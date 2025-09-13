У «Арсенала» теперь новый герой. И нет, это не Дьёкереш!

Редкий случай, когда перед встречей топ-клуба и середняка больше говорили о последнем. У «Ноттингем Форест» в паузу на сборные сменился главный тренер. Вместо Нуну Эшпириту Санту назначили Ангелоса Постекоглу. Мы выпустили отдельный текст, чтобы объяснить, почему эти перестановки были и ожидаемыми, и внезапными одновременно. С учётом того, насколько разный футбол предпочитали прошлый и нынешний тренеры «Форест», было тяжело ожидать от команды чего-то убедительного на «Эмирейтс». Так и вышло.

«Арсенал» в целом достаточно гибкий, но на этот раз забрал инициативу и с первых минут больше владел мячом. При травмированном Саке место на флангах атаки осталось за Эзе слева и Мадуэке – справа, а в центре поля оказался Мерино, а не Райс. Возможно, Микель Артета держал в голове, что уже во вторник играть в Лиге чемпионов на выезде с «Атлетиком».

Мартин Эдегор Фото: Catherine Ivill — AMA/Getty Images

С 17-й минуты у лондонцев в центре поля не было ещё и Эдегора. У «Арсенала» третий тур подряд случилась вынужденная замена в первом тайме из-за травм (повреждения получали Эдегор, Салиба и теперь снова Эдегор). Интересно, что тренер не стал передвигать в центр поля Эзе, а сделал замену по позиции, выпустив Нванери.

Когда уже казалось, что игра успокоилась, хозяева открыли счёт. И, само собой, сделали это после углового. После навеса на дальнюю штангу мяч отлетел к дуге штрафной, откуда классно приложился Субименди. Удар получился почти по центру ворот, однако вратарь «Форест» не дотянулся. В том числе потому, что ему загораживал обзор свой же Мурилло. А ещё, возможно, там был небольшой рикошет.

Гол Мартина Субименди Фото: кадр из трансляции

Дальше матч складывался весьма легко для «Арсенала». Особенно во втором тайме. Самый опасный момент у гостей получился вообще случайным. Вуд с 11 метров ударом грудью перекинул вратаря, но мяч от перекладины отлетел не ворота, а обратно в поле. Райя чуть-чуть дотянулся, лишив нападающего уникального гола. Хотя форвард, скорее всего, даже не думал бить.

«Арсенал» ответил не только ударом в штангу от Дьёкереша, но и несколькими голами. Отличился в том числе как раз швед, замкнувший прострел с левого фланга. Причём Эзе отдал сильный ассист левой ногой, будучи правшой. На этот раз Дьёкереш не поправлял волосы, отмечая гол – ограничился фирменным празднованием с прикрыванием лица. Фанаты «Арсенала» иронично зарядили в адрес Постекоглу: «Ты будешь уволен к утру». Да-да, это был первый матч тренера в «Форест», вы всё правильно помните.

Виктор Дьёкереш Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Окончательный счёт установил Субименди, оформивший дубль. Причём второй мяч он забил головой после навеса от вышедшего на замену Троссарда. Бельгиец потом мог ещё и сам забивать, однако упустил момент в добавленное время. Впрочем, и так получилась уверенная победа. Единственное, что смущает – ещё одна травма плеча у Эдегора.