Главный сорвавшийся переход трансферного дедлайна в РПЛ. Почему Баринов не ушёл в ЦСКА

Дмитрий Баринов — один из символов «Локомотива», его воспитанник, лидер и капитан. Опорника не раз отправляли в Европу. В том числе этим летом. СМИ писали про интерес к нему со стороны греческого АЕКа (команда Марко Николича, причём сам Дмитрий подтверждал интерес) и «Истанбул Башакшехир», где играют Аббосбек Файзуллаев и Эльдор Шомуродов.

И тут внезапно Баринов едва не перебрался в другой московский клуб — ЦСКА. Трансфер был вполне реален и всё-таки сорвался. Рассказываем подробности перехода, который мог бы стать самым громким внутри Мир РПЛ за последние годы. Но не стал.

Знакомый с ситуацией источник рассказал «Чемпионату», почему вообще Баринов понадобился армейцам. Всё началось две недели назад. Фабио Челестини захотел поменять схему и перейти с 4-4-2 и 4-2-3-1 на 4-3-3. Чтобы в центре поля образовался направленный вниз треугольник, где Дмитрий исполнял бы роль «шестёрки», а Иван Обляков и Матвей Кисляк стали бы «восьмёрками».

ЦСКА обратился к Баринову и получил ответ: приоритет — продление истекающего следующим летом контракта с «Локомотивом», но если пойму, что сподвижек нет, вариант с вами будет рассмотрен.

За три дня до конца трансферного окна у армейцев сорвалась покупка опорника «Витории Гимарайнш» Томаса Генделя. Португальцы из O Jogo, например, указывали, что сделка находилась на финальной стадии. А потом что-то пошло не так. И тут в ЦСКА вспомнили о Баринове.

Дмитрий Баринов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

9 сентября армейцы прислали «Локо» первое письменное предложение — на € 2 млн. 10 сентября — второе, уже на € 3 млн. Параллельно сторона Баринова постоянно встречалась с исполнительным директором железнодорожников Владимиром Леонченко, однако, по нашей информации, не получала никаких предложений по поводу продления контракта. Хотя глава совета директоров клуба заявлял, что переговоры по новому контракту идут.

Опорника такое отношение раздражало: тот всё больше склонялся к переходу в ЦСКА. К тому же ему лично звонил и убеждал сменить команду Челестини. Сегодня, 11 сентября, велись переговоры, однако председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных и глава «РЖД» Олег Белозёров допустить подобный трансфер не могли — сначала ответ ЦСКА затягивали, а потом заблокировали трансфер. Сделка отложена как минимум до зимы и во многом зависит от продления контракта Баринова с «Локомотивом».