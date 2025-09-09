Скидки
Главная Футбол Статьи

Расписание спортивных матчей 10 сентября 2025 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-матчи среды: Бразилия и Аргентина в отборе к ЧМ, Евробаскет, теннис и КХЛ
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 10 сентября 2025 года
Лучший спорт 10 сентября: Кубок России по футболу, «Адмирал» против машины Никитина и Беларусь в Суперфинале Евролиги по пляжному футболу!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 10 сентября в Матч-центре

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

⚽️ 2:00: Эквадор — Аргентина, ЧМ-2026, отбор — Южная Америка, 18-й тур

ЧМ-2026 — Южная Америка . Южная Америка. 18-й тур
10 сентября 2025, среда. 02:00 МСК
Эквадор
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: продолжится ли тенденция нулей?

Эквадор, возможно, самый необычный участник будущего чемпионата мира. Команда уже отобралась в финальную часть, но в отборе показывает удивительные результаты – четыре последние встречи завершались с одинаковым счётом 0:0. Однако теперь к ним приедет Аргентина – самая яркая команда отборочного этапа, которая уверенно закончит отбор на первом месте. 31 гол в 17 матчах – серьёзный показатель. Но у Эквадора всего пять пропущенных за этот период. Так что главная интрига в том, смогут ли аргентинцы забить и в каких количествах? Ведь главная звезда Лионель Месси не полетел на игру из-за небольшого повреждения.

Статистика отборочного турнира к ЧМ-2026 — Южная Америка
Месси больше не увидят в Аргентине?
Аргентина в истерике! Месси провёл последний матч за сборную на родине?
Аргентина в истерике! Месси провёл последний матч за сборную на родине?

⚽️ 2:30: Боливия — Бразилия, ЧМ-2026, отбор — Южная Америка, 18-й тур

ЧМ-2026 — Южная Америка . Южная Америка. 18-й тур
10 сентября 2025, среда. 02:30 МСК
Боливия
Не начался
Бразилия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: бразильцы помогут попасть на ЧМ?

Боливия весь отборочный этап была на грани попадания в финальную часть. Перед последним туром расклад простой: на своём поле надо побеждать бразильцев и рассчитывать на то, что Венесуэла не справится с Колумбией. И прямая дорога если не в финальную часть, то хотя бы в стыковые матчи. При определённом раскладе боливийцам может хватить и ничьей, но, естественно, лучше не рисковать. Тем более есть основания считать их фаворитами: на своём стадионе в высокогорье Боливия в последних шести встречах набрала 14 очков из 18 возможных. Там действительно тяжело. Да и бразильцы вряд ли будут сильно убиваться: все задачи они решили, так что при желании могут помочь сопернику оказаться в борьбе.

Статистика отборочного турнира к ЧМ-2026 — Южная Америка
Кто из РПЛ вызывался в сборную Бразилии?
До Сантоса и Энрике в сборную Бразилии из РПЛ звали 11 человек. В том числе из «Рубина»!
До Сантоса и Энрике в сборную Бразилии из РПЛ звали 11 человек. В том числе из «Рубина»!

⚽️ 2:30: Венесуэла — Колумбия, ЧМ-2026, отбор — Южная Америка, 18-й тур

ЧМ-2026 — Южная Америка . Южная Америка. 18-й тур
10 сентября 2025, среда. 02:30 МСК
Венесуэла
Не начался
Колумбия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Венесуэла не испортит праздник?

Перед последним туром Венесуэла в тяжёлой ситуации. Только победа над Колумбией гарантирует им продолжение борьбы за выход на ЧМ-2026, пусть и через стыковые встречи. Любой другой исход – и уже не всё зависит от них – ведь снизу давят боливийцы. Хорошо, что последний матч у них домашний. Ведь на своём поле у Венесуэлы четыре ничьих и четыре победы. С Колумбией нужно просто сохранить эту тенденцию. Тем более соперник уже квалифицировался в финальную часть. И будет явно не на пике мотивации.

Статистика отборочного турнира к ЧМ-2026 — Южная Америка
Два игрока из РПЛ теперь поедут на ЧМ?
«Незаменимые для Бразилии игроки». Сантос и Энрике поразили в матче за сборную!
«Незаменимые для Бразилии игроки». Сантос и Энрике поразили в матче за сборную!

🎾 3:00*: Камила Осорио (Колумбия, 8) — Камилла Рахимова (Россия), Гвадалахара, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Гвадалахара. 1-й круг
10 сентября 2025, среда. 03:00 МСК
Камила Осорио
69
Колумбия
Камила Осорио
К. Осорио
Не начался
1 2 3
         
         
Камилла Рахимова
76
Россия
Камилла Рахимова
К. Рахимова

Интрига: сумеет ли Рахимова размочить счёт в матчах с Осорио?

Россиянка Камилла Рахимова начинает борьбу на «пятисотнике» в Гвадалахаре матчем с колумбийкой Камилой Осорио, посеянной под восьмым номером. Девушки ранее играли четыре раза, и во всех случаях сильнее была Осорио — в Белграде-2021, Гамбурге-2023, Гвадалахаре-2024 и Рабате-2025. Победительница нового матча далее сразится с американкой Ивой Йович.

WTA. Турнирная сетка. Гвадалахара
Камилла на траве обыграла теннисистку топ-5:
Российская сенсация на Уимблдоне! Рахимова выбила прошлогоднюю финалистку
Российская сенсация на Уимблдоне! Рахимова выбила прошлогоднюю финалистку

⚽️ 14:00: «Темп» — «Знамя Труда», Кубок России, 1/64 финала

Fonbet Кубок России . 1/64 финала
10 сентября 2025, среда. 13:00 МСК
Темп
Барнаул
Не начался
Знамя Труда
Орехово-Зуево
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Темп» прервёт исторический поход?

Для «Темпа» из третьего дивизиона выход в третий раунд Кубка России уже большое достижение, если учитывать, что в прошлом сезоне они застряли во втором. Но теперь у них есть уникальный шанс переписать историю. Правда, и соперник серьёзный – «Знамя Труда», который борется за выход в дивизион А Второй лиги. И, вероятно, сможет это сделать. Позитивные результаты в Кубке тоже будут способствовать улучшению имиджа. Поэтому более статусная команда кажется очевидным фаворитом.

Статистика Кубка России
В Кубке раскрылась новая звезда:
«Рано потерял отца». Главное о таланте «Краснодара» Мукаилове — как же красиво он забивает
Эксклюзив
«Рано потерял отца». Главное о таланте «Краснодара» Мукаилове — как же красиво он забивает

⚽️ 16:30: Беларусь — Франция, Суперфинал Евролиги, групповой этап

Интрига: сможет ли Беларусь одержать вторую победу подряд?

Белорусская сборная начала Суперфинал Евролиги с победы над мощнейшей сборной Португалии, действующим (пока ещё) чемпионом турнира. Команда Николаса Альварадо проигрывала 1:3, но вырвала победу. Следующий соперник — сборная Франции, которая к грандам пляжного футбола, в отличие от футбола классического, не относится. У братской россиянам команды есть все шансы одержать вторую победу подряд и практически обеспечить себе выход из «группы смерти».

Всё, что нужно знать о Суперфинале Евролиги:
Беларусь в погоне за первым титулом! Всё, что нужно знать о Суперфинале Евролиги
Беларусь в погоне за первым титулом! Всё, что нужно знать о Суперфинале Евролиги

🏀 17:00: Финляндия — Грузия, Евробаскет, 1/4 финала

ЧЕ-2025 (м) . 1/4 финала
10 сентября 2025, среда. 17:00 МСК
Финляндия
Не начался
Грузия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто сотворит историю?

Финляндия и Грузия совершили пока главные сенсации на Евробаскете-2025, выбив Сербию и Францию соответственно. Теперь одна из этих команд окажется в полуфинале. Для обеих сборных это будет лучший результат в истории чемпионатов Европы по баскетболу. Кому из лидеров удастся проявить себя ярче — Маркканену или Шенгелии?

Турнирная таблица Евробаскета
Чья сенсация удивила вас?
Самая громкая сенсация Евробаскета-2025
Рейтинг
Самая громкая сенсация Евробаскета-2025

🏒 19:30: «Ак Барс» — «Автомобилист», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 сентября 2025, среда. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сможет ли «Ак Барс» начать победную серию?

Старт сезона у казанцев получается очень сложным. «Металлург», «Авангард» и теперь «Автомобилист» – все эти клубы относятся к топам Восточной конференции. В первых двух матчах команда Анвара Гатиятулина смогла добыть три очка, в то время как екатеринбуржцы в своей единственной игре умудрились уступить «Ладе». Кто окажется сильнее во время очной встречи?

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
Интервью с новичком казанцев:
«Благодарен «Локомотиву», что отпустили меня». Интервью с новичком «Ак Барса» Денисенко
Эксклюзив
«Благодарен «Локомотиву», что отпустили меня». Интервью с новичком «Ак Барса» Денисенко

🏒 19:30: ЦСКА — «Адмирал», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 сентября 2025, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Адмирал
Владивосток
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сможет ли «Адмирал» остановить машину Никитина?

ЦСКА очень мощно стартовал под руководством старого-нового главного тренера – с учётом предсезонных встреч победная серия армейцев составляет уже пять матчей, а в первой игре чемпионата москвичи словно не заметили соседей из «Динамо». Получится ли у команды Леонида Тамбиева, которая начала регулярку с победы над «Шанхаем» в Санкт-Петербурге, огорчить красно-синих?

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
ЦСКА — претендент на Кубок Гагарина?
Кто выиграет Кубок Гагарина — 2026? Есть лишь четыре реальных претендента
Кто выиграет Кубок Гагарина — 2026? Есть лишь четыре реальных претендента

🏀 21:00: Германия — Словения, Евробаскет, 1/4 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

ЧЕ-2025 (м) . 1/4 финала
10 сентября 2025, среда. 21:00 МСК
Германия
Не начался
Словения
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Дончич способен на чудо?

Лука Дончич буквально на своих плечах затащил сборную Словении в четвертьфинал. Разыгрывающий в матче с Италией набрал 42 очка — половина всех очков его команды в той встрече. Дончич невероятен, но в 1/4 финала Евробаскета ему предстоит встретиться с одной из лучших сборных на турнире — Германией. Бундестим очень хорошо играет в командный баскетбол, так ещё и Шрёдер с Вагнером выступают великолепно. Будет очень интересно!

Турнирная таблица Евробаскета
Легендарный перформанс Дончича!
«Хватит ссориться!» Вы же не пропустили, как Дончич уничтожил Италию?
«Хватит ссориться!» Вы же не пропустили, как Дончич уничтожил Италию?
