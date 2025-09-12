«Рубин» обошёл «Зенит» и «Спартак»! А Махачкала так и не решила главную проблему. Видео

«Рубин» и махачкалинское «Динамо» открыли 8-й тур Мир Российской Премьер-Лиги на «Ак Барс Арене». Команда Рашида Рахимова в случае победы поднималась в топ-5, а гости – догоняли казанцев. Важность встречи отразилась на футболе в исполнении клубов.

«Динамо» неожиданно смело начало матч. Команда Хасанби Биджиева шла в высокий прессинг, заставляя «Рубин» действовать быстро. Из-за этого у хозяев часто случался брак в передачах, а грамотно выйти в атаку не выходило. Впрочем, у «Динамо» тоже не было опасных моментов. По первым минутам у махачкалинцев понравился полузащитник Мехди Мубарик, здорово действовавший на перехватах. К несчастью, именно он получил травму уже на 19-й минуте: вместо марокканца вышел Абдулпаша Джабраилов.

Следом на поле произошло два ключевых эпизода. Сначала мяч попал в руку защитнику «Динамо» Муталипу Алибекову в штрафной гостей. Джамал Табидзе совершил не очень удачный вынос прямо в партнёра. Однако судья Сергей Иванов не назначил пенальти, даже несмотря на эмоциональные уговоры игроков «Рубина» сделать это.

Но уже через пару минут арбитру пришлось указать на «точку». «Рубин» исполнил стандарт: после навеса в штрафную от Велдина Ходжи полузащитник «Динамо» Хуссем Мрезиг сфолил на Руслане Безрукове. VAR пригласил Иванова к монитору, после чего судья назначил пенальти. Мирлинд Даку подошёл к мячу и мощно зарядил под перекладину – без шансов для Давида Волка.

Интересно, что до конца тайма ближе к голу было «Динамо». На 38-й минуте Мрезиг пробил головой из чужой штрафной, однако голкипера «Рубина» Евгения Ставера на ленточке подстраховал Дмитрий Кабутов. А уже перед самым перерывом Ражаб Магомедов крутил со штрафного в створ, а мяч от головы всё того же Кабутова отлетел в штангу. Тревожные минуты для «Рубина».

После паузы «Динамо» продолжило давление во втором тайме. Удивительно, как махачкалинцы умеют переключаться между режимами. В одних матчах «Динамо» грамотно паркует «автобус» в защите. А иногда (как с «Рубином») берёт инициативу и напрягает более статусного соперника.

«Рубин» — «Динамо» Махачкала Фото: РИА Новости

Но, несмотря на преимущество, у команды Биджиева не выходило создать действительно опасный момент. С атакой у «Динамо» в нынешнем сезоне есть проблемы: команда забила всего четыре мяча за семь туров (худший результат вместе с «Пари НН» и «Сочи»). «Рубин» же грамотно довёл дело до победы, не испытав серьёзных проблем.

Команда Рашида Рахимова набрала 14 очков после восьми туров, обошла «Зенит» и «Спартак», поднявшись на пятое место. Махачкалинцы остались девятыми. По качеству игры «Динамо» выглядит неплохо, но с атакой Хасанби Биджиеву что-то нужно делать. Возможно, ситуацию исправит новичок – ангольский форвард Миро.