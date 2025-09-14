Осинькин создаст новые «Крылья» на юге? Пока всё идёт к этому

«Сочи» провёл мощное лето с точки зрения подписаний. Это не бросалось в глаза из-за кошмарной игры и результатов при Роберте Морено, однако состав там реально собрался классный. По стоимости он сейчас девятый в лиге и оценивается в € 37,45 млн. Примерно наравне с «Рубином» (€ 38,8 млн) и «Ростовом» (€ 38,9 млн). И гораздо выше «Крыльев» (€ 27,9 млн), «Ахмата» (€ 26 млн), «Акрона» (€ 24,5 млн) и остальных.

Но другой важный тезис: если смотреть на фамилии новичков, часть из них прошли школу «Чертаново», в разные периоды времени находились в «Крыльях» и много времени провели с Игорем Осинькиным. Получается, в Сочи создают проект, который похож на самарский?

Трансферный дедлайн «Сочи»: подписали Камано и двух экс-игроков «Крыльев»

В последний день работы трансферного окна «Сочи» оказался чуть ли не самым активным клубом в Мир РПЛ. Ведь не каждый откладывает оформление трёх трансферов на дедлайн. Сначала клуб забрал у «Крыльев» их капитана Александра Солдатенкова. Понятно, что при наличии Божина, Лепского и Ороза для команды Магомеда Адиева это не критичная потеря, однако она словно ещё раз подчеркнула вектор развития «Сочи» по пути самарского проекта. Понятно, что ключевую роль сыграло желание самого Солдатенкова поработать с бывшим тренером. Но всё равно сюжет немного удивляет.

Ещё один футболист с самарским прошлым Иван Ломаев в день дедлайна оказался в «Сочи». Хотя он вообще был без клуба с июня. Сообщалось про варианты в Европе, однако вместо поездки туда он просто поддерживал форму, тренируясь с «Крыльями». И как только Осинькин принял клуб, пошли разговоры о возможном подписании контракта с голкипером. В принципе, этот сюжет легко объяснить: Дёгтев и Рудаков понапускали на двоих достаточно. И вряд ли получат шанс в обозримом будущем. Есть опытный Дюпин, который пока тоже выглядит неидеально. Так что неудивительно, если основным после паузы станет Ломаев. И он же будет рулить новой парой центральных защитников, куда войдут знакомый ему Солдатенков и ещё один новичок – Неманья Стоич.

Третьим новичком за день стал гвинейский полузащитник Франсуа Камано. В 2023-м «Локо» не стал предлагать ему новый контракт, поэтому парень уехал на заработки в Саудовскую Аравию. Там поменял два клуба, но, видимо, не прижился. И снова стал свободным агентом. А теперь вернулся в Россию.

А сколько вообще в «Сочи» игроков, которые работали с Осинькиным?

Если судить по всей заявке – немного. Хотя она у сочинцев действительно большая. Однако ключевое – наверняка все знакомые рендеру футболисты будут много у него играть. С Игорем Витальевичем в разные годы пересекались пять человек. Помимо Ломаева и Содатенкова, это Роман Ежов, Александр Коваленко и Антон Зиньковский.

Плюс у «Сочи» много молодых футболистов, которые арендованы у других клубов – это Дмитрий Васильев, Максим Мухин, Михаил Игнатов. Наверняка на них в том числе будет ориентироваться тренерский штаб. Другой момент, что не всё у тренера может пойти сразу в нужную сторону. Очевидно, Осинькин решится не на косметические изменения, а на более радикальные. В том числе не исключено, что появится новая схема – 4-2-3-1, к которой мы привыкли в Самаре. И сложность в том, что, по сути, с первых туров после паузы мы можем увидеть нового вратаря, новую пару центральных защитников и обновлённую ось в середине поля. Потребуется время, чтобы привыкнуть, сыграться и начать давать результат. А ведь «Сочи» на последнем месте.

Главное, чтобы тренеру дали поработать. Осинькин за время работы в «Крыльях» показал – он не пожарный специалист. И хочет зайти в проект, где на него не окажут гипердавления в первых же матчах. Получится ли избежать этого в «Сочи» – вопрос. Естественно, руководство захочет сразу же увидеть исправление турнирной ситуации.

Старт у Осинькина символичный – как раз со встречи с «Крыльями Советов». Будет первая победа в сезоне?