Ещё пять сборных попали на ЧМ-2026. А когда станут известны остальные участники?

Чемпионат мира — 2026 станет первым, на котором выступят сразу 48 сборных. 18 из них уже известны. Рассказываем, кто прошёл квалификацию по итогам сентябрьских матчей.

Кто раньше отобрался на чемпионат мира?

Финальная часть пройдёт на территории трёх стран — США, Канады и Мексики. Их сборные квалифицировались на чемпионат мира автоматически как команды-хозяйки турнира. В марте 2025 года количество участников увеличилось до семи — места на ЧМ-2026 заработали Япония, Новая Зеландия, Иран и Аргентина.

Прошедшим летом компанию перечисленным сборным составили Узбекистан, Южная Корея, Иордания, Австралия, Бразилия и Эквадор. Кстати, Иордания и Узбекистан впервые отобрались на чемпионат мира, Канада и Новая Зеландия — в третий, Эквадор — в пятый. У всех остальных сборных более богатый опыт выступления в финальной части турнира.

Кто отобрался на ЧМ-2026 в сентябре?

Уругвай, Колумбия и Парагвай — три сборные, которые решили все вопросы в южноамериканском отборе по итогам предпоследнего тура. Таким образом, определены все шесть команд в этом регионе, которые получили прямые путёвки. Ещё одно место может достаться Боливии, если она добьётся успеха в стыковых матчах.

Колумбийцы решили поставленнную задачу Фото: Gabriel Aponte/Getty Images

Уругвай отобрался на чемпионат мира в 15-й раз, Парагвай — в девятый, Колумбия — в седьмой. Любопытно, что в 2010 году Парагвай показал лучший для себя результат в истории — дошёл до четвертьфинала ЧМ. Правда, после этого сборная регулярно пролетала мимо финальной стадии. Колумбия добилась лучшего для себя результата в 2014-м — тоже четвертьфинал. Она не играла в финальном раунде с 2018-го. Уругвай приезжал на четыре предыдущих чемпионата мира, но три года назад не вышел из группы.

Марокко и Тунис — первые африканские сборные, которые отобрались на ЧМ-2026. Девять победителей групп напрямую выходят в финальную стадию. Четыре лучшие команды из девяти, занявших вторые места, попадают в плей-офф (пройдёт в ноябре). По его итогам определится одна сборная, которую ждут межконтинентальные стыки.

Сборная Туниса снова сыграет на ЧМ Фото: fifa

Марокканцы попали на ЧМ в третий раз подряд и в седьмой вообще. На предыдущем турнире они заняли четвёртое место — лучший результат в истории африканских сборных. У Туниса такие же показатели, что и у Марокко. Третий успешный отбор на ЧМ подряд и седьмой в принципе. Правда, команда ни разу не выходила в плей-офф.

Когда станут известны остальные участники финальной стадии ЧМ?

В Азии шесть сборных разбиты на две группы. В первой оказались Катар, ОАЭ и Оман, во второй — Саудовская Аравия, Ирак и Индонезия. В каждой группе проведут мини-турнир в один круг, то есть команды сыграют друг с другом по одному разу (всего два матча). Встречи пройдут на территории Катара и Саудовской Аравии в октябре. Победители групп отправятся на чемпионат мира. Вторые команды сыграют друг с другом в стыковых матчах (их будет два) и определят участника межконтинентальных стыков.

В КОНКАКАФ борьбу за места на чемпионате мира сейчас ведут 12 сборных. Их разбили на три группы по четыре команды в каждой. Победители квартетов получают места в финальной стадии ЧМ-2026. Две лучшие сборные из трёх, занявших вторые места, сыграют в межконтинентальных стыках. Отбор в этом регионе продлится до ноября.

12 европейских сборных получат место на ЧМ-2026 напрямую — такой чести удостоятся победители отборочных групп. 12 команд, занявших вторые места, и четыре лучшие сборные по рейтингу в Лиге наций сыграют в стыках. Четыре пути по четыре команды в каждом (полуфиналы и финалы). Победители финалов (четыре сборные) поедут летом 2026 года в Северную Америку.

Когда пройдут межконтинентальные стыки?

В период с 23 по 31 марта 2026 года. Их проведут на территории Северной Америки. В стыках примут участие шесть сборных. Две представят Северную Америку. От Азии, Африки, Южной Америки и Океании приедут по одной команде. Уже известно, что Океанию представит Новая Каледония, а Южную Америку — Боливия.

Шесть сборных будут разбиты на два пути — по три команды в каждом. Важное значение отводится рейтингу ФИФА. На основании этих данных команды получат статус сеяных (по одной команде в каждом пути) и несеяных (по две сборные в каждом пути). Сеяные сразу проходят в финал своего пути, а несеяные сначала играют друг с другом. Победители каждого пути (две сборные) отправятся на чемпионат мира.

Когда состоится жеребьёвка группового этапа ЧМ-2026?

Президент США Дональд Трамп объявил, что церемония жеребьёвки пройдёт 5 декабря в Вашингтоне. Получается, мы ещё не будем знать шестерых участников финальной стадии ЧМ, ведь стыки в Европе и межконтинентальные стыки завершатся в марте 2026-го. Хозяев чемпионата мира разведут по разным квартетам. Мексика попадёт в группу А, Канада – в группу B, США — в группу D.