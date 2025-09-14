Скидки
Стад Ренн — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Статьи

Ростов – ЦСКА – 1:0, обзор матча РПЛ, видео, гол Кучаева, ошибка Акинфеева, 14 сентября 2025 года, Чемпионат России

Рекордная серия ЦСКА без поражений закончена! Всё решила редчайшая ошибка Акинфеева. Видео
Анатолий Романов
Отчёт «Ростов» — ЦСКА — 1:0
Аудио-версия:
Комментарии
Капитан гостей потом исправился – было два очень крутых спасения. Но забить «Ростову» вдевятером не получилось.

ЦСКА прервал свою 21-матчевую беспроигрышную серию в МИР Российской Премьер-Лиге. В прошлом туре армейцы повторили клубный рекорд, но побить его в этот уикенд не смогли. Впервые в 2025 году проиграли в чемпионате – «Ростову».

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
14 сентября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Кучаев – 7'    
Удаления: нет / Гаич – 43', Алвес – 84'

На первых минутах «Ростов» прессинговал. Казалось, это то, что и нужно ЦСКА, ведь армейцы при Фабио Челестини хороши в переходных фазах – здорово используют скорость своих игроков на пространстве. Тем не менее команда Джонатана Альбы забила благодаря прессингу быстрый гол уже на 7-й минуте. Это был редкий «привоз» от Акинфеева при игре ногами! Капитан красно-синих признавался, что не любит короткие розыгрыши от ворот, так как не хочет глупо выглядеть после ошибок. Но именно такой момент произошёл в Ростове-на-Дону. Кисляк покатил назад на Акинфеева, голкипер решил сделать пас ближнему (Облякову), однако Кучаев перехватил мяч и огорчил своих бывших.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Константин Кучаев Подробнее

Потом «Ростов» не стеснялся садиться в глубокую оборону. ЦСКА было трудно вскрывать эти 5-3-2 от команды Альбы по разным причинам. Конечно, не хватало травмированного Глебова с его скоростью и мощными рывками за спины защитникам. Челестини сдвинул налево Матеуса Алвеса (впереди действовала пара Шуманский – Алеррандро), но это не сделало сильнее ни игру команды, ни самой бразильской «десятки». Мойзес с Гаичем тоже неэффективно поддерживали наступление на флангах – у бразильца набралось девять потерь при игре в равных составах. Первый удар армейцев в створ только на 26-й минуте нанёс Обляков, когда ЦСКА наконец удалась атака в переходной фазе.

В итоге «Ростов» выдал едва ли не лучший свой тайм при Альбе в нынешнем сезоне РПЛ. Ещё до перерыва хозяева могли забить второй гол, но Акинфеев исправился за ошибку (к слову, первую результативную в РПЛ с октября 2020-го по данным Opta) – потащил сложный мяч после удара головой Сулейманова. Ко всем неприятностям ЦСКА добавилось удаление Гаича на 43-й минуте. Серб поддался эмоциям – отмахнулся от Семенчука и попал сопернику по шее. Карасёв не разглядел фола на красную, ему потребовалась помощь друга, VAR. Повтор не оставлял судье выбора. Это удаление.

Несмотря на удаление защитника, Челестини не стал в перерыве выпускать на замену игрока этого амплуа. Просто закрыл фланги за счёт Мойзеса и Кругового. Поменял тренер ЦСКА только Шуманского на Мусаева. И как же здорово вошёл в игру нападающий! Армейцы сразу создали два голевых момента с его участием. Сперва Мусаева едва не забил ударом в дальний угол, а потом, выиграв воздух у Вахании, зарядил в перекладину после кросса Мойзеса.

Почему Акинфеев стал больше отдавать опасных передач ногами:
Челестини в ЦСКА добился небывалого. Игорь Акинфеев стал плеймейкером
«Ростов» как будто не понимал, как ему играть против десятерых. Расслабленностью серию ошибок хозяев в обороне вряд ли объяснишь. Вскоре случился эпизод, который наверняка будет самым обсуждаемым после матча. В штрафной ростовчан упал Алеррандро, а Карасёв не зафиксировал фол. Повтор показал – на самом деле был наступ. Видимо, судья назначил бы пенальти, если бы не разглядел, что атака ЦСКА началось с того, что Мойзес прихватил за футболку Роналду. В результате вместо 11-метрового армейцы получили штрафной в свою сторону.

«Ростов» только за 20 минут до конца создал голевой момент в большинстве, когда классную стенку разыграли Шанталий с Голенковым. Однако в этом эпизоде Акинфеев напомнил, какие чудеса умеет творить, играя ногами на линии ворот. Сохранил своим сейвом интригу. После этого здорово удивил Челестини: выпустил одновременно Лукина и Абдулкадырова, но не убрал Жоао Виктора с Дивеевым, а отправил их… в нападение!

Но в концовке армейцев приговорил Матеус Алвес. Прерывая контратаку, бразилец сфолил на Роналдо и заработал вторую жёлтую карточку. Вдевятером ЦСКА мог рассчитывать только на чудо. Один шанс у армейцев был – Мусаев не попал в створ. А Акинфеев в компенсированное время ещё и выход один на один Голенкова потащил. Игорь стал бы главным героем матча, если бы не тот неудачный пас.

Таблица РПЛ. «Ростов» уходит из зоны вылета
Комментарии
