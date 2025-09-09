Англия выиграла ключевой матч за выход на ЧМ! Но как же ужасна была Сербия

Сборные Сербии и Англии в последний раз встречались чуть более года назад. На Евро-2024 минимальную победу одержала команда Гарета Саутгейта. Теперь англичане приехали в Белград уже с новым тренером – Томасом Тухелем. Встреча команд стала ключевой с позиции борьбы за выход на чемпионат мира 2026 года. Победа на 90% гарантировала Англии первое место и попадание на турнир. И только Сербия могла разжечь интригу в группе.

Первые полчаса встречи на «Райко Митиче» получились напряжёнными. Сербия со Страхиней Эраковичем из «Зенита» в защите неплохо справлялась с Англией, не позволяя гостям создавать моменты. Команда Тухеля прилично больше владела мячом (29% – 71% в первом тайме). Но никаких дивидендов из этого не выжимала.

Однако первый тревожный момент для сербов случился на 28-й минуте. Нони Мадуэке оказался в отличной позиции с мячом в штрафной хозяев: вингер мог пробить сам, но прострелил в центр. Передача почти дошла до Гарри Кейна, который уже готовился буквально войти в створ ворот. Однако самоотверженный выход голкипера Сербии Джордже Петровича спас положение. Гарри обидно упустил шанс на 74-й мяч за сборную.

Впрочем, грустил форвард сборной Англии и «Баварии» недолго. На 33-й минуте гости открыли счёт после углового. Деклан Райс навесил справа, а Кейн остался в одиночестве в чужой штрафной и без сопротивления пробил головой в угол.

Гарри Кейн и игроки сборной Англии Фото: Michael Regan/Getty Images

Сербов хватило на 33 минуты. В атаке больших проблем Англии они не создавали, а теперь и в обороне всё резко стало плохо. Оказавшиеся в нокдауне хозяева пропустили ещё через пару мгновений. На 35-й минуте Мадуэке принял классный пас от Эллиота Андерсона, ворвался в штрафную сербов и подсёк мяч над вышедшим из створа Петровичем – 2:0.

Англия в отборе ЧМ-2026 не пропустила ещё ни одного мяча. Перед Сербией встала фантастическая задача: забить минимум дважды, чтобы просто спасти ничью. Были ли предпосылки для этого? К сожалению, нет. Уже по окончании первого тайма стало понятно, что Англия заберёт победу. И после перерыва гости быстро забили третий гол. Энтони Гордон на 52-й минуте ударил из-за штрафной, а Петрович отразил мяч перед собой. Тот совершил серию отскоков по маршруту Марк Гехи – Гарри Кейн – Эзри Конса и отскочил от последнего в створ.

Игра де-факто закончилась. Сербия, конечно, не ушла с поля, но Англия умело контролировала темп и не позволяла хозяевам даже огрызнуться. А на 72-й минуте Никола Миленкович ещё и получил прямую красную карточку за фол на Кейне. Очередной провальный матч для сербов с топ-соперником. Англия же в большинстве сразу забила со штрафного, полученного за нарушение Миленковича. Райс оформил ассистентский дубль: Деклан навесил, а Гехи выиграл борьбу у защитника сербов и вогнал мяч в ворота.

Игроки сборной Англии Фото: Michael Regan/Getty Images

Окончательный счёт в концовке установил Маркус Рашфорд. Эракович в своей штрафной влетел в Олли Уоткинса: судья Клеман Тюрпен сначала не увидел нарушения, однако после просмотра VAR назначил пенальти. К «точке» подошёл форвард «Барселоны» и в пижонском стиле поразил ворота Петровича – 5:0.

Англия набрала 15 очков после пяти туров и оторвалась от занимающей (теперь) второе место Албании на семь очков. Также англичане обходят Сербию на пять очков (по потерянным) за три тура до финиша. Команда Тухеля одержала ключевую победу и может официально оформить выход на ЧМ-2026 уже после следующей встречи с Латвией (14 октября). Сербии же предстоит грандиозная битва с Албанией за попадание в стыковые матчи.