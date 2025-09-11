«Спартак» купит игрока «Марселя»? Баринов — в ЦСКА? Инсайды трансферного дедлайна в РПЛ

Чего ждём от российских клубов в последний день?

Трансферное окно в России закроется в ночь с 11 на 12 сентября. У клубов РПЛ остались считаные часы на завершение возможных сделок. А какие вообще могут случиться? Читайте в этом материале.

Подпишет ли ЦСКА форварда и Баринова?

ЦСКА – потенциально главный поставщик трансферов в последний день окна. Клуб завершает подписание вингера «Сан-Паулу» Энрике Кармо. Однако форвард ― главная позиция, которую нужно укрепить ЦСКА. Об этом открыто говорил Фабио Челестини. За лето у московского клуба сорвалось немало вариантов. Например, по нашей информации, двумя последними кандидатами на усиление позиции нападающего были Брил Эмболо из «Монако» и Лукас Стассин из «Сент-Этьена».

Лукас Стассин и Брил Эмболо Фото: Getty Images

По словам источников «Чемпионата», Эмболо принял предложение ЦСКА и был готов ехать в Москву. Всё поломал «Ренн», в последний день окна в Европе, 1 сентября, предложивший за швейцарца аж € 15 млн. И это с учётом того, что у Эмболо оставался год контракта с «Монако». Конечно, монегаски это предложение приняли.

Стассин тоже был готов ехать в Россию, однако всё уперлось в позицию «Сент-Этьена» не вести дела с российской стороной. Дело в том, что в совете директоров французского клуба преимущественно заседают британцы и канадцы.

Сейчас у ЦСКА осталось несколько вариантов. Причём как за границей, так и в России. Что самое интересное ― из Первой Лиги.

Ну и потенциально главная сага последнего дня ― возможный переход в ЦСКА Дмитрия Баринова. Капитан и лидер «Локомотива» по-прежнему не получил предложение по продлению текущего контракта, который истекает летом 2026 года. Это дало армейцам понимание, что можно действовать. По нашим данным, интерес к Баринову связан с желанием Челестини перевести команду на 4-3-3. К тому же полузащитник «Локо» может взять на себя в ЦСКА роль дядьки для столь молодого состава.

История с переходом Баринова жива. В этом тексте мы пока не можем раскрыть всех подробностей, но есть все шансы, что трансфер всё-таки состоится.

Что будет с Кокшаровым?

Неожиданная интрига разожглась вокруг будущего нападающего «Краснодара» Александра Кокшарова. По нашей информации, его готов снова арендовать «Пари НН». Сам форвард сейчас продолжает восстановление после тяжелой травмы.

Ситуация остра тем, что во вторник, 9 сентября, информационное пространство взорвал отец футболиста Эдуард Кокшаров. В интервью «Чемпионату» он сообщил, что «Краснодар» не отпускает сына, а также поставил ультиматум с требованием продлить контракт с чемпионом на пять лет. В противном случае нападающий, по словам отца, обречён бегать по кругу весь остаток контракта с «Краснодаром». Мало шансов, что ситуация разрешится за день, но интрига существует.

«Спартак» и левый защитник найдут друг друга?

Есть небольшой шанс, что в «Спартаке» появится новый левый защитник. По нашей информации, в последние дни москвичи проявили интерес к игроку «Марселя» Улиссесу Гарсии. Швейцарец нравится спортивному директору клуба Фрэнсису Кахигао, а также Деяну Станковичу. Однако шансы на трансфер невелики.

«Сочи» подпишет сразу троих?

Защитник «Крыльев Советов» Александр Солдатенков уже точно переходит в «Сочи». Первым об этом сообщило вчера издание LegalBet. Наши источники эту информацию подтверждают.

Также, по нашей информации, возможен ещё один трансфер под Осинькина. Речь о вратаре Иване Ломаеве, последним клубом которого были тоже были «Крылья». Сейчас, по нашим данным, Ломаев находится в Сочи и ждёт окончательного решения клуба.

Также, по данным Ивана Карпова, сочинцы ведут переговоры по трансферу полузащитника «Витории Гимарайнш» Нуну Сантуша.