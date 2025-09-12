Дерби в АПЛ и битва итальянских топов. Главные матчи уикенда в Европе

Если вы скучали по клубному европейскому футболу, то есть хорошая новость. Уже сегодня, 12 сентября, состоится его возвращение. По традиции отобрали для вас лучшие матчи уикенда, а ваша задача — распределить их (11 штук из топ-5 лиг) на основе рейтинга интереса. Он полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелку вниз «↓».

Важно: функционал «Рейтинга» работает только в стандартной версии «Чемпионата». Если вы попали на этот материал через поисковый запрос, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.