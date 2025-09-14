«Зенит» без бразильских звёзд еле ушёл от «Балтики»! В концовке спас только вратарь. Видео

«Балтика» и «Зенит» сыграли вничью в матче 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги в Калининграде. Команда Андрея Талалаева снова впечатлила, а Сергея Семака – не потрясла.

«Зенит» вышел на встречу в Калининграде без своих самых раскрученных бразильских звёзд. Если о потере Жерсона было известно заранее, то отсутствие в заявке Вендела стало сюрпризом. По словам Семака, у полузащитника микроповреждение. Кроме того, только в запасе оказался после возвращения из сборной Бразилии Луис Энрике. В результате впервые в этом сезоне РПЛ в стартовый состав попал Лусиано.

«Зенит» фактически отзеркалил тактическую схему «Балтики» – расстановка у гостей была 3-4-2-1. Тройку центральных защитников Семак слепил из Нино, Дркушича и Дугласа Сантоса, в опорной зоне действовали Барриос с Педро, а фланги закрывали Мантуан с Мостовым. В первые 10 минут «Балтика», как любит и умеет при Талалаеве, включила жиросжигающий прессинг, но петербуржцы неплохо разбивали его, не уступали в единоборствах и борьбе за подборы. Игра шла без ворот.

А вот затем калининградцы стали создавать голевые моменты благодаря… аутам! Два подряд «стандартных» эпизода начались с того, что игрок калининградцев забрасывал мяч в штрафную «Зенита», где Варатынов превосходил в воздухе Кассьерру, а завершились опасными ударами Бевеева и Пряхина. Во втором случае хавбек откровенно простил экс-чемпиона. В тот отрезок матча команда Талалаева как следует закрепилась на половине поля петербуржцев. Правда, в позиционных атаках и переходных фазах почти ничего не создавала. В этих ситуациях «Зенит» справлялся. Разве что на исходе получаса «Балтика» организовала опасный контрвыпад: Хиль здорово зацепился за мяч и отпасовал на ход Титкову, который упал в штрафной после единоборства с Дугласом Сантосом. Судья показал, что фола не было. Повтор в этом убедил. Защитник сборной Бразилии просто выиграл дуэль.

В первом тайме получилась ничья и по счёту, и по ударам – 5:5. Однако «Балтика» ни разу не попала в створ. Команде Семака тоже похвастаться было нечем – один удар в створ. Атакующему трио Лусиано – Глушенков – Кассьерра недоставало взаимопонимания и чётких взаимодействий, хотя у зенитовцев были перспективные атаки на пространстве. Длинные забросы при выходе из-под давления на форвардов тоже зачастую завершались потерями сине-бело-голубых. Лучший эпизод с участием Глушенкова – его суперотбор у собственной штрафной. Максима нередко критикуют за недоработки в обороне, так что момент, когда он на мощном рывке отработал назад и сыграл а-ля Барриос, особенно впечатлил.

О том, насколько Семак был доволен игрой своей команды, свидетельствовала, очевидно, двойная замена в перерыве. Довольно неожиданно тренер «Зенита» выпустил ещё одного Адамова (Арсена) и Горшкова вместо Мостового и Лусиано. Аргентинец не проявил себя в подыгрыше, а в чужой штрафной с мячом почти не встречался. Мантуан передвинулся на правый фланг – «Зенит» с появлением дополнительного центрхава перешёл на 5-3-2. Тренер решил укрепить центр поля, и в начале второго тайма у ворот Бориско стало по-настоящему горячо.

Впрочем, вскоре и «Балтика» ответила своим голевым моментом: Пряхин едва не забил тонким ударом пяткой. Это был редкий эпизод в матче, когда потребовался сейв вратаря – Адамова Дениса. Талалаев тоже вернул своей команде энергию парой своевременных замен. Нигерийский дуэт Оффор – Йенне добавил хозяевам огня впереди. В крутой рубке «Балтика» снова не уступала топ-команде РПЛ, как и в других встречах нынешнего сезона. На последние 20 минут Семак подтянул «тяжёлую артиллерию» – выпустил Соболева с Луисом Энрике.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Свежие атакующие футболисты не помогли команде Семака перевернуть ход встречи. Живая, но не насыщенная остротой игра прикатилась к нулевой ничьей. «Зенит» превзошёл «Балтику» по ударам в створ – 4:2, однако калининградцы совершили в два раза больше касаний в чужой штрафной (22:11). А концовка запомнилась стычкой после фола на вратаре Адамове и сейвом самого Дениса в компенсированное время. Голкипер спас петербуржцев от поражения, выиграв дуэль у выходившего один на один Оффора. Это был лучший голевой момент в матче.

В следующем туре «Зенит» сыграет на выезде с отнявшим у него чемпионский титул «Краснодаром».