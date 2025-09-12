Дерби в АПЛ и битва итальянских топов. Главные матчи уикенда в Европе

Если вы скучали по клубному европейскому футболу, то есть хорошая новость. Уже сегодня, 12 сентября, состоится его возвращение. По традиции отобрали для вас лучшие матчи уикенда, а ваша задача — распределить их (11 штук из топ-5 лиг) на основе рейтинга интереса. Он полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
- Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
- Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелку вниз «↓».
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»: воскресенье, 14 сентября, 18:30 мск
Интрига: кому достанется победа в дерби?
Возможно вас удивит, но «Манчестер Юнайтед» сейчас располагается в таблице АПЛ выше, чем «Манчестер Сити». Команда Хосепа Гвардиолы проиграла два матча подряд, поэтому выйдет на дерби с бешеной мотивацией. Эрлинг Холанд, судя по всему, находится в прекрасной форме. Он забил уже три мяча в АПЛ и отгрузил пятёрку ворота Молдавии в квалификации к ЧМ-2026. «Юнайтед» в заключительном туре перед международной паузой с большим трудом обыграл «Бёрнли» (3:2). Спасибо Бруну Фернандешу, который реализовал пенальти на седьмой добавленной минуте. В последних пяти очных встречах каждый из соперников одержал по две победы.
«Ювентус» — «Интер»: суббота, 13 сентября, 19:00 мск
Интрига: команды снова не порадуют высокой результативностью?
«Ювентус» серьёзно укрепил состав в прошедшее трансферное окно, особенно это касается атакующей группы. Чёрно-белая команда стартовала в новом сезоне с двух побед и не пропустила ни одного мяча. А вот «Интер» в прошлом туре неожиданно проиграл на своём поле «Удинезе», несмотря на то что открыл счёт на 17-й минуте. Гостевые матчи с «Ювентусом» —тяжёлое испытание для «Интера». Он не побеждал в Турине с 2022 года. После этого соперники четыре раза встречались на поле «Ювентуса» — две победы хозяев, две ничьих. Кстати, пять предыдущих встреч соперников в Турине получались «низовыми», то есть в них было меньше двух голов.
«Реал Сосьедад» — «Реал» Мадрид: суббота, 13 сентября, 17:15 мск
Интрига: остановят ли хозяева лидера чемпионата Испании?
«Реал» стартовал в новом сезоне с трёх побед и возглавил таблицу чемпионата Испании. При этом команда Хаби Алонсо пропустила всего лишь один мяч. Килиан Мбаппе и Винисиус Жуниор забили пять мячей на двоих из шести общекомандных. А вот «Реал Сосьедад» до сих пор не одержал ни одной победы — две ничьих, одно поражение. Из-за таких результатов команда оказалась на 16-й строчке в таблице. Российский полузащитник Арсен Захарян пока не провел ни одного матча в сезоне. Клуб из Сан-Себастьяна три раза подряд проиграл «Реалу» на своём поле. Любопытно, что в этих встречах «Реал Сосьедад» не забил ни одного мяча.
«Арсенал» — «Ноттингем Форест»: суббота, 13 сентября, 14:30 мск
Интрига: новый тренер не спасёт «Ноттингем» от поражения в матче с неудобным соперником?
Лондонский клуб стартовал в новом розыгрыше АПЛ с двух побед с сухим счётом, однако в последний день августа команда Микеля Артеты неудачно сыграла на «Энфилде» с «Ливерпулем» (0:1). Пока что «Арсенал» находится на третьей строчке в таблице. «Ноттингем» на этой неделе уволил главного тренера — Нуну Эшпириту Санту отправили в отставку. Руководители оперативно нашли ему замену — команду возглавил Ангелос Постекоглу. В прошлом сезоне «Тоттенхэм» под руководством австралийского тренера стал победителем Лиги Европы. В XXI веке соперники четыре раза встречались на поле «Арсенала» — четыре победы хозяев. В трёх матчах столичный клуб выигрывал с преимуществом в три и более мячей. Стоит признать, что Постекоглу совсем не повезло с соперником по дебютной встрече.
«Бёрнли» — «Ливерпуль»: воскресенье, 14 сентября, 16:00 мск
Интрига: Исак дебютирует за мерсисайдцев?
«Ливерпуль» провёл монструозную трансферную кампанию и потратил на новых футболистов почти € 500 млн. € 145 млн пришлись на долю Александера Исака, нападающего, которого приобрели у «Ньюкасла». У шведского форварда есть шанс дебютировать за новую команду во встрече с «Бёрнли». Мерсисайдцы возглавляют таблицу чемпионата Англии — девять очков в трёх турах. А соперник находится на 14-й строчке. В последнее время «Ливерпуль» успешно играет против соперника — пять побед в пяти матчах. Продлят ли гости успешную серию?
«Барселона» — «Валенсия»: воскресенье, 14 сентября, 22:00 мск
Интрига: сколько мячей забьют хозяева на этот раз?
Каталонский клуб в прошлом туре не справился на выезде с «Райо Вальекано» (1:1). Команда Ханс-Дитера Флика потеряла первые очки в чемпионате и оказалась на четвёртой строчке в таблице. «Валенсия» же в прошлом туре разгромила дома «Хетафе» (3:0) и одержала первую победу в сезоне. В последнее время сине-гранатовые очень хорошо играют против соперника — четыре победы подряд. В прошлом сезоне «Барса» в двух матчах с «Валенсией» забила в общей сложности 12 мячей — 7:1 и 5:0. Смогут ли гости избежать разгрома на этот раз?
«Милан» — «Болонья»: воскресенье, 14 сентября, 21:45 мск
Интрига: возьмёт ли «Милан» реванш за поражение в финале Кубка Италии?
В августе «Марсель» выставил на трансфер двух полузащитников — Адриена Рабьо и Джонатана Роу. Впоследствии обоих продали. Причиной для такого решения стала стычка с участием футболистов после встречи Лиги 1, в которой они были близки к драке. При чём здесь предстоящий матч? Дело в том, что «Марсель» продал Роу в «Болонью», а Рабьо — в «Милан». И эти итальянские клубы сыграют друг с другом в предстоящем туре. А ещё интересно, возьмёт ли «Милан» реванш за поражение в финале Кубка Италии. Тогда красно-чёрные уступили «Болонье» (0:1). В итоге команда Винченцо Итальяно оказалась в еврокубках, а «Милан» — нет.
«Байер» — «Айнтрахт»: пятница, 12 сентября, 21:30 мск
Интрига: как «Байер» проведёт первый матч с новым тренером?
Программу 3-го тура немецкой Бундеслиги откроет встреча с участием двух клубов, которые по итогам прошлого сезона оказались в первой тройке. «Айнтрахт» хорошо стартовал и на этот раз — две победы в двух матчах. Чего не скажешь о «Байере» — 12-е место в таблице. Команда из Леверкузена набрала всего лишь одно очко, после чего руководство отправило в отставку главного тренера Эрика тен Хага. Ему уже нашли замену — «Байер» возглавил Каспер Юльманн, который выводил сборную Дании в полуфинал Евро-2020. Поездки в Леверкузен — сплошное разочарование для «Айтрахта». Команда проиграла там 11 раз подряд — удивительная серия! Предыдущая победа клуба из Франкфурта на поле «Байера» зафиксирована в 2013 году.
«Осер» — «Монако»: суббота, 13 сентября, 22:05 мск
Интрига: отметится ли Головин первыми результативными действиями в сезоне?
Монегаски хорошо выступают на своём поле — две победы в двух матчах, шесть забитых мячей. А вот на выезде пока всё гораздо хуже — команда Ади Хюттера уступила «Лиллю» (0:1), пропустив в концовке. Сейчас «Монако» занимает четвёртое место в таблице, а отставание от дуэта лидеров составляет три очка. «Осер» стартовал хуже — пока что он занимает 14-е место в таблице. С другой стороны, команда одержала единственную победу дома. «Монако» дважды справился с соперником в двух предыдущих гостевых встречах. И в том, и в другом матче гости забивали по три мяча — 3:0 и 3:2. Александр Головин регулярно выходит в стартовом составе «Монако», но пока обходится без результативных действий. Может быть, россиянина прорвёт в предстоящей игре?
«Брентфорд» — «Челси»: суббота, 13 сентября, 22:00 мск
Интрига: гости одержат третью победу подряд?
Победитель клубного чемпионата мира набрал семь очков в трёх стартовых турах АПЛ. Больше — только у «Ливерпуля» (девять). К слову, команда Энцо Марески пропустила пока всего лишь один мяч. А вот «Брентфорд» не может похвастать такими результатами — сейчас команда занимает 15-е место в таблице, набрав три очка. Кстати, она одержала единственную победу в сезоне на своём стадионе. Любопытно, что три предыдущих матча с участием соперников на поле «Брентфорда» завершались вничью — 0:0, 2:2, 0:0. Одержит ли победу кто-то на этот раз?
«ПСЖ» — «Ланс»: воскресенье, 14 сентября, 18:15 мск
Интрига: дадут ли Сафонову место в стартовом составе?
Не исключено, что вратарь сборной России Матвей Сафонов получит шанс в предстоящей встрече. На следующей неделе «ПСЖ» стартует в общем этапе Лиги чемпионов, и там тренерский штаб парижан наверняка выпустит в основе Люка Шевалье. Сафонов пока ни разу не играл в нынешнем сезоне. «ПСЖ» одержал три победы в трёх матчах чемпионата Франции и возглавил таблицу. Однако во время перерыва на встречи сборных потерял из-за травм Дезире Дуэ и Усмана Дембеле. Оба выбыли из строя на несколько недель. «Ланс» начал чемпионат с поражения, а затем одержал две победы подряд. «ПСЖ» хорошо играет против соперника на своём стадионе — парижане не уступали ему дома с 2006 года. В трёх предыдущих матчах в столице Франции футболисты «Ланса» потерпели три поражения.