 финала

Интрига: кто сотворит историю?

Финляндия и Грузия совершили пока главные сенсации на Евробаскете-2025, выбив Сербию и Францию соответственно. Теперь одна из этих команд окажется в полуфинале. Для обеих сборных это будет лучший результат в истории чемпионатов Европы по баскетболу. Кому из лидеров удастся проявить себя ярче — Маркканену или Шенгелии?

🏒 19:30: «Ак Барс» — «Автомобилист», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 10 сентября 2025, среда. 19:30 МСК Ак Барс Казань Не начался Автомобилист Екатеринбург

Интрига: сможет ли «Ак Барс» начать победную серию?

Старт сезона у казанцев получается очень сложным. «Металлург», «Авангард» и теперь «Автомобилист» – все эти клубы относятся к топам Восточной конференции. В первых двух матчах команда Анвара Гатиятулина смогла добыть три очка, в то время как екатеринбуржцы в своей единственной игре умудрились уступить «Ладе». Кто окажется сильнее во время очной встречи?

🏒 19:30: ЦСКА — «Адмирал», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 10 сентября 2025, среда. 19:30 МСК ЦСКА Москва Не начался Адмирал Владивосток

Интрига: сможет ли «Адмирал» остановить машину Никитина?

ЦСКА очень мощно стартовал под руководством старого-нового главного тренера – с учётом предсезонных встреч победная серия армейцев составляет уже пять матчей, а в первой игре чемпионата москвичи словно не заметили соседей из «Динамо». Получится ли у команды Леонида Тамбиева, которая начала регулярку с победы над «Шанхаем» в Санкт-Петербурге, огорчить красно-синих?

🏀 21:00: Германия — Словения, Евробаскет, 1/4 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: Дончич способен на чудо?

Лука Дончич буквально на своих плечах затащил сборную Словении в четвертьфинал. Разыгрывающий в матче с Италией набрал 42 очка — половина всех очков его команды в той встрече. Дончич невероятен, но в 1/4 финала Евробаскета ему предстоит встретиться с одной из лучших сборных на турнире — Германией. Бундестим очень хорошо играет в командный баскетбол, так ещё и Шрёдер с Вагнером выступают великолепно. Будет очень интересно!