Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Осер — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Ювентус — Интер — 4:3, обзор матча Серии А, 13 сентября 2025, голы: Хакан Чалханоглу, Кенан Йылдыз, Маркус Тюрам, Василие Аджич

Огненный матч «Ювентуса» и «Интера»! Просто энциклопедия дальних ударов
Григорий Телингатер
Отчёт «Ювентус» — «Интер» — 4:3
Аудио-версия:
Комментарии
Возможно, лучшую встречу этого чемпионата Италии сыграли уже в 3-м туре. Камбэк на камбэке.

В Серии А достаточно команд, которые можно отнести к числу топ-клубов, однако в первых двух турах именитые команды не пересекались. Матч между «Ювентусом» и «Интером» стал первой встречей итальянских грандов в сезоне. И игра не разочаровала.

Италия — Серия А . 3-й тур
13 сентября 2025, суббота. 19:00 МСК
Ювентус
Турин
Окончен
4 : 3
Интер М
Милан
1:0 Келли – 14'     1:1 Чалханоглу – 30'     2:1 Йылдыз – 38'     2:2 Чалханоглу – 65'     2:3 Тюрам – 76'     3:3 Тюрам-Юльен – 83'     4:3 Аджич – 90+1'    

У «Ювентуса» на этот раз в центре нападения с первых минут вышел не новичок Дэвид, а Влахович, который так и не ушёл из команды прошедшим летом. А у «Интера» дебютировал Аканджи. Во время паузы на матчи сборных у него было время на адаптацию к новой для него схеме с пятью защитниками. Аканджи стал правым центральным, а это значит, что ему приходилось страховать пространство на фланге Думфриса, который поднимается едва ли не выше нападающих.

В первом тайме моментов было предостаточно. Уже на четвёртой минуте Барелла с лёта зарядил по воротам, и мяч прошёл рядом со штангой, но счёт открыли хозяева. И тут тоже нужно говорить о центральных защитниках. Редко такое встретишь, когда один отдал ассист, а другой точно пробил. Передача осталась за Бремером, а отличился Келли.

Ллойд Келли

Ллойд Келли

Фото: Getty Images

Правда, «Интер» сравнял счёт достаточно оперативно. Чалханоглу, обладатель одного из лучших ударов в чемпионате, сильно пробил из-за штрафной. Интересно, что первым поздравлять турка пришёл Мартинес. У них были противоречия во время клубного ЧМ, однако, видимо, эти разногласия остались позади. Для «Ювентуса» это оказался первый пропущенный гол в сезоне.

«Интер» в первом тайме владел мячом значительно больше времени (63%) и больше бил по воротам (10 раз), но «Ювентус» ушёл на перерыв, ведя в счёте. Шикарный дальний удар удался Йылдызу. Турок был признан лучшим игроком Серии А в августе и теперь продолжил зажигать.

Гол Кенана Йылдыза

Гол Кенана Йылдыза

Фото: Кадр из трансляции

Во втором тайме игровое преимущество «Интера» казалось ещё более явным. И на этот раз у гостей получалось трансформировать давление на ворота в голы. Ещё один дальний удар от Чалханоглу позволил сравнять счёт. Причём на этот раз он пробил с лёта правой ногой. Ди Грегорио даже не стал прыгать за мячом – без шансов. Следующий гол «Интера» тоже выглядел вполне по игре – он остался за Маркусом Тюрамом. Удивительно, насколько легко он ударил головой после навеса с углового. Французу даже не пришлось набегать, а лишь выпрыгнуть, потому что Калюлю не успел помешать.

Выглядело, будто «Интер» перевернул встречу и одержит волевую победу, однако получилось немножко иначе. Сильно иначе. У «Ювентуса» нашёлся свой Тюрам, который забил головой после навеса с углового. Речь про Кефрена Тюрама. Сразу после этого гола камера показала и его брата на поле, и их отца на трибуне. Ну а закончилось это шоу победным голом «Ювентуса» в компенсированное время. На 90+1-й минуте вышедший на замену Аджич пробил с дальней дистанции.

Гол Василие Аджича

Гол Василие Аджича

Фото: Кадр из трансляции

Оказалось, что это не день Зоммера. Вратарь снова дотянулся до мяча, но команду не спас. Возможно, лучший матч сезона пришёлся уже на 3-й тур. Теперь у «Ювентуса» девять очков, а «Интер» остался с тремя.

У «Интера» всё грустно
А вот ещё один интересный матч в Европе за субботу:
Захарян сыграл впервые за полгода! Но «Реал» победил даже в меньшинстве
Захарян сыграл впервые за полгода! Но «Реал» победил даже в меньшинстве
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android