Тренерская рокировка, которую невозможно объяснить. В клубе АПЛ происходит что-то странное

Перед стартом сезона английские букмекеры опубликовали список тренеров в АПЛ, которые претендуют на первую отставку. Внезапно, в топ-5 основных кандидатов на увольнение был Нуну Эшпириту Санту. Это выглядело как какая-то ошибка. Всё-таки при португальце «Ноттингем Форест» впервые за 30 лет пробился в еврокубки. Это был неожиданный успех, после которого Нуну продлил контракт с клубом до 2028 года. Коэффициенты букмекеров на увольнение казались необъяснимыми, но, похоже, они что-то знали. Именно в «Форест» случилась первая отставка сезона – причём уже после 3-го тура.

В других случаях стоило бы сказать, как «Форест» играл на старте сезона (одна победа, одна ничья, одно поражение), однако тут не имеет смысла расписывать результаты. Дело явно не в том, что команда шла на 10-м месте. Похоже, ключевой сигнал прозвучал 22 августа, когда Нуну на пресс-конференции рассказал, что у него уже не такие близкие отношения с владельцем клуба Эвангелосом Маринакисом. А затем добавил, что в клубе все должны быть вместе, но так не происходит. Наверняка трения существуют между многими тренерами и их боссами, однако в этом случае тренер начал об этом говорить публично, что встречается редко.

Нуну с футболистами «Ноттингем Форест» Фото: Molly Darlington/Getty Images

В тот же день The Athletic сообщил, что у Нуну конфликт даже не столько с владельцем Маринакисом, сколько с Эду, который после работы в «Арсенале» занял должность глобального руководителя в «Форест». Следом пошли инсайды, что интересы тренера представляет агент Жорже Мендеш. Человек, который во многом работал над трансферами «Форест», но только до лета 2024 года. Затем в клубе возросло влияние Киа Джурабчиана, у которого весьма противоречивая репутация в мире футбола.

По информации того же The Athletic, Эду считается союзником Джурабчиана. Иранский агент и бизнесмен взаимодействуют с Маринакисом в ряде деловых интересов, тратя среди прочего миллионы фунтов на скаковых лошадей. Нуну требовалась коммуникация с Эду, чтобы вести диалог о покупках и продажах футболистов. Летом в «Форест» появились в том числе Омари Хатчинсон и Дуглас Луис – оба являются клиентами Джурабчиана. Вероятно, тренер не сильно на них рассчитывал. Луис не выходил на поле, а Хатчинсон появлялся лишь в самом конце матчей, а затем остался вне заявки на Лигу Европы. Сообщалось, что именно португальский тренер был агрессором в конфликте с Эду.

Эду Гаспар Фото: MB Media/Getty Images

В увольнении Нуну удивил тайминг. О решении объявили в ночь с 8 на 9 сентября. То есть за четыре дня до встречи с «Арсеналом». Непонятно, зачем было ждать, пока пауза на сборные почти завершится. Имело смысл дать новому тренеру на неделю больше. Впрочем, самое удивительное во всей этой истории – выбор нового тренера. Сначала сообщалось, что основными кандидатами являются Ангелос Постекоглу и Жозе Моуринью – два противоположных полюса в профессии, стилистические антиподы. Если в шорт-листе клуба два настолько разных тренера, едва ли у клуба есть внятный план развития.

Причём итоговый выбор пал на Постекоглу, что выглядит наиболее странно. В прошлом сезоне «Форест» считался главным «автобусом» в АПЛ. Встречал соперников высоким блоком реже всех в чемпионате Англии (в 20% случаев). В свою очередь, Постекоглу как раз известен высокой линией обороны, которая располагается на центральной линии. Так его «Тоттенхэм» играл даже в меньшинстве. Тренер настаивал, что для него придерживаться своего футбола – вопрос принципа. Правда, Постекоглу в финале ЛЕ изменил свой подход и выиграл важный трофей. И всё же сила тренера заключается явно в атакующем футболе, к которому современный состав «Форест» не располагает.

В команде собраны игроки, которые поддерживали Нуну. Имя этого тренера ещё недавно распевали фанаты. Осталось четыре дня до первого матча. Впереди четыре игры подряд на выезде. Кажется, сделано всё, чтобы Постекоглу было максимально тяжело начинать на новом месте.