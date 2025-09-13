Красивый гол «ножницами» в РПЛ! «Пари НН» прибил соперника за две минуты. Видео

Босельи сделал дубль в игре с «Оренбургом», но самый эффектный мяч забил не он.

Первый матч субботней программы 8-го тура Мир РПЛ прошёл в Саранске. «Пари НН» и «Оренбург» порадовали результативной игрой.

Первый момент возник уже на 10-й секунде — вратарь номинальных гостей Богдан Овсянников справился с плотным ударом Олакунле Олусегуна. В целом первый тайм прошёл с минимумом возможностей для голов. Команды действовали в похожей манере. Периодически прессинговали у чужих ворот, но при необходимости садились в средний блок.

У «Пари НН» по традиции активничал Хуан Босельи. В начале встречи судейская бригада Сергея Чебана отменила гол уругвайца из-за офсайда, а на 41-й минуте настырный южноамериканец добился своего. Прострел Даниила Лесового, удар Босельи — мяч проскочил под вратарём Овсянниковым. Виноват здесь голкипер или нет — решайте сами.

Главный тренер Алексей Шпилевский радовался очень сдержанно. Как будто что-то чувствовал. Буквально через минуту-другую после гола Гедеон Гузина рухнул в штрафной «Пари НН» после контакта с Андреем Ивлевым. Чебан ничего не увидел в лайв-режиме, однако потом указал на «точку» после похода к монитору. Хорди Томпсон переиграл Никиту Медведева — чилиец забил в третьей встрече РПЛ подряд.

В перерыве Лесовой во время флеш-интервью заявил, что за такие эпизоды можно назначать пенальти после каждого стандарта. Правда, подчеркнул, что это первоначальное ощущение. По словам Даниила, на тот момент он не видел момент во всех деталях. В перерыве Владимир Слишкович сделал перестановку в линии обороны — Алексей Татаев вышел вместо Артёма Касимова.

Начало второго тайма — сплошной кошмар для «Оренбурга». Потеря мяча на своей половине поля, контратака соперника, индивидуальное мастерство Босельи. Уругваец легко раскачал Татаева и зарядил в ближний угол — Овсянников не выручил. За один матч Хуан забил больше, чем за весь сезон в РПЛ (у него был гол в игре с махачкалинским «Динамо»).

Через две минуты подоспела новая ошибка от «Оренбурга». Ираклий Квеквескири подарил мяч Босельи, а тот нашёл свободного Ивлева. Андрей убрал защитника на замахе и пробил в перекладину. Однако не беда — первым на отскоке оказался Олусегун. Нигериец эффектно приложился «ножницами» — вторая победа «Пари НН» в чемпионате стала ещё ближе.

Нельзя сказать, что у «Оренбурга» не было шансов возродить интригу. К примеру, вышедший на замену Максим Савельев простил соперника — пробил головой мимо створа. Потом гостям помог Никита Каккоев. Защитник «Пари НН» зачем-то толкнул Савельева в спину — пенальти. На этот раз бил не Томпсон, хотя южноамериканец находился на поле. К мячу подошёл Иван Игнатьев, но пробил в штангу. С первым голом после возвращения в Россию придётся подождать.

В добавленное время номинальные хозяева остались вдесятером. Гениальный выход на замену Ярослава Крашевского. Появился на поле на 90+й минуте, а на 90+4-й получил красную карточку. Заехал ногой в голову Владану Бубанье — судья удалил после просмотра повтора.

Фиксируем пару деталей. «Пари НН» забил три мяча в матче — впервые под руководством Алексея Шпилевского. За одну игру нижегородский клуб увеличил количество голов почти в два раза — с четырёх до семи. Если Босельи и Олусегун забивают, их команда набирает три очка. Именно так было во встрече с махачкалинским «Динамо» (2:0).