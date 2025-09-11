Лучшие трансферы молодых игроков летом 2025 года

Летом 2025 года клубы вновь не жалели средств на обновление составов. Клубный чемпионат мира привнёс новое понимание: теперь трансферное окно открывали и перед турниром. Многие решили омолодить команду. «Реал» подходил аккуратно и усилился точечно, дерзкий «Сандерленд» пошёл на риск и продолжил делать ставку на талантов. Об этих и других трансферах молодёжи — в этом материале.

Франко Мастантуоно и Дин Хёйсен — из «Ривер Плейт» и «Борнмута» в «Реал» (€ 45 млн и € 62,5 млн соответственно)

«Реал» конкретно обновился. Хаби Алонсо уже располагал большей частью новичков на КЧМ, поэтому Дин входил в новый сезон уже в качестве одного из новых лидеров. Прямо сейчас он в двойке лучших по количеству передач в финальную треть поля среди игроков топ-5 лиг. Впереди только Педри — полузащитник.

Позже забрали и Франко Мастантуоно. Аргентинца даже пришлось регистрировать в дубле — ради номера 30. Так как в первой команде разрешаются номера от 1 до 25. За это «Реал» раскритиковали, ведь многие фанаты клубов из низших дивизионов не видят смысла регистрации игрока за € 45 млн в третьем дивизионе.

Дебютировал Франко спустя ровно 24 года после дебюта Зинедина Зидана. С первых же минут в новой команде активно вовлекался в комбинации справа. Тут же подсказывал партнёрам и забрал стандарты. Как и Хёйсен, встроился с ходу.

Алехандро Гарначо — из «МЮ» в «Челси» (€ 46,2 млн)

Ещё год назад его видели будущей легендой клуба. Сейчас же ушёл в статусе главного скандалиста лета. Предысторией видится конфликт с Рубеном Аморимом.

В ожидании перехода Гарначо полностью исключили из состава. Игрокам даже запретили с ним общаться на базе в Каррингтоне. Аргентинец тренировался отдельно.

Уйти Гарначо решил в «Челси». Отвергал все остальные предложения, чем ещё больше ухудшал отношения с «МЮ». Ближе к концу трансферного окна клубы всё же согласовали сделку, и Алехандро уехал в Лондон. Будет бороться за место в составе.

Джоб Беллингем — из «Сандерленда» в «Боруссию» Д (€ 30,5 млн)

Джоб Беллингем Фото: Christof Koepsel/Getty Images

На Дортмунд наплыла ностальгия: спустя два года после потери Джуда поверили в его брата — Джоба. Настоящую копию: рост, антропометрия, цепкость на поле, схожая позиция.

«Я не хочу быть суперзвездой, хочу быть машиной и принести «Боруссии» титулы» — лучшая характеристика младшего из братьев: не стремится быть главным героем, делает всё для партнёров. Джуд более разноплановый, привык быть на первом плане, забивает и играет выше.

Уже успел поскандалить. Джоба заменили в перерыве дебютного матча в Бундеслиге, а после встречи отец Марк полетел разбираться с руководством и тренером. Не самая приятная ситуация.

Элисс Бен-Сегир — из «Монако» в «Байер» (€ 32 млн)

Элисс Бен-Сегир Фото: Bayer 04 Leverkusen via Getty Images

Леверкузен потерял летом не только Хаби Алонсо, но и значительную часть основы. Тренером взяли Эрика тен Хага, но и он продержался всего два тура.

Зато сделали ставку на талантов. Взяли Ибрахима Маза из «Герты», Кристиана Кофане из «Альбасете», Эсекьеля Фернандеса вытащили из рук арабов. В последние дни подоспел и Элисс Бен-Сегир.

Француз провёл прорывной сезон за «Монако», а слухи о его переходе на следующий уровень ходят не первый год. В итоге теперь ему предстоит восполнять отсутствие Флориана Вирца и других звёзд в атаке. В клубе верят: «Он первоклассный технарь, очень изобретательный и умный игрок. Элисс придаст нашему нападению дополнительную мощь».

Хесус Родригес — из «Бетиса» в «Комо» (€ 22,5 млн)

Хесус Родригес Фото: LightRocket via Getty Images

Внезапная находка «Бетиса»: за считаные месяцы прошлого сезона юный воспитанник в тени стал прибыльным активом. Переход в «Комо» практически озолотил клуб из Севильи.

«Комо» получил универсального игрока полузащиты. Хесус выходил формально вингером, но давал команде работу без мяча, возможность цепляться после длинных передач и игру, в том числе в центре поля. Сеск Фабрегас добавит Родригесу зрелости и тонких решений.

Шемсдин Тальби — из «Брюгге» в «Сандерленд» (€ 20 млн)

Шемсдин Тальби Фото: Sunderland AFC via Getty Images

«Я никогда не видел ребят с такой трудовой этикой и дисциплиной на поле, а ему всего 19 лет», — нахваливал марокканца главный тренер «Брюгге».

После прорывного сезона вингер укатил в АПЛ за € 20 млн. «Сандерленд» отпустил Джоба Беллингема, однако даже после выхода в АПЛ не сбился с пути омоложения. Кроме Тальби, подписали еще Хабиба Диарра, Ноа Садики и Марка Гиу. Хоть последнего и пришлось вернуть в «Челси».

Шемсдин — нетипичный вингер. Добежит до любого мяча, поддержит прессинг и подстрахует в обороне в любой момент матча. Но ярких моментов с его участием или сумасшедших обводок ожидать не приходится.

Уэсли Франса — из «Фламенго» в «Рому» (€ 25 млн)

Уэсли Франса Фото: AS Roma via Getty Images

За бразильским крайком гонялись многие европейские клубы. В 2023-м даже был близок к переходу в дубль «Барселоны». Но остался в Бразилии и спрогрессировал.

Джан Пьеро Гасперини захотел видеть его в «Роме» — Уэсли захотел в Италию. В последнем матче за «Фламенго» правый защитник забил победный гол. И по совпадению сделал это же в дебютной встрече Серии А с «Болоньей». Сразу же получил звание лучшего игрока матча.

Конрад Хардер — из «Спортинга» в «Лейпциг» (€ 24 млн)

Кондар Хардер прощается с фанатами «Спортинга» Фото: Gualter Fatia/Getty Images

Датчанин должен был заменить Дьёкереша в «Спортинге». Но что-то пошло не так. Клуб подписал Луиса Суареса из «Альмерии», а Конрад провел в трёх стартовых турах чемпионата всего 35 минут.

После этого появились слухи об уходе, однако до конца августа было неизвестно, где в итоге окажется Конрад.

Первым вариантом казался «Милан». Там сорвался переход Виктора Бонифасе, однако «Спортинг» начал менять условия и сорвал сделку. Далее L'Equipe отправил Хардера в «Ренн», но уже на следующий день французы вышли из переговоров, так как агенты игрока продолжили контакты с другими клубами. Тут же Фабрицио Романо дал информацию о переходе Хардера в «Лейпциг», где он заменит Беньямина Шешко. Так и случилось.

Виктор Фрохольдт — из «Копенгагена» в «Порту» (€ 20 млн)

Виктор Фрохольдт Фото: ФК «Порту»

«Порту» за € 20 млн получил не просто игрока на вырост, а лидера полузащиты. Дисциплинированного хавбека с одним из лучших пробегов в Европе. Его тепловая карта — просто красное пятно на всё поле, без преувеличений.

Фрохольдт — игрок контрастов. С одной стороны, он повсюду, но в то же время зачастую без мяча. Например, за 90 минут во встрече с «Виторией» передач у полузащитника было всего девять.

Пауль Ваннер — из «Баварии» в ПСВ (€ 15 млн)

Пауль Ваннер Фото: Vera Loitzsch — UEFA/UEFA via Getty Images

Пауль — самый молодой дебютант «Баварии» в истории. Однако за клуб много не отыграл. В основном катался по арендам, куда его отправляли развиваться. Этим летом дали шанс остаться, перед началом сезона даже выдали номер. Но Ваннер не остался. По информации Sky Sport, посчитал, что не все в клубе были в нём уверены.

В итоге выбрали отличный вариант. Немец по примеру Малика Тилльмана отправился в ПСВ за € 15 млн. У «Баварии» есть опция обратного выкупа. И у парня есть все шансы выстрелить. «Пауль невероятен. Бог одарил его талантом, которым практически никто не может похвастаться. Он должен подняться на новый уровень» – слова Херманна Герланда, бывшего главы молодёжного департамента мюнхенцев.