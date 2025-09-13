«Краснодар» мучился без Кордобы. Пропустили от Дзюбы и потеряли лидера перед «Зенитом»

«Краснодар» укрепил лидерство в РПЛ, победив дома «Акрон». Хотя опять пропустил от Дзюбы! Экс-капитан сборной России забил своему любимому клиенту 16-й гол за карьеру.

Чемпион сыграл с «Акроном» без дисквалифицированного Кордобы. В отсутствие колумбийца, травмированного Мозеса Кобнана и отстранённого от основы Кокшарова выбор у Мурада Мусаева в линии атаки минимальный. Тренер «Краснодара» мог сделать ставку на молодого Мукаилова, оформившего дубль в кубковом матче с московским «Динамо», но решил вообще обойтись без классического центрфорварда.

С началом игры стало понятно, что роль «ложной девятки» у «быков» будет исполнять штатный хавбек Кривцов. Минут 10 «Краснодар» раскачивался. «Акрон» сразу запустил мяч вперёд по высокой дуге на Дзюбу и зацепился за чужую половину поля. Однако прессинга тольяттинцев надолго не хватило. Затем команда Заура Тедеева стала проваливаться в переходных фазах и в конце концов прижалась к собственной штрафной. Кривцов мог забить относительно быстрый гол «Краснодара», когда по-хоккейному с «пятака» переправлял мяч после паса Петрова, но попал прямо в Гудиева. Вообще, у Никиты было довольно много касаний в штрафной соперника. Значит, умеет правильно открываться и как нападающий.

В эпизоде с голом «Краснодара» на 14-й минуте Кривцов стал автором предголевой передачи на мощно поддерживавшего атаку Петрова. Фланговый защитник сделал заброс на дальнюю штангу, где Виктор Са выиграл воздух у Савичева и забил головой. Этот эпизод показал, почему перед закрытием летнего окна «Акрон» подписал нового правого защитника – игрока сборной Боливии Рочу, который пока не доехал до тольяттинцев.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Казалось, «Краснодар» уже полностью контролирует игру. Однако в середине первого тайма пенальти на ровном месте «привёз» Оласа – уругваец в единоборстве ударил рукой по лицу Севикяна. Кстати, Эдгар в этот вечер дебютировал за «Акрон» вместе с Бистровичем. Экс-железнодорожник и экс-армеец действовали в связке как правый вингер и правая «восьмёрка». Эдгар был активен, хорошо двигался, несмотря на то что не проходил подготовку с командой. Заработанный им 11-метровый хладнокровно реализовал Дзюба. Обманул Агкацева: посмотрел перед ударом влево, куда и прыгнул голкипер, а сам пробил по центру. Этот пропущенный гол подбил хозяев – до перерыва у «Краснодара» уже не было нужной скорости и креатива, чтобы вскрыть оборону соперника и забить ещё раз.

После перерыва «Краснодар» тоже тяжело набирал обороты. Вероятно, дело не только в потере Кордобы, но и в том, что первые матчи после паузы на сборные зачастую плохо удаются топам. В дебюте второго тайма запомнился разве что момент со штрафным – Сперцян из полукруга бил в нижний угол, однако чуть-чуть промахнулся. Потерялся на поле и самый раскрученный новичок «быков», лучший ассистент прошлого сезона чемпионата Франции Перрен. Его Мусаев и заменил первым. «Акрон» успешно отодвигал игру от собственных ворот, держал мяч. Впрочем, и сам не нагружал работой Агкацева.

Центрфорвард Кривцов тоже ушёл в тень. Но ровно до 70-й минуты. Именно Никита забил победный мяч «Краснодара» и тем самым подтвердил, что тренер был прав, выбрав его в качестве замены Кордобе. Сначала Кривцов едва не стал автором второго гола «быков» после штрафного: протыкал удачно отскочивший мяч, однако тольяттинцев спас классным сейвом Гудиев. А вскоре раскрывшийся «Акрон» пропустил контрвыпад «пять в четыре». Ответная атака удалась хозяевам благодаря тому, что свежий Батчи убежал от Лончара и сохранил улетавший за пределы поля мяч. В завершающей стадии Сперцян вывел Кривцова на убойную позицию. Кстати, у капитана «Краснодара» уже 4+9 в восьми турах.

«Краснодару» оставалось только удержать минимальную победу в концовке. Но это стало намного сложнее после удаления Диего Косты. Бразилец пропустил пас за спину и сбил летевшего к воротам Пестрякова. Нарушение тянуло как минимум на жёлтую карточку, которая была бы второй для защитника, вот только судья Зияков даже не зафиксировал фол! Его ошибку исправил VAR. Изучив повтор, рефери всё же отправил Диего Косту в раздевалку. В компенсированное время Дзюба мог ещё раз забить любимому сопернику и вытащить для своей команды ничью, однако Агкацев и Батчи, вынесший отбитый голкипером мяч, «отменили» гол «Акрона».

В следующем туре чемпион сыграет без лидера обороны с «Зенитом» в Краснодаре, но вернётся Кордоба.