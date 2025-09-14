Но в XXI веке клуб из Калининграда ни разу не обыгрывал сине-бело-голубых в РПЛ.

«Зенит» не был ниже «Балтики» в таблице 28 лет! В 90-е он часто страдал от соперника

«Зенит» приедет в Калининград на матч Мир РПЛ, который состоится сегодня, 14 сентября. Возможно, вас удивит тот факт, что «Балтика» перед 8-м туром располагалась на третьей строчке в таблице, а «Зенит» — на шестой. В предыдущий раз клуб из Калининграда был выше соперника в далёком 1997 году.

Тогда команды проводили второй сезон после возвращения в «вышку». В 1995-м и «Балтика», и «Зенит» синхронно добились повышения в классе. Клуб из Калининграда занял первое место в Первой лиге, сине-бело-голубые — третье. К слову, «Зенит» отстал от лидера турнира на внушительные 15 очков. Тогда соперники обменялись домашними победами. «Зенит» выиграл в Санкт-Петербурге (1:0), но уступил в Калининграде (1:2).

В обоих случаях «Балтика» подходила к очному матчу, занимая более высокое место в таблице, чем соперник. Во второй встрече счёт открыл нападающий Дмитрий Силин — уроженец Ленинграда. Он особенно хорошо играл против «Зенита» — пять голов в восьми встречах. Более того, в этих матчах «Балтика» Силина ни разу не уступила (шесть побед, две ничьих). Во встрече первого круга в сезоне-1995 Дмитрий не попал в заявку.

Силин кошмарил «Зенит» и в 1996 году. Тогда обе команды уже были участниками высшей лиги. В первом круге «Зенит» упустил победу. Хозяева вели 2:1, но пропустили в самой концовке. Нет, Силин не спас «Балтику» от поражения. Дмитрий забил в первом тайме, а Сергей Булатов — на последних минутах встречи. Даже тренер «Балтики» Леонид Ткаченко признался после игры, что не верил в спасение команды.

Во втором круге калининградцы прибили соперника дома (2:0). А забивали всё те же — Булатов и Силин. В обоих случаях «Зенит» был выше соперника в таблице перед очным матчем. Однако тот сезон «Балтика» завершила на седьмом месте, а сине-бело-голубые — на 10-м. Как вы понимаете, тогда «Зенит» не входил в число фаворитов в борьбе за чемпионский титул. Встречи с участием соперников в прессе называли балтийским дерби.

В 1997 году «Зенит» и «Балтика» встретились друг с другом в 14-м туре. На тот момент клуб из Калининграда занимал 11-е место в таблице, команда из Санкт-Петербурга — 12-е. Игра получилась достаточно событийной. «Балтика» забила первой, а в итоге ушла от поражения только благодаря автоголу зенитовца Алексея Игонина на 85-й минуте. Один из мячей в составе клуба из Санкт-Петербурга оформил будущий кошмар сборной Франции — Александр Панов. Плюс сине-бело-голубые не реализовали пенальти в первой половине.

Нападающий «Зенита» Александр Панов (с мячом) Фото: РИА Новости

«Балтика» набрала три очка во втором круге — единственный гол оформил Виктор Навоченко. Кстати, ему ассистировал будущий спартаковец Василий Баранов. Именно тогда «Зенит» в последний раз был ниже «Балтики» в таблице. Перед заключительным туром клуб из Санкт-Петербурга находился на девятой строчке, соперник — на восьмой. Но в итоге команды поменялись местами после заключительного игрового дня.

1998 год — неудачный для «Балтики». Третий сезон после возвращения в «вышку» завершился вылетом в Первую лигу. При этом команда впервые выпала из топ-10 только после заключительного тура первого круга. «Зенит» почти всё это время держался в первой тройке, однако до медалей так и не добрался — пятое место. А «Балтика» завершила чемпионат на второй с конца строчке в таблице. Несмотря на это, клуб из Калининграда ни разу не уступил «Зениту» (2:2, 3:2).

Тренер «Зенита» Анатолий Бышовец остался недоволен работой арбитра в матче с «Балтикой» в 1998 году Фото: РИА Новости

Матч первого круга получился скандальным. «Балтика» отыгралась с 0:2 и отобрала очки у клуба из Санкт-Петербурга. Болельщики на «Петровском» считали, что победу украл арбитр Сергей Хусаинов. Он не назначил пенальти в ворота «Балтики» за игру рукой защитника Вячеслава Даева, отменил гол Сергея Герасимца из-за офсайда (мяч попал к нему от соперника) и накинул семь с половиной минут к основному времени. «Балтика» спаслась на 90+8-й.

После встречи тренер «Зенита» Анатолий Бышовец рассуждал о судейском произволе. Местные фанаты закидали поле бутылками, а некоторые из них хотели покарать Хусаинова. Помешал ОМОН. «Когда же провинциальные клубы перестанут наконец управляться из Москвы», — выкрикнул кто-то, когда тренер «Балтики» Ткаченко покидал пресс-конференцию. «Думаю, ни я, ни вы не доживём до этого момента», — таким был ответ Леонида.

В 90-е годы «Балтика» была очень неудобным соперником для «Зенита». Команды встречались друг с другом 10 раз в высшей и Первой лигах. «Балтика» одержала шесть побед, «Зенит» — только одну. Однако в 1998-м клуб из Калининграда покинул высший дивизион российского футбола и вернулся туда только в 2023 году. С того момента «Балтика» ни разу не обыгрывала «Зенит» в чемпионате.