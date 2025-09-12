Самые важные трансферы лета в Первой лиге

Летнее трансферное окно 2025 года в Лиге PARI получилось насыщенным. Кто-то устроил массовый пылесос по топ-игрокам («Факел»). Кто-то работал по нераскрученным футболистам. А кто-то искал бриллианты в других странах.

Продвинутые статистические данные предоставлены технологическим сервисом Яндекс Спорттех.

Максим Кайнов — из «Сочи» в «Ротор», аренда с правом выкупа

Трансферная стоимость: € 1 млн

Максим Кайнов Фото: ФК «Ротор»

«Ротор» серьёзно подошёл к обновлению состава в это трансферное окно. Клуб долго искал опорника и нашёл, кажется, самый оптимальный вариант. 23-летний Кайнов здорово смотрелся в тульском «Арсенале», и его потенциал ещё не раскрыт до конца. В четырёх матчах этого сезона за «Ротор» Максим уже отметился одной голевой передачей. Ну а команда сразу стала пропускать меньше – всего один мяч в четырёх последних турах.

Команда Дениса Бояринцева солидно усилилась летом. Здесь можно найти Александра Хохлачёва из «Чайки», Максима Храмцова из махачкалинского «Динамо» (прошлый сезон отыграл в аренде в «Тюмени»), Вячеслава Бардыбахина из «Акрона» и Артёма Симоняна из «СКА-Хабаровск» (одна из самых техничных «десяток» лиги).

Лео Кордейро — из «Эштрелы» в «Урал», свободный агент

Трансферная стоимость: € 1 млн

Леу Кордейру Фото: ФК «Урал»

Бразилец перебрался в Россию из «Эштрелы», выступающей в высшей лиге Португалии. Лео Кордейро начинал карьеру на родине, а потом перебрался в Европу, где дебютировал на профессиональном уровне в составе «Жил Висенте».

В «Эштреле» Лео был капитаном команды. Амплуа – центральный полузащитник. В последних двух турах выходил в старте «Урала». На позиции Кордейро большая конкуренция, но на стороне бразильца опыт и техника.

«Урал» борется за выход в РПЛ, поэтому клуб мощно отработал в прошедшее окно. Роман Акбашев из «Черноморца», Дмитрий Прищепа из «Ротора», Евгений Харин из «Ахмата», Владислав Карапузов из «Пари НН» – всё это топ-сделки.

Сергей Волков — из «Акрона» в «Родину», аренда

Трансферная стоимость: € 1 млн

Сергей Волков Фото: ФК «Родина»

Летом «Родина» потеряла основного вратаря – Александр Корякин перешёл в «Краснодар» за € 500 тыс. Его место занял Сергей Айдаров, допустивший серию ошибок на старте сезона. Так в клубе оказался Волков. 30-летний голкипер быстро завоевал место в старте – за пять матчей оформил 11 сейвов, отразив 85% ударов в створ.

Александр Ломакин — из «Оренбурга» в «Торпедо», свободный агент

Трансферная стоимость: € 800 тыс.

Александр Ломакин Фото: ФК «Торпедо»

Одна из самых громких сделок трансферного дедлайна. Летом Ломакин покинул «Енисей», где провёл пять лет, и присоединился к «Оренбургу». Правда, сыграл за новый клуб всего в двух матчах. Игроку требовалась практика – в итоге битву за 30-летнего полузащитника выиграло «Торпедо». Серьёзный апгрейд центра поля. Только за последние два сезона в Первой лиге на счету Ломакина 21+9 по системе «гол+пас».

Александр Трошечкин — из «Пари НН» в «Арсенал», аренда

Трансферная стоимость: € 700 тыс

«Арсенал» перед закрытием трансферного окна тоже усилил центр поля. 29-летний Трошечкин играл за «Химки», «Ахмат» и «Пари НН», провёл 131 матч в РПЛ. При этом выступал в элите росфутбола на протяжении последних шести лет. Настоящая «икра» для Дмитрия Гунько.

Алексей Каштанов — из «Урала» в «Торпедо», € 50 тыс.

Трансферная стоимость: € 700 тыс.

Самобытный форвард засиделся на скамейке в «Урале» и заключил контракт с «Торпедо» на два года. Команде как раз нужен центральный нападающий – не всегда хватает реализации. Да, яркий старт Каштанова в РПЛ остался позади, но он по-прежнему одна из самых интересных «девяток» в российском футболе. Для Первой лиги и в роли ведущего форварда – отличный вариант.

Равиль Нетфуллин – из «Торпедо» в «Факел», свободный агент

Трансферная стоимость: € 500 тыс.

Сюда вообще можно добавить почти всех новичков «Факела». Воронеж хочет обратно в РПЛ – здесь целая россыпь звёзд по меркам Первой лиги. Георгий Гонгадзе, Мераби Уридия, Станислав Магкеев, Илья Гапонов, Юрий Журавлёв, Бутта Магомедов и другие.

Мы же выделим самый важный трансфер. Прямо сейчас Нетфуллин – ключевой игрок центра поля «Факела». 32-летний футболист уже давно сверкает на уровне Первой лиги. Стабильный, умный и трудолюбивый опорник.

Лео Гогличидзе — из «Ахмата» в «Родину», € 80 тыс.

Трансферная стоимость: € 600 тыс.

«Родина» давно хотела Гогличидзе и наконец-то подписала игрока. Контракт до лета 2028 года. Первую часть прошлого сезона защитник провёл в «Урале». Зимой присоединился к «Ахмату». За полгода отыграл всего 291 минуту в РПЛ.

В новой команде Лео сразу обосновался на левом краю обороны. В восьми матчах отдал уже три голевые передачи.

Резиуан Мирзов – из «Химок» в «Арсенал», свободный агент

Трансферная стоимость: € 500 тыс.

Возвращение легенды. Когда-то фланги Мирзов – Зелимхан Бакаев наводили ужас на всех защитников РПЛ. «Химки» исчезли с футбольной карты, поэтому кабардинский дриблёр остался без клуба. И в итоге согласился на предложение «Арсенала». Однако здесь на левом краю играет Эдарлин Рейес, лучший ассистент этого сезона. Серьёзная конкуренция.

Павел Маслов – из «Спартака» в «Чайку», свободный агент

Трансферная стоимость: € 450 тыс.

Неожиданный поворот, но тут всё легко объяснить связями Павла Андреева (агент игрока) с «Чайкой». Клуб неожиданно получил апгрейд в центр обороны. Когда-то Маслов бегал в основе «Спартака» и был любимчиком Доменико Тедеско. Но в последние годы Павел совсем редко появлялся на поле. В прошлом году уже катался в аренду в «Сочи». Теперь посмотрим на тюменца в новой команде.

Дмитрий Цыпченко — из «Крыльев Советов» в «СКА-Хабаровск», свободный агент

Трансферная стоимость: € 500 тыс.

Воспитанник «Чертаново» пять лет выступал за «Крылья Советов». Этим летом у Цыпченко закончился контракт. Предложения из РПЛ так и не прилетели, хотя игрок катался по просмотрам (например, в «Сочи»). Так что Дмитрий продолжит карьеру в Хабаровске. Потенциально СКА может сорвать джекпот – в Первой лиге не так много форвардов подобного плана.

Кирилл Фольмер — из «Сибири» в «Волгу», свободный агент

Трансферная стоимость: € 500 тыс.

Кирилл Фольмер Фото: ФК «Волга»

Воспитанник «Спартака» громко пошумел в прошлом сезоне. В 33 матчах за «Сибирь» во Второй лиге у Фольмера 4+21 по системе «гол+пас». Ульяновская «Волга» сразу забрала полузащитника, который отметился ассистом в первой же игре за новый клуб. Увы, Кирилла на долгое время выбила травма, полученная в матче с «КАМАЗом» (ориентировочный срок возвращения в строй – ноябрь). Прямо сейчас «Волге» как раз не хватает его креатива.

Филип Мрзляк — из «Пуджаба» в «Уфу», свободный агент

Трансферная стоимость: € 500 тыс.

Хорват вернулся в «Уфу» спустя три года. За это время поиграл не только дома, но и в жаркой Индии. Мрзляк словно и не уходил – например, забил «Черноморцу» (2:3) в последнем туре. В матче с «Чайкой» (4:0) отметился голевым пасом. Да, это уже не РПЛ. Однако по меркам Первой лиги Мрзляк – отличный опорник, который заметно повышает шансы «Уфы» на выживание.

Вильфрид Эза — из «Рида» в «Челябинск», свободный агент

Трансферная стоимость: € 350 тыс.

Вильфрид Эза Фото: ФК «Челябинск»

В прошлом сезоне 28-летний ивуариец стал лучшим бомбардиром австрийского «Рида» – забил 12 мячей в 26 матчах и помог клубу выйти в Бундеслигу. Эза ярко влетел в «Челябинск», где начал вот с такого комментария: «Моя цель — занять первое место и вместе с «Челябинском» выйти в Премьер-Лигу. Хочу сыграть с «Зенитом» и вынести его».

Эза доказывает слова делом – уже три гола в девяти турах. Ну а «Челябинск» Романа Пилипчука идёт в группе лидеров.

Виталий Лысцов — из «Боавишты» в «Шинник», свободный агент

Трансферная стоимость: € 300 тыс.

Виталий Лысцов Фото: ФК «Шинник»

От «Бенфики» до «Шинника». Почему бы и нет? В прошлом сезоне Лысцов высадился в «Боавиште», где с Лейвином Курзава и Марком ван Гинкелом пытался спасти клуб от вылета из Примейры. Не вышло – команда заняла последнее место.

Виталий быстро стал лидером обороны «Шинника». В 30 лет не затерялся бы и в РПЛ. Иногда угрожает чужим воротам мощными дальними ударами.

Кирилл Ушатов – из «Енисея» в «Родину», за € 160 тыс.

Трансферная стоимость: € 350 тыс.

Кирилл Ушатов Фото: ФК «Родина»

Один из самых уникальных игроков чемпионата уехал в более крепкую и амбициозную команду. 25-летний Ушатов – центральный полузащитник, который выкручивает позвонки соперникам. Лучший дриблёр Первой лиги по всем метрикам. В своё время Ушатов уже был в системе «Родины». Окреп и вернулся в знакомые места.