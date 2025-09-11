«Нужно преодолевать, становиться сильнее». Почему молодой талант потерялся в «Локо»

Салтыков рассказал о непростом периоде в карьере и объяснил, почему не ушёл в аренду по примеру Ракова.

В начале сентября молодёжная сборная России провела две товарищеские встречи с командой U23 Саудовской Аравии. В состав нашей команды был включён Никита Салтыков, переживающий не самые простые времена в «Локомотиве». Корреспондент «Чемпионата» съездил на базу сборной в Новогорск и пообщался с Салтыковым о его положении в клубе и медальных перспективах красно-зелёных.

Чем полезны матчи с Саудовской Аравией и каково чувствовать себя «старичком» в молодёжке

— Приятно выбраться на сборы с молодёжкой?

— Всегда рад. В сборной очень классный коллектив, хорошее взаимодействие с тренерским штабом. Эмоции только положительные.

— Чем полезны матчи с Саудовской Аравией U23?

— Любые матчи полезны. Лучше играть, чем тренироваться. К тому же соперник готовится к молодёжному чемпионату мира. Думаю, как и мы, они серьёзно отнесутся к этим играм.

Никита Салтыков Фото: РФС

— Тебе легко переключаться на сборную после клуба и обратно?

— А какие трудности могут быть?

— Разный подход у тренеров.

— Я давно уже езжу. Мне полегче, чем ребятам, которые приезжают первый или второй раз.

— Привыкать не приходится?

— Нет. Привыкать никак не приходится. Я играю и в клубе, и в сборной на фланге нападения.

Почему Салтыков мало играет в «Локомотиве» и из-за чего не ушёл в аренду летом

— В двух последних встречах «Локомотив» во втором тайме терял преимущество в два мяча. Это можно объяснить потерей концентрации?

— Думаю, просто нефарт. Надо вести не 2:0, а 3:0 после перерыва.

— Ты прошёл период адаптации в «Локомотиве»?

— Я его прошёл ещё в прошлом сезоне.

— Адаптация была тяжёлая?

— Я бы не сказал, что мне было тяжело. Легко влился в коллектив. Ничего бы не выделил, что создавало сложности.

— Сильно расстраиваешься из-за количества игрового времени?

— Не радуюсь точно.

— Но это мотивирует?

— Наверное, все по-разному реагируют. У меня такого периода в карьере не было, это первый опыт. Надо преодолевать, становиться сильнее и лучше.

— Как ты себе объясняешь причины того, что не получается закрепиться в стартовом составе?

— Сам делаю что-то не так. Надо больше работать на тренировках, стараться приносить больше пользы в играх, нежели сейчас.

— Летом не рассматривал вариант с арендой?

— Были варианты. Однако я поговорил с главным тренером, и он сказал, что рассчитывает на меня и я буду конкурировать.

— Ты был готов на аренду?

— Да.

— На что «Локомотив» может претендовать в нынешнем сезоне?

— На самые высокие места.

Никита Салтыков и Артём Тимофеев Фото: Арина Лобова, «Чемпионат»

— Про претендента на чемпионство рано говорить?

— Пока рано.

— У тебя есть мечта поиграть в Европе?

— Мне бы сначала тут закрепиться и получать больше игрового времени.

— О чём сегодня мечтаешь?

— Даже не задумывался.

— Нет мечтаний?

— Если бы меня спросили три или четыре года назад, я бы сказал: «Поиграть в РПЛ, забить гол». Сейчас это случилось. Теперь мечтаю добиться самого высокого в плане футбола.

— Сегодняшняя цель — закрепиться в составе «Локомотива»?

— Да, получать больше игрового времени, совершать результативные действия и помогать команде.

— Многие отмечают, что ты ярко стартовал во взрослом футболе, но потом как будто застопорился. Согласен с этим?

— Это здравая критика, которую надо воспринимать и принимать. Нужно стараться переламывать этот момент и, как уже сказал, получать больше игрового времени. Считаю, что я молодой игрок, а молодому важно получать игровое время.

О чём мечтает Салтыков и поможет ли Осинькин «Сочи»

— Чувствуешь, что приближается возраст, когда нужно выходить на новый уровень?

— Сначала бы выйти на прежний уровень, чтобы задуматься о новом (смеётся).

— Обсуждал это с нечужим для тебя Осинькиным?

— Я поздравлял его с днём рождения, пожелал ему всего хорошего. Он мне тоже ответил, по-доброму пожелал показывать свой лучший футбол и сказал, что я умею это делать. Верит в меня.

— Рад, что он снова при деле?

— Да, рад за него. Я знал, что такой специалист долго не будет без дела. Я ещё удивлён, что он раньше не возглавил команду.

— Он способен вытащить «Сочи» из текущего положения?

— 100% способен. Он это сделает. Как знаю, Сергей Александрович Корниленко тоже поехал с ним. Думаю, они точно вытащат «Сочи».

— Почему Осинькин так круто работает с молодыми футболистами?

— Он постоянно общается с молодыми игроками. На моём примере могу сказать, что он поверил в меня. Игорь Витальевич лично объяснял всякие нюансы — мне это очень помогало.

— Это главный тренер в твоей карьере на сегодня?

— Я бы не хотел обижать других тренеров, однако Игорь Витальевич точно в топе.

— Лоськов и Сёмин сетовали в интервью «Чемпионату», что молодые сейчас мало работают индивидуально, после тренировок. Согласен с этим?

— У нас в команде с этим проблем нет. Ребята остаются после тренировок и выходят до тренировок. Главное, чтобы было в меру. Важно согласовывать с тренерским штабом, чтобы не переигрывать и не было глупых травм.

— Мечтаешь о главной сборной?

— Конечно. Можно сказать, что это цель.