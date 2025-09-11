Топ-события пятницы: реванш Шлеменко и Белаза, полуфиналы Евробаскета, РПЛ и киберспорт

Лучший спорт 12 сентября: старт волейбольного ЧМ среди мужчин, Слуцкий в Китае, а ещё матчи «СЮ», «Локомотива» и ЦСКА в регулярке КХЛ!

🏐 13:00: Филиппины — Тунис, чемпионат мира, мужчины, группа А

Интрига: матч открытия ЧМ-2025 — волейбольная экзотика

Максимально странная пара в матче открытия мужского чемпионата мира. Если о сборной Туниса мы ещё знаем хоть что-то, то Филиппины — загадка. Если бы не статус хозяев, вряд ли бы эта команда пробилась на турнир. Интересно, что это будет тренерская дуэль специалистов, которые работали в России. Наставник филиппинцев Анджолино Фригони несколько лет посвятил Уфе, а Камилло Плачи брал Кубок вызова и бронзу клубного чемпионата мира с новоуренгойским «Факелом».

⚽️ 15:00: «Шанхай Шэньхуа» — «Шаньдун Тайшань», китайская Суперлига, 24-й тур

Интрига: команда Слуцкого вернётся на первое место?

«Шанхай Шэньхуа» борется за золото в чемпионате Китая. После 23 туров команда набрала 49 очков и идёт на втором месте. Если бы не неудачная серия в последних матчах, «Шэньхуа» вовсе были бы первыми. Но время вернуться на вершину есть. Впереди — домашняя игра с «Шаньдун Тайшань» с пятого места. При удачном стечении команда Слуцкого может стать лидером после победы.

🏒 17:00: «Салават Юлаев» — «Автомобилист», регулярный чемпионат КХЛ

Интрига: сумеют ли уфимцы выиграть в основное время впервые в сезоне?

Обе команды начали сезон с довольно неожиданных поражений, однако в дальнейшем сумели оклематься и набрать важные очки. «Автомобилист» уверенно разобрался с «Ак Барсом», в то время как «Салават» только в овертайме сломил сопротивление «Металлурга». Уфимцы всё ещё не одержали победу в основное время, поэтому матч с екатеринбургской командой может стать хорошей проверкой для них. Но согласится ли с этим «Автомобилист»?

🏀 17:00: Германия — Финляндия, Евробаскет, 1/2 финала

Интрига: главный фаворит и главная сенсация — кто окажется в финале?

Германия после вылета сборной Сербии стала главным фаворитом в борьбе за победу на Евробаскете-2025. Команда практически без слабых мест испытала проблемы лишь в четвертьфинале со Словенией, которую вёл за собой великолепный Дончич. Финляндия шаг за шагом продолжает творить историю — сборная впервые сыграет в полуфинале чемпионата Европы и даже не собирается останавливаться. Кто проявит хладнокровие в самый ответственный момент?

🎮 17:00: Xtreme Gaming (Китай) — PARIVISION (Россия), The International 2025, 1/2 финала верхней сетки

Интрига: сможет ли наша команда остановить китайского гранда?

Коллектив из Поднебесной продолжает уверенно двигаться к чемпионству — пятёрка Ame и XinQ уже собрала пять побед подряд на главном турнире по Dota 2. Российская PARIVISION — один из главных соперников для китайцев, который способен бороться с фаворитами плей-офф на равных. Можно ли остановить такую Xtreme Gaming или победитель The International 2025 уже известен?

⚽️ 19:00: Италия — Беларусь, Суперфинал Евролиги, групповой этап

Интрига: станут ли белорусы первыми в группе?

Сборная Беларуси после двух классных побед над командами Португалии и Франции обеспечила себе место в полуфинале вместе с Италией. В очной встрече команды определят, кто станет первым в группе. Вряд ли от матча, который со спортивной точки зрения мало что решает, стоит ждать рубиловки. Скорее, будет просто красивый футбол.

⚽️ 19:00: «Рубин» — «Динамо» Махачкала, РПЛ, 8-й тур

Интрига: «Рубин» ворвётся в топ-5?

Казанцы после семи встреч набрали 11 очков и занимают седьмое место в РПЛ. Но в случае победы в предстоящей игре над махачкалинским «Динамо» команда Рашида Рахимова заберётся в топ-5. Впрочем, у гостей будет своя мотивация. Победа позволит «Динамо» догнать «Рубин» в таблице.

🏒 19:30: «Шанхайские Драконы» — «Локомотив», регулярный чемпионат КХЛ

Интрига: выдержат ли китайцы проверку чемпионом?

«Локомотив» уверенно начал сезон, одержав победу в каждом из двух матчей и попутно выиграв Кубок Открытия. «Шанхайские Драконы» также стартовали довольно успешно, взяв три из четырёх очков и уверенно победив СКА. Теперь новичков КХЛ ждёт новая проверка в виде действующего чемпиона лиги. Выдержит ли «Шанхай» такой тест?

🏒 19:30: «Сочи» — ЦСКА, регулярный чемпионат КХЛ

Интрига: преподнесёт ли «Сочи» сюрприз?

Сочинцы начали сезон с поражения от «Спартака», но затем реабилитировались, одолев московское «Динамо» в серии буллитов. Тем не менее сейчас южная команда располагается лишь на девятом месте на Западе. ЦСКА же выиграл оба стартовых матча и возглавил конференцию. Однако «Сочи» уже точно не отдаст победу так легко.

🏆 👊 20:00: Александр Шлеменко — Владислав Ковалёв, RCC, титульный бой

Интрига: сможет ли Шторм оправдать своё звание короля реваншей?

12 сентября в Челябинске состоится яркий турнир RCC 23. Его главными звёздами станут Александр Шлеменко и Владислав Ковалёв. Шторм и Белаз проведут громкий реванш. Первый бой парней состоялся 31 мая в Екатеринбурге. И завершился победой Ковалёва. Правда, на карточках судей всё было не так однозначно – один из них даже занял сторону Шлеменко. Но раздельным вердиктом сильнее оказался Владислав. Белаз сразу пообещал, что даст Александру незамедлительный реванш. Так и получилось. Всего через три месяца соперники снова сойдутся в октагоне.

🏀 21:00: Греция — Турция, Евробаскет, 1/2 финала

Интрига: чья суперзвезда лучше?

В сборной Греции лидером является Яннис Адетокунбо, у Турции — Алперен Шенгюн. Грик Фрик уже давно зарекомендовал себя в НБА, но на международной арене с национальной командой не получалось добиться стоящего результата. Для Шенгюна это и вовсе первый серьёзный турнир. На плечи суперзвёзд ложится невероятная ответственность за результат, кто с ней справится?

⚽️ 🎦 21:00: «Аль-Иттихад» — «Аль-Фатех», Саудовская Аравия — Про-Лига, 2-й тур

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Интрига: «Аль-Иттихад» одержит вторую подряд победу?

«Аль-Иттихад» — действующий чемпион Саудовской Аравии. Теперь команда надеется повторить успех. Новый сезон «Аль-Иттихад» начал удачно: в 1-м туре обыграли «Аль-Охдуд» (5:2). Теперь они на своём поле примут «Аль-Фатех». Возникнут ли проблемы у звёздного состава во главе с Каримом Бензема?

⚽️ 21:30: «Байер» — «Айнтрахт», Бундеслига, 3-й тур

Интрига: как «Байер» сыграет с новым тренером?

«Байер» уволил Эрика тен Хага уже после двух туров Бундеслиги. Тренер и команда не нашли синергию, поэтому расставание выглядит логично (пусть и в самом начале сезона). Теперь в Леверкузен приехал Каспер Юльманн. На игру с «Айнтрахтом» у датчанина одна задача — принести «Байеру» первую победу в сезоне. Да и дебютировать, конечно, хочется красиво.