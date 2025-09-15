«Жена уже учит сына русским словам». Что за новый бразильский защитник появился в ЦСКА

Летом ЦСКА покинул лидер обороны Виллиан Роша, и клубу нужно было оперативно найти ему замену. Далеко ходить не стали и привезли нового бразильца – Жоао Виктора из «Васко да Гама». Бразильские СМИ писали о конфликте Виктора с болельщиками, и это обстоятельство облегчило его переход в московский клуб.

Корреспондент «Чемпионата» встретился с новичком ЦСКА на базе армейцев в Ватутинках и расспросил обо всём. Жоао Виктор рассказал об адаптации в Москве, своём стиле и необычном увлечении. А сын Виктора уже знает русские слова!

«Жена уже учит сына говорить русские слова»

— Ты в ЦСКА почти месяц – как себя ощущаешь?

— Это месяц адаптации. Я достаточно долго прожил в отеле, теперь наконец нашёл себе дом. Моя семья тоже готовится прилететь – всё постепенно встаёт на круги своя. Я сыграл за ЦСКА уже три матча (разговор состоялся до игры в Ростове-на-Дону. — Прим. «Чемпионата»), очень хорошо чувствую себя на поле. Надеюсь помочь команде завоевать трофеи.

— Доволен собой в первых матчах?

— Я очень самокритичен. Считаю, что провёл хорошие матчи, но мне ещё предстоит многое улучшить. Главный тренер постоянно разговаривает со мной, всё время помогает в тех аспектах, которые пока не так хорошо получаются. Мне нужно всё время эволюционировать и развиваться – это очень важно, чтобы не совершать одни и те же ошибки и продолжать прогрессировать до выхода на лучший уровень.

Жоао Виктор Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Что скажешь о прошедшей игре с «Краснодаром»?

— Я считаю, что неплохо сыграл в этом матче. «Краснодар» – очень сложный соперник. Мы старались победить, выиграть в каждом из моментов. Однако победы не случилось из-за маленькой детали.

— Считаешь, что первый гол ЦСКА нужно было засчитывать?

— Мне кажется, судья мог как дать этот фол с моей стороны, так и не дать. Но если он позволил игре продолжиться, значит, должен был его аннулировать и засчитать гол.

— Играть против Кордобы – тяжело?

— Кордоба определённо обладает хорошими качествами. Некоторые дуэли выигрывал он, некоторые – я. В целом ничего сверхъестественного не увидел.

— Ты уже сработался с Челестини и его штабом?

— Мне кажется, только узнаю его. Прошло слишком мало времени, чтобы я мог сказать, что на 100% понимаю требования Фабио. Однако он меня хорошо ориентирует, много направляет. Если Фабио видит, в чём я могу прибавить, то чётко всё объясняет и расставляет акценты. Говорит, где и что именно нужно доработать. Мне важно узнать его лучше и продолжать расти вместе с командой.

— В ЦСКА довольно большая латиноамериканская диаспора – уже влился в неё?

— Да, без сомнения. Уже знал нескольких игроков ЦСКА до перехода, и это очень облегчает процесс адаптации. Когда приехал и узнал всю команду, даже удивился: все ребята очень хорошие, приняли меня гостеприимно.

— Ты пересекался с Мойзесом в «Коринтиансе». Можешь назвать его другом?

— Здесь он мой самый лучший друг. С Мойзесом я уже работал, с ним у меня очень хорошая дружба. Мы никогда не ходили друг к другу в гости, но уверен, что в ЦСКА наша дружба станет ещё крепче. Думаю, даже наши семьи будут дружить.

— Удивлён, что он так хорошо говорит по-русски?

— Да! Мойзес глубоко погрузился в изучение русского языка, посвятил этому всего себя. Это очень важно, чтобы понимать партнёров и лучше чувствовать себя в команде. Могу только поздравить Мойзеса с этим достижением и надеюсь пойти по его стопам.

— Готов уделять изучению русского столько же времени?

— Конечно. В первую очередь я хотел бы отточить свой английский, а во вторую – начать учить русский.

— Краем уха даже услышал несколько русских слов в твоём разговоре с семьёй.

— Мой сын очень любит узнавать что-то новое (смеётся). Жена уже учит его говорить «привет», «спасибо», «пока». Ему нравится изучать языки.

— Как скоро ждёшь их в Москве?

— Уже 19 сентября моя семья прилетит в Москву!

— Знаешь, что покажешь первым делом?

— Я пока не погулял по Москве достаточно, чтобы узнать город и суметь показать семье какие-то места и рассказать о них. Много времени находился в отеле и посвящал его поиску жилья. Это нужно для того, чтобы у нас уже всё было к тому моменту, когда приедет семья. И тогда мы вместе пойдём гулять и изучать город, узнавать достопримечательности.

— Пока не сформировалось впечатление о городе?

— Гидом пока точно не смог бы быть (смеётся). Пойдём смотреть Москву вместе.

Семья Жоао Виктора Фото: Из личного архива Жоао Виктора

— Хочется попробовать русскую кухню?

— Постепенно привыкаю к местной еде, узнаю её. Но мне очень нравится бразильская кухня, и здесь её не хватает. Однако я уверен, что смогу как полюбить русскую кухню, так и найти в столь большом городе что-то бразильское.

— С момента твоего прибытия погода в Москве часто менялась. Тебе комфортно?

— Лето только закончилось, наступила осень, но преимущественно в Москве я чувствовал холод. Сейчас погода хорошая, даже похожа на бразильскую. Однако я опасаюсь холода, который скоро должен прийти. Зимой мы будем на сборах в тёплых странах, но мне говорили, что ноябрь в Москве тоже очень холодный.

— Знаком ли ты с другими бразильцами из РПЛ?

— Конечно. Мантуан из «Зенита» – мой лучший друг в футболе. Мы вместе играли за «Коринтианс».

— Ты критиковал бразильский чемпионат, когда возвращался из Португалии. Действительно такая большая разница?

— Если рассматривать топ-клубы, да. «Спортинг», «Порту» и «Бенфика» намного сильнее, чем бразильские «Палмейрас», «Фламенго» и другие.

— А как тебе уровень футбола в России по первым матчам?

— Очень соревновательный чемпионат, физика тут очень важна. А нашу команду отличает высокая техническая оснащённость. Может, мы не столь силовая команда, но у нас очень хорошие понимание футбола, скорость и техника. Всё это позволяет превосходить физическую силу других команд.

«Переход в ЦСКА – то, чего хотели я и вся моя семья»

— Ты пришёл в ЦСКА, чтобы заменить Виллиана Рошу. Что знаешь о нём?

— Не следил за российским футболом и мало знал о нём. Но когда у меня появилась возможность перейти в ЦСКА два года назад, начал наводить справки и следить за игроками. А перед переездом этим летом разговаривал и с Рошей, и с Мойзесом. Роша – игрок, которого очень любят болельщики, а он считает себя единым целым с ними. Виллиан – очень серьёзный футболист: совершает минимум ошибок и является лидером на поле. Я восхищаюсь им.

— Что рассказал тебе Роша? Может, дал напутствие?

— Я услышал от Виллиана очень много хороших вещей про ЦСКА. Также он рассказал про Москву: это очень красивый и гостеприимный город. Роша заверил, что мне и моей семье очень понравится здесь, что мы захотим остаться жить в Москве. Мне понравится в ЦСКА, я быстро адаптируюсь, а болельщики влюблены в клуб и любят бразильцев – вот что сказал мне Виллиан.

Жоао Виктор с Мойзесом Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Когда уходит лидер команды, болельщики очень требовательны к его сменщику. Готов к критике?

— Это нормально. Болельщики привыкли к футболисту, который показывал очень хороший уровень и отдавал всего себя на поле. А когда на его место приходит новый игрок, ожидания от него большие. Все ждут, что новичок будет поддерживать этот уровень. И мой приход в ЦСКА будет именно таким: я хочу сохранить ту надёжность в обороне, которую привносил Роша, или даже улучшить этот аспект игры команды.

— Твои конкуренты – Дивеев, Лукин, Абдулкадыров. Что можешь сказать о них?

— Судя по тому, что я вижу на тренировках, все игроки здесь очень высокого класса. И у каждого свои сильные стороны: один – чуть более сильный, второй – хорош в передачах, третий – быстрый. Поэтому я уверен, что ЦСКА не испытает проблем с защитниками. Но понятно, что мне хочется играть (смеётся).

— Долго думал над переходом в ЦСКА?

— Мне потребовалось совсем немного времени, чтобы принять предложение. Оно пришло в тот самый момент, когда на меня оказывалось сильное давление из-за ситуации в моём прошлом клубе. Я хотел его снять. Игроки, которых уже знал, сказали мне, что я мог бы очень помочь ЦСКА, а клуб мог бы помочь мне. Это было достаточно простое решение, которое быстро принял. В конце концов, случилось то, чего хотели я и вся моя семья.

— Много писали о твоём конфликте с болельщиками «Васко» – расскажи, что это было?

— Было больше недопонимание. И оно не связано с футболом – это то, что происходит за полем.

— Это подтолкнуло тебя к уходу из клуба?

— Да, это стало причиной, но не главной. Скорее я хотел подышать новым воздухом, начать играть в новом для себя чемпионате. Всё это сподвигло меня покинуть «Васко да Гама» намного сильнее, чем недопонимание с болельщиками.

— Недавно болельщики «Сантоса» тоже конфликтовали с командой, злились на Неймара. Бразильским фанатам такое свойственно?

— Да, это бразильская культура. К сожалению, местные фанаты считают, что они управляют командой. Уверен, в ЦСКА всё будет хорошо. Здесь замечательные болельщики.

— Что можешь сказать болельщикам «Васко» сейчас?

— Ничего. Мне нечего им сказать.

— А как тебе болельщики в России?

— Я провёл пока мало матчей, чтобы сказать. Но в последнем матче с «Краснодаром» нас великолепно поддерживали. Пока не очень хорошо понимаю, что они кричат, но всякий раз они давали нам эту поддержку и бешеный заряд энергии. И мы ей пользовались – это то, что нам нужно. А мы будем делать всё, чтобы дарить болельщикам ЦСКА радость: выигрывать матчи и титулы. Очень рассчитываем на их поддержку – только так сможем достичь наших целей.

«Мы благодарили бога за то, что он дал нам шанс быть там, где только мечтали оказаться»

— Для многих бразильцев футбол – единственный путь вырваться из бедности. Это не твой случай?

— Скорее нет. Моя семья не была богатой, но мы и никогда не нуждались. У нас были все условия: еда на столе, родители могли дать мне образование. Они вместе по сей день. И мне всегда всего хватало, никогда не было нужды в чём-либо. Однако футбол, без всякого сомнения, был тем, благодаря чему я мог поменять положение всей семьи. Соединились любовь и надежда на светлое будущее, и этот союз дал нам то, что у нас есть сейчас.

— Но ты наверняка пересекался с ребятами из более бедных семей, играл с ними в футбол?

— К сожалению, в Бразилии бедных людей намного больше, чем богатых. Но футбол всегда был, есть и будет возможностью изменить жизнь всех родных и близких. Это сфера, где можно заработать большие деньги. Если есть голова на плечах и поддержка семьи, ты сможешь достичь успеха и помочь всем своим близким.

— Расскажи об условиях, в которых ты играл в футбол.

— Поначалу это была простая коробка, плохое поле. Но я был очень маленьким, и в то время футбол являлся скорее развлечением для меня. Не думал стать профессионалом и посвятить жизнь футболу. Однако когда записался в футбольную школу, всё стало намного серьёзнее. Я выделялся на фоне других игроков, а в школе уже была определённая инфраструктура, занятия по физической подготовке. Не элитный уровень, но уже что-то, что могло подготовить меня к переходу в большую академию. Именно там я осознал, что должен стать профессиональным футболистом.

После школы перешёл в клуб своего города и играл в чемпионате штата Сан-Паулу. Оттуда пошёл в клуб побольше – «Ботафого» Рибейрао-Прето. Там я хорошо выступал за команду U15 и поехал в «Атлетико Минейро». Поиграл там два года за U17, тоже очень хорошо, и получил вызов в сборную Бразилии по своему возрасту. А дальше был «Коринтианс». Сначала играл за молодёжку, потом поднялся в первую команду.

— Был шокирован новыми, более качественными условиями?

— Да, это точно. В «Ботафого» Рибейрао-Прето были средние условия, в «Атлетико Минейро» и «Коринтиансе» – уже топ. Это было что-то невероятное, там мы чувствовали себя реализованными и состоявшимися, счастливыми от того, что нам выпала такая возможность. Мы благодарили бога за то, что он дал нам шанс быть там, где только мечтали оказаться. Сон стал реальностью.

— Кто был твоим кумиром в детстве?

— Когда только начинал играть в футбол, восхищался Лусио. Сейчас же эталон защитника для меня — Серхио Рамос. Лучший центральный защитник, которого я видел. Это если говорить о моей позиции, но также мне очень нравился Роналдиньо, восхищаюсь Криштиану Роналду и Неймаром. Я большой фанат этих игроков.

— А что цепляло в Лусио?

— Его стиль игры в обороне. Мой футбол немного напоминает то, как играет Лусио. В детстве старался повторять его рывки с мячом, а сейчас, на профессиональном уровне, делаю то же самое.

«Вагнер Лав – человек с большим сердцем. Он заслуживает всех почестей»

— В «Коринтиансе» ты также пересекался с Вагнером Лавом. Что помнишь о нём?

— В первую очередь он очень хороший человек. Вагнер всегда старается помочь. И, конечно, он великолепный бомбардир. Где бы ни играл Вагнер, его всегда очень уважали. В «Коринтиансе» он был настоящим лидером.

— Осознаёшь его легендарность и значимость для ЦСКА?

— Я даже представить не мог, насколько Вагнер Лав велик и какой большой след он оставил в истории российского футбола. Сегодня, глядя на эти фотографии (Жоао указывает на фото, висящие на стене базы ЦСКА. — Прим. «Чемпионата»), на рисунки на стадионе, понимаю: Вагнер – один из величайших футболистов в истории этого клуба. И абсолютно уверен, что он заслуживает этих почестей. Даже за то небольшое время, что провёл вместе с ним, смог понять, что он человек с большим сердцем.

— Возможно, вы на связи?

— О моём переходе в ЦСКА мы не говорили. Но если когда-нибудь увижу его здесь или в Бразилии, уверен, мы вместе посмеёмся и расскажем друг другу истории о ЦСКА. Думаю, он будет говорить только хорошее о клубе.

— Ты сыграл много матчей с Жо – тоже значимым для ЦСКА футболистом.

— Жо всегда был моим хорошим другом. С ним мы общаемся больше, чем с Вагнером, потому что всё-таки больше играли вместе. Жо тоже большой футболист, отличный нападающий и друг. Мы с ним регулярно общаемся, списываемся. Когда играли вместе, много болтали и даже играли в покер. С ним у меня очень тесные дружеские связи.

«В «Бенфике» мне даже не дали шанса проявить себя»

— Наверняка ты ждал большего от периода в «Бенфике». Почему не получилось?

— Травма была тяжёлым испытанием. Но основная причина — это… Тренер вообще не менял команду, не ротировал состав. У нас было три турнира: чемпионат Португалии, Кубок и Лига чемпионов. И всегда играла одна и та же команда, абсолютно все матчи. Это было плохо и для тех, кто играл, и для тех, кто не выходил на поле. Мы чувствовали себя ненужными. «Бенфика» – большой клуб, и нельзя допускать, чтобы кому-то было плохо там. Но как раз это и происходило. У всех, кто на тот момент был в «Бенфике», были качества для игры в основе. Отаменди, Антониу Силва, я, Томаш Араужу, Морато – все эти защитники спокойно могли бы играть. Однако у меня не было и шанса проявить себя в «Бенфике».

— Я даже читал про твой конфликт с тренером Роджером Шмидтом.

— Никакого конфликта не было. Но мне не давали возможности играть, и я должен был искать новый клуб. Я хотел играть, показывать себя. Как бы мне ни нравились «Бенфика» и Португалия, я должен был уйти.

— Там же ты играл и тренировался с Анхелем Ди Марией. Согласен с теми, кто называет его одним из самых недооценённых футболистов?

— Анхель – великолепный игрок и прекрасный человек. Один из лучших, с кем я играл. Но ещё Ди Мария невероятно скромный, и доказательство этому – его возвращение в родной клуб. У Анхеля прекрасная карьера, одна из лучших в мире. Желаю ему успехов, где бы он ни находился. Уверен, его история никогда не будет забыта.

— Время в «Нанте» получилось уже намного лучше?

— Да, однозначно. Во Франции я сыграл 16 матчей из 18 возможных. Это было продуктивное время, очень благодарен «Нанту». После того сезона они хотели выкупить меня. Однако я вернулся в «Бенфику», считая, что у меня всё-таки будет шанс показать себя. Но так и не получил его.

Жоао Виктор Фото: Panoramic/Zuma/ТАСС

— Пожалел об этом решении?

— Да, конечно.

— Слухи о твоём переходе в ЦСКА появлялись ещё два года назад, как это было?

— ЦСКА вышел на меня как раз после сезона в аренде в «Нанте». Я мог остаться во Франции на постоянной основе или переехать в Россию. Но хотел оставить свой след в «Бенфике». За мой трансфер заплатили большие деньги, и мне было важно оправдать их. К сожалению, такого шанса мне не предоставили, однако это тоже часть футбола. Тогда всё зависело исключительно от меня и моего решения. Хотелось исправить ситуацию в «Бенфике», но, как уже сказал, я об этом пожалел.

— Чемпионат Франции, пожалуй, лучший, где ты играл. Выделишь одного нападающего, против которого приходилось тяжелее всего?

— Весь «ПСЖ» (смеётся). Против любого футболиста из этой команды невероятно тяжело играть.

— Не удивлён их последним результатам?

— Абсолютно нет. Сейчас они в космосе. Я играл с Жоау Невешем и Гонсалу Рамушем в «Бенфике». Теперь они в «ПСЖ», но уже тогда был виден их талант.

«Хотел бы сыграть в покер с Неймаром»

— В ЦСКА ты всё-таки оказался, и медицинский штаб клуба был шокирован твоими показателями после тестирований. Можешь рассказать, что имелось в виду?

— Это были тесты на скорость и прыжки. Медицинское обследование и так прошло нормально, здесь нечему удивляться. Но вот тестирование на поле я прошёл очень хорошо, поэтому в клубе действительно удивились.

— Физика – твоя сильная сторона?

— Да, я очень быстрый.

— Читал, что в детстве ты занимался лёгкой атлетикой.

— Меня туда привёл отец. Он занимается этим даже сейчас, но не на профессиональном уровне. У него много наград, больше сотни! Он просто любит лёгкую атлетику так же сильно, как я — футбол.

— Лёгкая атлетика была в твоей жизни до футбола?

— Да, сначала отец отвёл меня в секцию лёгкой атлетики. Однако потом я решил идти по футбольному пути.

— Как отец отнёсся к смене вида спорта?

— Очень спокойно. Папа и мама – главные люди в моей жизни, и они всегда оказывали мне большую поддержку. Что бы я ни решил, родители всегда со мной.

— Насколько велика их роль в твоей жизни?

— Очень велика. Я бы сказал так: 50% – родители, 50% – мои упорство и труд. Если бы не родители, я бы сейчас не был здесь.

— Есть ли у тебя увлечения, помимо футбола?

— Мне очень нравится играть в покер, жарить чурраско (бразильский шашлык. – Прим. «Чемпионата»). Ещё больше люблю, чтобы моя семья была рядом. Не только жена и дети, но и родители, тётя, дядя, братья и сёстры. Это лучшее, что может быть в жизни – когда вся семья с тобой. В следующем году всей семьёй, а это 15 человек, поедем в Орландо, в Диснейленд. Я исполню их мечту.

— Откуда пошло твоё увлечение покером?

— Мой брат играл в покер и рассказал мне. Однажды я смотрел, как он играет с друзьями, пытался понимать. Так и возникла моя любовь к покеру.

— Неймар – известный игрок в покер среди футболистов. Хотел бы сыграть с ним?

— Конечно! И думаю, что когда-нибудь это случится.

— Наше интервью могло состояться в другой день, но у тебя была запись на причёску. Какое место занимает в твоей жизни стиль?

— Внешность – это первое впечатление. Всё время нужно быть опрятным, в полном порядке. Это крайне важно для меня.

— На тренировках ты с афро, на матчах – с косичками. Можно ли ждать от тебя чего-то совсем необычного?

— Скорее всё-таки косички. Возможно, какие-то рисунки из них. Но мне не очень нравятся длинные, как у Вагнера Лава (улыбается). Люблю делать короткие косички.

— Вижу, что тебе нравятся татуировки. Что значат твои?

— У меня три татуировки, которые имеют значение: Иисус – на руке, папа и мама – на груди. Остальные мне просто понравились.

Жоао Виктор Фото: ФК «Васко да Гама»

— Если выиграешь с ЦСКА трофей, готов набить его на теле?

— Да, почему бы и нет?

— Какая у тебя цель в ЦСКА?

— Главная – выиграть чемпионат России. К сожалению, ЦСКА уже давно не может это сделать. И, конечно, я хочу помочь поднять клуб на самый высокий уровень, сделать его главным в России.

— А если говорить о глобальных целях?

— Для начала хочу адаптироваться в России. Мои дети ещё маленькие, дочь пока даже не говорит — они тоже должны хорошо себя чувствовать здесь. Также хочу добиться определённой финансовой стабильности, чтобы была возможность помогать всей семье. А когда выйду на пенсию, хочу жить размеренной жизнью в родном городе с семьёй и друзьями.

— Есть мечта сыграть за сборную Бразилии?

— Конечно! И я думаю, что ЦСКА мне в этом поможет. Недавно вызывали Дугласа Сантоса и Луиса Энрике из «Зенита», так что всё реально. Сейчас проведём хороший сезон, станем чемпионами, и вероятность увеличится.

— Следующим летом как раз чемпионат мира.

— Попасть туда ещё сложнее. Но вызов в сборную Бразилии – моя мечта.