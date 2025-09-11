«Нужно преодолевать, становиться сильнее». Почему молодой талант потерялся в «Локо»

В начале сентября молодёжная сборная России провела две товарищеские встречи с командой U23 Саудовской Аравии. В состав нашей команды был включён Никита Салтыков, переживающий не самые простые времена в «Локомотиве». Корреспондент «Чемпионата» съездил на базу сборной в Новогорск и пообщался с Салтыковым о его положении в клубе и медальных перспективах красно-зелёных.
Чем полезны матчи с Саудовской Аравией и каково чувствовать себя «старичком» в молодёжке
— Приятно выбраться на сборы с молодёжкой?
— Всегда рад. В сборной очень классный коллектив, хорошее взаимодействие с тренерским штабом. Эмоции только положительные.
— Чем полезны матчи с Саудовской Аравией U23?
— Любые матчи полезны. Лучше играть, чем тренироваться. К тому же соперник готовится к молодёжному чемпионату мира. Думаю, как и мы, они серьёзно отнесутся к этим играм.
Никита Салтыков
Фото: РФС
— Тебе легко переключаться на сборную после клуба и обратно?
— А какие трудности могут быть?
— Разный подход у тренеров.
— Я давно уже езжу. Мне полегче, чем ребятам, которые приезжают первый или второй раз.
— Привыкать не приходится?
— Нет. Привыкать никак не приходится. Я играю и в клубе, и в сборной на фланге нападения.
Почему Салтыков мало играет в «Локомотиве» и из-за чего не ушёл в аренду летом
— В двух последних встречах «Локомотив» во втором тайме терял преимущество в два мяча. Это можно объяснить потерей концентрации?
— Думаю, просто нефарт. Надо вести не 2:0, а 3:0 после перерыва.
— Ты прошёл период адаптации в «Локомотиве»?
— Я его прошёл ещё в прошлом сезоне.
— Адаптация была тяжёлая?
— Я бы не сказал, что мне было тяжело. Легко влился в коллектив. Ничего бы не выделил, что создавало сложности.
— Сильно расстраиваешься из-за количества игрового времени?
— Не радуюсь точно.
— Но это мотивирует?
— Наверное, все по-разному реагируют. У меня такого периода в карьере не было, это первый опыт. Надо преодолевать, становиться сильнее и лучше.
— Как ты себе объясняешь причины того, что не получается закрепиться в стартовом составе?
— Сам делаю что-то не так. Надо больше работать на тренировках, стараться приносить больше пользы в играх, нежели сейчас.
— Летом не рассматривал вариант с арендой?
— Были варианты. Однако я поговорил с главным тренером, и он сказал, что рассчитывает на меня и я буду конкурировать.
— Ты был готов на аренду?
— Да.
— На что «Локомотив» может претендовать в нынешнем сезоне?
— На самые высокие места.
Никита Салтыков и Артём Тимофеев
Фото: Арина Лобова, «Чемпионат»
— Про претендента на чемпионство рано говорить?
— Пока рано.
— У тебя есть мечта поиграть в Европе?
— Мне бы сначала тут закрепиться и получать больше игрового времени.
— О чём сегодня мечтаешь?
— Даже не задумывался.
— Нет мечтаний?
— Если бы меня спросили три или четыре года назад, я бы сказал: «Поиграть в РПЛ, забить гол». Сейчас это случилось. Теперь мечтаю добиться самого высокого в плане футбола.
— Сегодняшняя цель — закрепиться в составе «Локомотива»?
— Да, получать больше игрового времени, совершать результативные действия и помогать команде.
— Многие отмечают, что ты ярко стартовал во взрослом футболе, но потом как будто застопорился. Согласен с этим?
— Это здравая критика, которую надо воспринимать и принимать. Нужно стараться переламывать этот момент и, как уже сказал, получать больше игрового времени. Считаю, что я молодой игрок, а молодому важно получать игровое время.
О чём мечтает Салтыков и поможет ли Осинькин «Сочи»
— Чувствуешь, что приближается возраст, когда нужно выходить на новый уровень?
— Сначала бы выйти на прежний уровень, чтобы задуматься о новом (смеётся).
— Обсуждал это с нечужим для тебя Осинькиным?
— Я поздравлял его с днём рождения, пожелал ему всего хорошего. Он мне тоже ответил, по-доброму пожелал показывать свой лучший футбол и сказал, что я умею это делать. Верит в меня.
— Рад, что он снова при деле?
— Да, рад за него. Я знал, что такой специалист долго не будет без дела. Я ещё удивлён, что он раньше не возглавил команду.
— Он способен вытащить «Сочи» из текущего положения?
— 100% способен. Он это сделает. Как знаю, Сергей Александрович Корниленко тоже поехал с ним. Думаю, они точно вытащат «Сочи».
— Почему Осинькин так круто работает с молодыми футболистами?
— Он постоянно общается с молодыми игроками. На моём примере могу сказать, что он поверил в меня. Игорь Витальевич лично объяснял всякие нюансы — мне это очень помогало.
— Это главный тренер в твоей карьере на сегодня?
— Я бы не хотел обижать других тренеров, однако Игорь Витальевич точно в топе.
— Лоськов и Сёмин сетовали в интервью «Чемпионату», что молодые сейчас мало работают индивидуально, после тренировок. Согласен с этим?
— У нас в команде с этим проблем нет. Ребята остаются после тренировок и выходят до тренировок. Главное, чтобы было в меру. Важно согласовывать с тренерским штабом, чтобы не переигрывать и не было глупых травм.
— Мечтаешь о главной сборной?
— Конечно. Можно сказать, что это цель.