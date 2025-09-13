«Спартак и «Динамо» дали огня! Чудовищные «привозы», два дубля и удаление Станковича

«Динамо» и «Спартак» устроили крутую перестрелку в дерби. Команда Валерия Карпина была близка к волевой победе. Но красно-белые без Деяна Станковича спаслись и едва не выиграли в концовке.

Станкович сразу включил в стартовый состав двух сентябрьских новичков «Спартака» – Джику и Ву. Они вышли в тройке центральных защитников вместе с Литвиновым. Всего же сербский тренер красно-белых сделал пять изменений в основе по сравнению с предыдущим матчем РПЛ с «Сочи». У «Динамо» тоже была необычная связка в центре обороны: Осипенко – Зайнутдинов. Но главная новость относительно заявки бело-голубых – возвращение Тюкавина, который начал дерби на скамейке.

На поле чувствовалось, что команды очень заряжены. А как иначе – это же дерби! Пока у спартаковцев и динамовцев хватало сил, соперники успешно нейтрализовывали друг друга. Разрушители выигрывали ключевые дуэли у созидателей. Это привело к тому, что до 13-й минуты не было ни одного удара по воротам, за исключением выстрела Макарова со штрафного в стенку. Иногда по такой игре случались курьёзные или комичные эпизоды. Например, Джику разбил нос, когда столкнулся головами с Ву. Потом похожий, однако более жёсткий момент произошёл с участием Денисова и Бителло. А Макаров однажды срубил… одноклубника Рубенса, совершавшего проход с мячом через центр. Организовал опасный контрвыпад на свои ворота.

Тем не менее футбол смотрелся. Игра шла с достаточно высокой интенсивностью. Первый голевой момент «Динамо» соорудило благодаря хитрости. Спартаковцы прозевали быстрый розыгрыш стандарта – Фомин зарядил в штангу. А вот «Спартак» на 19-й минуте свой первый шанс использовал. Помог красно-белым новоиспечённый центрбек Зайнутдинов (хотя у него и есть опыт выступлений на этой позиции), который «привёз» гол в свои ворота после простого заброса из центра от Денисова. Бактиёр и сам не выбил мяч, и Лунёву его не оставил. Лёгким касанием вывел на пустые ворота Гарсию. Так Ливай открыл счёт в дерби и своим забитым мячам в нынешнем сезоне РПЛ.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Однако вёл «Спартак» только семь минут. На исходе получаса команда Карпина отыгралась – реализовала очередной штрафной, заработанный в левом полуфланге. Макаров сделал ложный разбег, а Бителло перевязанной головой сообразил, как лучше всего пробить. Бразилец подал так, что мяч, ударившись о землю, нырнул в сетку. До него не добрались ни Максименко, ни полевые игроки «Спартака». Да и Зайнутдинов, смутивший противников своим движением, не залез в офсайд. VAR всё проверил.

Эмоций было много, однако до поры до времени их сдерживали все, включая Станковича. Зато в компенсированное время вернулся тот Деян, которого мы помним по первому году в «Спартаке». Перед перерывом сербский тренер «взорвался» и заработал удаление после того, как Бителло оформил дубль. Голевая атака «Динамо» началась с падения Маркиньоса на половине поля «Динамо» в единоборстве с Касересом. Судья Егоров показал – фола нет! Штаб красно-белых возмущался, словно зная, чем завершится контрвыпад. Динамовцы разыграли мяч, Миранчук отпасовал на Бителло, которого бросил Ву. А бразилец сыграл, как великий. Решил эпизод двумя касаниями – обработал, а затем перебросил голкипера Максименко. Здорово отметил Бителло продление контракта с «Динамо»!

Судейское решение прокомментировал для «Чемпионата» экс-арбитр РПЛ Игорь Федотов:

«Второй гол «Динамо» в ворота «Спартака» засчитан правильно. Для меня никакого фола на Маркиньосе не было. Игрок «Спартака» прокинул мяч слишком далеко, не успевал к нему и увидел руку соперника. Задержки от Касереса не было, он сразу убрал руку, а вот Маркиньос дорисовал – решил упасть, потому что к мячу не успевал. Егоров был в отличной позиции, всё видел. По тому, как он давал бороться, по его планке единоборств здесь всё чётко».

В перерыве отправившийся раньше всех в раздевалку Станкович произвёл двойную замену. Как будто выделил виноватых – снял с игры Маркиньоса с Ву. Добавил ещё одного хавбека, и «Спартак» перешёл на схему 4-5-1. Впрочем, не эта тактическая перестановка, а невнимательность увлёкшихся прессингом динамовцев в переходной фазе подарила красно-белым шанс на первых минутах после перерыва. Мартинс подготовил момент для Гарсии, но на сей раз Ливай сотряс своим ударом перекладину.

Не получилось у Гарсии оформить дубль с игры – нападающий сделал это после стандарта. «Спартак» забил первым же ударом в створ во втором тайме. Сколько же простых индивидуальных ошибок было у команды Карпина в обороне! В эпизоде на 63-й минуте и подборы хозяева проигрывали, и Лунёв не сумел выбить мяч далеко (отправил его стоявшему в районе полукруга Умярову), и Осипенко сыграл нелепо после сброса от Джику – мяч отлетел от центрального защитника прямо на тринидадца из «Спартака».

Этот отрезок встречи остался за «Спартаком». За четверть часа до конца Карпин бросил в бой Тюкавина – нападающий поменял своего конкурента Сергеева. И тут же Константин получил голевой момент, когда красно-белые снова проспали быстрый розыгрыш штрафного. У Тюкавина было время, чтобы подготовить и исполнить удар, но, видимо, сказалась нехватка практики. Форвард покатил мяч прямо в руки Максименко.

Горячее дерби могло завершиться с любым счётом. И у «Динамо» были возможности забить победный гол, и у «Спартака». Открытый футбол в концовке – совсем не такой, как в дебюте матча. Команда Карпина в итоге чуть-чуть перебила соперника (удары – 13:12, из штрафной – 8:6, в створ – 4:4), однако последний шанс загубил на 90+5-й минуте спартаковец Солари. Лунёв спас бело-голубым ничью после удара в упор.