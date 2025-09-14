Что за талантов ЦСКА взял перед дедлайном? За Кармо и Поповичем охотились топ-клубы Европы

В последний день летнего окна РПЛ едва ли не самым активным был ЦСКА. Московский клуб подписал сразу двух легионеров – Энрике Кармо и Матию Поповича, причём трансфер бразильца поделил первое место в списке самых дорогих для армейцев в это окно. Знакомимся с сентябрьскими новичками команды Фабио Челестини.

Энрике Кармо: взрывной и смелый бразильский талант

Кармо, как и Матеус Алвес, перешёл в ЦСКА из «Сан-Паулу». Интересно, что и заплатили за Энрике, по данным Transfermarkt, такую же сумму – € 5,1 млн. 18-летний вингер подписал контракт до июня 2030 года.

«ЦСКА страхуется тем, что Кармо – воспитанник одной из лучших академий мира. По своему году считался бриллиантом. ЦСКА сейчас в таком положении, что имеет право рисковать, потому что получилось с Алвесом. И грех не взять ещё кого-то из «Сан-Паулу». В ЦСКА бразильская колония. Есть Мойзес, этакий дядька. С адаптацией помогут. Что касается игровых качеств, Кармо – взрывной, смелый вингер с неплохими решениями и зрелищной манерой», – рассказал для «Чемпионата» о новичке армейцев эксперт по бразильскому футболу Александр Спивак.

В Бразилии звучали мнения, что «Сан-Паулу» продал Кармо слишком дёшево. После завершения сделки в СМИ выступил президент этого клуба Хулио Касерес. По его словам, руководство «Сан-Паулу» пыталось удержать своего таланта и ранее отказалось отдавать его в аренду ПСВ из Эйндховена. Но агенты вингера и его родители настояли на трансфере в Россию. Да и для «Сан-Паулу» сделка с ЦСКА стала «возможностью финансово стабилизировать клуб». Тем более, по информации бразильских СМИ, продавец сохранил за собой приблизительно 20% прав на Энрике и прописал в договор бонусы на $ 1 млн, которые будут зависеть от достижений вингера в составе красно-синих.

ЭНРИКЕ КАРМО В «САН-ПАУЛУ» Фото: Miguel Schincariol/Getty Images

У Кармо пока минимальный опыт выступлений на профессиональном уровне. Впрочем, и у Алвеса до перехода в ЦСКА он был небольшим. За первую команду «Сан-Паулу» воспитанник клуба сыграл всего семь матчей, а в основе – один. Единственным результативным действием Энрике стала голевая передача с углового в августовской игре чемпионата со «Спорт Ресифи». Однако парень обратил на себя внимание, выступая за команду U20. Сыграл в разных турнирах 14 встреч и набрал 4+1. Кроме того, Кармо вызывался в сборную Бразилии U16 – провёл три матча и забил гол Турции.

Говорят, помимо ПСВ, за Кармо внимательно следили скауты «Баварии». Где-то рядом ходили и селекционеры «Шахтёра», который любит собирать у себя молодых бразильцев. Тем не менее Энрике отправился в Россию. Если в РПЛ Кармо добавит к своей скорости, дриблингу и игровому интеллекту умение держать борьбу в мужском футболе, то ЦСКА получит новую звезду. Впрочем, возможно, его адаптация займёт больше времени, чем это было в случае с Алвесом.

Конкуренты Кармо по позиции в ЦСКА – Данил Круговой, Кирилл Глебов и Даниэль Руис. С учётом того, что Глебов травмирован, а арендованный колумбиец пока не проявил себя, своего шанса Энрике может дождаться быстро. Вливание в состав армейцев ему должно упростить присутствие Алвеса: в связке со старым другом, который и убедил вингера переехать в Россию, Кармо феерил ещё в молодёжке «Сан-Паулу».

Матия Попович: сербский талант — смесь Милинковича-Савича и Митровича

19-летний атакующий полузащитник Попович перешёл в ЦСКА как свободный агент, но его предыдущий клуб «Наполи» при определённых условиях может получить бонусы. Габаритный серб (рост Матии – около 195 см) действует, как правило, в центре поля. Он подписал контракт с армейцами до 2028 года.

Любопытно, что родился Попович вообще в Германии – в городе Альтэттинг. Однако рос в Сербии, воспитывался в академиях «Войводины» и «Партизана». Ещё по юношам подавал большие надежды. Даже очень большие. Например, пару лет назад The Guardian включил полузащитника в список из 60 главных талантов мирового футбола среди игроков 2006 года рождения. Тогда же сообщалось, что переговоры о его трансфере ведут «Реал», «Барселона», «Манчестер Сити», «Бавария» и дортмундская «Боруссия».

В материале про Поповича отмечалось, что он сочетает в себе качества сербских звёзд – полузащитника Сергея Милинковича-Савича и нападающего Александра Митровича:

«Это необычайно техничный для своего роста игрок. Он не похож ни на одного футболиста, которого вы видели… Попович, будучи универсалом, легко адаптируется к любой атакующей роли, хотя, кажется, ему больше подходит игра под нападающим. Он довольно быстр для своих габаритов. Но главные его сильные качества связаны с техникой – это владение мячом, особенно дриблинг и первое касание».

Матия Попович (слева) в юношеской сборной Сербии Фото: UEFA via Getty Images

Очевидно, Попович обратил на себя внимание на юношеском Евро-2023 для 17-летних. На том турнире он провёл четыре матча за сербскую сборную, сделал две голевые передачи с Италией и одну – с Испанией. Да и в юношеском чемпионате Сербии впечатлял результативностью – набрал 20+5 в 24 играх.

В результате в январе 2024-го по достижении совершеннолетия Попович действительно уехал в клуб из топ-лиги. Даже не успел поиграть на взрослом уровне в чемпионате Сербии. Правда, из всех вариантов Матия выбрал Италию – его свободным агентом подписал «Наполи». Сразу после заключения контракта неаполитанцы отправили полузащитника на полгода в аренду в «Монцу». Там он попадал в заявку на матчи Серии А, тем не менее не дебютировал в элите. Очевидно, физически ещё не был готов к профессиональным выступлениям на таком уровне. В его случае адаптация ко взрослому футболу тоже может занять какое-то время.

Минувший сезон Попович отыграл за команду «Наполи» U19. В Примавере также был результативен – забил 11 мячей и отдал четыре голевые передачи в 26 матчах. А в октябре 2024-го в двух товарищеских встречах за Сербию U19 со сборной России набрал 0+2. К слову, после трансфера полузащитника в ЦСКА публиковалась информация, что Матия может получить паспорт РФ, поскольку его дед родился в СССР. Летом Попович был в шаге от возвращения в «Партизан», однако борьбу за талантливого серба выиграли армейцы.