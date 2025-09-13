Батраков испортил настроение Черчесову. Удивительная серия тренера продолжилась

«Локомотив» приехал в Грозный на очередной матч Мир Российской Премьер-Лиги. Станислав Черчесов ни разу не обыгрывал московский клуб в турнире как тренер. Не получилось и на этот раз.

Первая половина прошла с преимуществом «Ахмата». Хозяева после потери опускались всей командой за линию мяча и перекрывали все зоны. В результате «Локомотив» лишили свободного пространства. У гостей есть скоростные футболисты, однако тяжело использовать это в условиях плотной игры. А невысокий темп не позволял московской команде проявить себя в позиционных атаках.

«Локомотив» ушёл на перерыв без единого удара в створ ворот. Лучшие бомбардиры команды — Алексей Батраков и Дмитрий Воробьёв — были незаметны в течение первых 35 минут. Потом напомнили о себе, но лишь кратковременно. Удар Батракова заблокировали, а Воробьёв остроумно пропустил мяч для Дмитрия Баринова. Нападающий сыграл интересно, а вот капитан «Локо» пробил очень плохо.

«Ахмат» в первой половине был конкретнее у чужих ворот. Удар Эгаша Касинтуры — мяч пролетел чуть выше перекладины, удар Брайана Мансильи — Антон Митрюшкин справился. Лечи Садулаев без устали носился по левому флангу и раз за разом напрягал оборону «Локомотива». Он усадил Максима Ненахова на пятую точку, однако Георгий Мелкадзе не замкнул прострел буквально с метра.

«Ахмату» хватило всего 40 секунд после перерыва, чтобы изменить цифры на табло. Садулаев отдал на Мелкадзе, тот прострелил на Касинтуру, а Эгаш с близкого расстояния переправил мяч в пустые ворота. Идеальное начало тайма для грозненского клуба! Касинтура забил третий гол в этом розыгрыше РПЛ, все — в столице Чечни.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Михаил Галактионов убрал с поля Ненахова, который полностью проиграл борьбу Садулаеву. Плюс разменял Артёма Карпукаса на Данила Пруцева в центре поля. «Локомотив» впервые попал в створ только на 68-й минуте — Гиорги Шелия справился с хлёстким ударом Зелимхана Бакаева. Черчесов, в свою очередь, выпустил на поле Рифата Жемалетдинова. Это дебют бывшего футболиста «Локомотива» за «Ахмат».

«Ахмат» упустил победу в концовке матча с «Локомотивом» Фото: ФК «Ахмат»

«Локо» отыгрался за 10 минут до конца основного времени. Забил Батраков, который до этого очень редко был в центре внимания. Алексей воспользовался скидкой одноклубника и вонзил мяч в дальний угол. Восьмой гол молодого россиянина в этом чемпионате! Кстати, «Ахмат» — любимый соперник для Батракова в РПЛ. Во встречах с грозненским клубом Алексей набил приличную статистику — три гола и три результативных паса.

Московская команда взбодрилась, и в концовке могли забивать и те и другие. Но Шелия остановил удар Воробьёва, а Мохамед Конате не переиграл Митрюшкина. Кажется, итоговый результат не порадовал обе команды. «Ахмат» по-прежнему не уступает в РПЛ после возвращения Станислава Черчесова (две победы, три ничьих). С другой стороны, у тренера всё ещё нет ни одной победы в лиге в матчах с «Локомотивом». А красно-зелёные сыграли вничью в четвёртый раз подряд.