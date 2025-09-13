Дерби «Динамо» — «Спартак», а также матчи «Локомотива» и «Краснодара»! 8-й тур РПЛ — LIVE

Скидки
Главная Футбол Статьи

Пари Нижний Новгород — Оренбург, прямая онлайн-трансляция матча 8-го тура РПЛ, где смотреть, 13 сентября 2025

Кирилл Закатченко Никита Паглазов
,
Следим вместе.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 13 сентября, состоятся четыре матча 8-го тура Мир РПЛ. «Пари НН» примет «Оренбург», в Москве пройдёт дерби «Динамо» – «Спартак», «Локомотив» приедет в гости к «Ахмату», а «Акрон» – к «Краснодару».

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2025, суббота. 14:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Оренбург
Оренбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Пари НН» продолжает играть в открытый футбол, не приносящий результата. «Оренбург» же действует от обороны и стал расчётливее по сравнению с прошлым сезоном. На протяжении двух лет команды стабильно огорчают друг друга в каждом матче. А как будет сейчас?

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2025, суббота. 16:45 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Центральная вывеска тура. Тут и дерби «Динамо» – «Спартак», и Валерий Карпин против красно-белых. Забавно, что оба клуба на данный момент вместо борьбы за лидирующие позиции захлёбываются в проблемах, обитая в середине таблицы. Даст ли эта встреча ответы на вопросы по будущему Карпина или Деяна Станковича? Оба тренера подвисли.

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2025, суббота. 16:45 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Станислав Черчесов как тренер ни разу не обыгрывал «Локомотив». Сейчас шансов тоже немного – команда у Михаила Галактионова бодрая и держится в первой пятёрке. «Ахмат» же с приходом Черчесова исправился за ужасный старт и уже спокойнее чувствует себя в середине.

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2025, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Акрон
Тольятти
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Два главных частных проекта в нашем футболе играют между собой. «Краснодар» уже признанный топ-клуб, а «Акрон» лишь зарабатывает себе репутацию, выступая второй сезон в РПЛ. Фаворит ясен. Да и исторически тольяттинцы этого соперника ни разу не побеждали.

