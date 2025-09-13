«Бавария» мощно вложилась в трансфер! Но сделала всё, чтобы не выкупать Джексона у «Челси»

Джексон безумно хотел в «Баварию». Когда Николас полетел в Мюнхен подписывать арендный контракт, «Челси» потерял из-за травмы Лиама Делапа и захотел вернуть сенегальца обратно. Но тот упёрся и отказался. Даже лично доплатил лондонцам € 3 млн, лишь бы примерить красно-белую форму.

Задумка удалась. Вот только один из пунктов соглашения практически перечёркивает гарантированный выкуп Джексона. Более того, почётный президент «Баварии» Ули Хёнес сразу же дал понять — за арендой ничего не последует. Значит, Николас задержится в Мюнхене максимум на год? Не факт. Теперь обо всём подробнее и по порядку.

«Бавария» потратила баснословную сумму на аренду Джексона. А сначала хотела взять другого нападающего

Джексон не был первым выбором «Баварии». Изначально мюнхенцы гнались за новой звездой «Штутгарта» Ником Вольтемаде. Только вот швабы заломили безумный ценник и отпугнули чемпионов Германии. Логичное решение, с учётом того, что за нападающим в итоге пришёл «Ньюкасл» — и отдал за альтернативу Александера Исака, по данным Transfermarkt, аж € 85 млн при его ориентировочной стоимости в € 30 млн. Чем-то напоминает историю Усмана Дембеле, за которого сильно переплатила «Барселона» после потери Неймара.

Ули Хёнес высказался и про Вольтемаде, отсылаясь к саудовским владельцам «Ньюкасла», и про Джексона.

«То, что делает «Ньюкасл», не имеет ничего общего с футболом. Мы предложили € 55 млн за Вольтемаде, «Штутгарт» хотел € 75 млн. В итоге «Ньюкасл» купил его за € 90 млн. Он столько не стоит. Это произошло лишь благодаря поступающим из Саудовской Аравии деньгам. Подобное в наши дни напоминает монополию»;

«Джексон и его агент внесли свой вклад в размере € 3 млн, поэтому мы платим € 13,5 млн за аренду. Постоянного контракта точно не будет. Это произойдёт только в том случае, если он сыграет 40 матчей в стартовом составе, но этого никогда не случится».

Классная мотивация для новичка, который ещё и сам доплатил за аренду из собственного кармана, правда?

Почётный президент «Баварии» Ули Хёнес Фото: DeFodi Images via Getty Images

40 матчей в старте — недостижимая величина для Джексона?

Похоже на то. «Баварии» осталось провести 32 матча в Бундеслиге. Максимум в Лиге чемпионов — 17: если мюнхенцы займут на общем этапе место с девятого по 28-е, а потом доберутся до финала. В Кубке Германии у Джексона будет не больше пяти выходов. Итого — 54 возможности появиться в старте.

Теперь — факторы против. Первый — Гарри Кейн. В Мюнхене он безальтернативен и никаких волнений по поводу вероятного спада не даёт. Только за четыре встречи нынешнего сезона у английского бомбардира 6+2 — попробуй выбить такого гения из основы.

Гарри Кейн («Бавария») празднует гол Фото: A. Scheuber/FC Bayern via Getty Images

Второй фактор — непонятная физическая форма Джексона. После клубного чемпионата мира Николас отыграл только 84 минуты за сборную Сенегала — как раз совсем недавно. Между поездкой в Африку и встречей с «Гамбургом» в Бундеслиге — дорога в Мюнхен и всего несколько тренировок.

«Для Джексона важен первый этап до следующего перерыва на сборные. На самом деле, у него не было предсезонной подготовки с «Челси». Он — спортсмен по натуре, и ему не потребуется много времени, чтобы выложиться на 100%. Нам нужно быть уверенными, что мы подстроимся под его ритм. Он очень талантливый парень, забивал голы в АПЛ. Думаю, мы быстро сможем извлечь максимум пользы из его качеств», — рассуждал Венсан Компани.

Третий фактор — зимний Кубок Африки. Сколько же головной боли он приносит клубным тренерам! Турнир пройдёт с 21 декабря по 18 января, а сборная Сенегала за последние пять розыгрышей лишь раз не вышла из группы. И дважды доходила до финала. «Баварии» с 10 по 17 января играть с «Вольфсбургом», «Кёльном» и «Лейпцигом» в Бундеслиге.

Николас Джексон в сборной Сенегала Фото: Visionhaus/Getty Images

Четвёртый фактор — травматичность Джексона. Николас выбывал практически на два месяца в каждом из трёх предыдущих сезонов: у него были проблемы то с бедром, то с лодыжкой, то с подколенным сухожилием. 39 встреч в основе — максимум сенегальца случился в сезоне-2023/2024. Однако в Англии есть и Кубок страны, и Кубок лиги, и 38 туров АПЛ.

Ну и финалочка. Только пятеро футболистов «Баварии» выбили свыше 40 появлений в основе за предыдущий сезон: Кейн и Олисе, а также Йозуа Киммих, Ким Мин Джэ и Мануэль Нойер.

Тогда зачем прописали в контракте такой пункт?

Чтобы выкуп за € 65 млн не стал обязательным, то есть просто для перестраховки. Джексон — не Кейн, чтобы гарантированно дать качество. Однако в Николаса реально верят, иначе не стали бы отдавать за годичную аренду пусть даже не € 16,5 млн, а € 13,5 млн. Больше платили лишь «Атлетико» и «Ювентус», чтобы одолжить Альваро Морату. Тем не менее в Мадриде испанец задержался на полтора года, а в Турине — на два.

К тому же мюнхенцы — известные педанты в плане трат. Нежелание переплачивать за Вольтемаде уже упомянули. Ещё «Бавария» не стала удерживать Тони Крооса, Давида Алабу, Лероя Зане и Роберта Левандовского, не захотев поднимать им зарплату.

Если учитывать годовой оклад Джексона в € 8 млн, год пребывания Николаса в Мюнхене обойдётся «Баварии» в € 21,5 млн. На ненужную затычку чемпионы Германии столько не потратили бы. Значит, действительно на него рассчитывают.

Николас не слишком наивен и сам понимает — хочет играть вместе с Кейном, а не вместо него: «Важнее всего будем не мы с Гарри, а вся команда. Это огромная честь. Кейн — один из лучших нападающих в мире. Я надеюсь учиться у него, дополнять его игру и создать прочную связь на поле. Мы — два нападающих, которые отлично дополняют друг друга, будем усердно работать, чтобы результаты оправдали ожидания. Игра с нападающим его калибра и всеми остальными, безусловно, поможет мне стать лучше».

Вполне возможно, Николас станет действовать в оттяжке. Как писал журналист и инсайдер Георг Хольцнер, того же Вольтемаде рассматривали как замену не Кейну, а уехавшему в МЛС Томасу Мюллеру. У Джексона опыт выступления под нападающим тоже имеется, пусть и небольшой. В «Вильярреале» и при Маурисио Почеттино в «Челси» он выходил даже на флангах атаки. Какая-никакая, но универсальность имеется.

Дополнительный показатель для Николаса — тяжёлая травма голени у Джамала Мусиалы. По сведениям Bayern & Germany, до ноября атакующий полузащитник продолжит лечиться, что откроет сенегальцу дополнительную свободу. Есть и наглядный пример Майкла Олисе — француза ждала жестокая конкуренция, а тот всё равно быстро застолбил за собой важный статус в «Баварии».

Если Джексон хорошо покажет себя в Германии, его сохранение в команде точно обсудят. Хёнес, например, уже смягчил собственные слова и сказал, что хотел лишь похвалить спортивного директора «Баварии» Макса Эберля за продуманный шаг в практически недостижимом пункте про обязательный выкуп за 40 матчей сенегальца в старте:

«Меня очень раздражает глупость некоторых журналистов. Они интерпретировали моё высказывание так, будто я имею что-то против Джексона. Я просто хотел помочь Максу. Его обвиняли, что он включил эту опцию. Возможно, он сам мог бы это сказать — тогда его не критиковали бы в течение нескольких дней».

Да и Джексон трезво оценил первые фразы Хёнеса: «Разумеется, он — большая легенда этого клуба. Я очень уважаю его и знаю ещё с ранних времен. Моя задача — просто играть и помогать команде побеждать. Я не фокусируюсь на количестве встреч. Хочу добиться больших успехов с клубом».

У Николаса есть проблемы с реализацией. Зато у него не отнять умение прессинговать и открываться за спину защитникам — Компани такие козыри пригодятся. Вполне вероятно, они и сыграют важную роль в выкупе следующим летом — даже при отсутствии нужного количества матчей в старте.