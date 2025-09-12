Скидки
Олимпик Марсель — Лорьян. Прямая трансляция
21:45 Мск
Главные футбольные матчи выходных, 12-14 сентября, расписание: Ювентус — Интер, Ман Сити — Ман Юнайтед, Реал, Барселона, Ливерпуль

Дерби в АПЛ и битва итальянских топов. Главные матчи уикенда в Европе
Кирилл Закатченко
11 самых интригующих матчей 12-14 сентября
«Реал» поедет в Сан-Себастьян, а Исак может дебютировать за «Ливерпуль».

Если вы скучали по клубному европейскому футболу, то есть хорошая новость. Уже сегодня, 12 сентября, состоится его возвращение. По традиции отобрали для вас лучшие матчи уикенда, а ваша задача — распределить их (11 штук из топ-5 лиг) на основе рейтинга интереса. Он полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

  • Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
  • Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелку вниз «↓».
Важно: функционал «Рейтинга» работает только в стандартной версии «Чемпионата». Если вы попали на этот материал через поисковый запрос, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.
Рейтинг: 11 самых интригующих матчей 12-14 сентября
Фото: Michael Regan/Getty Images
1 место

«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»: воскресенье, 14 сентября, 18:30 мск

Англия — Премьер-лига . 4-й тур
14 сентября 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кому достанется победа в дерби?

Возможно вас удивит, но «Манчестер Юнайтед» сейчас располагается в таблице АПЛ выше, чем «Манчестер Сити». Команда Хосепа Гвардиолы проиграла два матча подряд, поэтому выйдет на дерби с бешеной мотивацией. Эрлинг Холанд, судя по всему, находится в прекрасной форме. Он забил уже три мяча в АПЛ и отгрузил пятёрку ворота Молдавии в квалификации к ЧМ-2026. «Юнайтед» в заключительном туре перед международной паузой с большим трудом обыграл «Бёрнли» (3:2). Спасибо Бруну Фернандешу, который реализовал пенальти на седьмой добавленной минуте. В последних пяти очных встречах каждый из соперников одержал по две победы.

Фото: Simone Arveda/Getty Images
2 место

«Ювентус» — «Интер»: суббота, 13 сентября, 19:00 мск

Италия — Серия А . 3-й тур
13 сентября 2025, суббота. 19:00 МСК
Ювентус
Турин
Не начался
Интер М
Милан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: команды снова не порадуют высокой результативностью?

«Ювентус» серьёзно укрепил состав в прошедшее трансферное окно, особенно это касается атакующей группы. Чёрно-белая команда стартовала в новом сезоне с двух побед и не пропустила ни одного мяча. А вот «Интер» в прошлом туре неожиданно проиграл на своём поле «Удинезе», несмотря на то что открыл счёт на 17-й минуте. Гостевые матчи с «Ювентусом» —тяжёлое испытание для «Интера». Он не побеждал в Турине с 2022 года. После этого соперники четыре раза встречались на поле «Ювентуса» — две победы хозяев, две ничьих. Кстати, пять предыдущих встреч соперников в Турине получались «низовыми», то есть в них было меньше двух голов.

Килиан Мбаппе
Фото: Denis Doyle/Getty Images
3 место

«Реал Сосьедад» — «Реал» Мадрид: суббота, 13 сентября, 17:15 мск

Испания — Примера . 4-й тур
13 сентября 2025, суббота. 17:15 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: остановят ли хозяева лидера чемпионата Испании?

«Реал» стартовал в новом сезоне с трёх побед и возглавил таблицу чемпионата Испании. При этом команда Хаби Алонсо пропустила всего лишь один мяч. Килиан Мбаппе и Винисиус Жуниор забили пять мячей на двоих из шести общекомандных. А вот «Реал Сосьедад» до сих пор не одержал ни одной победы — две ничьих, одно поражение. Из-за таких результатов команда оказалась на 16-й строчке в таблице. Российский полузащитник Арсен Захарян пока не провел ни одного матча в сезоне. Клуб из Сан-Себастьяна три раза подряд проиграл «Реалу» на своём поле. Любопытно, что в этих встречах «Реал Сосьедад» не забил ни одного мяча.

Ангелос Постекоглу
Фото: Getty Images
4 место

«Арсенал» — «Ноттингем Форест»: суббота, 13 сентября, 14:30 мск

Англия — Премьер-лига . 4-й тур
13 сентября 2025, суббота. 14:30 МСК
Арсенал
Лондон
Не начался
Ноттингем Форест
Ноттингем
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: новый тренер не спасёт «Ноттингем» от поражения в матче с неудобным соперником?

Лондонский клуб стартовал в новом розыгрыше АПЛ с двух побед с сухим счётом, однако в последний день августа команда Микеля Артеты неудачно сыграла на «Энфилде» с «Ливерпулем» (0:1). Пока что «Арсенал» находится на третьей строчке в таблице. «Ноттингем» на этой неделе уволил главного тренера — Нуну Эшпириту Санту отправили в отставку. Руководители оперативно нашли ему замену — команду возглавил Ангелос Постекоглу. В прошлом сезоне «Тоттенхэм» под руководством австралийского тренера стал победителем Лиги Европы. В XXI веке соперники четыре раза встречались на поле «Арсенала» — четыре победы хозяев. В трёх матчах столичный клуб выигрывал с преимуществом в три и более мячей. Стоит признать, что Постекоглу совсем не повезло с соперником по дебютной встрече.

Фото: liverpoolfc.com
5 место

«Бёрнли» — «Ливерпуль»: воскресенье, 14 сентября, 16:00 мск

Англия — Премьер-лига . 4-й тур
14 сентября 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Бёрнли
Бёрнли
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Исак дебютирует за мерсисайдцев?

«Ливерпуль» провёл монструозную трансферную кампанию и потратил на новых футболистов почти € 500 млн. € 145 млн пришлись на долю Александера Исака, нападающего, которого приобрели у «Ньюкасла». У шведского форварда есть шанс дебютировать за новую команду во встрече с «Бёрнли». Мерсисайдцы возглавляют таблицу чемпионата Англии — девять очков в трёх турах. А соперник находится на 14-й строчке. В последнее время «Ливерпуль» успешно играет против соперника — пять побед в пяти матчах. Продлят ли гости успешную серию?

Фото: Alex Caparros/Getty Images
6 место

«Барселона» — «Валенсия»: воскресенье, 14 сентября, 22:00 мск

Испания — Примера . 4-й тур
14 сентября 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Валенсия
Валенсия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сколько мячей забьют хозяева на этот раз?

Каталонский клуб в прошлом туре не справился на выезде с «Райо Вальекано» (1:1). Команда Ханс-Дитера Флика потеряла первые очки в чемпионате и оказалась на четвёртой строчке в таблице. «Валенсия» же в прошлом туре разгромила дома «Хетафе» (3:0) и одержала первую победу в сезоне. В последнее время сине-гранатовые очень хорошо играют против соперника — четыре победы подряд. В прошлом сезоне «Барса» в двух матчах с «Валенсией» забила в общей сложности 12 мячей — 7:1 и 5:0. Смогут ли гости избежать разгрома на этот раз?

Фото: acmilan.com/bolognafc.it
7 место

«Милан» — «Болонья»: воскресенье, 14 сентября, 21:45 мск

Италия — Серия А . 3-й тур
14 сентября 2025, воскресенье. 21:45 МСК
Милан
Милан
Не начался
Болонья
Болонья
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: возьмёт ли «Милан» реванш за поражение в финале Кубка Италии?

В августе «Марсель» выставил на трансфер двух полузащитников — Адриена Рабьо и Джонатана Роу. Впоследствии обоих продали. Причиной для такого решения стала стычка с участием футболистов после встречи Лиги 1, в которой они были близки к драке. При чём здесь предстоящий матч? Дело в том, что «Марсель» продал Роу в «Болонью», а Рабьо — в «Милан». И эти итальянские клубы сыграют друг с другом в предстоящем туре. А ещё интересно, возьмёт ли «Милан» реванш за поражение в финале Кубка Италии. Тогда красно-чёрные уступили «Болонье» (0:1). В итоге команда Винченцо Итальяно оказалась в еврокубках, а «Милан» — нет.

Каспер Юльманн
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
8 место

«Байер» — «Айнтрахт»: пятница, 12 сентября, 21:30 мск

Германия — Бундеслига . 3-й тур
12 сентября 2025, пятница. 21:30 МСК
Байер
Леверкузен
Не начался
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: как «Байер» проведёт первый матч с новым тренером?

Программу 3-го тура немецкой Бундеслиги откроет встреча с участием двух клубов, которые по итогам прошлого сезона оказались в первой тройке. «Айнтрахт» хорошо стартовал и на этот раз — две победы в двух матчах. Чего не скажешь о «Байере» — 12-е место в таблице. Команда из Леверкузена набрала всего лишь одно очко, после чего руководство отправило в отставку главного тренера Эрика тен Хага. Ему уже нашли замену — «Байер» возглавил Каспер Юльманн, который выводил сборную Дании в полуфинал Евро-2020. Поездки в Леверкузен — сплошное разочарование для «Айтрахта». Команда проиграла там 11 раз подряд — удивительная серия! Предыдущая победа клуба из Франкфурта на поле «Байера» зафиксирована в 2013 году.

Фото: Clive Mason/Getty Images
9 место

«Осер» — «Монако»: суббота, 13 сентября, 22:05 мск

Франция — Лига 1 . 4-й тур
13 сентября 2025, суббота. 22:05 МСК
Осер
Осер
Не начался
Монако
Монако
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: отметится ли Головин первыми результативными действиями в сезоне?

Монегаски хорошо выступают на своём поле — две победы в двух матчах, шесть забитых мячей. А вот на выезде пока всё гораздо хуже — команда Ади Хюттера уступила «Лиллю» (0:1), пропустив в концовке. Сейчас «Монако» занимает четвёртое место в таблице, а отставание от дуэта лидеров составляет три очка. «Осер» стартовал хуже — пока что он занимает 14-е место в таблице. С другой стороны, команда одержала единственную победу дома. «Монако» дважды справился с соперником в двух предыдущих гостевых встречах. И в том, и в другом матче гости забивали по три мяча — 3:0 и 3:2. Александр Головин регулярно выходит в стартовом составе «Монако», но пока обходится без результативных действий. Может быть, россиянина прорвёт в предстоящей игре?

Фото: Mike Hewitt/Getty Images
10 место

«Брентфорд» — «Челси»: суббота, 13 сентября, 22:00 мск

Англия — Премьер-лига . 4-й тур
13 сентября 2025, суббота. 22:00 МСК
Брентфорд
Лондон
Не начался
Челси
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: гости одержат третью победу подряд?

Победитель клубного чемпионата мира набрал семь очков в трёх стартовых турах АПЛ. Больше — только у «Ливерпуля» (девять). К слову, команда Энцо Марески пропустила пока всего лишь один мяч. А вот «Брентфорд» не может похвастать такими результатами — сейчас команда занимает 15-е место в таблице, набрав три очка. Кстати, она одержала единственную победу в сезоне на своём стадионе. Любопытно, что три предыдущих матча с участием соперников на поле «Брентфорда» завершались вничью — 0:0, 2:2, 0:0. Одержит ли победу кто-то на этот раз?

Фото: Getty Images
11 место

«ПСЖ» — «Ланс»: воскресенье, 14 сентября, 18:15 мск

Франция — Лига 1 . 4-й тур
14 сентября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
ПСЖ
Париж
Не начался
Ланс
Ланс
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: дадут ли Сафонову место в стартовом составе?

Не исключено, что вратарь сборной России Матвей Сафонов получит шанс в предстоящей встрече. На следующей неделе «ПСЖ» стартует в общем этапе Лиги чемпионов, и там тренерский штаб парижан наверняка выпустит в основе Люка Шевалье. Сафонов пока ни разу не играл в нынешнем сезоне. «ПСЖ» одержал три победы в трёх матчах чемпионата Франции и возглавил таблицу. Однако во время перерыва на встречи сборных потерял из-за травм Дезире Дуэ и Усмана Дембеле. Оба выбыли из строя на несколько недель. «Ланс» начал чемпионат с поражения, а затем одержал две победы подряд. «ПСЖ» хорошо играет против соперника на своём стадионе — парижане не уступали ему дома с 2006 года. В трёх предыдущих матчах в столице Франции футболисты «Ланса» потерпели три поражения.

