Глобальные итоги трансферного окна в РПЛ. Кто кого купил, продал и сколько потратил?

В чемпионате России закрылось трансферное окно. В течение трёх летних месяцев и почти половины сентября клубы РПЛ покупали, арендовывали или подписывали свободными агентами новичков, а также расставались со своими игроками. Вся информация о состоявшихся сделках – в нашем большом обзоре.

Топ-10 покупок клубов РПЛ Фото: «Чемпионат»

Топ-10 продаж клубов РПЛ Фото: «Чемпионат»

«Краснодар»: взял лучшего ассистента чемпионата Франции и сделал состав сильнее

Гаэтан Перрен Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Пришли: Дуглас Аугусто («Нант», € 6,5 млн), Гаэтан Перрен («Осер», € 5 млн), Александр Корякин («Родина», € 500 тыс.), Густаво Сантос («Ламия», € 500 тыс.), Виталий Стежко («Черноморец», € 450 тыс.), Жубал («Осер», свободный агент), Валентин Пальцев («Динамо» Махачкала, аренда).

Дуглас Аугусто («Нант», € 6,5 млн), Гаэтан Перрен («Осер», € 5 млн), Александр Корякин («Родина», € 500 тыс.), Густаво Сантос («Ламия», € 500 тыс.), Виталий Стежко («Черноморец», € 450 тыс.), Жубал («Осер», свободный агент), Валентин Пальцев («Динамо» Махачкала, аренда). Ушли: Кайо («Ботафого», € 2 млн), Михайло Баньяц («Крылья Советов», € 1 млн), Александр Эктов («Пари НН», € 500 тыс.), Михаил Штепа («Черноморец», € 15 тыс.), Станислав Пузанов («Черноморец», € 15 тыс.), Григорий Жилкин («Черноморец», € 15 тыс.), Дэвид Ндука («Алашкерт», свободный агент), Олакунле Олусегун («Пари НН», аренда), Дмитрий Кучугура («Нефтехимик», аренда), Юрий Дюпин («Сочи», свободный агент), Фёдор Смолов (свободный агент), Юрий Газинский (завершил карьеру).

Кайо («Ботафого», € 2 млн), Михайло Баньяц («Крылья Советов», € 1 млн), Александр Эктов («Пари НН», € 500 тыс.), Михаил Штепа («Черноморец», € 15 тыс.), Станислав Пузанов («Черноморец», € 15 тыс.), Григорий Жилкин («Черноморец», € 15 тыс.), Дэвид Ндука («Алашкерт», свободный агент), Олакунле Олусегун («Пари НН», аренда), Дмитрий Кучугура («Нефтехимик», аренда), Юрий Дюпин («Сочи», свободный агент), Фёдор Смолов (свободный агент), Юрий Газинский (завершил карьеру). Сколько клуб потратил на трансферы: € 12,95 млн (по данным Transfermarkt).

€ 12,95 млн (по данным Transfermarkt). Сколько клуб заработал на трансферах: € 3,55 млн (по данным Transfermarkt).

Чемпион России «Краснодар» не успокоился после завоевания золота, а провёл серьёзную селекционную кампанию для защиты титула. Клуб Сергея Галицкого потратил € 12,95 млн на семерых новичков. И это без учёта не озвученной ещё суммы за трансфер защитника сборной России Пальцева, чей переход из махачкалинского «Динамо» оформили как аренду с обязательством выкупа. Заработали «быки» на своих игроках почти в четыре раза меньше. При этом одной только продажей Эдуарца Сперцяна могли бы перекрыть все расходы, но «Краснодар» снова сохранил собственного воспитанника и капитана.

Самый обсуждаемый трансфер клуба «на вход» – приобретение лучшего ассистента прошедшего чемпионата Франции Перрена. Будь Гаэтан помоложе или будь у 29-летнего полузащитника побольше стабильных сезонов на топ-уровне, он бы, скорее всего, не доехал до РПЛ. А так чемпион России подписал француза за относительно небольшие деньги. Перрен понравился в первых матчах, и в РПЛ у него пока 1+1 за три игры.

Ещё больше «Краснодар» заплатил за самого дорогого своего новобранца – Дугласа Аугусто. И пока бразильский центрхав выглядит лучше всех из дебютантов «быков». Хорош и на мяче, и без мяча. А вот два его соотечественника Жубал и Густаво Сантос – запасные в команде Мурада Мусаева. Как и менее известные, чем Пальцев, российские новички Корякин и Стежко.

Никого из основных фигур чемпионского состава «Краснодар» не лишился. Клуб с выгодой для себя пристроил в Бразилию присевшего на скамейку Кайо, отпустил группу ветеранов – Смолова, Дюпина и завершившего карьеру Газинского. Олусегуна пришлось отдавать в аренду, так как после прихода новых иностранцев все легионерские места в заявке были заполнены. В целом есть ощущение, что за лето «Краснодар» даже стал сильнее, чем был в чемпионский сезон.

«Зенит»: оформил самый дорогой трансфер лета, а нападающего так и не купил

Жерсон Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Пришли: Жерсон («Фламенго», € 25 млн), Роман Вега («Аргентинос Хуниорс», € 7,7 млн).

Жерсон («Фламенго», € 25 млн), Роман Вега («Аргентинос Хуниорс», € 7,7 млн). Ушли: Роберт Ренан («Васко да Гама», аренда, € 1 млн), Дмитрий Чистяков («Ростов», свободный агент), Алексей Сутормин («Крылья Советов», свободный агент), Зелимхан Бакаев («Локомотив», свободный агент), Саша Зделар (свободный агент), Дмитрий Васильев («Сочи», аренда), Сергей Волков («Сочи», аренда), Ильзат Ахметов («Крылья Советов», аренда), Ду Кейрос («Оренбург», аренда), Огнен Мимович («Фенербахче», вернулся из аренды).

Роберт Ренан («Васко да Гама», аренда, € 1 млн), Дмитрий Чистяков («Ростов», свободный агент), Алексей Сутормин («Крылья Советов», свободный агент), Зелимхан Бакаев («Локомотив», свободный агент), Саша Зделар (свободный агент), Дмитрий Васильев («Сочи», аренда), Сергей Волков («Сочи», аренда), Ильзат Ахметов («Крылья Советов», аренда), Ду Кейрос («Оренбург», аренда), Огнен Мимович («Фенербахче», вернулся из аренды). Сколько клуб потратил на трансферы: € 32,7 млн.

€ 32,7 млн. Сколько клуб заработал на трансферах: € 1 млн.

После того как «Зенит» впервые за семь лет упустил чемпионский титул, многие думали, что в летнее окно петербургский клуб мощно пошумит на трансферном рынке. Сине-бело-голубые действительно потратили больше всех в РПЛ – € 32,7 млн. Однако подписали лишь двух новичков. Нападающего экс-чемпион так и не приобрёл, хотя начинал лето с переговоров по Даку.

«Зенит» оформил самый дорогой для российского чемпионата трансфер «на вход» в летнее окно. Полузащитника Жерсона выкупили у «Фламенго», заплатив указанные в его контракте отступные в размере € 25 млн. Подписание было громким – не каждый день в РПЛ приезжает футболист сборной Бразилии, проведший к тому же половину из сыгранных в отборочном цикле ЧМ матчей в основе. Но пока Жерсон выглядит так, словно вместо него в Санкт-Петербург прислали его копию. В шести играх не совершил ни одного результативного действия, а пару раз «Зенит» пропускал из-за ошибок бразильца в обороне. То ли полузащитника так расстроил срыв трансфера в Саудовскую Аравию, то ли он просто не в форме. В любом случае на сегодняшний день это лидер топа разочарований. По словам Сергея Семака, причина плохих выступлений Жерсона в том, что за последний год бразилец провёл едва ли больше всех матчей в мире. Поэтому спад после тяжёлого физически и эмоционально КЧМ-2025 закономерен. Что ж, подождём.

Второй летний новичок «Зенита» Вега уже показал свои сильные атакующие качества. Кладёт мяч с фланга на голову партнёру ногой – как рукой. Но на данный момент в кроссах Роман эффективнее, чем в обороне. Изначально было понятно, что молодой аргентинец будет подменой капитану Дугласу Сантосу. Это трансфер скорее на перспективу, хотя и за приличные деньги.

В остальном целью «Зенита» было пристроить группу игроков, которые перегружали состав. Несколько человек ушли в аренды – Васильев, Волков, Ахметов, Ренан и Кейрос. Зделар стал лишним легионером из-за лимита, ещё с тремя футболистами не продлили контракты.

ЦСКА: подписал целую группу южноамериканцев

Матеус Алвес Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Пришли: Матеус Алвес («Сан-Паулу», € 5,1 млн), Энрике Кармо («Сан-Паулу», € 5,1 млн), Жоао Виктор («Васко да Гама», € 4,5 млн), Рамиро Ди Лусиано («Банфилд», € 1,15 млн), Матия Попович («Наполи», свободный агент), Даниэль Руис («Мильонариос», аренда за € 435 тыс.), Лионель Верде («Унион Санта-Фе», аренда), Глеб Пополитов («Чайка»).

Матеус Алвес («Сан-Паулу», € 5,1 млн), Энрике Кармо («Сан-Паулу», € 5,1 млн), Жоао Виктор («Васко да Гама», € 4,5 млн), Рамиро Ди Лусиано («Банфилд», € 1,15 млн), Матия Попович («Наполи», свободный агент), Даниэль Руис («Мильонариос», аренда за € 435 тыс.), Лионель Верде («Унион Санта-Фе», аренда), Глеб Пополитов («Чайка»). Ушли: Аббосбек Файзуллаев («Истанбул Башакшехир», € 7,5 млн), Келлвен («Палмейрас», € 6 млн), Виллиан Роша («Аль-Джазира», € 5 млн), Секу Койта («Генчлербирлиги», аренда за € 400 тыс.), Сид Ахмед Айссауи («МК Алжир», € 250 тыс.), Егор Носков («СКА-Хабаровск», € 15 тыс.), Кристиян Бистрович («Акрон», свободный агент), Владислав Яковлев («Волга», свободный агент), Владимир Шайхутдинов («Волга», свободный агент), Данила Боков («Ван», свободный агент), Рифат Жемалетдинов («Ахмат», свободный агент), Миралем Пьянич (свободный агент), Максим Мухин («Сочи», аренда), Адольфо Гайч («Крылья Советов», аренда), Сауль Гуарирапа («Сочи», вернулся из аренды), Илья Агапов («Акрон», аренда).

Аббосбек Файзуллаев («Истанбул Башакшехир», € 7,5 млн), Келлвен («Палмейрас», € 6 млн), Виллиан Роша («Аль-Джазира», € 5 млн), Секу Койта («Генчлербирлиги», аренда за € 400 тыс.), Сид Ахмед Айссауи («МК Алжир», € 250 тыс.), Егор Носков («СКА-Хабаровск», € 15 тыс.), Кристиян Бистрович («Акрон», свободный агент), Владислав Яковлев («Волга», свободный агент), Владимир Шайхутдинов («Волга», свободный агент), Данила Боков («Ван», свободный агент), Рифат Жемалетдинов («Ахмат», свободный агент), Миралем Пьянич (свободный агент), Максим Мухин («Сочи», аренда), Адольфо Гайч («Крылья Советов», аренда), Сауль Гуарирапа («Сочи», вернулся из аренды), Илья Агапов («Акрон», аренда). Сколько клуб потратил на трансферы: € 16,29 млн.

€ 16,29 млн. Сколько клуб заработал на трансферах: € 19,17 млн.

У ЦСКА этим летом трансферы с южноамериканским акцентом. Так вышло, что армейцы подписывали новичков из Бразилии, Аргентины и Колумбии, а из Европы не взяли никого, кроме молодого серба из молодёжки «Наполи». Хотя, по нашей информации, едва не привезли новому тренеру Фабио Челестини соотечественника – Брила Эмболо. В последний момент швейцарского нападающего «Монако» увёл «Ренн».

Быстрее всего проявили себя бразильцы, но их и покупали для основы. Матеус Алвес оказался классным плеймейкером, несмотря на возраст и минимальный опыт игры во взрослом футболе. В семи матчах 20-летний полузащитник оформил 2+1, кроме того, поучаствовал ещё в нескольких голевых атаках команды. Жоао Виктор – опытный центральный защитник и прямая замена по позиции Виллиану Роше. Если бы не его конфликт с фанатами «Васко да Гама», бразильский клуб, возможно, не продал бы Жоао Виктора. ЦСКА пришёл за игроком в нужное время.

Молодые Ди Лусиано и особенно Верде – это скорее трансферы на будущее. Больше сомнений по поводу перспектив 24-летнего вингера Руиса. Пока колумбиец особо не проявил себя. Впрочем, аренда оставляет право на трансферную ошибку. Не заиграет Руис – армейцы почти ничего не потеряют.

Московский клуб заработал на трансферах больше, чем оставил на рынке. Это с ЦСКА происходит уже не в первый раз. Продажи Файзуллаева, Келлвена и Роши – финансово выгодные для красно-синих. Правда, уход Виллиана стал серьёзной потерей в игровом плане. Да и узбекский хавбек мог ещё дать больше команде. Вообще, армейцы за летнее окно заметно укоротили скамейку. На ней не нашлось места для Пьянича, Бистровича, Жемалетдинова и Койта, которых ценил прежний тренер Марко Николич. А Мухину требовалась практика после травмы.

«Спартак»: дожал рекордный трансфер в своей истории, усилил оборону

Жедсон Фернандеш Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Пришли: Жедсон Фернандеш («Бешикташ», € 20,78 млн), Илья Самошников («Локомотив», € 3,7 млн), Александер Джику («Фенербахче», € 2,5 млн), Антон Заболотный («Химки», свободный агент), Кристофер Ву («Ренн», свободный агент).

Жедсон Фернандеш («Бешикташ», € 20,78 млн), Илья Самошников («Локомотив», € 3,7 млн), Александер Джику («Фенербахче», € 2,5 млн), Антон Заболотный («Химки», свободный агент), Кристофер Ву («Ренн», свободный агент). Ушли: Алексис Дуарте («Сантос», € 3,4 млн), Рикарду Мангаш («Спортинг» Лиссабон, € 300 тыс.), Михаил Игнатов («Сочи», свободный агент), Миэнти Абена («Газиантеп», свободный агент), Хесус Медина («Дамак», свободный агент), Павел Маслов («Чайка», свободный агент), Антон Зиньковский («Сочи», аренда), Никита Чернов («Крылья Советов», аренда), Данил Пруцев («Локомотив», аренда).

Алексис Дуарте («Сантос», € 3,4 млн), Рикарду Мангаш («Спортинг» Лиссабон, € 300 тыс.), Михаил Игнатов («Сочи», свободный агент), Миэнти Абена («Газиантеп», свободный агент), Хесус Медина («Дамак», свободный агент), Павел Маслов («Чайка», свободный агент), Антон Зиньковский («Сочи», аренда), Никита Чернов («Крылья Советов», аренда), Данил Пруцев («Локомотив», аренда). Сколько клуб потратил на трансферы: € 26,98 млн.

€ 26,98 млн. Сколько клуб заработал на трансферах: € 3,7 млн.

«Спартак» решил главные трансферные задачи на лето, правда, с подписанием некоторых новичков затянул почти до самого закрытия окна. Не во всех случаях получилось взять тех, на кого клуб был изначально нацелен. Потратили красно-белые тоже намного больше, чем заработали.

Львиная доля этих денег ушла на осуществление самого дорогого трансфера в истории – покупки Жедсона Фернандеша у «Бешикташа» за € 20,78 млн. Более того, с учётом бонусов сумма сделки может возрасти фактически до € 28 млн. Но с первых матчей за московскую команду 26-летний полузащитник доказывает, что он действительно игрок высокого уровня. Португалец уже забил «Зениту» и сделал голевую передачу в матче с «Рубином».

А первым «Спартак» подписал центрфорварда. Клуб искал именно крупного нападающего: не договорились с Комличенко – ударили по рукам с Заболотным. Пока 34-летний новичок за красно-белых не забивал, но так или иначе в трёх голах в РПЛ и Кубке России уже поучаствовал.

Ни для кого не было секретом, что «Спартаку» нужно усиливать фланги и центр обороны. Это оказалось труднее всего – защитники пришли только в конце лета и начале осени. Зато по соотношению «цена-качество» трансферы как будто бы успешные. Игрок сборной России Самошников способен закрыть оба фланга, Джику и Ву добавят мощи в центре обороны.

С большинством ушедших игроков «Спартак» разорвал контракты или договорился об арендах. Заработать получилось лишь на двоих, хотя в случае с Мангашем продажу за € 300 тыс. защитника, купленного годом ранее за € 2 млн, вряд ли назовёшь удачной сделкой. За некоторые решения спортивного директора московского клуба Фрэнсиса Кахигао критиковали. Впрочем, приходили оказавшиеся ненужными игроки не при Кахигао, а Деян Станкович на них не рассчитывал.

«Динамо» Москва: подписывало игроков, с которыми уже работал Карпин

Антон Миранчук (слева) Фото: ФК «Динамо» Москва

Пришли: Рубенс («Атлетико Минейро», € 9 млн), Иван Сергеев («Крылья Советов», € 3,8 млн), Максим Осипенко («Ростов», € 2,9 млн), Бактиёр Зайнутдинов («Бешикташ», € 2,8 млн), Антон Миранчук («Сьон», € 2,5 млн).

Рубенс («Атлетико Минейро», € 9 млн), Иван Сергеев («Крылья Советов», € 3,8 млн), Максим Осипенко («Ростов», € 2,9 млн), Бактиёр Зайнутдинов («Бешикташ», € 2,8 млн), Антон Миранчук («Сьон», € 2,5 млн). Ушли: Хорхе Карраскаль («Фламенго», € 12,5 млн), Иван Зазвонкин («Енисей», € 12 тыс.), Фабиан Бальбуэна («Гремио», свободный агент), Даниил Лесовой («Пари НН», свободный агент), Эли Даса (свободный агент), Диего Лаксальт (свободный агент), Станислав Бессмертный («Родина», аренда), Иван Лепский («Крылья Советов», аренда), Лука Гагнидзе («Гранада», аренда), Егор Смелов («Пари НН», аренда).

Хорхе Карраскаль («Фламенго», € 12,5 млн), Иван Зазвонкин («Енисей», € 12 тыс.), Фабиан Бальбуэна («Гремио», свободный агент), Даниил Лесовой («Пари НН», свободный агент), Эли Даса (свободный агент), Диего Лаксальт (свободный агент), Станислав Бессмертный («Родина», аренда), Иван Лепский («Крылья Советов», аренда), Лука Гагнидзе («Гранада», аренда), Егор Смелов («Пари НН», аренда). Сколько клуб потратил на трансферы: € 21 млн.

€ 21 млн. Сколько клуб заработал на трансферах: € 12,51 млн.

Самым обсуждаемым летним «трансфером» бело-голубых стало приглашение Валерия Карпина. Вслед за новым главным тренером приходили игроки, прекрасно знакомые ему по совместной работе в «Ростове» или в сборной России. «Динамо» взяло только одного легионера.

Общая сумма потраченных на новичков средств (€ 21 млн) впечатляет, но почти половина ушла как раз на иностранца – Рубенса. По первым матчам бразильца за «Динамо» можно сделать вывод, что универсальный защитник, способный исполнить роль и опорного полузащитника, стоит заплаченных за него денег. Рубенс без адаптации вписался в состав как влитой.

Твёрдыми игроками основы стали российские сборники Осипенко и Сергеев. Правда, позиции Ивана могут пошатнуться, когда после травмы вернётся Константин Тюкавин. Тем более у форварда пока всего один гол за «Динамо» в РПЛ. Интригует возвращение из-за границы в российский чемпионат и Антона Миранчука с Зайнутдиновым. Впрочем, конкуренция на их позициях в московской команде достаточно высокая, поэтому Антону и Бактиёру ещё придётся побороться за место в стартовом составе. Для казахстанца один из конкурентов – тот же Рубенс.

Покинули «Динамо» опытные легионеры – экс-капитан Бальбуэна, Даса, Лаксальт. Но в каждом случае инициатором расставания с игроком был сам московский клуб. Защитникам сборных Парагвая и Израиля просто не предложили новые контракты. Из ушедших самой весомой потерей кажется Карраскаль. Однако если исходить из того, что колумбийца покупали за € 3,5 млн, а продали за € 12,5 млн, получив дополнительные средства на трансферы, сделка, несомненно, плюсовая для клуба. Молодые же Лепский и Смелов должны получить необходимую практику в других командах РПЛ. Это поможет в развитии футболистов.

«Локомотив»: сохранил российский акцент в селекции и укрепил все линии, кроме вратарской

Зелимхан Бакаев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Пришли: Николай Комличенко («Ростов», € 1,5 млн), Александр Французов («Арсенал» Дзержинск, € 100 тыс.), Александр Руденко («Химки», свободный агент), Зелимхан Бакаев («Зенит», свободный агент), Кристиан Рамирес («Ференцварош», свободный агент), Данил Пруцев («Спартак», аренда).

Николай Комличенко («Ростов», € 1,5 млн), Александр Французов («Арсенал» Дзержинск, € 100 тыс.), Александр Руденко («Химки», свободный агент), Зелимхан Бакаев («Зенит», свободный агент), Кристиан Рамирес («Ференцварош», свободный агент), Данил Пруцев («Спартак», аренда). Ушли: Илья Самошников («Спартак», € 3,7 млн), Наир Тикнизян («Црвена Звезда», € 1,7 млн), Тимур Сулейманов («Ростов», € 400 тыс.), Николай Титков («Балтика», € 80 тыс.), Тимофей Митров («Шинник», € 50 тыс.), Константин Марадишвили («Акрон», свободный агент), Михаил Щетинин («Арсенал» Дзержинск, свободный агент), Марко Раконьяц (ОФИ, свободный агент), Педриньо (свободный агент), Вадим Раков («Крылья Советов», аренда), Арсений Агеев (БАТЭ, аренда), Александр Французов («Арсенал» Дзержинск, аренда), Эдгар Севикян («Ференцварош», вернулся из аренды).

Илья Самошников («Спартак», € 3,7 млн), Наир Тикнизян («Црвена Звезда», € 1,7 млн), Тимур Сулейманов («Ростов», € 400 тыс.), Николай Титков («Балтика», € 80 тыс.), Тимофей Митров («Шинник», € 50 тыс.), Константин Марадишвили («Акрон», свободный агент), Михаил Щетинин («Арсенал» Дзержинск, свободный агент), Марко Раконьяц (ОФИ, свободный агент), Педриньо (свободный агент), Вадим Раков («Крылья Советов», аренда), Арсений Агеев (БАТЭ, аренда), Александр Французов («Арсенал» Дзержинск, аренда), Эдгар Севикян («Ференцварош», вернулся из аренды). Сколько клуб потратил на трансферы: € 1,6 млн.

€ 1,6 млн. Сколько клуб заработал на трансферах: € 5,93 млн.

«Локомотив» в летнее окно подтвердил свою ориентированность на российский рынок. Железнодорожники подписали только одного легионера. Хотя не секрет, что у столичного клуба были и другие варианты с иностранцами, например, в последний момент сорвался трансфер полузащитника Лукаса Веры.

«Локомотив» вернул в российский чемпионат экс-защитника «Краснодара» Рамиреса. Интересно, что Кристиан, разорвав контракт с «Ференцварошем», был близок к переходу в «Сочи», но тут уже московский клуб перехватил эквадорца. Насколько Рамирес усилит железнодорожников, сейчас судить трудно – пока он выходит только на замену в РПЛ.

А вот с экс-вингерами «Химок» Бакаевым и Руденко, которых также подписали свободными агентами, «Локомотив» точно не ошибся. У Зелимхана уже пять результативных действий в семи матчах – 1+4, он уступает по этому показателю лишь Алексею Батракову. У Руденко – 3 (1+2).

С приходом самого дорогого летнего новичка Комличенко у «Локомотива» обострилась конкуренцию в линии атаки. Осталось только самому Николаю добавить голов – пока он забил лишь один в семи турах.

Многообещающим выглядит и трансфер Пруцева из «Спартака», пусть даже речь об аренде. Креативный хавбек в дебютном матче сделал голевую передачу.

В некоторых случаях новичками пришлось закрывать дыры в составе, появившиеся из-за ухода своих футболистов. Прежде всего речь о флангах обороны – продажи Самошникова в «Спартак» и Тикнизяна в «Црвену Звезду» стали самыми выгодными для «Локомотива» в это окно. Но не отпусти железнодорожники Самошникова, возможно, не получили бы от «Спартака» Пруцева. Из остальных покинувших команду игроков, судя по старту сезона РПЛ, пригодился бы Раков. В Самаре форвард раскрывается, чего не случилось по большому счёту в родном клубе.

«Рубин»: затянул с трансферами до сентября, но всё же подписал четверых

Дениль Мальдонадо Фото: ФК «Рубин»

Пришли: Жак-Жюльен Сиве («Генгам», € 2,5 млн), Дениль Мальдонадо («Университатя», € 1,6 млн), Андерсон Арройо («Бургос», € 1 млн), Никита Лобов («Зенит», € 320 тыс.).

Жак-Жюльен Сиве («Генгам», € 2,5 млн), Дениль Мальдонадо («Университатя», € 1,6 млн), Андерсон Арройо («Бургос», € 1 млн), Никита Лобов («Зенит», € 320 тыс.). Ушли: Рустам Ашурматов («Эстегляль», € 500 тыс.), Марвин Чуни («Сампдория», аренда, € 250 тыс.), Никита Янович («Тюмень», свободный агент), Валентин Вада («Дамак», свободный агент), Касра Тахери («Пайкан», аренда), Артём Исмагилов («Шинник», аренда).

Рустам Ашурматов («Эстегляль», € 500 тыс.), Марвин Чуни («Сампдория», аренда, € 250 тыс.), Никита Янович («Тюмень», свободный агент), Валентин Вада («Дамак», свободный агент), Касра Тахери («Пайкан», аренда), Артём Исмагилов («Шинник», аренда). Сколько клуб потратил на трансферы: € 5,42 млн.

€ 5,42 млн. Сколько клуб заработал на трансферах: € 750 тыс.

Трансферная кампания «Рубина» в летнее окно – странная на взгляд со стороны история. Рашид Рахимов до конца лета жаловался на ограниченный выбор игроков и утверждал, что для создания полноценной конкуренции внутри команды и улучшения результатов ему нужны ещё четыре-пять новичков. Но только в сентябре казанский клуб начал исполнять желания своего тренера.

За лето «Рубин» купил лишь одного новичка – центрального защитника Мальдонадо. И происходящее с ним ещё одна странность в казанском клубе. В конце июня капитан сборной Гондураса играл на Кубке КОНКАКАФ, поэтому вполне естественно, что Дениль ушёл в отпуск позже остальных и ему требовалось время, чтобы набрать форму. Об этом говорил в середине июля и Рахимов. Однако прошло уже два месяца с момента перехода Мальдонадо, а гондурасец так и не дебютировал за казанцев. На все вопросы тренер отвечал: «Не готов». Травма, адаптация, что-то ещё…

Когда начался перерыв на сборные, «Рубин» наконец-то объявил о втором трансфере – капитана фарм-клуба «Зенита» Никиты Лобова. Однако у 20-летнего центрального защитника нет опыта выступлений в РПЛ и всего пара матчей за первую команду в Кубке России. Непонятно, способен ли он помочь казанцам здесь и сейчас.

Уже в сентябре состав «Рубина» пополнили колумбийский правый защитник Арройо, игравший в испанской Сегунде за «Бургос», и нападающий Сиве. 24-летний француз с камерунскими корнями пришёл из клуба Лиги 2 «Генгам», где в прошлом сезоне оформил 11+1 в 28 матчах.

В то же время никто из ключевых футболистов «Рубин» в летнее окно не покинул. Клуб сохранил Мирлинда Даку – одно это стоило нескольких трансферов «на вход». Немного укоротилась скамейка казанцев из-за уходов Ашурматова, Вады и Чуни, но купленный год назад за € 2 млн албанец здорово разочаровал. Второго Даку сделать из него не получилось.

«Ростов»: потратил меньше всех в РПЛ, просто заткнул дыры в составе

Дмитрий Чистяков Фото: ФК «Ростов»

Пришли: Тимур Сулейманов («Локомотив», € 400 тыс.), Александр Тарасов («Зенит», € 30 тыс.), Дмитрий Чистяков («Зенит», свободный агент), Давид Семенчук («Арсенал» Тула, свободный агент), Ибрахим Аджаса («Фьюче», свободный агент).

Тимур Сулейманов («Локомотив», € 400 тыс.), Александр Тарасов («Зенит», € 30 тыс.), Дмитрий Чистяков («Зенит», свободный агент), Давид Семенчук («Арсенал» Тула, свободный агент), Ибрахим Аджаса («Фьюче», свободный агент). Ушли: Максим Осипенко («Динамо» Москва, € 2,9 млн), Николай Комличенко («Локомотив», € 1,5 млн), Али Соу («Ризеспор», свободный агент), Родриго Саравия («Бельграно», свободный агент), Данила Сухомлинов («Нефтехимик», свободный агент), Николай Поярков (свободный агент), Максим Турищев («Факел», аренда), Имран Азнауров («Ротор», аренда), Даниил Уткин («Балтика», аренда), Алексей Сутормин («Зенит», вернулся из аренды).

Максим Осипенко («Динамо» Москва, € 2,9 млн), Николай Комличенко («Локомотив», € 1,5 млн), Али Соу («Ризеспор», свободный агент), Родриго Саравия («Бельграно», свободный агент), Данила Сухомлинов («Нефтехимик», свободный агент), Николай Поярков (свободный агент), Максим Турищев («Факел», аренда), Имран Азнауров («Ротор», аренда), Даниил Уткин («Балтика», аренда), Алексей Сутормин («Зенит», вернулся из аренды). Сколько клуб потратил на трансферы: € 430 тыс.

€ 430 тыс. Сколько клуб заработал на трансферах: € 4,4 млн.

У финалиста Кубка России прошлого сезона непростая перезагрузка после потери лидеров. Началось всё с ухода зимой главного тренера Валерия Карпина и капитана Данила Глебова. Летом «Ростов» остался и без других ключевых футболистов.

Центральный защитник сборной России Осипенко был вожаком в обороне и тем игроком, от которого во многом зависело начало атак команды. Вдобавок Максим ещё и забивал как форвард. С другой стороны, его продажа оказалась очень выгодной – принесла «Ростову» в семь раз больше, чем клуб потратил за всё летнее окно. Если Осипенко отправился к Карпину в «Динамо», то второй лучший бомбардир ростовчан Комличенко перешёл в «Локомотив». На нём тоже заработали, хотя и не так много. А вот уход свободным агентом в «Бельграно» опорника Саравии, который отказался зимой возвращаться в Россию, выглядит грустно. Покупали его, по данным Transfermarkt, за € 1,95 млн. Очевидно, пригодился бы «Ростову» и Сутормин, игравший в прошлом сезоне на правах аренды.

Потратил «Ростов» меньше всех за лето. Осипенко заменили его бывшим напарником Чистяковым, вернувшимся из «Зенита». Но опытный защитник быстро получил травму и снова появился на поле только в конце августа. А отдав в «Локомотив» Комличенко, «Ростов» забрал у железнодорожников нападающего Сулейманова. Его трансфер за € 400 тыс. – самый дорогой для ростовского клуба в это окно. Сейчас именно Тимур лучший бомбардир команды в РПЛ, впрочем, всего с двумя голами.

На остальные трансферы «Ростова» мало кто обратил внимание, кроме его болельщиков. Ростовчане вернули из Тулы своего бывшего центрбека Семенчука, подписали ещё двух молодых талантов для развития – левого защитника «Зенита» Тарасова и загадочного нигерийского вингера Аджасу из клуба с говорящим названием «Фьюче». Возможно, этот ноунейм – будущее «Ростова», однако до сих пор ему дали лишь 10 минут в РПЛ.

«Акрон»: устроил трансферную кампанию «под Дзюбу»

Виталий Гудиев Фото: ФК «Акрон»

Пришли: Роберто Фернандес («Боливар», € 500 тыс.), Хетаг Хосонов («Торпедо», € 440 тыс.), Виталий Гудиев («Факел», € 350 тыс.), Йомар Роча («Боливар», € 300 тыс.), Эдгар Севикян («Ференцварош», аренда, € 250 тыс.), Константин Марадишвили («Локомотив», свободный агент), Кристиян Бистрович (ЦСКА, свободный агент), Никита Базилевский («Зенит», свободный агент), Илья Агапов (ЦСКА, аренда).

Роберто Фернандес («Боливар», € 500 тыс.), Хетаг Хосонов («Торпедо», € 440 тыс.), Виталий Гудиев («Факел», € 350 тыс.), Йомар Роча («Боливар», € 300 тыс.), Эдгар Севикян («Ференцварош», аренда, € 250 тыс.), Константин Марадишвили («Локомотив», свободный агент), Кристиян Бистрович (ЦСКА, свободный агент), Никита Базилевский («Зенит», свободный агент), Илья Агапов (ЦСКА, аренда). Ушли: Боян Димоски («ТСЦ Бачка Топола», € 100 тыс.), Артур Галоян («Торпедо», свободный агент), Мавис Чибота («Шепши», свободный агент), Шерзод Эсанов (свободный агент), Вячеслав Бардыбахин («Ротор», аренда), Пауло Витор (АВС, аренда), Сергей Грибов («Сокол», аренда), Кирилл Данилин («Торпедо», аренда), Сергей Волков («Родина», аренда), Владимир Москвичёв («Торпедо», вернулся из аренды), Владимир Хубулов («Крылья Советов», вернулся из аренды).

Боян Димоски («ТСЦ Бачка Топола», € 100 тыс.), Артур Галоян («Торпедо», свободный агент), Мавис Чибота («Шепши», свободный агент), Шерзод Эсанов (свободный агент), Вячеслав Бардыбахин («Ротор», аренда), Пауло Витор (АВС, аренда), Сергей Грибов («Сокол», аренда), Кирилл Данилин («Торпедо», аренда), Сергей Волков («Родина», аренда), Владимир Москвичёв («Торпедо», вернулся из аренды), Владимир Хубулов («Крылья Советов», вернулся из аренды). Сколько клуб потратил на трансферы: € 1,84 млн.

€ 1,84 млн. Сколько клуб заработал на трансферах: € 100 тыс.

Тема трансферов «Акрона» была одной из самых обсуждаемых перед закрытием летнего окна. Всё благодаря Артёму Дзюбе, который в конце августа сделал громкое заявление, сказав, что у команды один из самых слабых составов в РПЛ, и потребовав от руководства новичков. В клубе не стали создавать конфликт – прислушались к экс-капитану сборной России. В сентябре «Акрон» купил боливийского правого защитника Рочу из «Боливара», подписал свободным агентом бывшего полузащитника ЦСКА Бистровича, арендовал защитника армейцев Агапова и вингера сборной Армении Севикяна. В общем, достаточно качественное усиление для тольяттинцев.

Деньгами в частном клубе не разбрасываются. Больше всего в «Акроне» потратили на выкуп прав на Фернандеса у того же «Боливара». Левый защитник сборной Боливии – один из сильнейших индивидуально игроков команды, так что его сохранение тоже стало успехом для тольяттинцев на трансферном рынке. С первых туров застолбил место в основе вратарь Гудиев. У Виталия есть особенно ценный для Дзюбы навык: умение далеко и точно выбивать мяч ногами. Месяц назад Гудиева даже включили в расширенный список сборной России, настолько убедительно он, по мнению Виталия Кафанова, начал карьеру в «Акроне». Виталий входит в топ-10 голкиперов РПЛ по доле отражённых ударов (70%).

Ещё один дорогостоящий для «Акрона» новичок Хосонов выбыл, едва дебютировав, из-за перелома ключицы приблизительно до конца сентября. А вот Марадишвили, наоборот, возвращается после травмы и пока только на пути к восстановлению формы.

Покинули «Акрон» те, на кого главный тренер Заур Тедеев уже по большому счёту не рассчитывал. Эмоционально сложнее всего было, наверное, прощаться, с голкипером Волковым, который выступал за клуб из Тольятти со дня его основания и прошёл с командой все дивизионы. Семь лет карьеры вратаря в «Акроне» завершил трансфер в «Родину». Впрочем, это лишь аренда.

«Крылья Советов»: сильно поменяли команду за летнее окно и угадали с арендой российского таланта

Вадим Раков Фото: Александра Зайцева, «Чемпионат»

Пришли: Михайло Баньяц («Краснодар», € 1 млн), Сергей Божин («Факел», свободный агент), Химми Марин («Оренбург», свободный агент), Алексей Сутормин («Зенит», свободный агент), Никита Кокарев («Химки», свободный агент), Вадим Раков («Локомотив», аренда), Ильзат Ахметов («Зенит», аренда), Никита Чернов («Спартак», аренда), Адольфо Гайч (ЦСКА, аренда), Иван Лепский («Динамо» Москва, аренда).

Михайло Баньяц («Краснодар», € 1 млн), Сергей Божин («Факел», свободный агент), Химми Марин («Оренбург», свободный агент), Алексей Сутормин («Зенит», свободный агент), Никита Кокарев («Химки», свободный агент), Вадим Раков («Локомотив», аренда), Ильзат Ахметов («Зенит», аренда), Никита Чернов («Спартак», аренда), Адольфо Гайч (ЦСКА, аренда), Иван Лепский («Динамо» Москва, аренда). Ушли: Иван Сергеев («Динамо» Москва, € 3,8 млн), Александр Солдатенков («Сочи», € 1 млн), Роман Ежов («Сочи», свободный агент), Артём Соколов («Чайка», свободный агент), Денис Якуба («Чайка», свободный агент), Гленн Бейл («Антверпен», свободный агент), Илья Гапонов («Факел», свободный агент), Богдан Овсянников («Оренбург», свободный агент), Дмитрий Цыпченко («СКА-Хабаровск», свободный агент), Иван Ломаев («Сочи», свободный агент), Владимир Писарский (расторжение контракта после дисквалификации), Павел Попов («Велес», аренда), Ульви Бабаев («Динамо» Москва, вернулся из аренды), Лука Гагнидзе («Динамо» Москва, вернулся из аренды), Антон Зиньковский («Спартак», вернулся из аренды), Игорь Дмитриев («Спартак», вернулся из аренды), Иван Бобёр («Нефтехимик», аренда), Владислав Шитов («Торпедо», аренда).

Иван Сергеев («Динамо» Москва, € 3,8 млн), Александр Солдатенков («Сочи», € 1 млн), Роман Ежов («Сочи», свободный агент), Артём Соколов («Чайка», свободный агент), Денис Якуба («Чайка», свободный агент), Гленн Бейл («Антверпен», свободный агент), Илья Гапонов («Факел», свободный агент), Богдан Овсянников («Оренбург», свободный агент), Дмитрий Цыпченко («СКА-Хабаровск», свободный агент), Иван Ломаев («Сочи», свободный агент), Владимир Писарский (расторжение контракта после дисквалификации), Павел Попов («Велес», аренда), Ульви Бабаев («Динамо» Москва, вернулся из аренды), Лука Гагнидзе («Динамо» Москва, вернулся из аренды), Антон Зиньковский («Спартак», вернулся из аренды), Игорь Дмитриев («Спартак», вернулся из аренды), Иван Бобёр («Нефтехимик», аренда), Владислав Шитов («Торпедо», аренда). Сколько клуб потратил на трансферы: € 1 млн.

€ 1 млн. Сколько клуб заработал на трансферах: € 4,8 млн.

Для «Крыльев Советов» межсезонье стало временем масштабных перемен, которые продолжались вплоть до закрытия летнего окна. Самарский клуб разорвал отношения с агентом Павлом Андреевым, его клиентами и тренером Игорем Осинькиным. Когда возглавивший команду Магомед Адиев приступил к работе, игроков не хватало даже для полноценного тренировочного процесса, но постепенно «Крылья Советов» собрали боеспособный коллектив.

Большое количество аренд, наверное, не лучший вариант для развития команды, тем не менее в Самаре это пока работает. Взятый у «Локомотива» форвард Раков вообще выдал огненный старт сезона – забил пять голов и сделал две голевые передачи в семи матчах. Правда, сейчас Вадим получил травму и выбыл на месяц – это проблема для Адиева. Возможно, упавшее знамя подхватит приехавший в конце августа Гайч, который за два сезона в турецкой Суперлиге наколотил 16 мячей. Экс-игроки сборной России Чернов и Ахметов тоже должны стать усилением для «Крыльев Советов».

Вообще, почти все новички самарского клуба с именем в РПЛ, в том числе свободные агенты – Кокарев, Божин, Сутормин, Марин. Так что конкуренция за место в основе «Крыльев Советов» теперь приличная. Любопытно, что самый дорогой (точнее, единственный, за которого заплатили) дебютант команды Баньяц пока всего дважды попал в стартовый состав.

Подписав 10 игроков, «Крылья Советов» компенсировали тем самым отъезд 18 футболистов. Некоторые из ушедших, безусловно, пригодились бы и Адиеву. Прежде всего нападающий сборной России Сергеев, защитники Солдатенков и Бейл. А ещё – арендованные спартаковцы Зиньковский и Дмитриев. С другой стороны, на продаже Сергеева самарский клуб заработал значительную сумму, которая помогла «Крыльям Советов» существенно обновить команду за лето.

«Динамо» Махачкала: дольше всех не подписывало новичков, но в итоге взяло двух мощных форвардов

Хазем Мастури Фото: ФК «Динамо» Махачкала

Пришли: Миро («Тондела», € 1,5 млн), Хазем Мастури («Монастир», € 350 тыс.), Имадеддин Аззи («Казма», € 300 тыс.), Никита Карабашев («Сочи», свободный агент), Мехди Мубарик («Аль-Айн», аренда), Андрес Аларкон («Патриотас», аренда).

Миро («Тондела», € 1,5 млн), Хазем Мастури («Монастир», € 350 тыс.), Имадеддин Аззи («Казма», € 300 тыс.), Никита Карабашев («Сочи», свободный агент), Мехди Мубарик («Аль-Айн», аренда), Андрес Аларкон («Патриотас», аренда). Ушли: Эгаш Касинтура («Ахмат», € 1,2 млн), Абакар Гаджиев («Ахмат», € 500 тыс.), Максим Храмцов («Ротор», € 33 тыс.), Валентин Пальцев («Краснодар», аренда), Антон Крачковский («Черноморец», аренда), Кирилл Помешкин («Черноморец», аренда), Илья Кирш («Зенит», вернулся из аренды), Викторьен Ангбан («Сочи», вернулся из аренды).

Эгаш Касинтура («Ахмат», € 1,2 млн), Абакар Гаджиев («Ахмат», € 500 тыс.), Максим Храмцов («Ротор», € 33 тыс.), Валентин Пальцев («Краснодар», аренда), Антон Крачковский («Черноморец», аренда), Кирилл Помешкин («Черноморец», аренда), Илья Кирш («Зенит», вернулся из аренды), Викторьен Ангбан («Сочи», вернулся из аренды). Сколько клуб потратил на трансферы: € 2,15 млн.

€ 2,15 млн. Сколько клуб заработал на трансферах: € 1,73 млн.

Махачкалинское «Динамо» дольше остальных клубов РПЛ не подписывало новичков в летнее окно. По словам генерального директора клуба Шамиля Газизова, сделки срывались в последний момент одна за другой. Тем не менее динамовцы в итоге взяли шестерых игроков.

Самая дорогая покупка южан – нападающий «Тонделы» Миро, перешедший вместе с колумбийским защитником Аларконом в последний день летнего окна. 22-летний анголец забил в прошлом сезоне 10 мячей в 31 матче второго португальского дивизиона. Видимо, привлёк и бомбардирскими качествами, и физическими данными (его рост 193 см).

Ещё один новый форвард – игрок сборной Туниса и второй бомбардир тунисского чемпионата минувшего сезона Мастури. 28-летний легионер уже достаточно хорошо показал себя в первых матчах за «Динамо», выделяясь физическими данными, умением зацепиться за мяч и действиями в подыгрыше. Осталось только начать забивать так, как он этот делал за «Монастир». Пока у Мастури нет голов в трёх турах РПЛ, хотя он положил один мяч «Ростову» в Кубке России.

Более загадочное приобретение – центральный защитник Имадеддин Аззи из кувейтского клуба «Казма». До сих пор о 27-летнем алжирце известно лишь то, что он брат играющего за махачкалинцев с февраля Мохамеда Аззи. За месяц с лишним в команде центрбек ещё ни разу не попал в заявку «Динамо», несмотря на то что за него заплатили почти столько же, сколько и за Мастури.

Арендованный у «Аль-Айна» опорный полузащитник Мубарик, похоже, очень неплох на мяче даже на уровне РПЛ. Что-то большее о марокканце можно будет сказать, когда он сыграет хотя бы с десяток матчей в основе. А российский голкипер Карабашев пока, видимо, только третий во вратарской бригаде «Динамо».

Махачкалинский клуб, вероятно, заработает на трансферах больше, чем потратил за лето 2025-го, когда «Краснодар» выкупит Пальцева после аренды. Эффективная работа с точки зрения бизнеса, но для самой команды потери защитника сборной России и Касинтуры с Гаджиевым, конечно, ощутимы. Это были важные, если не сказать определяющие фигуры в «Динамо». На фоне таких потерь трудно избежать спада результатов.

«Пари НН»: перестраивал команду под новую философию, но после летней кампании остались вопросы

Даниил Лесовой Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Пришли: Александр Эктов («Краснодар», € 500 тыс.), Андрей Ивлев («Факел», € 200 тыс.), Вадим Пигас («Динамо» Минск, € 160 тыс.), Вахо Бедошвили («Орби», € 80 тыс.), Эдгардо Фаринья («Химки», свободный агент), Ренальдо Сефас («Анкарагюджю», свободный агент), Даниил Лесовой («Динамо» Москва, свободный агент), Юрий Коледин («Спартак», свободный агент), Егор Смелов («Динамо» Москва, аренда), Олакунле Олусегун («Краснодар», аренда), Алекс Сарфо («Арис», аренда).

Александр Эктов («Краснодар», € 500 тыс.), Андрей Ивлев («Факел», € 200 тыс.), Вадим Пигас («Динамо» Минск, € 160 тыс.), Вахо Бедошвили («Орби», € 80 тыс.), Эдгардо Фаринья («Химки», свободный агент), Ренальдо Сефас («Анкарагюджю», свободный агент), Даниил Лесовой («Динамо» Москва, свободный агент), Юрий Коледин («Спартак», свободный агент), Егор Смелов («Динамо» Москва, аренда), Олакунле Олусегун («Краснодар», аренда), Алекс Сарфо («Арис», аренда). Ушли: Огнен Ожегович («Атромитос», € 90 тыс.), Артём Гюрджан («Енисей», свободный агент), Кирилл Гоцук («Серик Беледиеспор», свободный агент), Станислав Магкеев («Факел», свободный агент), Илья Кухарчук («Черноморец», свободный агент), Кирилл Боженов (свободный агент), Владислав Карапузов («Урал», аренда), Александр Трошечкин («Арсенал» Тула, аренда), Станислав Лапинский («Велес», аренда), Иван Сутугин («Черноморец», аренда), Николоз Кутателадзе («Колхети», аренда), Антон Мухин («Сокол», аренда), Илья Агапов (ЦСКА, вернулся из аренды), Александр Кокшаров («Краснодар», вернулся из аренды), Константин Марадишвили («Локомотив», вернулся из аренды).

Огнен Ожегович («Атромитос», € 90 тыс.), Артём Гюрджан («Енисей», свободный агент), Кирилл Гоцук («Серик Беледиеспор», свободный агент), Станислав Магкеев («Факел», свободный агент), Илья Кухарчук («Черноморец», свободный агент), Кирилл Боженов (свободный агент), Владислав Карапузов («Урал», аренда), Александр Трошечкин («Арсенал» Тула, аренда), Станислав Лапинский («Велес», аренда), Иван Сутугин («Черноморец», аренда), Николоз Кутателадзе («Колхети», аренда), Антон Мухин («Сокол», аренда), Илья Агапов (ЦСКА, вернулся из аренды), Александр Кокшаров («Краснодар», вернулся из аренды), Константин Марадишвили («Локомотив», вернулся из аренды). Сколько клуб потратил на трансферы: € 940 тыс.

€ 940 тыс. Сколько клуб заработал на трансферах: € 90 тыс.

Нижегородцы затеяли опасную перестройку в межсезонье. Было понятно, что без неё не обойтись, ведь «Пари НН» вылетел из РПЛ после поражения в стыковых матчах с «Сочи» и остался в элите только благодаря банкротству «Химок». Но в клубе, который прежде делал ставку на оборонительный футбол и комплектовался игроками под определённую модель, решили менять стиль и философию. Главным тренером назначили Алексея Шпилевского, чьи команды не «выкатывают автобус» на поле, а, напротив, прессингуют, рискуют, стремятся доминировать. Под такую игру «Пари НН» требовался другой состав, крупные вложения в новичков.

В начале сентября Шпилевский дал понять, что далеко не всё из запланированного на трансферном рынке получилось. Слова тренера были скорее констатацией факта, нежели жалобой, но при желании можно прочитать недовольство между строк. «Пари НН» подписал 10 новичков, потратив € 940 тыс., причём бо́льшая часть суммы ушла на выкуп ранее арендованного у «Краснодара» Эктова. Самое обидное, что этот защитник до сих пор не сыграл за команду Шпилевского, поскольку получил травму и перенёс операцию. Более того, до сих пор ни разу не попал в заявку на матчи «Пари НН» и Бедошвили, чей трансфер пытается оспорить «Орби». Грузинский клуб утверждал, что вингер расторг действующий контракт, и обещал пожаловаться в ФИФА.

В целом никто из новичков «Пари НН» пока не феерит. Только Олусегун отметился результативным действием в РПЛ – забил махачкалинскому «Динамо». Хотя мы помним, что в прошлом сезоне Фаринья очень неплохо смотрелся в «Химках», а молодой Ивлев стал открытием в «Факеле». Да и Лесовой в дополнительных представлениях не нуждается. Последними приобретениями нижегородцев в сентябре стали молодые Коледин, Смелов и ганец Сарфо из бывшего кипрского клуба Шпилевского.

Из ушедших игроков в «Пари НН», судя по всему, переживают лишь о потере Кокшарова. Одного из самых одарённых российских форвардов нового поколения хотели снова арендовать у «Краснодара». К сожалению, конфликт Александра с руководством родного клуба ставит под угрозу его карьеру.

«Ахмат»: делал крупные для себя вложения и подписывал игроков связками

Эгаш Касинтура Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Пришли: Брайан Мансилья («Оренбург», € 1,7 млн), Эгаш Касинтура («Динамо» Махачкала, € 1,2 млн), Максим Сидоров («Оренбург», € 800 тыс.), Мехди Заре («Гол Гохар», € 700 тыс.), Анас Эль-Махрауи («Мекнес», € 600 тыс.), Усман Ндонг («Гол Гохар», € 500 тыс.), Абакар Гаджиев («Динамо» Махачкала, € 500 тыс.), Папа Амади Гадио («Юнион Туарга», € 400 тыс.), Мохамед Конате («Эр-Рияд», свободный агент), Мануэл Келиану («Эштрела», свободный агент), Рифат Жемалетдинов (ЦСКА, свободный агент).

Брайан Мансилья («Оренбург», € 1,7 млн), Эгаш Касинтура («Динамо» Махачкала, € 1,2 млн), Максим Сидоров («Оренбург», € 800 тыс.), Мехди Заре («Гол Гохар», € 700 тыс.), Анас Эль-Махрауи («Мекнес», € 600 тыс.), Усман Ндонг («Гол Гохар», € 500 тыс.), Абакар Гаджиев («Динамо» Махачкала, € 500 тыс.), Папа Амади Гадио («Юнион Туарга», € 400 тыс.), Мохамед Конате («Эр-Рияд», свободный агент), Мануэл Келиану («Эштрела», свободный агент), Рифат Жемалетдинов (ЦСКА, свободный агент). Ушли: Лео Гогличидзе («Родина», € 80 тыс.), Евгений Харин («Урал», свободный агент), Бернард Бериша («Динамо Сити», свободный агент), Ризван Ташаев («Авангард», свободный агент), Светослав Ковачев («Арда», свободный агент), Заим Диванович («Петровац», свободный агент), Ясмин Челикович («Копер», свободный агент), Родриго Руис Диас («2 мая», свободный агент), Владислав Камилов («Оренбург», свободный агент), Минкаил Мацуев («Сатурн», свободный агент), Александр Жиров («Челябинск», свободный агент), Антон Швец (свободный агент), Мауро Луна Диале («Платенсе», аренда), Даниил Зорин («Спартак», вернулся из аренды), Даниил Уткин («Ростов», вернулся из аренды), Арсен Адамов («Зенит», вернулся из аренды).

Лео Гогличидзе («Родина», € 80 тыс.), Евгений Харин («Урал», свободный агент), Бернард Бериша («Динамо Сити», свободный агент), Ризван Ташаев («Авангард», свободный агент), Светослав Ковачев («Арда», свободный агент), Заим Диванович («Петровац», свободный агент), Ясмин Челикович («Копер», свободный агент), Родриго Руис Диас («2 мая», свободный агент), Владислав Камилов («Оренбург», свободный агент), Минкаил Мацуев («Сатурн», свободный агент), Александр Жиров («Челябинск», свободный агент), Антон Швец (свободный агент), Мауро Луна Диале («Платенсе», аренда), Даниил Зорин («Спартак», вернулся из аренды), Даниил Уткин («Ростов», вернулся из аренды), Арсен Адамов («Зенит», вернулся из аренды). Сколько клуб потратил на трансферы: € 6,4 млн.

€ 6,4 млн. Сколько клуб заработал на трансферах: € 80 тыс.

Для «Ахмата» прошедший сезон стал болезненным уроком. Команда едва не вылетела из РПЛ впервые за почти что 20 лет, выжив только благодаря победе в ответном стыковом матче с «Уралом». В клубе из Грозного поняли, что без серьёзных вложений в новичков и более качественной работы на трансферном рынке можно доиграться с огнём.

В летнее окно «Ахмат» израсходовал на покупки игроков € 6,4 млн. Столько южане не тратили уже несколько лет. Интересно, что в клубе решили брать новичков в сыгранных связках – Мансилью и Сидорова из «Оренбурга», Касинтуру и Гаджиева из махачкалинского «Динамо», Заре и Ндонга из иранского «Гол Гохара». Это должно было помочь быстрее вписать новых футболистов в команду. Но главным приобретением считалось возвращение Конате, который перед отъездом в Саудовскую Аравию вошёл в топ-5 бомбардиров РПЛ в позапрошлом сезоне. Впрочем, пока это не тот Конате – Мохамед забил всего один гол в нынешнем чемпионате, да и тот с пенальти. А вот Касинтура заиграл с ходу (2+1 в пяти матчах). Вдобавок очень прилично смотрится новичок-опорник Келиану.

Команду перестраивал Александр Сторожук, а дальше с этим составом придётся разбираться Станиславу Черчесову. Неудачный старт стоил Сторожуку работы, хотя и при нём играли неплохо. Однако Черчесов даёт самое важное – результат. Уже под него грозненцы подписали в сентябре двух полузащитников – экс-игрока сборной России Жемалетдинова и сенегальца Гадио. В итоге число новичков клуба возросло до 11.

Среди покинувших «Ахмат» игроков были ещё недавно ценные для команды фигуры. Прежде всего Бериша, который, казалось, будет связан с Грозным до конца карьеры. В этом же списке Швец и Харин. Вот только время не щадит никого, и иногда в футбольной жизни всё очень быстро меняется. Насколько известно, в «Ахмате» хотели сохранить арендованных, соответственно, у «Зенита» и «Спартака» Адамова и Зорина, но топ-клубы оставили россиян у себя. Зато сами грозненцы не потеряли своего лидера Садулаева, хотя за вингером охотился в межсезонье ЦСКА.

«Балтика»: обновила половину команды, но в основе играет только один новичок

Чинонсо Оффор Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Пришли: Стефан Ковач («Партизан», € 1,2 млн), Айман Мурид («Юнион Туарга», € 900 тыс.), Чинонсо Оффор («Арда», € 900 тыс.), Ираклий Манелов («Торпедо», € 265 тыс.), Николай Титков («Локомотив», € 80 тыс.), Иван Беликов («Тверь», € 32 тыс.), Александр Филин («Химки», свободный агент), Мингиян Бевеев («Урал», свободный агент), Элдар Чивич («Ференцварош», свободный агент), Тентон Йенне («Арарат-Армения», свободный агент), Даниил Уткин («Ростов», аренда).

Стефан Ковач («Партизан», € 1,2 млн), Айман Мурид («Юнион Туарга», € 900 тыс.), Чинонсо Оффор («Арда», € 900 тыс.), Ираклий Манелов («Торпедо», € 265 тыс.), Николай Титков («Локомотив», € 80 тыс.), Иван Беликов («Тверь», € 32 тыс.), Александр Филин («Химки», свободный агент), Мингиян Бевеев («Урал», свободный агент), Элдар Чивич («Ференцварош», свободный агент), Тентон Йенне («Арарат-Армения», свободный агент), Даниил Уткин («Ростов», аренда). Ушли: Никита Глушков («МЛ Витебск», € 55 тыс.), Александр Осипов («Сочи», свободный агент), Илья Свинов («Родина», свободный агент), Владислав Лазарев («Сокол», свободный агент), Денис Терентьев («Зенит», свободный агент), Виталий Лисакович («Целе», свободный агент), Жоау Ламейра («Оцелул», свободный агент), Хызыр Аппаев («Нарт», свободный агент), Никита Бозов («Шинник», аренда), Кирилл Никишин («Ротор», аренда), Ярослав Арбузов («Ротор», аренда), Дмитрий Бегун («Тюмень», аренда), Абу-Саид Эльдарушев («МЛ Витебск», аренда), Олег Исаенко («Химки», вернулся из аренды), Евгений Чернов («Ростов», вернулся из аренды).

Никита Глушков («МЛ Витебск», € 55 тыс.), Александр Осипов («Сочи», свободный агент), Илья Свинов («Родина», свободный агент), Владислав Лазарев («Сокол», свободный агент), Денис Терентьев («Зенит», свободный агент), Виталий Лисакович («Целе», свободный агент), Жоау Ламейра («Оцелул», свободный агент), Хызыр Аппаев («Нарт», свободный агент), Никита Бозов («Шинник», аренда), Кирилл Никишин («Ротор», аренда), Ярослав Арбузов («Ротор», аренда), Дмитрий Бегун («Тюмень», аренда), Абу-Саид Эльдарушев («МЛ Витебск», аренда), Олег Исаенко («Химки», вернулся из аренды), Евгений Чернов («Ростов», вернулся из аренды). Сколько клуб потратил на трансферы: € 3,38 млн.

€ 3,38 млн. Сколько клуб заработал на трансферах: € 55 тыс.

«Балтика» поменяла фактически полкоманды после возвращения из Первой лиги в РПЛ. У калининградского клуба 11 трансферов «на вход» и полтора десятка – «на выход». Тем не менее на третье место «Балтику» после стартового отрезка подняли те, кто выводил её в элиту.

Калининградцы подписали новичков во все линии, кроме вратарской. Самым дорогим приобретением стал опорник «Партизана» Ковач, у которого пока… 0 минут в РПЛ! В центр поля добавились также марокканец Мурид и пара россиян – опытный Уткин и молодой Беликов. Оборону усилили Бевеев, Филин и босниец Чивич, выигравший шесть чемпионских титулов с «Ференцварошем». В атаке появились нигерийцы Оффор и Йенне, а также Манелов, которого мы помним прежде всего по «Краснодару».

Оффор забил уже два гола – «Спартаку» и «Оренбургу», но при этом ещё ни разу не выходил в основе. Из новичков место в стартовом составе сразу получил только Бевеев. Объясняется такой парадокс, видимо, двумя причинами. Во-первых, Андрей Талалаев хочет показать, что продолжает доверять тем, кто давал результат в минувшем сезоне. Кроме того, новые игроки должны адаптироваться к высоким нагрузкам этого тренера. Известно, что некоторым футболистам становилось нехорошо после тренировок на сборах.

Пожалуй, наиболее заметной потерей для калининградской команды стал уход её капитана Осипова. Хавбек-универсал не продлил контракт с «Балтикой» и принял предложение «Сочи». Пока нет ощущения, что Александр выиграл от трансфера. Обратило на себя внимание и расставание с лучшим бомбардиром «Балтики» в прошлом сезоне Первой лиги Лисаковичем. Хотя у форварда было только шесть голов. Талантливый белорус не раскрылся и у Талалаева, весной присев на скамейку. Теперь попробует заиграть в «российском» «Целе» в Словении – там можно показать себя Европе в Лиге конференций.

А как вам такое? Александр Бубнов назвал Андрея Талалаева лучшим тренером в РПЛ в июле-августе

«Оренбург»: успешно перестроил селекцию с Первой лиги на РПЛ, взял качественных легионеров

Иван Игнатьев Фото: ФК «Оренбург»

Пришли: Владан Бубанья («Сараево», € 840 тыс.), Эмиль Ценов (ЦСКА София, € 740 тыс.), Алешандре Жезус («Ботафого» Рибейрао-Прето, € 540 тыс.), Иван Игнатьев («Кабилия», € 180 тыс.), Фахд Муфи («Видад», € 100 тыс.), Гедеон Гузина («Черноморец», € 54 тыс.), Владислав Камилов («Ахмат», свободный агент), Ираклий Квеквескири («Факел», свободный агент), Евгений Болотов («Ротор», свободный агент), Данила Ведерников («Астрахань», свободный агент), Александр Ломакин («Енисей», свободный агент), Станислав Поройков («Химки», свободный агент), Анри Чичинадзе («Черноморец», свободный агент), Богдан Овсянников («Крыльев Советов», свободный агент), Павел Горелов («Черноморец», свободный агент), Ду Кейрос («Зенит», аренда).

Владан Бубанья («Сараево», € 840 тыс.), Эмиль Ценов (ЦСКА София, € 740 тыс.), Алешандре Жезус («Ботафого» Рибейрао-Прето, € 540 тыс.), Иван Игнатьев («Кабилия», € 180 тыс.), Фахд Муфи («Видад», € 100 тыс.), Гедеон Гузина («Черноморец», € 54 тыс.), Владислав Камилов («Ахмат», свободный агент), Ираклий Квеквескири («Факел», свободный агент), Евгений Болотов («Ротор», свободный агент), Данила Ведерников («Астрахань», свободный агент), Александр Ломакин («Енисей», свободный агент), Станислав Поройков («Химки», свободный агент), Анри Чичинадзе («Черноморец», свободный агент), Богдан Овсянников («Крыльев Советов», свободный агент), Павел Горелов («Черноморец», свободный агент), Ду Кейрос («Зенит», аренда). Ушли: Саид Сахархизан («Эстегляль», € 2 млн), Александр Коваленко («Сочи», € 2 млн), Брайан Мансилья («Ахмат», € 1,7 млн), Максим Сидоров («Ахмат», € 800 тыс.), Томас Муро («Индепендьенте Ривадавия», € 500 тыс.), Габриэль Флорентин («Аргентинос Хуниорс», свободный агент), Иван Башич («Астана», свободный агент), Химми Марин («Крылья Советов», свободный агент), Батраз Гурциев («СКА-Хабаровск», свободный агент), Андрей Малых («Динамо» Киров, свободный агент), Алексей Барановский («Уфа», аренда), Александр Ломакин («Торпедо», свободный агент), Тимофей Мартынов («Динамо» Брест, аренда), Максим Сыщенко («Черноморец», аренда), Джастин Куэро («Эмелек», аренда), Богдан Москвичёв («Зенит», вернулся из аренды), Ярослав Михайлов («Зенит», вернулся из аренды), Казымджан Караташ («Галатасарай», вернулся из аренды), Данила Прохин («Ростов», вернулся из аренды).

Саид Сахархизан («Эстегляль», € 2 млн), Александр Коваленко («Сочи», € 2 млн), Брайан Мансилья («Ахмат», € 1,7 млн), Максим Сидоров («Ахмат», € 800 тыс.), Томас Муро («Индепендьенте Ривадавия», € 500 тыс.), Габриэль Флорентин («Аргентинос Хуниорс», свободный агент), Иван Башич («Астана», свободный агент), Химми Марин («Крылья Советов», свободный агент), Батраз Гурциев («СКА-Хабаровск», свободный агент), Андрей Малых («Динамо» Киров, свободный агент), Алексей Барановский («Уфа», аренда), Александр Ломакин («Торпедо», свободный агент), Тимофей Мартынов («Динамо» Брест, аренда), Максим Сыщенко («Черноморец», аренда), Джастин Куэро («Эмелек», аренда), Богдан Москвичёв («Зенит», вернулся из аренды), Ярослав Михайлов («Зенит», вернулся из аренды), Казымджан Караташ («Галатасарай», вернулся из аренды), Данила Прохин («Ростов», вернулся из аренды). Сколько клуб потратил на трансферы: € 2,37 млн.

€ 2,37 млн. Сколько клуб заработал на трансферах: € 7 млн.

«Оренбург» был в самой трудной ситуации в летнее окно, поскольку клуб только за несколько дней до старта сезона узнал, что будет играть в РПЛ. Но команда, собранная под Первую лигу, очень достойно смотрится в элите. После семи туров – вне зоны вылета и стыков. По ходу чемпионата оренбуржцы сделали несколько интересных приобретений под РПЛ, которые должны качественно улучшить состав. Видно, что у руководства, спортивного директора и Владимира Слишковича хорошее взаимопонимание и чёткое понимание задач на рынке – это доказывает тот факт, что у «Оренбурга» не было излишней спешки с трансферами, а тренера не убрали даже после вылета в Первую лигу.

Главный итог летней кампании: у «Оренбурга» лучшее положительное сальдо от трансферов. По имеющейся информации, в клубе старались сделать команду сбалансированной по позициям, возрасту, соотношению россиян и легионеров в составе. При прочих равных отдавали предпочтение российским игрокам, в том числе исходя из грядущего ужесточения лимита на легионеров. Новичков стремились подписывать с лидерскими качествами и опытом борьбы за трофеи, но в то же время в рамках внутренних ограничений на стоимость футболистов и их зарплаты.

«Оренбург» укрепил требовавшие того позиции кандидатами в свои сборные – болгарским центральным защитником Ценовым, марокканским правым защитником Муфи и черногорским центрхавом Бубаньей. Аренда Кейроса из «Зенита» – тоже удача для клуба калибра «Оренбурга». Многообещающим выглядит и подписание другого бразильца, форварда Жезуса из «Ботафого», обладающего мощным сочетанием скорости и силы. Что касается российских новичков, то в лице Квеквескири оренбургская команда получила опыт и харизму. А недооценённый в Самаре голкипер Овсянников сейчас входит в топ-2 вратарей РПЛ по общему количеству сейвов (23) и в топ-8 по доле отбитых ударов (71,9%). Да и Игнатьев, вполне возможно, раскроется в «Оренбурге». Талант из академии «Краснодара», кажется, мотивирован как никогда, а в последний год много забивал в Армении и Алжире.

«Сочи»: фактически новая команда под РПЛ, но многим известным новичкам нужно перезагружать карьеру

Антон Зиньковский Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Пришли: Александр Коваленко («Оренбург», € 2 млн), Неманья Стоич («Маккаби» Тель-Авив, € 1,2 млн), Александр Солдатенков («Крылья Советов», € 1 млн), Максим Кайнов («Арсенал», € 200 тыс.), Станислав Топинка («Локомотив», € 165 тыс.), Роман Ежов («Крылья Советов», свободный агент), Иван Ломаев («Крылья Советов», свободный агент), Михаил Игнатов («Спартак», свободный агент), Юрий Дюпин («Краснодар», свободный агент), Александр Осипов («Балтика», свободный агент), Дмитрий Васильев («Зенит», аренда), Сергей Волков («Зенит»), Артём Корнеев («Локомотив», аренда), Антон Зиньковский («Спартак», аренда), Максим Мухин (ЦСКА, аренда).

Александр Коваленко («Оренбург», € 2 млн), Неманья Стоич («Маккаби» Тель-Авив, € 1,2 млн), Александр Солдатенков («Крылья Советов», € 1 млн), Максим Кайнов («Арсенал», € 200 тыс.), Станислав Топинка («Локомотив», € 165 тыс.), Роман Ежов («Крылья Советов», свободный агент), Иван Ломаев («Крылья Советов», свободный агент), Михаил Игнатов («Спартак», свободный агент), Юрий Дюпин («Краснодар», свободный агент), Александр Осипов («Балтика», свободный агент), Дмитрий Васильев («Зенит», аренда), Сергей Волков («Зенит»), Артём Корнеев («Локомотив», аренда), Антон Зиньковский («Спартак», аренда), Максим Мухин (ЦСКА, аренда). Ушли: Ованес Арутюнян («Ноа», € 200 тыс.), Даниил Мартовой («Шинник», свободный агент), Кирилл Суслов («Истиклол», свободный агент), Анатолий Макаров («Ротор», свободный агент), Никита Карабашев («Динамо» Махачкала, свободный агент), Мусса Сиссако (ИМТ, свободный агент), Руслан Шагиахметов («Волга», свободный агент), Викторьен Ангбан (свободный агент), Николай Заболотный (свободный агент), Сергей Терехов (свободный агент), Лазар Стойсавлевич (свободный агент), Амир Батырев («Енисей», свободный агент), Никита Бурмистров (завершил карьеру), Максим Кайнов («Ротор», аренда), Станислав Топинка («Чайка», аренда), Олег Кожемякин («Торпедо», аренда), Роман Пасевич («Мура», аренда), Артур Шушеначев («Хапоэль» Беэр-Шева, аренда), Павел Маслов («Спартак», вернулся из аренды), Владимир Писарский («Крылья Советов», вернулся из аренды), Макар Чирков («СКА-Хабаровск», аренда).

Ованес Арутюнян («Ноа», € 200 тыс.), Даниил Мартовой («Шинник», свободный агент), Кирилл Суслов («Истиклол», свободный агент), Анатолий Макаров («Ротор», свободный агент), Никита Карабашев («Динамо» Махачкала, свободный агент), Мусса Сиссако (ИМТ, свободный агент), Руслан Шагиахметов («Волга», свободный агент), Викторьен Ангбан (свободный агент), Николай Заболотный (свободный агент), Сергей Терехов (свободный агент), Лазар Стойсавлевич (свободный агент), Амир Батырев («Енисей», свободный агент), Никита Бурмистров (завершил карьеру), Максим Кайнов («Ротор», аренда), Станислав Топинка («Чайка», аренда), Олег Кожемякин («Торпедо», аренда), Роман Пасевич («Мура», аренда), Артур Шушеначев («Хапоэль» Беэр-Шева, аренда), Павел Маслов («Спартак», вернулся из аренды), Владимир Писарский («Крылья Советов», вернулся из аренды), Макар Чирков («СКА-Хабаровск», аренда). Сколько клуб потратил на трансферы: € 4,57 млн.

€ 4,57 млн. Сколько клуб заработал на трансферах: € 200 тыс.

«Сочи» требовались масштабные изменения, так как в своём прежнем составе команда по итогам сезона Первой лиги не попала бы даже в стыки, если бы не удачное стечение обстоятельств. В результате южане оформили 15 трансферов «на вход» и 21 – «на выход». Вот только «Сочи» перестраивали под Роберта Морено, а теперь работать с этими игроками будет новый тренер — Осинькин.

Интересно, что в первых семи турах РПЛ все три гола сочинцев забили новички – Мухин, Зиньковский и Васильев. Трио арендованных у топ-клубов полузащитников, несомненно, усиление для дебютанта элиты. Тем более Зиньковский, как и два других хавбека Ежов и Коваленко, уже работал с Осинькиным в «Крыльях Советов». Другое дело, что всем им нужно возвращать лучшую форму, так как в последнее время бывшие кандидаты в сборную России заметно сдали. Между прочим, это касается и ещё двоих российских новичков из топ-клубов РПЛ – зенитовца Волкова и экс-спартаковца Игнатова.

У «Сочи» очень неуверенно начали сезон вратари, поэтому возрастной экс-чемпион в составе «Краснодара» Дюпин или сентябрьский новичок Ломаев (ещё один игрок, с которым Осинькин работал в Самаре) может превратиться в первого номера команды. А дырявую оборону укрепят капитан «Крыльев Советов» Солдатенков и кандидат в сборную Сербии Стоич. Пару центральных защитников подписали перед самым закрытием окна.

О трансферах «Сочи» «на выход» многого не скажешь. Судя по историям Заболотного, Бурмистрова и Пасевича, у целой группы ушедших игроков не сложились отношения с Морено. Не исключено, что у Осинькина был бы иной взгляд на каких-то футболистов. Хотя, например, Писарский не заиграл и у этого тренера в Самаре. Карьеру нападающего в сочинском клубе сломали удаление в стыковом матче с «Пари НН» и скандальная дисквалификация за ставки.

Как вам трансферное окно? Кто усилился лучше всех? Пишите в комментариях!