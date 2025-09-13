«Уход Черчесова расстроил Сёмина». Определяющий сезон в карьере вратаря прошёл в «Локо»

Один из матчей 8-го тура РПЛ пройдёт в Грозном, где «Ахмат» встретится с «Локомотивом». Московская команда сыграла определяющую роль в игровой карьере Станислава Черчесова, который тренирует чеченский клуб. В 1988 году футболист перешёл в «Локомотив», после чего превратился в одного из лучших вратарей СССР, а потом — России.

Черчесов мог уехать в Тбилиси до «Локо», но Бесков посоветовал подождать

Черчесов оказался в «Спартаке» в 1984 году, где в течение нескольких лет был сменщиком Рината Дасаева. В сезоне-1987 Станислава выпустили всего на два матча чемпионата СССР. Любопытно, что в обоих случаях вратарь выходил на поле во встречах с «Жальгирисом». На выезде Черчесову доверили полный матч, а дома он вышел на три минуты в концовке. Гостевая игра с литовским клубом плотно засела в голове Черчесова, поскольку там голкипер проявил себя не лучшим образом.

«Назову самый памятный матч, — вспоминал Черчесов в 2001 году. — Это было в 1987-м, а играли мы с «Жальгирисом». Я был тогда резервным вратарём, но основной, Дасаев, получил травму, и мне пришлось его заменить. «Спартак» крупно проиграл — 2:5. Самое ужасное, что виновником почти всех голов в наши ворота был именно я».

«Совершенно чётко понимал, что основного состава мне несколько лет не видать, — утверждал Черчесов. — Моей задачей было брать всё лучшее у Бескова, Дасаева, остальных. Моими играми на много дней вперёд становились тренировки, и я нисколько не жалел об этом. Были и настоящие матчи, когда Ринат получал травму или наш неуклюжий календарь наползал на какие-то встречи сборной. В таких матчах я старался, понятно, сыграть как можно лучше, но получалось это, увы, далеко не всегда. Перегорал, видимо, — слишком уж большими были паузы от матча к матчу».

Станислав Черчесов в «Спартаке» Фото: РИА Новости

В 1987 году Черчесов получил предложение от тбилисского «Динамо». Вратарь пошёл к тренеру красно-белых Константину Бескову, а тот сказал: «Иди, если хочешь. Но я бы на твоём месте чуть подождал. Поверь, это всё-таки не лучший для тебя вариант». Черчесов признавался, что уехал бы в грузинский клуб, получи он одобрение от тренера.

Примерно в то время Станислав уже был готов стать первым номером, пусть даже не в «Спартаке». Вратарь переживал, что может пересидеть. «Надо сказать, что тут очень вовремя подоспело приглашение от Юрия Сёмина в «Локомотив». «Вот это твоё, — сказал Бесков. — Иди, не раздумывая. Но помни, что мы здесь всегда на тебя рассчитываем». И я пошёл, но запомнил последние слова Бескова», — вспоминал Черчесов.

Черчесов хорошо проявил себя в «Локомотиве». И «Спартак» сразу вернул его

В «Локомотиве» вратарь получил, то в чём очень нуждался. Черчесову доверили место в стартовом составе во всех 30 матчах чемпионата. Настоящий прорыв в сравнении с тем, что было в «Спартаке». 29 пропущенных мячей, 12 «сухарей» — статистика голкипера в форме «Локомотива».

«Мне было 25 — почти оптимальный возраст для дебюта на таком уровне, — слова Черчесова. — Я, по крайней мере, не считаю, что сильно засиделся — ну, годик от силы лишний в дубле провёл, да и то ещё разобраться надо, так ли это. По мне, вратарь должен сначала сложиться как мужчина, а потом уже на первые роли выходить. Психика должна устояться».

«Локомотив» завершил сезон-1988 на седьмой строчке в таблице чемпионата СССР. Очень достойный результат для клуба, который до этого в течение нескольких лет играл во втором по силе дивизионе. «Локо» должен был завершить турнир на шестом месте, не будь в чемпионате лимита на ничьи. Тогда он составлял 10 встреч. За каждую ничью сверх лимита с команды снимали по одному очку. «Локомотив» набрал 32 очка, но сыграл вничью 12 раз. Итог — штраф в два очка.

«Локомотив» в 1988 году. Станислав Черчесов — в центре в нижнем ряду Фото: ФК «Локомотив»

В 2020 году Черчесов поздравил Сёмина с 73-м днём рождения и вспомнил, как тренер поверил в него: «32 года назад мне посчастливилось провести под руководством Юрия Сёмина в «Локомотиве» первый полноценный сезон, ставший определяющим в моей футбольной карьере. Тренер доверил мне место в стартовом составе во всех 30 играх чемпионата, которые я провёл от первой до последней минуты».

Успешная игра Черчесова в «Локомотиве» не прошла мимо представителей «Спартака». Бесков позвал вратаря назад, и тот согласился. По словам футболиста, расставание с Сёминым прошло по-доброму: «Бесков позвал назад. Как я мог не пойти? Сам Юрию Павловичу сказал об этом, и мы поняли друг друга».

«Стас отличный человек и профессионал, — утверждал игравший с вратарём в «Локо» защитник Александр Головня. — Черчесов, думаю, должен быть очень благодарен Сёмину. Взял его в команду, доверял ему на все 100%, и он стал одним из лучших вратарей в стране. Отыграв год, получил «Волгу» и вернулся в «Спартак». Помню, Юрий Палыч был этим очень расстроен».

Юрий Сёмин поверил в Станислава Черчесова в «Локомотиве» Фото: РИА Новости

«В «Локомотиве» я получил необходимую игровую практику, которой ранее не хватало в «Спартаке», — воспоминания Черчесова. — Команда как раз вышла из Первой лиги СССР. Тренер — Юрий Сёмин, который всем доверял. Амбициозные игроки подобрались, все хотели себя проявить. Скромная, с маленькой баней, база в Баковке. И, конечно, старый добрый стадион «Локомотив». Мы боролись за шанс показать себя, доказать, проявить. И это, к счастью, удалось. Воспоминаний хватает, но когда так далеко возвращаешься, то задумываешься: всё это в самом деле было со мной? Мир был другой, страна другая. Надо понимать, что в те годы представлял собой «Локомотив». Пятое или шестое московское колесо».

После удачного периода в «Локо» Черчесов добился успеха в «Спартаке». Во-первых, он стал основным голкипером команды в течение нескольких следующих сезонов. Во-вторых, после этого Черчесов завоевал чемпионский титул СССР в 1989 году. 30 матчей, 18 пропущенных мячей, 17 игр «на ноль» — отличная статистика! Станислава признали лучшим голкипером страны. Он повторил успех в 1990 и 1992 годах. А ещё приплюсовал к этому две золотые медали чемпионата России (1992, 1993).

Имя Черчесова как вратаря в первую очередь ассоциируется со «Спартаком», однако именно краткосрочный период в «Локомотиве» позволил ему вывести карьеру на новый уровень. Красно-зелёные — довольно неудобный соперник для тренера Черчесова. Всего одна победа в девяти матчах, ни одной — в РПЛ. Улучшит ли тренер эту статистику по итогам предстоящей игры?