Огненный матч «Ювентуса» и «Интера»! Просто энциклопедия дальних ударов

В Серии А достаточно команд, которые можно отнести к числу топ-клубов, однако в первых двух турах именитые команды не пересекались. Матч между «Ювентусом» и «Интером» стал первой встречей итальянских грандов в сезоне. И игра не разочаровала.

У «Ювентуса» на этот раз в центре нападения с первых минут вышел не новичок Дэвид, а Влахович, который так и не ушёл из команды прошедшим летом. А у «Интера» дебютировал Аканджи. Во время паузы на матчи сборных у него было время на адаптацию к новой для него схеме с пятью защитниками. Аканджи стал правым центральным, а это значит, что ему приходилось страховать пространство на фланге Думфриса, который поднимается едва ли не выше нападающих.

В первом тайме моментов было предостаточно. Уже на четвёртой минуте Барелла с лёта зарядил по воротам, и мяч прошёл рядом со штангой, но счёт открыли хозяева. И тут тоже нужно говорить о центральных защитниках. Редко такое встретишь, когда один отдал ассист, а другой точно пробил. Передача осталась за Бремером, а отличился Келли.

Ллойд Келли Фото: Getty Images

Правда, «Интер» сравнял счёт достаточно оперативно. Чалханоглу, обладатель одного из лучших ударов в чемпионате, сильно пробил из-за штрафной. Интересно, что первым поздравлять турка пришёл Мартинес. У них были противоречия во время клубного ЧМ, однако, видимо, эти разногласия остались позади. Для «Ювентуса» это оказался первый пропущенный гол в сезоне.

«Интер» в первом тайме владел мячом значительно больше времени (63%) и больше бил по воротам (10 раз), но «Ювентус» ушёл на перерыв, ведя в счёте. Шикарный дальний удар удался Йылдызу. Турок был признан лучшим игроком Серии А в августе и теперь продолжил зажигать.

Гол Кенана Йылдыза Фото: Кадр из трансляции

Во втором тайме игровое преимущество «Интера» казалось ещё более явным. И на этот раз у гостей получалось трансформировать давление на ворота в голы. Ещё один дальний удар от Чалханоглу позволил сравнять счёт. Причём на этот раз он пробил с лёта правой ногой. Ди Грегорио даже не стал прыгать за мячом – без шансов. Следующий гол «Интера» тоже выглядел вполне по игре – он остался за Маркусом Тюрамом. Удивительно, насколько легко он ударил головой после навеса с углового. Французу даже не пришлось набегать, а лишь выпрыгнуть, потому что Калюлю не успел помешать.

Выглядело, будто «Интер» перевернул встречу и одержит волевую победу, однако получилось немножко иначе. Сильно иначе. У «Ювентуса» нашёлся свой Тюрам, который забил головой после навеса с углового. Речь про Кефрена Тюрама. Сразу после этого гола камера показала и его брата на поле, и их отца на трибуне. Ну а закончилось это шоу победным голом «Ювентуса» в компенсированное время. На 90+1-й минуте вышедший на замену Аджич пробил с дальней дистанции.

Гол Василие Аджича Фото: Кадр из трансляции

Оказалось, что это не день Зоммера. Вратарь снова дотянулся до мяча, но команду не спас. Возможно, лучший матч сезона пришёлся уже на 3-й тур. Теперь у «Ювентуса» девять очков, а «Интер» остался с тремя.