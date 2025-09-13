Топ-события воскресенья: финал Евробаскета, дерби Манчестера в АПЛ и бой года в боксе

Горячее 14 сентября: ЦСКА и «Зенит» в РПЛ, «Барселона» — «Валенсия», «Спартак» — «Торпедо» — в КХЛ, летний биатлон и ЧМ по волейболу!

⚽️ 2:30: «Атланта Юнайтед» — «Коламбус Крю», МЛС

Интрига: возьмёт ли команда Миранчука реванш за поражение в прошлом матче?

В последний день августа «Атланта» прервала серию из 11 матчей без побед в регулярном чемпионате МЛС. Для победы во встрече с «Нэшвиллом» хватило одного гола. Алексей Миранчук на этот раз обошёлся без результативных действий. Правда, «Атланта» отстаёт от зоны плей-ин на 16 очков. «Коламбус», в свою очередь, не одержал ни одной победы в четырёх прошлых матчах (две ничьих, два поражения). Тем не менее он пока располагается в зоне плей-офф. Летом «Коламбус» одолел «Атланту» (3:1). Как будет на этот раз?

🏆🥊 7:00*: Сауль Альварес — Теренс Кроуфорд, титульный бой

*Время боя может измениться и будет уточнено

Интрига: величайший бой года или даже десятилетия?

Ещё несколько лет назад о таких масштабных боях можно было только мечтать, но теперь это реальность. Легендарный Сауль «Канело» Альварес будет защищать звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе против экс-абсолюта сразу в двух весовых категориях — Теренса Кроуфорда. Интриг в поединке целая охапка: как покажет себя набравший массу Кроуфорд, действительно ли постарел Канело, как Теренс будет держать пушечный удар мексиканца. В любом случае такое событие пропускать попросту нельзя даже тем, кто далёк от бокса.

🏐 9:00: Украина — Бельгия, чемпионат мира, мужчины, 1-й тур, группа F

Интрига: матч за выход из группы?

Так получилось, что на бумаге это игра за плей-офф. Италия — явный фаворит квартета, Алжир — аутсайдер. А вот Украина и Бельгия должны разобраться, кому быть вторым в группе. Украинцы — открытие этого сезона, классно выступили в Лиге наций. Бельгия же в Лигу наций войдёт в следующем году, но Сэм Деру и компания — сильная сборная, они были в паре мячей от попадания на Олимпиаду в Париже. Так что будет интересно!

🎯 9:00: Летний чемпионат России по биатлону, эстафета, 4х6 км, женщины

Интрига: кто сможет противостоять свердловчанкам?

Летний чемпионат России по биатлону в Чайковском завершится эстафетными гонками. В женской гонке главный фаворит — сборная Свердловской области, фактически — сборная России. Тамара Дербушева, Светлана Миронова, Анастасия Шевченко, Наталия Шевченко — такого ровного и мощного состава у других регионов просто нет. Что говорить, если в уральскую четвёрку не попала даже Ирина Казакевич, серебряный призёр Олимпийских игр. Кто может побороться? Да все, ведь это биатлон. Сборные Московской, Тюменской, Новосибирской области, команда ХМАО — всего в стартовом листе 14 команд.

🎯 11:30: Летний чемпионат России по биатлону, эстафета, 4х7,5 км, мужчины

Интрига: пять фаворитов и 22 претендента

В мужской эстафете нет такого явного предстартового лидера, как в женской. Пожалуй, чуть сильнее других выглядит команда Московской области, но вряд ли с этим согласятся сборные Башкортостана, Новосибирской и Тюменской областей, ХМАО. Да и команда Пермского края, если учитывать отличные выступления спортсменов в личных гонках, также способна биться за награды. В стартовом листе 22 команды, и вряд ли кто-то уже заранее сдался.

🏐🎦 12:30: Сербия — Чехия, чемпионат мира, мужчины, 1-й тур, группа H

Интрига: что покажет самая «российская» команда в стартовом матче?

Сборная Сербии — традиционно одна из самых «российских» команд. Тренер Георге Крецу будет работать в Белгороде, три волейболиста выступают в нашей Суперлиге. Соперник непростой — Чехия хоть и принадлежит ко второму эшелону европейских команд, но у них есть очень крепкие волейболисты — диагональный Марек Шотола и доигровщик Лукаш Вашина. Сербам будет непросто. Справятся ли они?

🏆🥊 13:00*: Наоя Иноуэ — Муроджон Ахмадалиев, титульный бой

*Время боя может измениться и будет уточнено

Интрига: Ахмадалиев сможет навязать свой бокс легенде?

Кажется, что Наоя Иноуэ будет восседать на своём троне до конца карьеры. Великий японец остаётся непобеждённым, последовательно покоряет весовые категории и сносит оппонентов максимально брутально. Новый претендент на все пояса Машины — узбекский боксёр Муроджон Ахмадалиев. У него нет таких регалий, как у Иноуэ, зато в наличии классная любительская база, неудобный стиль и огромный голод до побед. Хватит ли этого, чтобы создать проблемы чемпиону?

🏒 14:00: «Нефтехимик» — «Локомотив», регулярный чемпионат КХЛ

Интрига: как «Локомотив» отреагирует на первое поражение?

Действующий чемпион приезжает в Нижнекамск после первого поражения в этом сезоне – от «Шанхайских Драконов». У «Нефтехимика» в последние годы часто получалось разжиться очками в битвах с ярославцами, да и с приходом Игоря Гришина они не перестали быть кусачей командой. Цеплялись до последнего с «Трактором», выиграли с 0:3 матч с минским «Динамо». Устроят ли они сенсацию сейчас или «Локомотив» после поражения выйдет уничтожать всё на своём пути?

⚽️ 14:30: «Крылья Советов» — «Сочи», РПЛ, 8-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: как нынешняя команда Осинькина сыграет с бывшей командой тренера?

Встреча имени Игоря Осинькина. Бывший тренер «Крыльев Советов» возглавил «Сочи» в ходе международного перерыва. Первый матч — сразу же с бывшим клубом в Самаре! Наверняка тренеру устроят тёплый приём. Но речь о болельщиках, а не о сопернике. У «Сочи» тяжёлое положение — последнее место в таблице РПЛ. «Крылья» находятся в середине таблицы, однако не побеждают в течение четырёх туров. Кто прервёт серию без побед?

⚽️ 16:00: «Бёрнли» — «Ливерпуль», АПЛ, 4-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: сколько времени получит Исак?

У «Ливерпуля» пока всё хорошо. Потратили на укрепление состава более € 400 млн и возглавили таблицу АПЛ после трёх туров. Три победы в трёх матчах, восемь забитых мячей. Главная интрига — дебютирует ли за мерсисайдцев дорогостоящий нападающий Александер Исак? И если да, то сколько он получит времени на поле? У «Бёрнли» пока всё скромно — три очка в трёх турах и 14-е место в таблице. Кажется, «Ливерпуль» должен обыгрывать такого соперника. Или нет?

⚽️ 17:00: «Балтика» — «Зенит», РПЛ, 8-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Зенит» прервёт серию соперника без поражений в РПЛ?

Безумно интригующий матч. Команда Андрея Талалаева — одно из открытий нынешнего сезона в РПЛ. Мало кто думал, что «Балтика» окажется в топ-3 по итогам семи туров. Впереди — домашняя встреча с очень тяжёлым соперником. «Зенит» не лучшим образом провёл старт сезона, но набрал шесть очков в двух предыдущих турах. Он отстаёт от «Балтики» на три очка. Кстати, клуб из Калининграда до сих пор ни разу не проиграл в нынешнем чемпионате. Получится ли продлить серию?

🏒 17:00: «Северсталь» — ЦСКА, регулярный чемпионат КХЛ

Интрига: прервёт ли ЦСКА серию без голов?

ЦСКА не забивает уже 106 минут – с момента единственного гола в матче с «Адмиралом», после которого было сухое поражение от «Сочи». Из-за этого армейцы опустились на четвёртое место на Западе, пропустив вперёд сразу три команды, в том числе и «Северсталь». Сможет ли команда Игоря Никитина найти пути к воротам соперника в матче с череповчанами?

🏀 17:00: Греция — Финляндия, Евробаскет, матч за третье место

Интрига: кто больше достоин медали?

Греция неоднократно выигрывала медали на Евробаскете в своей истории, Финляндия же таким достижением похвастаться не может. Маркканен и компания провели шикарный турнир, однако одолеть Германию у них не вышло. Адетокунбо и вовсе провалился в матче с Турцией, поэтому будет настроен закончить Евробаскет на хорошей ноте. Финляндия войдёт в историю или же Яннис получит первую медаль за сборную?

🏒 17:00: «Спартак» — «Торпедо», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: справится ли «Спартак» с лидером конференции?

«Спартак» неожиданно в начале чемпионата угодил на дно турнирной таблицы, потерпев два поражения в трёх матчах. «Торпедо», напротив, взяло очень уверенный старт и является лидером КХЛ после побед над «Салаватом», СКА и «Ладой». Сможет ли «Спартак» исправить своё положение или нижегородцы упрочат позиции?

⚽️ 18:15: «ПСЖ» — «Ланс», Лига 1, 4-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: получит ли Сафонов место в стартовом составе?

«ПСЖ» одержал три победы в трёх встречах Лиги 1. Кого-нибудь это удивляет? Вряд ли. Правда, есть проблема. Дезире Дуэ и Усман Дембеле получили травмы в матче за сборную Франции — каждый выбыл из строя на несколько недель. Но нам интересно другое — выйдет ли в основе Матвей Сафонов? Впереди — игра в Лиге чемпионов. Там наверняка появится Люка Шевалье. Так почему бы не дать россиянину шанс в чемпионате Франции? Ведь он не играет уже больше трёх месяцев! Но решать Луису Энрике.

⚽️ 18:30: «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед», АПЛ, 4-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: проиграет ли «Сити» в третий раз подряд?

В последние годы «Манчестер Юнайтед» ассоциируется с жутким провалом, будь то результаты или работа на трансферном рынке. Но сейчас команда выше в таблице, чем «Манчестер Сити». Ладно, мы понимаем, что прошло всего три тура, так что не время для серьёзных выводов. «Сити» проиграл два раза подряд, и в третье поражение пока верится с трудом. Любопытно, что команда Хосепа Гвардиола одолела принципиального соперника всего один раз в основное время за пять предыдущих встреч. Неужели «Ман Юнайтед» становится неудобным соперником? Или это лишь иллюзия?

⚽️ 19:30: «Ростов» — ЦСКА, РПЛ, 8-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: ЦСКА приблизит Альбу к отставке?

Заключительный матч 8-го тура РПЛ пройдёт в Ростове-на-Дону. Первый выезд для Фабио Челестини в этот южный российский город. ЦСКА не проигрывает в лиге ещё с прошлого сезона. Кстати, тогда обидчиком армейцев выступил как раз «Ростов». Но теперь донской клуб тренирует не Валерий Карпин, а Джонатан Альба. ЦСКА занимает второе место в таблице, «Ростов» — третье с конца. В последнее время соперники регулярно играют вничью на юге России.

🏆🏀 21:00: Турция — Германия, Евробаскет, финал

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: чемпионы мира покорят Европу?

Для Турции выход в финал Евробаскета сродни феноменальному результату. В последний раз сборная этой страны принимала участие в финале в 2001 году, когда взяла серебро. Германия уже давно привыкла к борьбе за высокие награды — команда во главе со Шрёдером стала чемпионом мира в 2023 году. Ни турки, ни немцы ещё не проигрывали на турнире, от того ещё обиднее будет уступить в финале. Кому достанется трофей?

⚽️ 22:00: «Барселона» — «Валенсия», Примера, 4-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Барса» снова обыграет удобного соперника?

В прошлом туре «Барса» потеряла первые очки в нынешнем сезоне — сыграла вничью с «Райо Вальекано» (1:1). Из-за этого команда Ханс-Дитера Флика откатилась на четвёртое место в таблице. «Валенсия» одержала в прошлом туре первую победу. Каталонский клуб одолел соперника четыре раза в четырёх прошлых матчах. «Валенсии» нечего ловить в предстоящей игре?