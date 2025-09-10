Вот это проблемы у сборной Узбекистана! Известные тренеры не хотят ехать с ней на ЧМ-2026!

Узбекистан выиграл первый трофей в XXI веке. В сентябре в стране был организован быстрый турнир – Кубок Центральной Азии. Его приурочили к открытию национального футбольного центра и запуску Олимпийского городка в Ташкенте. На мероприятие пригласили Джанни Инфантино, который провёл в стране несколько дней, осмотрел главные футбольные объекты, а потом вручил медали победителям турнира.

В финале Узбекистан, кстати, победил Иран. Всё решилось в концовке дополнительного времени. Сначала Шомуродов не забил пенальти. Но ситуацию исправил Алижонов, отличившийся после удара головой.

Но, несмотря на недавний выход из группы и завоеванный трофей, в контексте сборной обсуждается другой важный вопрос: кто повезёт национальную команду на чемпионат мира 2026 года?

Джанни Инфантино на вручении наград Кубка Центральной Азии – 2025 Фото: president.uz

От Лёва до Бенту: нынешнего тренера увольняют уже несколько месяцев

Узбекистан оформил путёвку в финальную часть турнира в начале июня после ничьей с ОАЭ. И для страны это был праздник, ведь впервые в истории команда отобралась в финальную часть ЧМ. Президент Узбекистана тоже был в восторге и одарил игроков сборной автомобилями. Но эйфория закончилась. И дальше предстоял разговор о нюансах. Пусть и очень важных. И первый на повестке – с каким тренеом ехать на чемпионат мира?

Действующий главный тренер сборной Тимур Кападзе, судя по публикациям в местных медиа, даже не рассматривался. Руководство федерации поставило перед собой большую цель: пригласить специалиста с международным опытом. Дальше пошли разного рода спекуляции. По данным Bild, чиновники из Федерации футбола Узбекистана обратились к Йоахиму Лёву с предложением о работе. Но получили вежливый отказ. Дальше возникла кандидатура Каспера Юльманна. Его якобы предлагали агенты. Однако в Узбекистане отказалась всерьёз рассматривать кандидатуру будущего тренера «Байера».

Но главная фамилия, вокруг которой формировалась повестка, – Паулу Бенту. До весны 2025 года португалец работал со сборной ОАЭ. Вероятно, всё было настолько близко, что действующий главный тренер во время одной из пресс-конференций на турнире ответил журналисту на вопрос о своём будущем.

Тимур Кападзе главный тренер сборной Узбекистана «Пока у меня был план на Кубок Центральной Азии. Что дальше — неизвестно. Все видят ситуацию. Все и так уже знают, кто будет руководить и что будет дальше. Хоть и сборы на октябрь и ноябрь запланированы. Кто бы ни был главным тренером, я всегда буду поддерживать национальную команду, а не отдельных личностей. Я должен правильно воспринять решение руководства. Бенту работал на чемпионате мира, у него есть опыт. Возможно, именно в этом его преимущество».



Однако, видимо, Кападзе всё же слегка поторопился. Ведь пару дней назад стало известно, что Бенту отказался возглавить Узбекистан. По информации A Bola, условия предложенного контракта оказались ниже ожидаемых.

И что теперь?

Вероятно, Узбекистан продолжит искать тренера с соответствующим международным опытом. Хоть и внутри страны это не все понимают: ведь у Кападзе хорошая репутация, и именно он вывел команду в финальную часть ЧМ. Да, по этому поводу есть дискуссии. Ведь Тимур возглавил сборную только в этом году. До этого он несколько лет работал в олимпийской сборной Узбекистана и вывел её в финальную часть Игр 2024 года. Там команда выступила неудачно, заняв последнее место в группе.

В 2024-м Кападзе уже входил в тренерский штаб Сречко Катанца, а после окончательного ухода словенца с должности из-за проблем со здоровьем принял команду. Под его руководством у Узбекистана пять побед и четыре ничьих во всех матчах, квалификация на ЧМ-2026 (хотя некоторые убеждены, что это заслуга в первую очередь Катанца) и победа в Кубке Центральной Азии.

Сам Кападзе, очевидно, готов продолжить работу со сборной. Но одновременно даже публично признаёт, что концептуальное решение о новом тренере принято. Вопрос только в том, останется ли он в штабе (местные медиа пишут о предложении из «Пахтакора») и кто возглавит команду вместо него. С учётом большого количества отказов, нового тренера, вероятно, найти будет непросто.