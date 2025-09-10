Сантос восхитил Бразилию, а Сперцяна разнёс Роналду. Как выступили игроки РПЛ в сборных?

Сентябрьская международная пауза подошла к концу. Сборная России провела два товарищеских матча. Другие команды играли в отборах на чемпионат мира 2026 года, континентальных кубках и также участвовали в контрольных встречах. Участие в них приняла большая группа представителей МИР Российской Премьер-Лиги. Рассказываем об успехах футболистов нашего чемпионата в сборных.

Как сыграли главные звёзды РПЛ?

Наверное, главная новость международной паузы в РПЛ – дебют Дугласа Сантоса за сборную Бразилии. 31-летний защитник с российским паспортом потерял свой статус и теперь будет легионером в нашем чемпионате. Зато Сантос стал намного ближе к участию на чемпионате мира 2026 года. Тренер Карло Анчелотти в матче с Чили выпустил Дугласа в старте – и защитник восхитил!

Футболист «Зенита» выдал классную игру и заслужил комплименты на родине. «Дуглас Сантос останется с нами надолго. Он незаменимый игрок основного состава сборной Бразилии», – написало издание Palmeirazone. С учётом того, что на левом фланге обороны у бразильцев сейчас нет изобилия талантов, у Сантоса реально есть отличные шансы сыграть на ЧМ-2026.

Как и у его партнёра по «Зениту» – Луиса Энрике. Во встрече с Чили футболист вышел на замену во втором тайме, а уже через шесть минут ассистировал на Лукаса Пакета. На родине Энрике также получил хвалебные отзывы. «Если Энрике продолжит играть и тренироваться так же блистательно, место в сборной ему гарантировано. Если Анчелотти действительно видит потенциал Луиса, то ни за что не отнимет его у сборной. Один из самых талантливых игроков поколения. Он может перевернуть ход любого матча», – такую характеристику выдал аккаунт Central Botafogo.

Следом бразильцы играли в негостеприимной высокогорной Боливии и уступили (0:1). Сантос провёл весь матч на лавке, а Энрике доверили 61 минуту.

Сборная Колумбии обеспечила себе попадание на чемпионат мира после победы над Боливией (3:0). Автором одного из голов стал форвард «Краснодара» Джон Кордоба. На 74-й минуте он вошёл с мячом в штрафную и мощно (а главное – точно) пробил по воротам боливийцев. Всё? Нет! Далее колумбийцы разнесли на выезде Венесуэлу (6:3) и не пустили её в стыки ЧМ-2026. Кордоба забил последний гол, реализовав выход один на один.

Другой лидер чемпиона РПЛ – полузащитник Эдуард Сперцян – начал отборочный цикл ЧМ-2026 неудачно. Его Армения потерпела разгромное поражение на своём поле от Португалии (0:5). Криштиану Роналду сделал дубль, а весь Ереван сошёл с ума от приезда суперзвезды. Зато далее армяне расправились с Ирландией (2:1). В том числе благодаря точному удару Сперцяна с пенальти.

Форвард «Рубина» и сборной Албании Мирлинд Даку сыграл 45 минут в товарищеском матче с Гибралтаром (1:0) и семь минут – в официальной игре с Латвией, однако не отметился голевыми действиями. А нападающий сборной Коста-Рики Манфред Угальде сперва провёл полный матч квалификации ЧМ-2026 с Никарагуа (1:1) и также не забил. Тем не менее позднее исправился и отдал два ассиста в квалификационной встрече с Гаити (3:3).

Конечно, наше главное внимание было направлено на сборную России. Команда Валерия Карпина провела два товарищеских матча. Сначала Россия показала не лучшую игру дома с Иорданией (0:0), но затем реабилитировалась в гостях с Катаром. Действующий обладатель Кубка Азии пропустил четыре мяча от нашей сборной, забив при этом всего один раз.

В первой встрече с Иорданией из главных звёзд РПЛ сыграли: Алексей Батраков (вышел на 61-й минуте), Антон Миранчук (вышел на 87-й минуте), Дмитрий Баринов, Максим Глушенков (провели весь матч) и Иван Обляков (провёл 60 минут). Все, кроме полузащитника «Зенита», вышли на поле и с Катаром. Батраков провёл 82 минуты и отметился ассистом, Миранчук отыграл полную встречу, а Баринов и Обляков появились со скамейки (на 75-й и 83-й минутах соответственно).

РОССИЯ — ИОРДАНИЯ Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Также с Катаром в старте вышла пара центральных защитников Игорь Дивеев – Максим Осипенко. Первого заменили на 63-й минуте, а игрок «Динамо» отыграл полный матч. В основном составе с катарцами появился полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк. Юная звезда РПЛ забила дебютный мяч за сборную в первом тайме, а после игры он получил приз лучшему футболисту встречи. Отметим, что на 64-й минуте Кисляка заменил один из лидеров «Динамо» – Данил Глебов, также получивший практику.

Интересное среди других игроков

Тео Бонгонда ещё не провёл ни одной встречи в новом сезоне за «Спартак». Он получил травму 5 июня 2025 года в товарищеском матче сборной ДР Конго с Мали (1:0). А теперь он снова сыграл за национальную команду с Южным Суданом (4:1). 29-летний вингер появился на поле в концовке и не отметился результативными действиями. «Спартак» же внёс Бонгонда в заявку на сезон, поэтому ждём Тео в ближайших встречах.

Александер Джику и Кристофер Ву только-только перешли в «Спартак». Защитников ещё ждёт дебют за новую команду. А как они сыграли за свои сборные? Джику принёс Гане победу над Мали (1:0) в матче отборочного цикла ЧМ-2026. Во втором тайме 31-летний защитник забил единственный мяч команды! Гана оторвалась от конкурентов по таблице и стала ближе к попаданию на чемпионат мира.

Ву вызван в расположение сборной Камеруна, но остался вне заявки на матч с Эсватини. Да и без него камерунцы одержали разгромную победу (3:0). С Кабо-Верде защитник уже отыграл 88 минут и получил жёлтую карточку (0:1).

Матвей Лукин и Кирилл Глебов дебютировали за сборную России! Защитник ЦСКА появился на поле в концовке встречи с Катаром. А Глебов провёл 29 минут в матче с Иорданией. К сожалению, Кирилл получил повреждение мышц бедра. По информации пресс-службы ЦСКА, 19-летний игрок пропустит три-четыре недели. Ждём Кирилла обратно на поле!

Хуан Касерес в сборной Парагвая Фото: Ricardo Moreira/Getty Images

Сборная Парагвая сыграет на чемпионате мира 2026 года. Команда забронировала место на турнире после ничьей с Эквадором (0:0). Все 90 минут на поле во встрече провёл защитник московского «Динамо» Хуан Касерес. В матч с Перу он ворвался на последние 22 минуты – и отдал решающий ассист (1:0)!

А форвард клуба Иван Сергеев отметился голом и результативной передачей за сборную России во встрече с Катаром (4:1). Ранее 30-летний игрок забивал за национальную команду только весной 2024 года (Сербии, 4:0).

Форвард «Ростова» Мохаммад Мохеби провёл две встречи за сборную Ирана. Команда поучаствовала в Кубке наций ФАЦА (Футбольной ассоциации Центральной Азии). В третьей игре группового этапа Мохеби забил Таджикистану (2:2), а затем провёл 120 минут на поле в финале с Узбекистаном. Однако иранцы уступили сопернику в экстра-таймах (0:1) и упустили трофей.

Вингер Игорь Дмитриев провёл два матча за молодёжную сборную России с Саудовской Аравией (1:2, 3:1). Во второй встрече футболист «Спартака» отметился забитым мячом;

Полузащитник «Рубина» Велдин Ходжа дебютировал за сборную Косова. Он вышел на поле в самой концовке встречи квалификации ЧМ-2026 со Швецией (2:0).

18-летний вингер «Акрона» Арсений Дмитриев дебютировал за сборную России U19. И в первом же матче забил Беларуси, а наша команда одержала разгромную победу – 3:0. Дмитриев провёл на поле 67 минут. Вторая встреча команд завершилась вничью (1:1), а игрок тольяттинцев сыграл уже 24 минуты.

Вингер махачкалинского «Динамо» Мохаммад Хоссейнежад провёл три встречи за молодёжную сборную Ирана. Команда обыграла Гонконг (4:0), Гуам (6:0) и ОАЭ (3:2) в отборе на Кубок Азии U23. Во втором и третьем случае Мохаммад вывел Иран на поле с капитанской повязкой. Итог – гол и голевая передача.

Коротко — об остальных:

«Зенит»:

голкипер Денис Адамов остался в запасе на игры с Катаром и Иорданией;

защитник сборной Сербии Страхиня Эракович провёл на скамейке встречу отборочного цикла ЧМ-2026 с Латвией (1:0), а провальный матч с Англией отыграл полностью (0:5);

защитник сборной Словении Ванья Дркушич сыграл по 90 минут во встречах со Швецией (2:2) и Швейцарией (0:3);

защитник Нуралы Алип не помог Казахстану справиться с Уэльсом (0:1) и Бельгией (0:6);

защитник Юрий Горшков и вингер Андрей Мостовой провели на поле час в игре России с Иорданией, а с Катаром на поле не появились.

«Спартак»:

голкипер Александр Максименко сыграл 90 минут в товарищеском матче с Иорданией;

защитник сборной Сербии Срджан Бабич провёл на скамейке встречи с Латвией и Англией;

защитник сборной Молдавии Олег Рябчук сыграл в старте в матчах с Израилем (0:4) и Норвегией (1:11) в отборе к чемпионату мира 2026 года;

Руслан Литвинов сыграл 90 минут в матче сборных России и Иордании, после чего вернулся в расположение клуба;

Илья Самошников вышел на замену в концовке встречи России с Катаром;

а Ливай Гарсия остался без голов во встречах сборной Тринидада и Тобаго с Кюрасао (0:0) и Ямайкой (0:2).

ЛИВАЙ ГАРСИЯ (В ЦЕНТРЕ) Фото: Футбольная ассоциация Тринидада и Тобаго

«Краснодар»:

полузащитник сборной России Александр Черников провёл 86 минут с Иорданией;

Данила Козлов дважды сыграл за молодёжку в матчах с Саудовской Аравией. Во второй встрече полузащитник отметился голевой передачей;

Кевин Ленини удачно съездил в сборную Кабо-Верде, расправившись с Маврикием (2:0) и Камеруном (1:0), будучи игроком старта.

«Динамо»:

вингер сборной Камеруна Муми Нгамалё провёл 90 минут во встрече квалификации ЧМ-2026 с Эсватини (3:0) плюс отыграл три минуты с Кабо-Верде (0:1). Забитыми мячами футболист «Динамо» не отметился.

«Локомотив»:

голкипер Даниил Веселов вышел в старте на игру молодёжной сборной России с Саудовской Аравией U23 (3:1);

защитник сборной Мексики Сесар Монтес провёл 90 минут на поле в товарищеской встрече с Японией (0:0);

защитник Евгений Морозов вышел в старте на игру сборной России с Иорданией и провёл полный матч;

защитник Александр Сильянов появился на поле в обеих встречах России в сентябре. Он сыграл 29 минут с Иорданией и 82 – с Катаром;

вингер Никита Салтыков оказался на поле в двух встречах молодёжки с Саудовской Аравией U23. Во второй игре он стал автором результативной передачи;

форвард Дмитрий Воробьёв во второй раз в карьере сыграл за сборную России. Он вышел в основе на игру с Иорданией и провёл 75 минут.

Дмитрий Воробьёв Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

ЦСКА:

защитник (или вингер) сборной России Данил Круговой сыграл 28 минут во встрече с Иорданией. А с Катаром он провёл полный матч и отметился голевой передачей;

защитник Джамалутдин Абдулкадыров принял участие в первой игре молодёжки сборной России с Саудовской Аравией U23. На его счету один тайм;

форвард Тамерлан Мусаев получил от Валерия Карпина 14 минут во встрече с Иорданией и ещё 15 – с Катаром. Голевыми действиями игрок ЦСКА не отметился;

нападающий молодёжной сборной Беларуси Артём Шуманский сыграл в двух матчах команды в отборочном цикле Евро-2027 U21. Команда Вадима Мартинкевича набрала одно очко с Бельгией (1:1) и уступила Австрии (2:3). Шуманский не отметился голевыми действиями.

«Ростов»:

голкипер сборной Таджикистана Рустам Ятимов провёл 90 минут в матче Кубка наций ФАЦА с Ираном (2:2);

защитник сборной России Илья Вахания вышел на поле в матче с Иорданией и провёл 60 минут;

защитник сборной Нигера Умар Сако не спас команду от разгрома в матче отбора ЧМ-2026 с Марокко (0:5). А вот обыграть Танзанию помог (1:0).

«Рубин»:

вратарь Евгений Ставер остался в запасе в товарищеских встречах сборной России с Иорданией и Катаром;

защитник молодёжной сборной России Илья Рожков сыграл два матча с Саудовской Аравией U23. Он провёл на поле 78 и 24 минуты соответственно;

защитник Игор Вуячич провёл два матча за Черногорию в отборе ЧМ-2026. Его команда уступила Чехии (0:2) и Хорватии (0:4), причём во втором случае его заменили из-за травмы;

полузащитник сборной Армении Угочукву Иву вышел в старте на игры с Португалией и Ирландией в отборочном цикле чемпионата мира. Криштиану Роналду и компания разнесли армян в гостях – 5:0. А вот Ирландию обыграли (2:1).

Угочукву Иву Фото: Hakob Berberyan/AP/ТАСС

«Крылья Советов»:

защитник сборной Беларуси Кирилл Печенин полностью сыграл в двух матчах с Грецией (1:5) и Шотландией (0:2) в отборе ЧМ-2026;

арендованный у «Локо» вингер Вадим Раков провёл тайм за молодёжную сборную России в первом матче с Саудовской Аравией U23.

«Динамо» Махачкала:

новичок махачкалинцев, нападающий Хазем Мастури вместе со сборной Туниса пробился на ЧМ-2026, что стало известно после побед над Либерией (3:0) и Экваториальной Гвинеей (1:0). Оба раза Мастури выходил в старте – и поразил ворота либерийцев.

«Сочи»:

голкипер Александр Дёгтев провёл полный матч за молодёжку с Саудовской Аравией U23 (1:2);

а его партнёр – полузащитник Дмитрий Васильев – сыграл 64 минуты в первой встрече, а затем появился на 24 минуты во втором матче;

Игнасио Сааведра со скамейки запасных посмотрел, как сборная Чили уступила Бразилии (0:3) и скатала ничью с Уругваем (0:0).

«Ахмат»:

защитник Мехди Заре дебютировал за молодёжную сборную Ирана. Он провёл полные матчи с Гуамом (6:0) и ОАЭ (3:2) в квалификации Кубка Азии U23;

вингер сборной Казахстана Максим Самородов появился на поле во встречах с Уэльсом и Бельгией в отборе на чемпионат мира. Но голами игрок «Ахмата» не отметился;

а нападающий сборной Буркина-Фасо Мохамед Конате отдал результативный пас во встрече квалификации ЧМ-2026 с Джибути (6:0). Плюс вышел на одну минуту в игре с Египтом (0:0).

«Пари НН»:

форвард сборной Ямайки Ренальдо Сефас отметился голом во встрече квалификации ЧМ-2026 с Бермудами (4:0). И отыграл 80 минут в победном матче с Тринидадом (2:0).

«Акрон»:

защитник сборной Боливии Роберто Фернандес провёл два матча в отборе ЧМ-2026. Его команда уступила Колумбии (0:3) и, главное, одолела Бразилию (1:0), отобравшись в стыки;

полузащитник сборной Черногории Стефан Лончар провёл 19 минут с Чехией и полчаса – с Хорватией в матчах квалификации на чемпионат мира 2026 года.

«Балтика»:

нападающий Брайан Хиль рвётся на чемпионат мира со сборной Сальвадора. В сентябре команда обыграла Гватемалу (1:0) и уступила Суринаму (1:2). Форвард «Балтики» вышел на поле в обеих встречах, однако голами или ассистами не отметился.

БРАЙАН ХИЛЬ Фото: RODRIGO SURA/EPA/ТАСС

«Оренбург»: