ЦСКА и «Зенит» бьются на выезде, Осинькин дебютирует в «Сочи»! 8-й тур РПЛ — LIVE!

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 14 сентября, пройдут заключительные матчи 8-го тура РПЛ. «Крылья Советов» примут «Сочи», «Зенит» приедет в гости к «Балтике», а ЦСКА – к «Ростову».

Роберт Морено не справился и был отправлен в отставку. «Сочи» подхватил Игорь Осинькин, в конце прошлого сезона освободившийся как раз из «Крыльев Советов». Самарцы более-менее спокойно чувствуют себя в середине таблицы, а вот у черноморцев дела так себе – они замыкают РПЛ с одним очком после семи матчей.

«Балтика» опережает «Зенит» на три очка перед 8-м туром – это перед стартом сезона невозможно было представить. Интересно, что в июле команды проводили товарищескую встречу, и тогда сильнее оказались калининградцы. При этом назвать их фаворитами сейчас язык всё же не повернётся.

ЦСКА выглядит свежо, интересно, разнообразно. Так безболезненно сменили тренера и встали на новую игровую модель, что конкуренты могут завидовать. «Ростов» же всё никак не нащупает свою игру – донская команда уже в зоне вылета.