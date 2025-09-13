Даёт ли Карпин в сборной преференции игрокам «Динамо»? Вы сильно удивитесь

Факт, который вы отлично знаете: не все открывали шампанское после назначения Валерия Карпина в «Динамо». В первую очередь речь о руководителях конкурирующих клубов, которых смущало несколько моментов. Например, как теперь будет строиться взаимодействие игроков их клубов со сборной. В медиа обсуждали две идеи, которые якобы вызывали тревогу: приоритет будет отдан динамовцам, плюс тренер может через работу в сборной облегчить себе жизнь в клубе. Например – задействовать своих игроков в первом матче товарищеском, а на второй ставить представителей других клубов. И таким образом представить Максиму Осипенко, Данилу Глебову и остальным динамовским сборникам больше времени на отдых. Да и обезопасить от травм.

В матчах с Иорданией и Катаром мы получили первую возможность проверить эти гипотезы. Публично Карпин, кстати, уже их опровергал. И говорил: работа в «Динамо» и сборной не должна нарушать чьих-либо интересов. Проще говоря, в клубе он живёт задачами клуба, в сборной – задачами сборной. Если там они сейчас вообще есть.

Валерий Карпин главный тренер сборной России «У нас был конкретный пример. Мы играли в Краснодаре с Брунеем. А потом поехали в Волгоград на матч с Сирией. После этого «Ростов» играл с ЦСКА на выезде. В сборную получили вызов Обляков и Дивеев. У Игоря были проблемы с голеностопом, он не смог сыграть с Брунеем и сразу поехал в клуб. Ваню беспокоило колено, он сыграл тайм, и мы его отпустили. Из «Ростова» с Сирией сыграли Осипенко и Глебов по 90 минут. 19-го ночью мы вернулись в Ростов, а 21-го выехали в Москву. У президента «Ростова» были вопросы. Почему два игрока «Ростова» сыграли по 90 минут во втором матче, а двух игроков ЦСКА мы отпустили. Но «Ростов» в итоге выиграл».



Есть у динамовцев приоритет в сборной России?

Из клуба в итоговый список на сбор попали четыре игрока – Максим Осипенко, Данил Глебов, Антон Миранчук и Иван Сергеев. Для сравнения, от ЦСКА делегировали семь футболистов, от «Локомотива» – пять. Так что какой-то намеренный перекос точно отсутствует.

По сути, Карпин включил почти всех динамовцев-россиян, кто более-менее регулярно выходит на поле. За исключением Даниила Фомина, хоть в команде он и капитан. При этом даже комментировать его отсутствие в заявке не было смысла. У тренера и без того слишком много спрашивали про игроков опорной зоны. Например, почему в списке не оказалось Наиля Умярова. Ответ всегда один: на этой позиции и так перебор футболистов. Приходится выбирать. И, видимо, тренерский штаб сборной не считает Фомина на данный момент готовым к сборной.

При этом немного удивляет, что считает готовым Миранчука. Без привязки к его общему уровню, который всем известен, актуальная форма игрока точно не лучшая. Здесь и история с поздним переходом в «Динамо», и с обратной адаптацией к РПЛ. В общем, Антон пока привыкает. Карпин же высказался о вызове, ещё когда был опубликован расширенный список, а хавбек принадлежал «Сьону». Вот его цитата: «Как я ранее сказал, зная потенциал тех или иных футболистов, которые не так часто играют, включаем их в состав. Это касается как Антона Миранчука, так и ряда других игроков, например, из «Зенита».

По Осипенко, кстати, вопросов нет – при всех своих недостатках он остаётся одним из ключевых центральных защитников в стране. Как и по Сергееву. Карпин за время сборов не раз давал понять, что выбор центральных нападающих в РПЛ не самый большой. И форвард «Динамо» по своему типажу соответствует запросу тренерского штаба.

А что с игроками из других клубов?

Сегодня у «Динамо» игра со «Спартаком» в РПЛ. От красно-белых в сборную попали три игрока: Александр Максименко, Илья Самошников и Руслан Литвинов. То есть спартаковцев было меньше, чем динамовцев.

Теперь – про игровое время. В первой встрече с Иорданией из динамо-спартаковского списка в стартовом составе оказались Максименко и Литвинов, они провели на поле 90 минут. А на замену вышел Антон Миранчук. Соответственно, в игре было задействовано три футболиста. Остальные либо наблюдали за матчем со скамейки, либо вовсе не попали в заявку. Важно: сразу после Иордании тренерский штаб отпустил двух спартаковцев в клуб. Речь о Максименко и Литвинове. Им и правда не было смысла лететь в Катар, если учитывать, что игровое время там они вряд ли получили бы. Зато оставил в команде всех динамовцев.

Руслан Литвинов, Александр Максименко и Александр Черников Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В итоге на вторую игру в основе вышли Осипенко, Миранчук и Сергеев. Первые двое провели 90 минут, нападающий – 75. Глебов оказался наиболее обделён практикой – за две встречи отбегал только 26 минут. Но помним про конкуренцию в средней линии. История с Самошниковым – чуть более странная. Он не вышел с Иорданией и получил всего семь минут с Катаром. Интересно, что его изначально не было в расширенном списке, однако он попал в итоговый. А Карпин отмечал его дебютную игру за «Спартак». Но в итоге наиграться Илья точно не успел.

В любом случае фиксируем: время между динамовцами и спартаковцами в сборной России было разделено органично. А футболисты, которые работают с Карпиным в клубе, не получили особых преференций. Точнее, даже наоборот – ещё дольше поработали со своим тренером в сборной. И это даже удивляет.

Осталось проверить, как это скажется на команде в дерби со «Спартаком».