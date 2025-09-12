Яркое 13 сентября: «Ювентус» — «Интер», «Ахмат» — «Локо», «Краснодар» vs Дзюба и Головин в Лиге 1, а ещё волейбольный ЧМ-2025 и хоккей!

Топ-события субботы: Карпин против «Спартака» в РПЛ, «Авангард» — «Динамо» в КХЛ и биатлон

🎯 9:00: Чемпионат России по летнему биатлону, спринт, 7,5 км, женщины

Интрига: сможет ли кто-то вмешаться в спорт Шевченко и Халили?

Главный фаворит спринтерской гонки в Чайковском — Наталия Шевченко. Бывшая лыжница великолепно начала сезон — она и в Сочи на Кубке Содружества была лучшей, и в индивидуальной гонке на ЧР-2025 проиграла менее секунды Виктории Сливко. Интересно, в какой форме Анастасия Халили, пропустившая инвидуалку? Именно она — главная конкурентка Шевченко. На медали могут также претендовать Виктория Сливко (хотя это и не самая удобная для неё гонка), Елизавета Каплина, Кристина Резцова, Анастасия Гришина, Виктория Метеля, Ирина Казакевич и ещё примерно два десятка биатлонисток.

🏐 9:00: Япония — Турция, чемпионат мира, мужчины, 1-й тур, группа G

Интрига: смогут ли турки навязать борьбу?

Первый матч, где фаворит хоть и очевиден, но силы сборных сопоставимы. Турки прибавили после смены тренера — Слободан Ковач смог встряхнуть команду и сохранить место в Лиге наций. Япония же намерена дойти как минимум до медалей. Однако для этого нужно обыграть не самого простого соперника на старте ЧМ-2025.

🎯 11:00: Чемпионат России по летнему биатлону, спринт, 10 км, мужчины

Интрига: блеснёт ли наконец Серохвостов?

В прошлом сезоне Даниил Сероховостов стал самым побеждающим биатлонистом сезона. Правда, из-за частых пропусков он не выиграл титулов в общем зачёте Кубка Содружества и Кубка России. Нынешний сезон он тоже начал неудачно. В Сочи — ужасная стрельба и слабый ход. В Чайковском Даниил пропустил индивидуальную гонку. Но когда-то его должно прорвать? Возможно, в спринте. Правда, претендентов на победу очень много — Эдуард Латыпов, Карим Халили, Кирилл Бажин, Александр Логинов, Антон Бабиков, Александр Корнев и другие.

🏐🎦 12:30: Германия — Болгария, чемпионат мира, мужчины, 1-й тур, группа E

Интрига: главный матч дня на ЧМ-2025

Это самый конкурентный матч дня. Германия хоть и омолаживается, однако лидер всё тот же. Георгу Гроцеру уже 40, но он готов выдать очередной классный турнир. В соперниках – Болгария, которая прогрессирует семимильными шагами. Лидеры этой команды — братья Николовы. К тому же группа, в которой выступают эти команды — одна из самых ровных. Есть ещё Словения, которая также намерена выйти в плей-офф. Кто-то окажется лишним, так что это матч огромной важности.

⚽️ 14:00: «Пари Нижний Новгород» — «Оренбург», РПЛ, 8-й тур

Интрига: битва аутсайдеров РПЛ

Когда «Оренбург» в последний момент выдернули из PARI Первой лиги и вернули в Мир РПЛ, казалось, команда будет неконкурентоспособна. А нет. Сейчас она даже не в зоне стыков, пусть и опережает её всего на одно очко. «Пари НН» же с прогрессивным тренером Алексеем Шпилевским проиграл шесть матчей из семи. Но кого ещё побеждать, если не оренбуржцев? Исход этой битвы непредсказуем и интригует.

🏒 14:00: «Авангард» — «Динамо» Москва, регулярный чемпионат КХЛ

Интрига: чью атаку прорвёт в очном матче?

У субботнего матча между «Авангардом» и московским «Динамо» целая россыпь различных интриг. За селекцию в омском клубе теперь отвечает Алексей Сопин, который ранее работал как раз в московском «Динамо». Одним из главных новичков «ястребов» в межсезонье стал Дмитрий Рашевский, от услуг которого легко отказался главный тренер бело-голубых Алексей Кудашов. Обе команды сложно стартовали в нынешнем сезоне КХЛ. «Ястребы» забросили три шайбы в двух матчах, динамовцы отличились немногим больше – шесть раз в трёх матчах. Чью атаку прорвёт в субботу?

⚽️ 14:30: «Арсенал» — «Ноттингем Форест», АПЛ, 4-й тур

Интрига: «канониры» против Постекоглу

«Ноттингем Форест» уволил Нуну Эшпириту Санту — тренера, с которым удалось сенсационно занять седьмое еврокубковое место. Не из-за плохих результатов, а из-за разногласий с клубным руководством. На место португальца пришёл Ангелос Постекоглу — триумфатор Лиги Европы с «Тоттенхэмом». Вот это ему дебют предстоит! Против «Арсенала»! Со «шпорами» в лондонском дерби он трижды уступил и один раз скатал ничью. Может, с «лесниками» получится успешнее?

🏒 15:00: «Барыс» — «Динамо» Минск, регулярный чемпионат КХЛ

Интрига: кто победит в матче двух иностранных команд КХЛ?

После оглушительного провала в минувшем сезоне казахстанский клуб КХЛ осуществил серьёзные изменения. В межсезонье команду возглавил Михаил Кравец, под руководством которого астанинцы удачно стартовали в регулярке, одержав две подряд победы. Сможет ли «Барыс» продлить удачную серию и добыть третью кряду победу?

⚽️ 16:45: «Динамо» Москва — «Спартак» Москва, РПЛ, 8-й тур

Интрига: Карпин против красно-белых

Первое дерби со «Спартаком» для Валерия Карпина у руля «Динамо»! С «Ростовом» он частенько преподносил красно-белым неприятности: восемь побед, две ничьих и всего шесть поражений. А кто, спрашивается, был в том противостоянии фаворитом? По составу динамовцы сильнее ростовчан. Вот только сезон для тренера бело-голубых пока не складывается: девятое место говорит о многом. Если получится обыграть спартаковцев, болельщики наверняка закроют на это глаза.

⚽️ 16:45: «Ахмат» — «Локомотив», РПЛ, 8-й тур

Интрига: начнёт ли «Локо» снова побеждать?

«Локомотив» уверенно лидировал в РПЛ, добыв четыре победы в стартовых четырёх турах. А потом начались странности. Гостевую ничью с «Балтикой» неудачей не назовёшь, тем более пришлось отыгрываться. Но вести дома в два мяча у «Ростова» с «Крыльями» и всё равно потерять очки? Безумно обидный для болельщиков результат. Удастся ли вновь найти нужные рельсы? «Ахмат» Станислава Черчесова не так прост и пока не проигрывал.

⚽️ 17:15: «Реал Сосьедад» — «Реал» Мадрид, Примера, 4-й тур

Интрига: исправят ли баски неудачную серию?

Этим летом «Реал Сосьедад» сильно обновился. Например, сменил тренера и отпустил в «Арсенал» Мартина Субименди. Старт сезона у басков не складывается: всего два очка в трёх турах и 16-е место. А тут ещё и мадридский «Реал» к ним в гости пожалует. Три последние домашние встречи с ним не принесли сан-ceбастьянцам ни забитого гола, ни хотя бы одной ничьей (0:1, 0:2, 0:1). В остановку серии верится с трудом. Но вдруг у «Сосьедада» получится удивить?

⚽️ 19:00: «Ювентус» — «Интер», Серия А, 3-й тур

Интрига: разборка грандов Серии А

«Ювентус» против «Интера» – классика футбола со всегда непредсказуемым исходом, независимо от положения команд. Миланцы в предыдущем туре сенсационно оступились в домашней игре с «Удинезе» (1:2). Было бы неплохо исправиться и пересилить одного из главных конкурентов. Который пока не то что не терял очки, даже гола не пропустил. Прагматичный Игор Тудор выстраивает туринскую стену. Сломают ли её вице-чемпионы?

⚽️ 19:30: «Краснодар» — «Акрон», РПЛ, 8-й тур

Интрига: чемпионы снова покажут класс?

Пять побед в первых семи турах, зубодробительная разность мячей 18:4 и первое место – чемпионы начали сезон так, как и подобает их статусу. «Акрон» же в последнее время штормит: три поражения в РПЛ кряду, и вот тольяттинцы уже в зоне стыков. Артём Дзюба публично просил усилить состав, и клубное руководство услышало его просьбу. Но новичкам ещё нужно освоиться, а тут матч с лидером. Заметит ли «Краснодар» сопротивление?

⚽️ 19:30: «Бавария» — «Гамбург», Бундеслига, 3-й тур

Интрига: первая за семь лет личная встреча принесёт новый разгром?

Некогда одна из самых статусных дуэлей Бундеслиги давно потеряла такой статус. «Бавария» и «Гамбург» не пересекались долгих семь лет. Да и в былые времена мюнхенцы устраивали пирушку: по 8:0 в 2015-м и 2017-м, 6:0 в 2018-м, 5:0 – тоже в 2015-м. Гамбургцы наконец-то вернулись в элиту немецкого футбола и пока не совсем освоились, набрав одно очко в двух стартовых турах. Чемпионы в то же время неудержимы. Покажут ли они это вновь?

⚽️ 21:45: «Фиорентина» — «Наполи», Серия А, 3-й тур

Интрига: неаполитанцы задержатся наверху таблицы?

Неаполитанцы бодро стартовали в новом сезоне, взяв по три очка у «Сассуоло» (2:0) и «Кальяри» (1:0). Вторую команду «Фиорентина» обыграть не смогла (1:1). Как и «Торино» (0:0). Чья серия продолжится? Ничейная флорентийцев или победная «Наполи»? Антонио Конте не прочь сохранить чемпионский титул, но стоит ли ждать неаполитанской доминации? На старте нужно забираться как можно выше, ведь дальше начинается Лига чемпионов – придётся распределять силы.

⚽️ 22:00: «Брентфорд» — «Челси», АПЛ, 4-й тур

Интрига: неудобный соперник для фаворита

«Брентфорд» – один из нелюбимых соперников для «Челси». Посудите сами: за семь последних личных встреч лондонцы зацепили только одну победу и три ничьих. Но Энцо Мареску не просто так номинировали на звание лучшего тренера АПЛ в августе: семь очков в трёх турах – отличный показатель. Набравшие ход лондонцы переедут брентфордцев, которые пока только привыкают жить без Брайана Мбемо и Йоанна Висса?

⚽️ 22:05: «Осер» — «Монако», Лига 1, 4-й тур

Интрига: покажет ли себя Головин?

Традиционный для данной подборки вопрос: а как проявит себя Александр Головин? В первых трёх турах российский полузащитник всегда выходил в старте, чем помог «Монако» набрать шесть очков и расположиться в топ-4. Результативных действий у него пока нет. Возможно, до 13 сентября? Против «Осера» у него четыре победы в четырёх матчах. Плюс ассист в одном из них. Было бы неплохо повторить пройденное.