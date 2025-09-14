Доннарумма уверенно дебютировал в АПЛ! «Сити» легчайше вынес «Юнайтед»

Доннарумма дебютировал за «Манчестер Сити» — и сразу в дерби с «Юнайтед». Что стало плохой новостью для Шешко, который всё-таки дождался появления в старте. Итальянец не подкачал — в том числе благодаря его уверенности удалось зацепить важнейшие три очка. Хотя главными героями стали другие.

Пеп Гвардиола сделал не только вратарскую рокировку. С «Брайтоном» в обороне играли Хусанов, Стоунз, Аит-Нури и Нунес. В основе остался лишь узбекистанец, причём вышел на правом фланге. А компанию ему составили вылечившийся Гвардиол, а также Диаш и О'Райли. Не смогли сыграть Мармуш и Шерки. Зато в старт вернулись Доку и Фоден.

Как раз Жереми с Филом и организовали первый гол! На 18-й минуте бельгиец взял игру на себя, прошёл Угарте с Шоу и со второй попытки подал в центр, где англичанин классно воткнул головой. Фоден не забивал в АПЛ с 25 января. С почином!

Что в этот момент делала оборона «Манчестер Юнайтед»? Смотрела футбол и, видимо, брала пример со сборной Молдавии в матче с Норвегией (1:11). Фодена держать и не думали. Да и Холанд тоже оставался свободным.

Норвежский громила едва не забил в самом дебюте, не попав в ближний угол. Доку раскачивал Йоро и опасно простреливал — Рейндерс пробил бесхитростно. Что же атака «Юнайтед»? Вовсе не безнадёжна. Получалось часто доходить до чужой штрафной. Шешко вслед за забросом Мбемо продавил защиту и вываливался на ворота — Доннарумма вовремя выдвинулся, сократил угол и ликвидировал угрозу. Неплохо показал себя Доргу, накопив только за первый тайм по четыре отбора и собранных фола.

И всё же «Сити» смотрелся поинтереснее. В начале второй половины команду Пепа прижали к воротам. Фодену, Доку и Холанду было плевать. Для начала норвежец безукоризненно отработал сзади, четырежды подряд выбив мяч. Нет, это не опечатка. Попозже, на 53-й минуте, дождался проникающей передачи Доку и использовал выход один на один. А началось всё с обыгрыша Фодена, технично качнувшего Мазрауи. Гол и предассист — Фил в полнейшем порядке. Жирнейший намёк на постоянное возвращение в старт.

Фоден в матче «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» 14.09.2025 Фото: Alex Livesey/Getty Images

Чуть ли не сразу после этого Холанд должен был оформлять дубль. Ужасный обрез де Лигта привёл к новой дуэли норвежца с Алтаем. Эрлинг уже обыграл его. И тут «Юнайтед» спасла штанга. А «Манчестер Сити» попозже — Доннарумма вслед за классным ударом с лёта Мбемо. Может, ногами итальянец играет совсем не безупречно. Но как же он хорош на ленточке!

Рубен Аморим выпустил выправлять положение Магуайра и Майну — не помогло. Гарри ещё и ошибся на ровном месте, что стоило разгромного счёта. Они с Шоу напортачили с передачами на чужой половине и «поплыли» под прессингом Холанда. Заброс Силвы на Эрлинга, выход один на один – вынимайте ещё. Аналогичный шанс случился и у Рейндерса, однако тот пробил мимо.

«Сити» хватило и трёх голов. У Мбемо, Доргу и поднявшегося с лавки Каземиро были моменты, но пробить Доннарумму они всё равно не смогли. С другой стороны, при такой обороне не помогли бы набрать очки и праймовые Месси с Роналду. «Юнайтед» в таблице теперь ниже «Сити». Хотя за ориентир точно нужно брать не «МЮ».