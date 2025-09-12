Карпин остановит «Спартак», а Черчесов прервёт неприятную серию? Интриги 8-го тура РПЛ

Талалаев никогда не обыгрывал «Зенит». Получится ли на этот раз?

Пролетел сентябрьский перерыв на матчи сборных, и пришло время нового тура в Российской Премьер-Лиге. Он подарит нам сразу несколько интересных матчей. Тут и старейшее дерби столицы, и выезд «Зенита» к крепкой «Балтике», и попытка Станислава Черчесова прервать неудачную серию во встречах с «Локомотивом».

Первый матч в РПЛ после перерыва на сборные состоится в Казани, куда приедут футболисты махачкалинского «Динамо». «Рубин» — довольно неудобный соперник для дагестанского клуба. Во-первых, «Динамо» проиграло казанцам четырежды в четырёх матчах. Во-вторых, махачкалинская команда ни разу не забивала в Казани (0:2, 0:2).

Плюс у тренера Рашида Рахимова идеальная статистика в матчах с махачкалинским «Динамо» — три победы в трёх встречах. К тому же дагестанская команда в этом сезоне ни разу не выигрывала в РПЛ на выезде (одна ничья, три поражения). А ведь ещё «Динамо» забило всего четыре гола — так мало в лиге только у «Сочи» и «Пари НН». Все расклады перед матчем — в пользу «Рубина».

Важнейшая игра с точки зрения битвы за выживание. «Пари НН» находится на предпоследнем месте, «Оренбург» — максимально близко к зоне стыковых матчей. Команда Владимира Слишковича ни разу не проиграла в трёх предыдущих турах РПЛ. В каждом из этих матчей она забивала строго по два мяча. Любопытно, что обе игры с «Пари НН» в тренерской карьере Слишковича были гостевыми — одна победа, одна ничья.

Для Алексея Шпилевского начало работы в нижегородском клубе получается очень тяжёлым. Команда регулярно проводит домашние матчи на нейтральных полях, поскольку на арене «Пари НН» всё ещё ведутся ремонтные работы. Вот и на этот раз придётся сыграть в Саранске, а не в Нижнем Новгороде. «Пари НН» пока не радует болельщиков результатами. Команда мало забивает (всего четыре мяча) и часто проигрывает (шесть раз в семи турах). Нижегородцы одержали всего одну победу в пяти домашних матчах с «Оренбургом» и потерпели три поражения.

Возвращение Станислава Черчесова в «Ахмат» преобразило грозненский клуб. Восемь очков в четырёх турах РПЛ — отличный показатель. Пока «Ахмат» идёт по определённому графику. Он побеждает дома и играет вничью на выезде. Благодаря таким результатам грозненцы выбрались из зоны вылета и оказались на 10-й строчке. «Локомотив» — неудобный соперник для Черчесова. Команды тренера обыгрывали красно-зелёных всего один раз, хотя было девять попыток. В 2012 году тогда ещё «Терек» справился с «Локомотивом» (3:1) в Кубке России. Станислав Саламович проигрывал красно-зелёным с четырьмя разными клубами («Спартак», «Терек», «Амкар», московское «Динамо»).

Михаил Галактионов знает рецепт успеха в матчах с «Ахматом». У тренера почти идеальная статистика — семь побед и одна ничья в восьми встречах. Впечатляет! С другой стороны, его команды ни разу не играли с командами Черчесова. «Локомотив» начал сезон с четырёх побед, после чего трижды подряд поделил очки с соперниками. В двух предыдущих встречах команда Галактионова упускала преимущество в два мяча. Итог — московская команда выпала из топ-3 (сейчас занимает четвёртое место).

Валерий Карпин против «Спартака» — это всегда интересно. А тут ещё и старейшее дерби Москвы — бешеная интрига. Старт сезона для «Динамо» никак не назовёшь приемлемым. Девятое место, всего две победы в семи турах, низкая результативность (семь голов в семи встречах). Боссы бело-голубых явно рассчитывали на другой результат. У Карпина есть небольшое преимущество в матчах с командами Деяна Станковича — две победы и одно поражение в трёх играх. Впрочем, «Ростов» дважды обыгрывал «Спартак» в Кубке России, а вот в РПЛ успех праздновали красно-белые.

После серии из четырёх матчей без побед команда Станковича набрала шесть очков из шести возможных. Сначала красно-белые справились в Казани с «Рубином» (2:0), а затем одолели «Сочи» (2:1) благодаря двум голам с пенальти. «Спартак» поднялся на шестое место, до первой строчки — пять очков. Станкович трижды обыгрывал «Динамо» в пяти матчах — хорошая статистика. Впрочем, в предыдущей встрече бело-голубые прибили соперника (2:0).

«Краснодар» возглавляет таблицу РПЛ, но тройка ближайших преследователей отстаёт всего на одно очко. Любая осечка в такой ситуации — потенциальное падение на несколько строчек. «Быки» не проигрывают на протяжении пяти туров и лучшие в лиге по количеству пропущенных мячей (4). Больше одного им забивал только «Локомотив». «Краснодар» обыграл «Акрон» три раза в трёх матчах и не пропустил ни одного мяча на своём поле.

Огорчит ли Артём Дзюба «Краснодар»? Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Положение клуба из Тольятти намного тяжелее. Ни одной победы в пяти предыдущих турах, три поражения подряд, место в зоне стыков. Во время международного перерыва руководство «Акрона» поработало над укреплением состава. В команде оказались футболисты с опытом выступлений в РПЛ — Илья Агапов, Кристиян Бистрович, Эдгар Севикян. Помогут ли они выбраться из опасной зоны? Артём Дзюба забил 15 мячей «Краснодару» — больше, чем кому-либо в карьере. Но пока ни разу не огорчил южан в форме «Акрона».

Игорь Осинькин вернулся в РПЛ — сменил Роберта Морено на посту главного тренера «Сочи». Черноморская команда находится в плачевном состоянии — последнее место в чемпионате. Ни одной победы в семи турах, 19 пропущенных мячей (худший результат в лиге). Спасти такую команду от вылета в Первую лигу будет тяжело. Первый матч после возвращения в РПЛ для Осинькина знаковый — с бывшим клубом.

«Крылья» приятно удивили на старте сезона. Беспроигрышная серия из четырёх матчей и место в верхней половине таблицы. Дальше — два поражения во встречах с «Ахматом» и «Краснодаром» с общим счётом 1:9. А вот матч с «Локомотивом» для волжан сложился неплохо. Они отыгрались с 0:2 и заработали одно очко. «Крылья» находятся на восьмом месте — очень неплохо для дистанции в семь туров. А теперь приятный факт для болельщиков самарцев — их команда восемь раз обыграла «Сочи» в восьми матчах в РПЛ.

Безумно интригующий матч! Если «Балтика» не проиграет, то продлит серию без поражений на старте РПЛ до восьми матчей. Это будет повторение рекорда «Сокола» образца 2001 года для новичков высшего дивизиона. Калининградцы — одно из открытий старта чемпионата. Вряд ли кто-то ожидал, что они окажутся на третьей строчке после семи туров. Андрей Талалаев ни разу в своей тренерской карьере не обыгрывал ни «Зенит», ни Сергея Семака.

Остановит ли Сергей Семак «Балтику»? Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Команда из Санкт-Петербурга, кажется, пришла в себя. После серии из четырёх матчей без побед сине-бело-голубые огорчили махачкалинское «Динамо» (4:0) и «Пари НН» (2:0). Но впереди куда более серьёзные соперники — «Балтика» и «Краснодар». К тому же оба матча на выезде. А ведь в этом сезоне «Зенит» ни разу не побеждал в гостях в РПЛ — две ничьих, одно поражение. Получится ли набрать три очка в Калининграде?

Джонатан Альба находится в тяжёлом положении. «Ростов» одержал всего одну победу в семи матчах и оказался на третьей с конца строчке в РПЛ. Правда, в двух предыдущих встречах дончане набирали очки благодаря характеру. С «Локомотивом» команда Альбы и вовсе отыгралась с 1:3. «Ростов» набрал четыре очка из пяти в домашних матчах РПЛ.

ЦСКА хорошо стартовал под руководством Фабио Челестини. Семь матчей в РПЛ — ни одного поражения. Армейцы взобрались на второе место, а до первого — всего одно очко. ЦСКА не проигрывает в РПЛ с ноября 2024 года. А знаете, кто тогда обыграл красно-синих? «Ростов». Правда, дело было в столице, а теперь соперники встретятся на юге страны. Четыре предыдущих матча с участием команд в Ростове-на-Дону завершились вничью. В целом хозяева не обыгрывали красно-синих дома с 2020 года.