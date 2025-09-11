Скидки
Последний день трансферного окна в РПЛ, лето-2025 — какие переходы могут состояться: Спартак, Зенит, ЦСКА, Краснодар, Локомотив

Последний шанс клубов РПЛ купить и продать игроков! До закрытия окна считаные часы! LIVE
Кирилл Закатченко Георгий Илющенко
,
Трансферный дедлайн в РПЛ
Следим вместе!

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня в ночь с 11 на 12 сентября в России закрывается летнее трансферное окно. У клубов РПЛ (да и не только) осталось совсем мало времени для завершения намеченных сделок. «Чемпионат» проведёт онлайн этого события.

Важно напомнить: российские клубы уже не могут совершать сделки с клубами из топ-лиг и других чемпионатов, где окно закрылось раньше. Синхронно с Россией оно захлопнется в Саудовской Аравии и Турции. Чуть позднее – например, в Греции (13 сентября) и Катаре (16-е число).

Для понимания, клубы чемпионата России уже потратили на новичков суммарно € 130 млн, а заработали на продажах всего € 60 млн.

