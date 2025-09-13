Захарян сыграл впервые за полгода! Но «Реал» победил даже в меньшинстве

Хаби Алонсо оставил на гостевой матч с «Сосьедадом» в запасе Вальверде и предпочёл Себальоса. Родриго тоже остался на лавке, но это уже привычно. В старте вновь вышел Карвахаль, оставив на лавке Трента. Обошлось и без травмированного Рюдигера. Всё это, как и удаление в первом тайме, не помешало мадридцам набрать очередные три очка.

Мбаппе не стал откладывать и сделал гол уже на второй минуте. Заманил Ремиро, уложил его на газон и покатил на Гюлера, перед которым остались пустые ворота. Но пришлось отложить празднование – француз залез в маленький офсайд.

«Реал» добился своего на 12-й минуте. Внезапно, когда защищался. «Сосьедад» предоставил Мбаппе слишком много пространства при собственной атаке — большая ошибка. Готи под давлением отдал назад — Килиан подхватил мяч и спокойно реализовал выход один на один.

Сан-Себастьянцы много бежали вперёд, но ничего толком сообразить не получалось. Разве что Барренечеа перспективно стрелял издалека. Выпады мадридцев носили куда большую угрозу. Чего только стоят три кряду удара в середине первой половины, когда Милитао после подачи Гюлера со стандарта бил в упор с вратарской линии — Ремиро проявил чудеса реакции, а две попытки добивания заблокировали.

Милитао чуть позже снова проверил реакцию вратаря — та оказалась в порядке. А потом «Реал» увлёкся атакой и поплатился. Оярсабаль убегал в контрвыпад, и Хёйсен его завалил. Хотя подстраховка работала — поэтому фол последней надежды квалифицировать сложно. Вердикт для мадридцев всё равно получился неутешительным. Красная карточка, до свидания. Несмотря на спорность удаления, решение Дина было поспешным и импульсивным. Шла 32-я минута.

Теперь Хёйсен пропустит матчи с «Эспаньолом» и «Леванте». Будто проблем с центром обороны у мадридцев было мало.

красная карточка Дину Хёйсену в матче «Реал Сосьедад» — «Реал» Мадрид Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

Тем не менее «Реалу» было плевать. Контрпрессинг работал как часы, пусть мадридцы и играли вдесятером. А индивидуальное мастерство позволило вновь забить. На 44-й минуте Гюлер покатил налево, дождался, пока Мбаппе на технике обойдёт Элустондо, и реализовал ответную передачу. Блистательный розыгрыш. Винисиусу нужно брать пример с Килиана — его подобных проходов давненько не случалось.

Арда Гюлер празднует гол «Сосьедаду» Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

Чтобы укрепить оборону, в перерыве Алонсо выпустил вместо Браима Вальверде. Но если хочешь спокойно удержать преимущество в меньшинстве, в обороне нужны как минимум праймовые Паоло Мальдини, Алессандро Неста, Фабио Каннаваро и Серхио Рамос. Таковых не нашлось.

«Сосьедад» давил-давил и додавил. Сперва были две штанги после рикошета от Тчуамени вслед за выстрелом Марина. А затем Карвахаль остановил рукой прострел Барренечеа. Оярсабаль на 56-й минуте чётко реализовал 11-метровый.

«Реал» терпел. Оярсабаль заходил на дубль — Куртуа потащил его удар в упор. А на 66-й минуте наконец-то вышел Захарян! Впервые с 23 февраля, когда провёл тайм в игре с «Леганесом», забил и получил травму. Алонсо в тот же промежуток выпустил Франа и Асенсио — победный счёт нужно было удерживать. Перестроились на схему 4-4-1, где Гарсия исполнял левого полузащитника. Под конец матча на поле появились и Алаба с Трентом.

Арсен Захарян в матче «Реал Сосьедад» — «Реал» Мадрид Фото: Quality Sport Images/Getty Images

Гандикап мадридцев, несмотря на давление басков, сохранился. 12 очков в четырёх матчах — Алонсо прагматично забирает положенное.

Что касается Захаряна, во-первых, ему доверили подачу с углового. Во-вторых, он получил оценку 6,5 от статистического портала Sofascore: за 20 касаний мяча, заблокированную попытку пробить, пас под удар и 0,14 ожидаемого ассиста, точный навес и 14 из 15 успешных передач (93%), из них шесть из шести — в финальную треть. Начало при Серхио Франсиско наконец-то положено.