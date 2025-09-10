Скидки
Матч-центр:
Главная Футбол Статьи

ЧМ-2026, отборочный цикл, обзор матчей 9 сентября 2025: Норвегия — Молдавия, Венгрия — Португалия, Франция — Исландия, Армения

11:1 от Норвегии! Это не отбор на ЧМ-2026, а просто издевательство
Кирилл Закатченко
Отбор на ЧМ-2026, матчи 9 сентября 2025 года
Аудио-версия:
Холанд забил пять, Роналду оформил 943-й гол в карьере, а французы чуть не потеряли очки.

Сентябрьские матчи квалификации ЧМ-2026 в зоне УЕФА — всё. Пришло время зафиксировать результаты и положение сборных в таблице групп.

Дайджест предыдущего дня:
Сперцян помог Армении одержать первую победу в отборе

ЧМ-2026 — Европа . Группа F. 2-й тур
09 сентября 2025, вторник. 19:00 МСК
Армения
Окончен
2 : 1
Ирландия
1:0 Сперцян – 45+1'     2:0 Ранос – 51'     2:1 Фергюсон – 57'    

Сборная Армении одержала первую победу в квалификации ЧМ-2026. В основе хозяев вышли знакомые для болельщиков РПЛ лица — Георгий Арутюнян, Наир Тикнизян, Угочукву Иву и Эдуард Сперцян. Полузащитник «Краснодара» реализовал пенальти в первой половине, а потом разогнал вторую голевую атаку. Гениальный пас Эдуарда на Тикнизяна, прострел Наира на Грант-Леона Раноса — 2:0. Ирландцы быстренько отыграли один гол усилиями Эвана Фергюсона, но на большее их не хватило. В концовке судья отменил гол Армении из-за небольшого офсайда.

ВИДЕО

Азербайджан ушёл от поражения в матче с Украиной

ЧМ-2026 — Европа . Группа D. 2-й тур
09 сентября 2025, вторник. 19:00 МСК
Азербайджан
Окончен
1 : 1
Украина
0:1 Судаков – 51'     1:1 Махмудов – 72'    

Одно очко в двух встречах — неутешительный старт сборной Украины в квалификации. Сначала команда Сергея Реброва проиграла на нейтральном поле французам (0:2), а теперь упустила победу в Баку. Всё самое интересное произошло после перерыва. Новый футболист «Бенфики» — Георгий Судаков — приблизил гостей к набору трёх очков. Но потом мяч попал в руку Александру Зинченко — это пенальти. Экс-футболист клубов РПЛ Эмин Махмудов переиграл вратаря и принёс Азербайджану первое очко после увольнения Фернанду Сантуша с поста главного тренера.

ВИДЕО

Уход известного тренера получился скандальным:
Норвегия забила 11 Молдавии, Холанд — пять

ЧМ-2026 — Европа . Группа I. 6-й тур
09 сентября 2025, вторник. 21:45 МСК
Норвегия
Окончен
11 : 1
Молдавия
1:0 Мюре – 6'     2:0 Холанд – 11'     3:0 Холанд – 36'     4:0 Холанд – 43'     5:0 Эдегор – 45+1'     6:0 Холанд – 52'     7:0 Осгор – 68'     7:1 Эстигор – 74'     8:1 Осгор – 76'     9:1 Осгор – 79'     10:1 Холанд – 83'     11:1 Осгор – 90+1'    

Легко, слишком легко для Эрлинга Холанда. Нападающий «Манчестер Сити» развлекался как хотел. Сначала отдал голевой пас Феликсу Хорну Мюре на пустые ворота, а потом трижды забил сам. И всё это – в первой половине! После перерыва голевая машина головой замкнула навес, и за сборную Молдавии стало по-настоящему страшно. Итоговые 11:1 выглядят очень жутко. Холанд забил пять и отдал два голевых паса, а Тело Осгор оформил покер за 24 минуты. Плюс норвежцы забили и в свои ворота. Какой-то сюрреализм!

ВИДЕО

Англичане растерзали сербов

ЧМ-2026 — Европа . Группа K. 6-й тур
09 сентября 2025, вторник. 21:45 МСК
Сербия
Окончен
0 : 5
Англия
0:1 Кейн – 33'     0:2 Мадуэке – 35'     0:3 Конса – 52'     0:4 Гехи – 75'     0:5 Рашфорд – 90'    
Удаления: Миленкович – 72' / нет

Сборная Англии пока играет идеально в отборе при Томасе Тухеле — пять побед в пяти матчах. На этот раз пострадали сербы. Потеряли Гарри Кейна на угловом — получите первый гол. Упустили скоростного Нони Мадуэке — вынимайте второй мяч. Англичане сделали результат всего за пару минут.

У Томаса Тухеля пока всё хорошо

Фото: Michael Regan/Getty Images

После перерыва сербов добил Эзри Конса. А потом ещё Никола Миленкович срубил Кейна — привет, красная карточка. Стандарт оказался голевым — Марк Гехи переиграл вратаря с близкого расстояния. Позже Маркус Рашфорд реализовал пенальти. Сербы до этой встречи ни разу не пропустили в отборе, а тут им накидали сразу пять.

ВИДЕО

Детали успешной для англичан игры:
Албания обошла Сербию в группе благодаря голу с пенальти

ЧМ-2026 — Европа . Группа K. 6-й тур
09 сентября 2025, вторник. 21:45 МСК
Албания
Окончен
1 : 0
Латвия
1:0 Аслани – 25'    

Не самый зрелищный матч завершился победой албанских футболистов. Единственный мяч забил Кристьян Аслани, который играет в итальянской Серии А. Он реализовал пенальти в середине первого тайма, и этого хватило для победы. Албания поднялась на второе место в группе. Пока что она выше сербов, но у тех есть одна игра в запасе.

ВИДЕО

Мбаппе привёл Францию к волевой победе

ЧМ-2026 — Европа . Группа D. 2-й тур
09 сентября 2025, вторник. 21:45 МСК
Франция
Окончен
2 : 1
Исландия
0:1 Andri Lucas Guðjohnsen – 21'     1:1 Мбаппе – 45'     2:1 Баркола – 62'    
Удаления: Тчуамени – 68' / нет

Что нашло на Майкла Олисе? От игрока «Баварии» ждали остроты у чужих ворот, а он «привёз» гол в свои. Неряшливая игра в своей штрафной площади — Андри Гудьонсен наказал француза. Даже Килиан Мбаппе схватился за голову. Но потом нападающий «Реала» перевернул игру. Сначала реализовал пенальти, а затем ассистировал Брэдли Баркола.

Килиан Мбаппе в порядке

Фото: UEFA via Getty Images

Орельен Тчуамени сохранил интригу — влетел прямой ногой в соперника и увидел перед собой красную карточку. И ведь исландцы забили в концовке, однако французам помог VAR. Так что здесь без сенсации.

ВИДЕО

Австрия сделала существенный шаг на пути к ЧМ-2026

ЧМ-2026 — Европа . Группа H. 6-й тур
09 сентября 2025, вторник. 21:45 МСК
Босния и Герцеговина
Окончен
1 : 2
Австрия
0:1 Забитцер – 49'     1:1 Джеко – 50'     1:2 Лаймер – 65'    
Удаления: нет / Виммер – 90+5'

Матч лидеров группы H порадовал болельщиков сборной Австрии. Первый тайм прошёл без голов. Рассекающий в перерыве по полю на велосипеде Ральф Рангник (тренер Австрии) — главное событие отрезка. После перерыва было веселее. Марсель Забитцер вывел гостей вперёд, но 39-летний Джеко восстановил равновесие спустя минуты. И всё же австрийцы взяли три очка — спасибо Конраду Лаймеру. Команда Рангника догнала боснийцев, и у неё ещё есть одна игра в запасе. Пока всё складывается в пользу Австрии.

ВИДЕО

Роналду забил, Португалия набрала три очка

ЧМ-2026 — Европа . Группа F. 2-й тур
09 сентября 2025, вторник. 21:45 МСК
Венгрия
Окончен
2 : 3
Португалия
1:0 Варга – 21'     1:1 Б. Силва – 36'     1:2 Роналду – 58'     2:2 Варга – 84'     2:3 Канселу – 86'    

Тяжелейший матч для сборной Португалии. Барнабаш Варга потрепал соперника — забил по мячу в каждом из таймов. Португальцы ответили тремя голами. В первом случае Жоау Канселу ассистировал на Бернарду Силву, в третьем — они поменялись ролями.

Криштиану Роналду снова забил

Фото: MB Media/Getty Images

Криштиану Роналду тоже не ушёл с поля без гола. 40-летний нападающий реализовал пенальти — это его 943-й забитый мяч в карьере. У Португалии две победы в двух гостевых встречах и первое место в таблице.

ВИДЕО

Кипр показал характер

ЧМ-2026 — Европа . Группа H. 6-й тур
09 сентября 2025, вторник. 21:45 МСК
Кипр
Окончен
2 : 2
Румыния
0:1 Дрэгуш – 2'     0:2 Дрэгуш – 18'     1:2 Лоизу – 29'     2:2 Харалампус – 76'    

Когда румыны дважды забили в первом тайме, казалось, что киприотам нечего ловить. Денис Дрэгуш сделал дубль, а его команда была в прекрасном настроении. Однако хозяева преобразились. Отыграли один мяч в первом тайме, а потом Харалампос Харалампус (звучит как заклинание) спас Кипр от поражения. Румыния потеряла важнейшие очки, и её шансы на попадание в стыки заметно сократились.

ВИДЕО

Таблица групп отборочного цикла ЧМ-2026
Новости. Футбол
