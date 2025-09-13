Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М— Спартак М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Ахмат — Локомотив — 1:1, обзор матча 8-го тура РПЛ, видео голов, Касинтура, Батраков, Черчесов, 13 сентября 2025

Батраков испортил настроение Черчесову. Удивительная серия тренера продолжилась
Кирилл Закатченко
Отчёт «Ахмат» — «Локомотив» — 1:1
Аудио-версия:
Комментарии
«Локомотив» забил в концовке и оставил «Ахмат» без победы.

«Локомотив» приехал в Грозный на очередной матч Мир Российской Премьер-Лиги. Станислав Черчесов ни разу не обыгрывал московский клуб в турнире как тренер. Не получилось и на этот раз.

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2025, суббота. 16:45 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Касинтура – 46'     1:1 Батраков – 79'    

Первая половина прошла с преимуществом «Ахмата». Хозяева после потери опускались всей командой за линию мяча и перекрывали все зоны. В результате «Локомотив» лишили свободного пространства. У гостей есть скоростные футболисты, однако тяжело использовать это в условиях плотной игры. А невысокий темп не позволял московской команде проявить себя в позиционных атаках.

«Локомотив» ушёл на перерыв без единого удара в створ ворот. Лучшие бомбардиры команды — Алексей Батраков и Дмитрий Воробьёв — были незаметны в течение первых 35 минут. Потом напомнили о себе, но лишь кратковременно. Удар Батракова заблокировали, а Воробьёв остроумно пропустил мяч для Дмитрия Баринова. Нападающий сыграл интересно, а вот капитан «Локо» пробил очень плохо.

А вы знали, что Черчесов играл за «Локомотив»:
«Уход Черчесова расстроил Сёмина». Определяющий сезон в карьере вратаря прошёл в «Локо»
«Уход Черчесова расстроил Сёмина». Определяющий сезон в карьере вратаря прошёл в «Локо»

«Ахмат» в первой половине был конкретнее у чужих ворот. Удар Эгаша Касинтуры — мяч пролетел чуть выше перекладины, удар Брайана Мансильи — Антон Митрюшкин справился. Лечи Садулаев без устали носился по левому флангу и раз за разом напрягал оборону «Локомотива». Он усадил Максима Ненахова на пятую точку, однако Георгий Мелкадзе не замкнул прострел буквально с метра.

«Ахмату» хватило всего 40 секунд после перерыва, чтобы изменить цифры на табло. Садулаев отдал на Мелкадзе, тот прострелил на Касинтуру, а Эгаш с близкого расстояния переправил мяч в пустые ворота. Идеальное начало тайма для грозненского клуба! Касинтура забил третий гол в этом розыгрыше РПЛ, все — в столице Чечни.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Михаил Галактионов убрал с поля Ненахова, который полностью проиграл борьбу Садулаеву. Плюс разменял Артёма Карпукаса на Данила Пруцева в центре поля. «Локомотив» впервые попал в створ только на 68-й минуте — Гиорги Шелия справился с хлёстким ударом Зелимхана Бакаева. Черчесов, в свою очередь, выпустил на поле Рифата Жемалетдинова. Это дебют бывшего футболиста «Локомотива» за «Ахмат».

«Ахмат» упустил победу в концовке матча с «Локомотивом»

«Ахмат» упустил победу в концовке матча с «Локомотивом»

Фото: ФК «Ахмат»

«Локо» отыгрался за 10 минут до конца основного времени. Забил Батраков, который до этого очень редко был в центре внимания. Алексей воспользовался скидкой одноклубника и вонзил мяч в дальний угол. Восьмой гол молодого россиянина в этом чемпионате! Кстати, «Ахмат» — любимый соперник для Батракова в РПЛ. Во встречах с грозненским клубом Алексей набил приличную статистику — три гола и три результативных паса.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Московская команда взбодрилась, и в концовке могли забивать и те и другие. Но Шелия остановил удар Воробьёва, а Мохамед Конате не переиграл Митрюшкина. Кажется, итоговый результат не порадовал обе команды. «Ахмат» по-прежнему не уступает в РПЛ после возвращения Станислава Черчесова (две победы, три ничьих). С другой стороны, у тренера всё ещё нет ни одной победы в лиге в матчах с «Локомотивом». А красно-зелёные сыграли вничью в четвёртый раз подряд.

Кто ещё, кроме «Локомотива», не проигрывает в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android