Все новости
Олимпик Марсель — Лорьян. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Статьи

Расписание спортивных матчей 13 сентября 2025 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события субботы: Карпин против «Спартака» в РПЛ, «Авангард» — «Динамо» в КХЛ и биатлон
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 13 сентября 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии
Яркое 13 сентября: «Ювентус» — «Интер», «Ахмат» — «Локо», «Краснодар» vs Дзюба и Головин в Лиге 1, а ещё волейбольный ЧМ-2025 и хоккей!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 13 сентября в Матч-центре

🎦 — помеченные этим значком спортивные события вы можете посмотреть онлайн прямо на сайте и в приложении «Чемпионата»!

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🎯 9:00: Чемпионат России по летнему биатлону, спринт, 7,5 км, женщины

Биатлон. Альфа-Банк летний Чемпионат России. Чайковский
Женщины. Роллеры — Спринт 7.5 км
13 сентября 2025, суббота. 09:00 МСК
Не началось

Интрига: сможет ли кто-то вмешаться в спорт Шевченко и Халили?

Главный фаворит спринтерской гонки в Чайковском — Наталия Шевченко. Бывшая лыжница великолепно начала сезон — она и в Сочи на Кубке Содружества была лучшей, и в индивидуальной гонке на ЧР-2025 проиграла менее секунды Виктории Сливко. Интересно, в какой форме Анастасия Халили, пропустившая инвидуалку? Именно она — главная конкурентка Шевченко. На медали могут также претендовать Виктория Сливко (хотя это и не самая удобная для неё гонка), Елизавета Каплина, Кристина Резцова, Анастасия Гришина, Виктория Метеля, Ирина Казакевич и ещё примерно два десятка биатлонисток.

Статистика чемпионата России по летнему биатлону
Как Шевченко и Халили бились в Сочи:
«Отдала все силы, еле стою на ногах». Первая гонка биатлонного сезона получилась шикарной
«Отдала все силы, еле стою на ногах». Первая гонка биатлонного сезона получилась шикарной

🏐 9:00: Япония — Турция, чемпионат мира, мужчины, 1-й тур, группа G

ЧМ-2025 (м) . Группа G. 1-й тур
13 сентября 2025, суббота. 09:00 МСК
Япония
Не начался
Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: смогут ли турки навязать борьбу?

Первый матч, где фаворит хоть и очевиден, но силы сборных сопоставимы. Турки прибавили после смены тренера — Слободан Ковач смог встряхнуть команду и сохранить место в Лиге наций. Япония же намерена дойти как минимум до медалей. Однако для этого нужно обыграть не самого простого соперника на старте ЧМ-2025.

Статистика чемпионата мира по волейболу
Япония в числе претендентов на победу:
Кто выиграет мужской ЧМ-2025 по волейболу? Претендентов хватает
Кто выиграет мужской ЧМ-2025 по волейболу? Претендентов хватает

🎯 11:00: Чемпионат России по летнему биатлону, спринт, 10 км, мужчины

Биатлон. Альфа-Банк летний Чемпионат России. Чайковский
Мужчины. Роллеры — Спринт 10 км
13 сентября 2025, суббота. 11:00 МСК
Не началось

Интрига: блеснёт ли наконец Серохвостов?

В прошлом сезоне Даниил Сероховостов стал самым побеждающим биатлонистом сезона. Правда, из-за частых пропусков он не выиграл титулов в общем зачёте Кубка Содружества и Кубка России. Нынешний сезон он тоже начал неудачно. В Сочи — ужасная стрельба и слабый ход. В Чайковском Даниил пропустил индивидуальную гонку. Но когда-то его должно прорвать? Возможно, в спринте. Правда, претендентов на победу очень много — Эдуард Латыпов, Карим Халили, Кирилл Бажин, Александр Логинов, Антон Бабиков, Александр Корнев и другие.

Статистика чемпионата России по летнему биатлону
Пока на ЧР лучший — Латыпов:
Латыпов и с двумя промахами — чемпион России. Лидер сборной выиграл индивидуальную гонку
Латыпов и с двумя промахами — чемпион России. Лидер сборной выиграл индивидуальную гонку

🏐🎦 12:30: Германия — Болгария, чемпионат мира, мужчины, 1-й тур, группа E

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

ЧМ-2025 (м) . Группа E. 1-й тур
13 сентября 2025, суббота. 12:30 МСК
Германия
Не начался
Болгария
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: главный матч дня на ЧМ-2025

Это самый конкурентный матч дня. Германия хоть и омолаживается, однако лидер всё тот же. Георгу Гроцеру уже 40, но он готов выдать очередной классный турнир. В соперниках – Болгария, которая прогрессирует семимильными шагами. Лидеры этой команды — братья Николовы. К тому же группа, в которой выступают эти команды — одна из самых ровных. Есть ещё Словения, которая также намерена выйти в плей-офф. Кто-то окажется лишним, так что это матч огромной важности.

Статистика чемпионата мира по волейболу
Георг Гроцер долго и успешно играл в России, а Симеону Николову это только предстоит:
«Наши» на волейбольном ЧМ-2025. Российским болельщикам будет за кем последить!
«Наши» на волейбольном ЧМ-2025. Российским болельщикам будет за кем последить!

⚽️ 14:00: «Пари Нижний Новгород» — «Оренбург», РПЛ, 8-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2025, суббота. 14:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Оренбург
Оренбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: битва аутсайдеров РПЛ

Когда «Оренбург» в последний момент выдернули из PARI Первой лиги и вернули в Мир РПЛ, казалось, команда будет неконкурентоспособна. А нет. Сейчас она даже не в зоне стыков, пусть и опережает её всего на одно очко. «Пари НН» же с прогрессивным тренером Алексеем Шпилевским проиграл шесть матчей из семи. Но кого ещё побеждать, если не оренбуржцев? Исход этой битвы непредсказуем и интригует.

Статистика РПЛ
Максимально подробные итоги трансферного окна в РПЛ:
Глобальные итоги трансферного окна в РПЛ. Кто кого купил, продал и сколько потратил?
Глобальные итоги трансферного окна в РПЛ. Кто кого купил, продал и сколько потратил?

🏒 14:00: «Авангард» — «Динамо» Москва, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 сентября 2025, суббота. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: чью атаку прорвёт в очном матче?

У субботнего матча между «Авангардом» и московским «Динамо» целая россыпь различных интриг. За селекцию в омском клубе теперь отвечает Алексей Сопин, который ранее работал как раз в московском «Динамо». Одним из главных новичков «ястребов» в межсезонье стал Дмитрий Рашевский, от услуг которого легко отказался главный тренер бело-голубых Алексей Кудашов. Обе команды сложно стартовали в нынешнем сезоне КХЛ. «Ястребы» забросили три шайбы в двух матчах, динамовцы отличились немногим больше – шесть раз в трёх матчах. Чью атаку прорвёт в субботу?

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
Все трансферы безумного межсезонья в КХЛ:
Голдобин — в СКА, Денисенко — в «Ак Барсе». Полная таблица трансферов КХЛ. Все переходы
Голдобин — в СКА, Денисенко — в «Ак Барсе». Полная таблица трансферов КХЛ. Все переходы

⚽️ 14:30: «Арсенал» — «Ноттингем Форест», АПЛ, 4-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Англия — Премьер-лига . 4-й тур
13 сентября 2025, суббота. 14:30 МСК
Арсенал
Лондон
Не начался
Ноттингем Форест
Ноттингем
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «канониры» против Постекоглу

«Ноттингем Форест» уволил Нуну Эшпириту Санту — тренера, с которым удалось сенсационно занять седьмое еврокубковое место. Не из-за плохих результатов, а из-за разногласий с клубным руководством. На место португальца пришёл Ангелос Постекоглу — триумфатор Лиги Европы с «Тоттенхэмом». Вот это ему дебют предстоит! Против «Арсенала»! Со «шпорами» в лондонском дерби он трижды уступил и один раз скатал ничью. Может, с «лесниками» получится успешнее?

Статистика АПЛ
Совершенно непонятная тренерская рокировка:
Тренерская рокировка, которую невозможно объяснить. В клубе АПЛ происходит что-то странное
Тренерская рокировка, которую невозможно объяснить. В клубе АПЛ происходит что-то странное

🏒 15:00: «Барыс» — «Динамо» Минск, регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 сентября 2025, суббота. 15:00 МСК
Барыс
Астана
Не начался
Динамо Мн
Минск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто победит в матче двух иностранных команд КХЛ?

После оглушительного провала в минувшем сезоне казахстанский клуб КХЛ осуществил серьёзные изменения. В межсезонье команду возглавил Михаил Кравец, под руководством которого астанинцы удачно стартовали в регулярке, одержав две подряд победы. Сможет ли «Барыс» продлить удачную серию и добыть третью кряду победу?

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
Как изменились клубы КХЛ за лето? Разбор Восточной конференции:
Как идёт перестройка «Авангарда»? Нужны ли трансферы «Ак Барсу»? Всё о клубах Востока КХЛ
Как идёт перестройка «Авангарда»? Нужны ли трансферы «Ак Барсу»? Всё о клубах Востока КХЛ

⚽️ 16:45: «Динамо» Москва — «Спартак» Москва, РПЛ, 8-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2025, суббота. 16:45 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Карпин против красно-белых

Первое дерби со «Спартаком» для Валерия Карпина у руля «Динамо»! С «Ростовом» он частенько преподносил красно-белым неприятности: восемь побед, две ничьих и всего шесть поражений. А кто, спрашивается, был в том противостоянии фаворитом? По составу динамовцы сильнее ростовчан. Вот только сезон для тренера бело-голубых пока не складывается: девятое место говорит о многом. Если получится обыграть спартаковцев, болельщики наверняка закроют на это глаза.

Статистика РПЛ
Большое эксклюзивное интервью с Карпиным:
«В «Спартаке» в 2009-м гораздо тяжелее было». Большой разговор с Валерием Карпиным
Эксклюзив
«В «Спартаке» в 2009-м гораздо тяжелее было». Большой разговор с Валерием Карпиным

⚽️ 16:45: «Ахмат» — «Локомотив», РПЛ, 8-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2025, суббота. 16:45 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: начнёт ли «Локо» снова побеждать?

«Локомотив» уверенно лидировал в РПЛ, добыв четыре победы в стартовых четырёх турах. А потом начались странности. Гостевую ничью с «Балтикой» неудачей не назовёшь, тем более пришлось отыгрываться. Но вести дома в два мяча у «Ростова» с «Крыльями» и всё равно потерять очки? Безумно обидный для болельщиков результат. Удастся ли вновь найти нужные рельсы? «Ахмат» Станислава Черчесова не так прост и пока не проигрывал.

Статистика РПЛ
Дмитрий Баринов реально мог оказаться в ЦСКА:
Главный сорвавшийся переход трансферного дедлайна в РПЛ. Почему Баринов не ушёл в ЦСКА
Эксклюзив
Главный сорвавшийся переход трансферного дедлайна в РПЛ. Почему Баринов не ушёл в ЦСКА

⚽️ 17:15: «Реал Сосьедад» — «Реал» Мадрид, Примера, 4-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Испания — Примера . 4-й тур
13 сентября 2025, суббота. 17:15 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: исправят ли баски неудачную серию?

Этим летом «Реал Сосьедад» сильно обновился. Например, сменил тренера и отпустил в «Арсенал» Мартина Субименди. Старт сезона у басков не складывается: всего два очка в трёх турах и 16-е место. А тут ещё и мадридский «Реал» к ним в гости пожалует. Три последние домашние встречи с ним не принесли сан-ceбастьянцам ни забитого гола, ни хотя бы одной ничьей (0:1, 0:2, 0:1). В остановку серии верится с трудом. Но вдруг у «Сосьедада» получится удивить?

Статистика Примеры
Арсен Захарян пока не играл в этом сезоне. Что совпадает с неутешительным прогнозом:
У Захаряна большие проблемы! Ему вообще нет места в обновлённом «Реале Сосьедад»?
У Захаряна большие проблемы! Ему вообще нет места в обновлённом «Реале Сосьедад»?

⚽️ 19:00: «Ювентус» — «Интер», Серия А, 3-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Италия — Серия А . 3-й тур
13 сентября 2025, суббота. 19:00 МСК
Ювентус
Турин
Не начался
Интер М
Милан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: разборка грандов Серии А

«Ювентус» против «Интера» – классика футбола со всегда непредсказуемым исходом, независимо от положения команд. Миланцы в предыдущем туре сенсационно оступились в домашней игре с «Удинезе» (1:2). Было бы неплохо исправиться и пересилить одного из главных конкурентов. Который пока не то что не терял очки, даже гола не пропустил. Прагматичный Игор Тудор выстраивает туринскую стену. Сломают ли её вице-чемпионы?

Статистика Серии А
Как вам новая форма туринцев в честь виноградников?
«Ювентус» посвятил новую форму виноградникам Пьемонта
Истории
«Ювентус» посвятил новую форму виноградникам Пьемонта

⚽️ 19:30: «Краснодар» — «Акрон», РПЛ, 8-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2025, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Акрон
Тольятти
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: чемпионы снова покажут класс?

Пять побед в первых семи турах, зубодробительная разность мячей 18:4 и первое место – чемпионы начали сезон так, как и подобает их статусу. «Акрон» же в последнее время штормит: три поражения в РПЛ кряду, и вот тольяттинцы уже в зоне стыков. Артём Дзюба публично просил усилить состав, и клубное руководство услышало его просьбу. Но новичкам ещё нужно освоиться, а тут матч с лидером. Заметит ли «Краснодар» сопротивление?

Статистика РПЛ
В Тольятти не хотят покидать РПЛ:
Дзюбу услышали? В сентябре «Акрон» изменится до неузнаваемости
Дзюбу услышали? В сентябре «Акрон» изменится до неузнаваемости

⚽️ 19:30: «Бавария» — «Гамбург», Бундеслига, 3-й тур

Германия — Бундеслига . 3-й тур
13 сентября 2025, суббота. 19:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Не начался
Гамбург
Гамбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: первая за семь лет личная встреча принесёт новый разгром?

Некогда одна из самых статусных дуэлей Бундеслиги давно потеряла такой статус. «Бавария» и «Гамбург» не пересекались долгих семь лет. Да и в былые времена мюнхенцы устраивали пирушку: по 8:0 в 2015-м и 2017-м, 6:0 в 2018-м, 5:0 – тоже в 2015-м. Гамбургцы наконец-то вернулись в элиту немецкого футбола и пока не совсем освоились, набрав одно очко в двух стартовых турах. Чемпионы в то же время неудержимы. Покажут ли они это вновь?

Статистика Бундеслиги
Ждём дебюта Николаса Джексона?
Компани высказался о готовности Джексона к матчам за «Баварию»

⚽️ 21:45: «Фиорентина» — «Наполи», Серия А, 3-й тур

Италия — Серия А . 3-й тур
13 сентября 2025, суббота. 21:45 МСК
Фиорентина
Флоренция
Не начался
Наполи
Неаполь
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: неаполитанцы задержатся наверху таблицы?

Неаполитанцы бодро стартовали в новом сезоне, взяв по три очка у «Сассуоло» (2:0) и «Кальяри» (1:0). Вторую команду «Фиорентина» обыграть не смогла (1:1). Как и «Торино» (0:0). Чья серия продолжится? Ничейная флорентийцев или победная «Наполи»? Антонио Конте не прочь сохранить чемпионский титул, но стоит ли ждать неаполитанской доминации? На старте нужно забираться как можно выше, ведь дальше начинается Лига чемпионов – придётся распределять силы.

Статистика Серии А
Неаполитанцы не жалеют средств на продолжение праздника:
«Наполи» потратит рекордную для клуба сумму на зарплаты игроков и тренеров
Истории
«Наполи» потратит рекордную для клуба сумму на зарплаты игроков и тренеров

⚽️ 22:00: «Брентфорд» — «Челси», АПЛ, 4-й тур

Англия — Премьер-лига . 4-й тур
13 сентября 2025, суббота. 22:00 МСК
Брентфорд
Лондон
Не начался
Челси
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: неудобный соперник для фаворита

«Брентфорд» – один из нелюбимых соперников для «Челси». Посудите сами: за семь последних личных встреч лондонцы зацепили только одну победу и три ничьих. Но Энцо Мареску не просто так номинировали на звание лучшего тренера АПЛ в августе: семь очков в трёх турах – отличный показатель. Набравшие ход лондонцы переедут брентфордцев, которые пока только привыкают жить без Брайана Мбемо и Йоанна Висса?

Статистика АПЛ
Есть у лондонцев и важные кабинетные дела:
«Челси» опубликовал заявление после обвинений со стороны FA

⚽️ 22:05: «Осер» — «Монако», Лига 1, 4-й тур

Франция — Лига 1 . 4-й тур
13 сентября 2025, суббота. 22:05 МСК
Осер
Осер
Не начался
Монако
Монако
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: покажет ли себя Головин?

Традиционный для данной подборки вопрос: а как проявит себя Александр Головин? В первых трёх турах российский полузащитник всегда выходил в старте, чем помог «Монако» набрать шесть очков и расположиться в топ-4. Результативных действий у него пока нет. Возможно, до 13 сентября? Против «Осера» у него четыре победы в четырёх матчах. Плюс ассист в одном из них. Было бы неплохо повторить пройденное.

Статистика Лиги 1
Настрой у Головина оптимистичный:
Александр Головин оценил начало сезона для «Монако»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

