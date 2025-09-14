Скидки
Главная Футбол Статьи

Крылья Советов — Сочи, прямая онлайн-трансляция матча 8-го тура РПЛ, где смотреть, 14 сентября 2025

ЦСКА и «Зенит» бьются на выезде, Осинькин дебютирует в «Сочи»! 8-й тур РПЛ — LIVE!
Дмитрий Зимин Георгий Илющенко
,
8-й тур РПЛ
Следим вместе.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 14 сентября, пройдут заключительные матчи 8-го тура РПЛ. «Крылья Советов» примут «Сочи», «Зенит» приедет в гости к «Балтике», а ЦСКА – к «Ростову».

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
14 сентября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Не начался
Сочи
Сочи
Роберт Морено не справился и был отправлен в отставку. «Сочи» подхватил Игорь Осинькин, в конце прошлого сезона освободившийся как раз из «Крыльев Советов». Самарцы более-менее спокойно чувствуют себя в середине таблицы, а вот у черноморцев дела так себе – они замыкают РПЛ с одним очком после семи матчей.

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
14 сентября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Балтика
Калининград
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
«Балтика» опережает «Зенит» на три очка перед 8-м туром – это перед стартом сезона невозможно было представить. Интересно, что в июле команды проводили товарищескую встречу, и тогда сильнее оказались калининградцы. При этом назвать их фаворитами сейчас язык всё же не повернётся.

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
14 сентября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
ЦСКА
Москва
ЦСКА выглядит свежо, интересно, разнообразно. Так безболезненно сменили тренера и встали на новую игровую модель, что конкуренты могут завидовать. «Ростов» же всё никак не нащупает свою игру – донская команда уже в зоне вылета.

