Вратаря «МЮ» погубил его собственный имидж. Хотя по статистике у Онана всё не так плохо

Вратарь Андре Онана всё-таки покинул «Манчестер Юнайтед». Получилось и внезапно, и ожидаемо одновременно. Он был абсолютно основным голкипером в последних двух сезонах. Даже после покупки Сенне Ламменса из «Антверпена» случались инсайды, что новичок будет бороться с Онана за место в основе. Вышло немного иначе.

Мы уже подробно рассказывали о бельгийце, который теперь, по всей видимости, станет основным вратарём «МЮ». А теперь отдельно – о противоречивом периоде Онана в Англии.

Он пришёл два года назад из «Интера». Трансфер за € 50 млн случился вскоре после финала Лиги чемпионов. До него итальянская команда добралась во многом за счёт Онана. Правда, в том сезоне прослеживалась аномалия – в чемпионате Италии вратарь смотрелся далеко не так убедительно, но именно в Лиге чемпионов тащил команду. Тем не менее покупка «МЮ» выглядела достаточно статусной. Такая и требовалась, с учётом того, что клуб бесплатно отпустил Давида де Хеа, который 12 лет отыграл в Манчестере и оставался последним футболистом в клубе, заставшим чемпионство.

В современном футболе всё больше ценятся вратари, которые хорошо играют ногами. На тот момент тренер «Юнайтед» Эрик тен Хаг пытался ставить игру во владение, и Онана как раз подходил. Уже по первым турам бросалось в глаза, насколько смело голкипер выходит из ворот, чтобы взаимодействовать с партнёрами. Порой камерунец оказывался с мячом ближе к центральной линии, чем к своей штрафной!

Андре Онана в матче «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед» Фото: Кадр из трансляции

Современный «МЮ» – сложная команда, в которой долгое время вакуум менеджмента сочетался с проблемной инфраструктурой – от протекающей крыши на стадионе до устаревших тренажёров на базе. За последние полтора года появилось много менеджеров, однако результаты стали ещё хуже. При отсутствии побед ожидаемо, что большинство футболистов воспринимались общественностью негативно. В том числе Онана.

Косяки запоминаются лучше сейвов. И как раз результативных ошибок у вратаря было предостаточно. Наиболее слабым получился матч Лиги чемпионов с «Галатасараем» в Турции (3:3). Тогда к Андре были большие вопросы сразу по трём пропущенным мячам. Вкупе с другими ошибками голкипер быстро заработал себе имидж «привозного». Мало кто смотрит все встречи «МЮ», чтобы фиксировать и удачные игры вратаря. В соцсетях хорошо расходятся именно ошибки. При этом они были свойственны голкиперу больше в сезоне-2023/2024, а не в прошедшем, но имидж – такая штука, что от неё уже тяжело избавиться. Особенно когда пропускаешь прямой удар с углового.

Андре Онана пропускает гол с углового от Матеуса Куньи Фото: WWFC/Wolves via Getty Images

При всём этом, если взглянуть на продвинутую статистику, можно обнаружить, что Онана в целом неплохо играет на ленточке. Его шот-стопинг в АПЛ близок к нулю (чуть-чуть положительный в обоих сезонах). То есть он пропускал примерно столько же, сколько и должен был, исходя из модели ожидаемых голов (+2,7 в сезоне-2023/2024 и +1,0 – в сезоне-2024/2025). Много пропущенных мячей и результативных ошибок? Имело значение, что моментов у ворот «МЮ» было в принципе полно. Защита действовала так, что вратарь становился едва ли не главным действующим лицом в команде. Вдумайтесь: «Юнайтед» в сезоне-2023/2024 стал 19-й командой АПЛ по допущенным ударам (660) – больше били только по воротам «Шеффилда» (671).

Когда атаковал соперник, мяч постоянно метался по штрафной Онана. Когда владение было у «МЮ», требовалось разыгрывать низом от своих ворот. Этот риск приводил в том числе к новым результативным ошибкам. В прошлом сезоне даже «Виктория Пльзень» могла запрессинговать «МЮ», спровоцировав грубую ошибку. Правда, в том случае претензий больше даже не к Онана, а к Маттейсу де Лигту, который ждал мяча на прямых ногах, а не двигался ему навстречу.

Голевая атака «Виктории Пльзень» в Лиге Европы Фото: Кадр из трансляции

Нельзя сказать, что Онана был главной проблемой команды, занявшей 15-е место в АПЛ. Однако при этом и какой-то монолитностью от него точно не веяло. Этим летом вратарь получил небольшое повреждение. Было не совсем понятно – пропускает ли он 1-й тур, потому что проиграл конкуренцию, или из-за восстановления. К 3-му туру стало понятно, что дело не в травме.

Онана так и не появился в этом сезоне АПЛ, но тренер дал ему сыграть в Кубке лиги против «Гримсби» – команды из четвёртого дивизиона. Матч получился фантастически невнятным по содержанию для «МЮ». Даже по меркам последнего сезона. Плохо выглядели все, а Онана неубедительно сыграл и при первом, и при втором пропущенном мячах. Сначала пустил в ближний, а затем неудачно действовал на выходе. Возможно, это была его последняя встреча в футболке «Юнайтед».

Андре Онана перед матчем второго раунда Кубка лиги с «Гримсби Таун» Фото: PA Images via Getty Images

Ближайший год Онана проведёт в аренде в турецком «Трабзонспоре». В команде, которая даже не пробилась в еврокубки (седьмое место в чемпионате Турции). Удивительно, но «Манчестер Юнайтед» отпускает своего вратаря в бесплатную аренду и ещё будет покрывать часть его зарплаты, по информации Фабрицио Романо. Контракт камерунца с английским клубом рассчитан до 2028 года. Непохоже, что Рубен Аморим ещё заинтересован в работе с Андре. С другой стороны, вполне вероятно, что через год в клубе будет уже другой главный тренер.