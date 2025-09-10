Холанд забил пять, Роналду оформил 943-й гол в карьере, а французы чуть не потеряли очки.

11:1 от Норвегии! Это не отбор на ЧМ-2026, а просто издевательство

Сентябрьские матчи квалификации ЧМ-2026 в зоне УЕФА — всё. Пришло время зафиксировать результаты и положение сборных в таблице групп.

Сперцян помог Армении одержать первую победу в отборе

Сборная Армении одержала первую победу в квалификации ЧМ-2026. В основе хозяев вышли знакомые для болельщиков РПЛ лица — Георгий Арутюнян, Наир Тикнизян, Угочукву Иву и Эдуард Сперцян. Полузащитник «Краснодара» реализовал пенальти в первой половине, а потом разогнал вторую голевую атаку. Гениальный пас Эдуарда на Тикнизяна, прострел Наира на Грант-Леона Раноса — 2:0. Ирландцы быстренько отыграли один гол усилиями Эвана Фергюсона, но на большее их не хватило. В концовке судья отменил гол Армении из-за небольшого офсайда.

Азербайджан ушёл от поражения в матче с Украиной

Одно очко в двух встречах — неутешительный старт сборной Украины в квалификации. Сначала команда Сергея Реброва проиграла на нейтральном поле французам (0:2), а теперь упустила победу в Баку. Всё самое интересное произошло после перерыва. Новый футболист «Бенфики» — Георгий Судаков — приблизил гостей к набору трёх очков. Но потом мяч попал в руку Александру Зинченко — это пенальти. Экс-футболист клубов РПЛ Эмин Махмудов переиграл вратаря и принёс Азербайджану первое очко после увольнения Фернанду Сантуша с поста главного тренера.

Норвегия забила 11 Молдавии, Холанд — пять

Легко, слишком легко для Эрлинга Холанда. Нападающий «Манчестер Сити» развлекался как хотел. Сначала отдал голевой пас Феликсу Хорну Мюре на пустые ворота, а потом трижды забил сам. И всё это – в первой половине! После перерыва голевая машина головой замкнула навес, и за сборную Молдавии стало по-настоящему страшно. Итоговые 11:1 выглядят очень жутко. Холанд забил пять и отдал два голевых паса, а Тело Осгор оформил покер за 24 минуты. Плюс норвежцы забили и в свои ворота. Какой-то сюрреализм!

Англичане растерзали сербов

Сборная Англии пока играет идеально в отборе при Томасе Тухеле — пять побед в пяти матчах. На этот раз пострадали сербы. Потеряли Гарри Кейна на угловом — получите первый гол. Упустили скоростного Нони Мадуэке — вынимайте второй мяч. Англичане сделали результат всего за пару минут.

У Томаса Тухеля пока всё хорошо Фото: Michael Regan/Getty Images

После перерыва сербов добил Эзри Конса. А потом ещё Никола Миленкович срубил Кейна — привет, красная карточка. Стандарт оказался голевым — Марк Гехи переиграл вратаря с близкого расстояния. Позже Маркус Рашфорд реализовал пенальти. Сербы до этой встречи ни разу не пропустили в отборе, а тут им накидали сразу пять.

Албания обошла Сербию в группе благодаря голу с пенальти

Не самый зрелищный матч завершился победой албанских футболистов. Единственный мяч забил Кристьян Аслани, который играет в итальянской Серии А. Он реализовал пенальти в середине первого тайма, и этого хватило для победы. Албания поднялась на второе место в группе. Пока что она выше сербов, но у тех есть одна игра в запасе.

Мбаппе привёл Францию к волевой победе

Что нашло на Майкла Олисе? От игрока «Баварии» ждали остроты у чужих ворот, а он «привёз» гол в свои. Неряшливая игра в своей штрафной площади — Андри Гудьонсен наказал француза. Даже Килиан Мбаппе схватился за голову. Но потом нападающий «Реала» перевернул игру. Сначала реализовал пенальти, а затем ассистировал Брэдли Баркола.

Килиан Мбаппе в порядке Фото: UEFA via Getty Images

Орельен Тчуамени сохранил интригу — влетел прямой ногой в соперника и увидел перед собой красную карточку. И ведь исландцы забили в концовке, однако французам помог VAR. Так что здесь без сенсации.

Австрия сделала существенный шаг на пути к ЧМ-2026

Матч лидеров группы H порадовал болельщиков сборной Австрии. Первый тайм прошёл без голов. Рассекающий в перерыве по полю на велосипеде Ральф Рангник (тренер Австрии) — главное событие отрезка. После перерыва было веселее. Марсель Забитцер вывел гостей вперёд, но 39-летний Джеко восстановил равновесие спустя минуты. И всё же австрийцы взяли три очка — спасибо Конраду Лаймеру. Команда Рангника догнала боснийцев, и у неё ещё есть одна игра в запасе. Пока всё складывается в пользу Австрии.

Роналду забил, Португалия набрала три очка

Тяжелейший матч для сборной Португалии. Барнабаш Варга потрепал соперника — забил по мячу в каждом из таймов. Португальцы ответили тремя голами. В первом случае Жоау Канселу ассистировал на Бернарду Силву, в третьем — они поменялись ролями.

Криштиану Роналду снова забил Фото: MB Media/Getty Images

Криштиану Роналду тоже не ушёл с поля без гола. 40-летний нападающий реализовал пенальти — это его 943-й забитый мяч в карьере. У Португалии две победы в двух гостевых встречах и первое место в таблице.

Кипр показал характер

Когда румыны дважды забили в первом тайме, казалось, что киприотам нечего ловить. Денис Дрэгуш сделал дубль, а его команда была в прекрасном настроении. Однако хозяева преобразились. Отыграли один мяч в первом тайме, а потом Харалампос Харалампус (звучит как заклинание) спас Кипр от поражения. Румыния потеряла важнейшие очки, и её шансы на попадание в стыки заметно сократились.

