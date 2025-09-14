Осинькин неудачно вернулся в Самару. «Сочи» продолжает тонуть

Главная предматчевая интрига – возвращение Игоря Осинькина в Самару. Тренер покинул «Крылья» по окончании прошлого сезона, пару месяцев провёл без работы, а потом получил приглашение в «Сочи». Те кошмарно начали сезон, набрав всего одно очко. Поэтому клуб уволил Роберта Морено, а Борис Ротенберг посчитал Осинькина оптимальным кандидатом для того, чтобы всё исправить. Способствовать этому должна была двухнедельная пауза. А также трансферы, которые случились уже после назначения нового тренера. В частности, «Сочи» подписал контракты с Ломаевым и Солдатенковым, которые хорошо знакомы Осинькину.

А «Крылья» как раз потеряли своего капитана. Да, Солдатенкова в этом сезоне трудно было назвать системообразующим игроком. Но его уход в «Сочи» всё равно стал неожиданным. Зато Александр сразу же появился в стартовом составе новой команды. Как раз в игре с «Крыльями». Так что символичной история была не только для Осинькина.

Изменения от Игоря Витальевича бросались в глаза уже по стартовому составу. В центре обороны мы увидели Солдатенкова, Стоича (ещё один новичок) и Абердина. В центре поля – дуэт Кравцова и Васильева. А впереди – тройку Зиньковский, Крамарич и Фёдоров. У «Крыльев» всё более предсказуемо. Вадим Раков пропускал матч (травма), так что за атаку отвечали Рахманович и Марин. А им из глубины помогали Ахметов и Костанца.

По первым 20 минутам казалось, что команды получили от тренеров чёткую установку: не забивать. Скорость движения была медленной, решения – долгими, и всё это приводило к тому, что мяч болтался в основном в центре поля. Никто не хотел забирать владение и преимущество. А тренеры с серьёзным видом стояли у скамеек и, видимо, не до конца понимали, что происходит. Такая игровая модель может быть свойственна Магомеду Адиеву, однако от команды Осинькина явно ждали другого. Но не дождались.

Единственный опасный момент первого тайма случился на 31-й минуте. Васильев с фланга забежал в штрафную, отпасовал к вратарской, там мяч попал в Божина, а от него едва не заскочил в ворота. На двоих команды нанесли четыре удара по воротам за 45 минут. Смотреть на это было тяжело. Участвовать – наверняка ещё сложнее. Поэтому требовались изменения. При этом в перерыве тренеры обошлись без них. Те же игроки вышли доказывать, что произошедшее в первом тайме – случайность.

И начало тайма подарило надежду. Фёдоров получил мяч в штрафной, отстоял его в борьбе с защитниками и откатил под удар Васильеву. Тот бахнул в перекладину, хоть и почти все ворота были перед ним.

Игра и правда стала смотреться живее. Оставалось только увидеть голы. Первый забили сочинцы, однако Крамарич радовался всего пару секунд: поднял голову и увидел флаг арбитра. Очевидный офсайд. Самарцы быстро ответили. И дали Бабкину порадоваться дольше. Ведь было чему: три передачи в касание – и полузащитник уже перед вратарём. Но тоже офсайд, пусть и после просмотра эпизода видеоассистентами.

Однако на 75-й минуте в ворота влетел мяч, который уже нельзя было отменить. Рассказов пронёсся по флангу, отпасовал на Олейникова (который вышел на замену), и тот пробил. Без особых шансов для Дюпина.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Естественно, сочинцы побежали отыгрываться. Но не вышло. Да и особых моментов не возникало. Зато он появился у 19-летнего Владимира Игнатенко – нападающего, который тоже появился на поле по ходу встречи. На 85-й минуте он получил мяч в штрафной, оттолкнул от себя Солдатенкова и ударил без шансов для Дюпина.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Для «Сочи» это был финиш. Команда с одним очком осталась на последнем месте в таблице. А «Крылья» прервали четырёхматчевую серию без побед. И сравнялись по очкам со «Спартаком».