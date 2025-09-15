Главные трансферы после закрытия окна в топ-5 лигах. Несколько звёзд нашли новые клубы!

Трансферное окно в топ-5 лигах Европы закрылось ещё в начале сентября. Но во многих других странах переходы были ещё возможны. И за это время состоялось много интересных сделок! Рассказываем о главных.

Курт Зума: «Вест Хэм» → «ЧФР Клуж» (свободный агент)

В феврале 2022-го в интернет попало видео, на котором Зума берёт кота в руки, бросает его перед собой и подбивает ногой. Наверное, это главная история, связанная с Куртом за последние годы. Хотя после этого Зума провёл ещё два сезона за «Вест Хэм». Летом 2024-го защитник отправился в аренду в саудовскую «Аль-Орубу». А после окончания контракта с лондонцами заключил контракт с «ЧФР Клуж». Неожиданный пункт назначения! Зума подписал соглашение с румынским клубом на два года.

Александр Митрович: «Аль-Хиляль» → «Аль-Райян» (свободный агент)

Издание Asharq Al-Awsat ещё в июле сообщило, что новый тренер «Аль-Хиляля» Симоне Индзаги не рассчитывает на форварда Александра Митровича. Серб перебрался в Саудовскую Аравию летом 2023 года и за это время выиграл с клубом чемпионат, Суперкубок и саудовский Кубок чемпионов. Всего за 79 матчей за «Аль-Хиляль» форвард забил 68 мячей и оформил 15 ассистов. Отличная статистика, но Индзаги всё равно предпочёл другого форварда (Дарвина Нуньеса).

А 30-летний серб отправился в соседнюю с Саудовской Аравией страну – Катар. Митрович подписал контракт с «Аль-Райяном» на три года. В прошлом сезоне клуб занял всего лишь пятое место в чемпионате Катара. Однако вместе с Митровичем у «Аль-Райяна» появится намного больше шансов на титул.

Исмаэль Беннасер: «Милан» → «Динамо» Загреб (аренда)

Алжирский полузащитник оказался не нужен новому тренеру «Милана» Массимилиано Аллегри. Впрочем, Беннасер и до этого выступал полгода в аренде за «Марсель». Так что шансов остаться в итальянском клубе было маловато. «Милан» рассматривал предложения по продаже Исмаэля, однако покупателей не нашлось. На помощь пришло загребское «Динамо», арендовавшее полузащитника на сезон-2025/2026 с необязательной опцией выкупа.

Рожер Фернандеш: «Брага» → «Аль-Иттихад» (€ 32 млн)

Рожер Фернандеш Фото: Craig Foy/SNS Group via Getty Image

«Аль-Иттихад» заплатил € 32 млн за 19-летнего футболиста «Браги»! Чемпион Саудовской Аравии приобрёл вингера Рожера Фернандеша. Также португальцы могут получить за переход дополнительные € 2,5 млн в случае активации индивидуальных и командных бонусов. Фернандеш – воспитанник «Браги». За основную команду клуба выступал с лета 2023 года. Всего провёл 91 встречу за клуб во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и 16 результативными передачами. Фернандешу 19 лет: если он здорово проявит себя в Саудовской Аравии, то нет сомнений, что вингер появится в больших клубах топ-5 лиг Европы.

Виллиан: свободный агент → «Гремио»

37-летний Виллиан ещё не завязал с футболом! В июле 2025-го у бразильца завершился контракт с «Фулхэмом». Вместо заслуженного отдыха вингер выбрал вариант с продолжением карьеры. Виллиан заключил соглашение с «Гремио» до конца 2026 года. Ранее футболист выступал на родине за «Коринтианс» (2005-2007, 2021-2022). «Гремио» – лишь второй клуб Виллиана в Бразилии. Возможно, именно с ним у вингера получится выиграть первый домашний трофей.

Виссам Бен-Йеддер: «Сепахан» → «Сакарьяспор» (свободный агент)

В ноябре 2024 года Бен-Йеддера признали виновным по делу о сексуальном насилии и приговорили к двум годам лишения свободы условно. На тот момент Виссам находился в статусе свободного агента. В марте 2025-го форвард подписал краткосрочный контракт с иранским «Сепаханом». Но надолго в клубе Бен-Йеддер не остался. Теперь же француз заключил однолетнее соглашение с «Сакарьяспором» из первой турецкой лиги. Виссаму предстоит борьба с «Серик Беледиеспор» Сергея Юрана!

Кристиан Эриксен: свободный агент → «Вольфсбург»

В конце июня Эриксен попрощался с «Манчестер Юнайтед». Летом датчанин самостоятельно поддерживал форму. По информации Gasetten, Кристиан также тренировался вместе со шведским «Мальмё». Однако клуб не решился на подписание соглашения с игроком. А уже в начале сентября немецкий «Вольфсбург» обратился к Эриксену и договорился о контракте сроком на два года.

«Вольфсбург» — мой первый клуб в Бундеслиге, и я с нетерпением жду этого нового приключения. Я убеждён, что вместе с «Вольфсбургом» мы сможем многого добиться. Переговоры с руководством клуба прошли очень успешно. Я сразу почувствовал, что у тренера Паула Симониса есть чёткое видение команды и меня в ней лично. Тот факт, что в составе есть несколько знакомых мне игроков из сборной Дании, делает переход в «Вольфсбург» особенно привлекательным», — сказал датчанин после перехода.

Андре Онана: «Манчестер Юнайтед» → «Трабзонспор» (аренда)

«Манчестер Юнайтед» устал от частых ошибок Андре Онана. Клуб подписал голкипера «Антверпена» Сенне Ламменса. А камерунец отправился в аренду на один год в «Трабзонспор». У турецкого клуба нет права выкупа вратаря. По информации Фабрицио Романо, «Трабзонспор» платит камерунцу ту же зарплату, что и «Манчестер Юнайтед», а также дополнительные бонусы. Интересно, что игроки «МЮ» обрадовались трансферу камерунца. По данным Manchester Evening News, это произошло из-за того, что клуб избежал «бессмысленной» ситуации с наличием сразу четырёх голкиперов в команде.

Герман Онугха: «Копенгаген» → «Кайсериспор» (€ 1 млн)

Зимой 2025 года «Вайле» арендовал российского форварда у «Копенгагена». Онугха оформил «13+1» за 21 игру и спас команду от вылета из элитного дивизиона чемпионата Дании. Однако «Копенгаген» решил не сохранять Германа в составе. И продал 29-летнего футболиста в чемпионат Турции. «Кайсериспор» заплатил за Онугху € 1 млн. Россиянин подписал контракт с новым клубом сроком на два года. Интересно, что в «Кайсериспоре» Герман будет работать под руководством экс-тренера «Локомотива» Маркуса Гисдоля.

Валентен Атаньяна: «Реймс» → «Аль-Ахли» (€ 25 млн)

Валентен Атаньяна Фото: ФК «Аль-Ахли»

Ещё одна большая сделка на финише трансферного окна в Саудовской Аравии. «Аль-Ахли» купил 20-летнего полузащитника молодёжной сборной Франции Валентена Атаньяна. Ранее футболист выступал за «Реймс», упавший в Лигу 2 по итогам сезона-2024/2025. Клуб неплохо заработал на продаже воспитанника, получив за него € 25 млн. Конечно, «Аль-Ахли» купил Атаньяна с прицелом на выгодную перепродажу в Европу в будущем.

Антони Марсьяль: АЕК Афины → «Монтеррей» (€ 1 млн)

Антони Марсьяль Фото: www.rayados.com

29-летний француз прошёл путь от надежды «Манчестер Юнайтед» до чемпионата Мексики. Марсьяль последний сезон провёл в греческом АЕКе и за 23 матча забил девять мячей. Но клуб из Афин не препятствовал переезду форварда в «Монтеррей». Мексиканцы заплатили всего € 1 млн за Марсьяля и заключили с ним контракт по схеме «2+1». «Универсальность. Техника. Скорость. Опыт. Добро пожаловать, Антони!» — отметил «Монтеррей» в заявлении о покупке игрока.

Другие интересные сделки