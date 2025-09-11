Самый крутой трансферный дедлайн в истории РПЛ. «Зенит» закрыл суперсделки за пару часов

В ночь с 11 на 12 сентября в России закрывается летнее трансферное окно. То есть у клубов, по сути, не осталось времени вписаться в какие-то свежие истории. Разве что формализовать старые. И официально зарегистрировать те контракты, слухи по которым идут давно. Мы точно не ждём каких-то вау-подписаний в последний день. Так как, например, топы в большинстве своём уже купили тех, кого хотели. Разве что ЦСКА ещё может объявить о трансфере Энрике Кармо. В остальном – тишина.

Да и целом в последние годы сформировался чёткий тренд: топ-клубы стараются заблаговременно решить все трансферные вопросы. Ведь привезти крутого игрока в сентябре – значит отнять у него возможность нормально адаптироваться и сразу окунуть в наши реалии. А они для иностранцев не всегда лёгкие и предсказуемые.

Однако так было не всегда. Вероятно, самый агрессивный с точки зрения новостей трансферный дедлайн в РПЛ случился летом 2012-го. Тогда «Зенит» за несколько часов до закрытия окна приобрёл Халка и Акселя Витселя, осуществив на тот момент рекордные подписания для российского футбола.

Как проходили подписания Халка и Витселя?

Это сюжет для мини-сериала. В начале августа Лучано Спаллетти был разочарован: за год из новичков он получил только Доменико Кришито. Состав не обновлялся, хоть команда в этом и нуждалась. Раздражение перетекло в публичное поле. Тренер вышел в медиа и заявил, что для прогресса «Зениту» нужны игроки уровня Халка и Нани.

Вряд ли тогда кто-то подумал, что это прямой намёк, а не образное сравнение. Но Спаллетти действительно обозначил руководству свои желания. Они упирались в двух игроков – Халка и Витселя. Внутри клуб определил свои финансовые возможности и пришёл к выводу: € 30 млн за бразильца, € 23 млн за бельгийца – вот предельные суммы. И дальше начались переговоры.

Сначала – по Витселю. «Бенфика» заявила, что не готова вести разговор о сумме меньше, чем € 25 млн. «Зенит» ушёл думать и рассматривать другие варианты. Параллельно начались консультации по Халку. Там – ещё хуже. Спортивный директор «Порту» Антеро Энрике установил ценник в € 100 млн!

Естественно, начались торги. «Бенфика» на этом фоне оперативно переподписала с Акселем контракт, подняв сумму выкупа до € 40 млн. А вот «Порту» начал постепенно «падать», понимая, что из АПЛ по Халку серьёзного предложения не будет. И когда трансферное окно в Европе закрылось, представители «Зенита» уже были в Португалии. С готовностью к серьёзному диалогу.

За двое суток до закрытия ТО в России спортивный директор Дитмар Байерсдорфер якобы дал сигнал: обоих игроков можно взять за € 80 млн. С равными платежами. «Зенит» оперативно согласовал суммы, а руководители полетели в Португалию. Дальше слово бывшему генеральному директору клуба Максиму Митрофанову.

Максим Митрофанов бывший гендиректор «Зенита» «Мы летим в Португалию в субботу, а трансферное окно закрывается в воскресенье. План следующий: сначала летим в Порту, где ситуация выглядит решённой, а потом – в Лиссабон, где нам надо просто заплатить отступные. Прилетаем в Порту, встречаемся с Энрике, и тот говорит: «Ну да, мы всё согласовали – € 75 млн». Поворачиваюсь к Дитмару, а он мне: «Мне казалось, что на € 40 млн он должен согласиться». Мы проводим серию переговоров, в итоге я встаю и говорю, что мы не договорились. После этого сажаем перед собой агента Халка и говорим: «Дружище, скорее всего, мы их дожмём, потому что их позиция неадекватная. Ты мне веришь?» Он отвечает, что верит, а у самого небось две фиги в кармане, ха-ха».

«Мы продолжаем: «Тогда нам нужны 10 пустых листов бумаги с подписями Халка снизу. Потому что если договоримся, то мы туда впечатаем контракт. Если нет, то их с тобой просто разорвём». А Халк в этот момент только приехал с игры, и ему нужно было улетать в отпуск, потому что перерыв на сборные. В итоге он подписывает эти листы, мы пытаемся дожать «Порту», но ничего не происходит. В ночь с субботы на воскресенье принимаем решение лететь в Лиссабон, потому что, пока мы в Порту, Энрике будет уверен, что мы готовы принять его условия.

Прилетаем в Лиссабон, ловим Луиша Виейру – президента «Бенфики». И он заявляет: «Ребят, вы знаете, я тут почитал контракт Витселя. И оказывается, что опция выкупа в € 40 млн действует при условии, что вы за месяц до трансфера заявите, что выкупаете Акселя. А если я продам его вам сегодня, значит, сделал это по доброй воле, и меня завтра не выберут президентом».

Халк и Аксель Витсель Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Так «Зенит» почти упустил двух игроков. Но помогли журналисты. Они опубликовали фото представителей «Зенита» на встрече с президентом «Бенфики» и сообщили, что клуб подписывает Витселя. И якобы уже не заинтересован в Халке. Это прочитали боссы «Порту» и согласились на дисконт – трансфер за € 40 млн. Потом руководство «Зенита» уведомило о сделке «Бенфику» – и те тоже решили скинуть свой актив. Клубу были нужны деньги. И видя активность конкурента, Витселя тоже согласились продать по аналогичной цене.

Сайт «Зенита» сломался из-за новостей о Витселе и Халке

Забавная деталь того времени – о переходе узнавали не из соцсетей (хоть они и входили в моду), а от официальных сайтов клуба. 3 сентября днём президент «Зенита» Александр Дюков сообщил, что клуб близок к договорённости по игрокам, и предложил «подождать несколько часов». Что делали в этот момент болельщики? Правильно, обновляли сайт «Зенита». Информация о подписании Халка и Витселя появилась примерно в 21:40. И это вызвало перебои в работе ресурса! Вот что говорил в «СБГ Шоу» бывший медиадиректор «Зенита» Егор Крецан:

«Тогда было много шума. Это были медийные и обсуждаемые переходы. Оставалось окно возможностей до двух часов ночи. И люди повалили на сайт. Тогда ещё не в «Телеграме» ждали объявлений. В моменте было 200 тысяч человек, которые в прямом смысле слова жали F5 на своих компьютерах. Сайт не выдержал. И часть информации просто невозможно было прогрузить. Но это было прикольно».

Тогда «Зенит» ещё пошутил в соцсетях: «200 тысяч человек – примерно столько же живет на Васильевском острове».

Аксель Витсель и Халк в «Зените» Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

А что ещё за переходы были летом 2012 года?

В ту летнюю кампанию активен был не только петербургский клуб. Однако остальные тратили кратно меньше. И такой интриги, как с Халком и Витселем, не было.

Второе место по расходам занял «Анжи», который пригласил Ласина Траоре, Эвертона и Лассана Диарра, в общей сложности отдав за них за € 28,4 млн.

ЦСКА запомнился трансферами Марио Фернандеса и Расмуса Эльма.

«Спартак» взял Ромуло, Хуана Инсаурральде и Кима Чельстрёма.

Можно много дискутировать о наследии Халка и Витселя – сделали ли они «Зенит» принципиально сильнее? Вряд ли. Это если ориентироваться на трофеи – с ними у клуба всего одна победа в РПЛ за четыре года плюс по одной – в Кубке и Суперкубке. Сделали ли они сильнее лигу? Однозначно да. А ещё рядом с ними прогрессировали почти все зенитовские игроки. И именно в тот момент грандиозная цель «Зенита» войти в топ-10 лучших клубов Европы не попахивала безумием.

В истории же этот проект с двумя дорогущими подписаниями в последний день трансферного окна останется скорее как очень интересный с точки зрения работы всех заинтересованных сторон. И вряд ли в ближайшее время в РПЛ повторится что-то подобное.