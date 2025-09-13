Дерби «Динамо» — «Спартак», а также матчи «Локомотива» и «Краснодара»! 8-й тур РПЛ — LIVE

Сегодня, 13 сентября, состоятся четыре матча 8-го тура Мир РПЛ. «Пари НН» примет «Оренбург», в Москве пройдёт дерби «Динамо» – «Спартак», «Локомотив» приедет в гости к «Ахмату», а «Акрон» – к «Краснодару».

«Пари НН» продолжает играть в открытый футбол, не приносящий результата. «Оренбург» же действует от обороны и стал расчётливее по сравнению с прошлым сезоном. На протяжении двух лет команды стабильно огорчают друг друга в каждом матче. А как будет сейчас?

Центральная вывеска тура. Тут и дерби «Динамо» – «Спартак», и Валерий Карпин против красно-белых. Забавно, что оба клуба на данный момент вместо борьбы за лидирующие позиции захлёбываются в проблемах, обитая в середине таблицы. Даст ли эта встреча ответы на вопросы по будущему Карпина или Деяна Станковича? Оба тренера подвисли.

Станислав Черчесов как тренер ни разу не обыгрывал «Локомотив». Сейчас шансов тоже немного – команда у Михаила Галактионова бодрая и держится в первой пятёрке. «Ахмат» же с приходом Черчесова исправился за ужасный старт и уже спокойнее чувствует себя в середине.

Два главных частных проекта в нашем футболе играют между собой. «Краснодар» уже признанный топ-клуб, а «Акрон» лишь зарабатывает себе репутацию, выступая второй сезон в РПЛ. Фаворит ясен. Да и исторически тольяттинцы этого соперника ни разу не побеждали.