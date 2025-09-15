Черчесов идёт к рекорду «Ахмата». И теперь его работа — это не только про результат

Черчесов – третий тренер «Ахмата», который начал работу в клубе с пяти матчей без поражений в чемпионате. До этого аналогичные результаты показывали Вячеслав Грозный в 2008-м году и Игорь Ледяхов в 2018-м. Второму принадлежит рекорд – первое поражение только в седьмой встрече. У Черчесова есть все шансы Ледяхова догнать – впереди у «Ахмата» игры с «Пари НН» и «Акроном». Добыть хороший результат там вполне по силам. А для нового рекорда придётся ещё и не уступить «Краснодару». Но это – в будущем.

Сейчас же – очень уверенное место в середине таблицы. Кто-то скажет: Черчесов не сделал ничего выдающегося. Победить кризисный «Зенит» и проблемные «Крылья»? Ерунда. Спасти ничью с «Оренбургом» вдесятером? Ещё легче. Ну а «Ростов» и «Локо» – какие это вообще соперники. С ними надо набирать очки. Подобное обесценивание легко встретить в комментариях. И как же хорошо, что Черчесов их не читает. А если и натыкается – наверняка относится с иронией. Сам он отлично понимает ценность того, что делает. И знает, какие механизмы потребовалось задействовать, чтобы всё начало работать.

Станислав Черчесов в «Ахмате» Фото: Пресс-служба «Ахмата»

«Ахмат» на старте сезона удивил новой идеологией. Трудно было привыкнуть, что команда собралась играть со всеми с позиции силы. При Сторожуке было много высокого прессинга, владения и касаний в чужой штрафной. Это классные задумки, однако ими восхищаются, только когда есть результат. А если его нет – всё бессмысленно. «Ахмат» выглядел нормально, но эпизодически проваливался. Тогда же пропускал – и дальше был неспособен переворачивать ход матчей. Чего-то не хватало. Новому тренеру требовалось выяснить причину. За короткий срок перенастроить механизмы, а главное – оставить в прошлом психологию неудачников.

Черчесов это отлично понимал. И за несколько тренировок базово пересобрал командный концепт. Вместо атаки и доминирования «Ахмат» нацелился на результат. Грамотно засушил игру с «Зенитом» и прибил «Крылья». Тренерский штаб переделал схему на 4-4-2, наладил игру в обороне и значительно сократил число ошибок. При этом «Ахмат» внутренне не стух от этих перемен (хоть и обороняться всегда скучнее, чем атаковать), а наоборот – задвигался ещё активнее. Матч с «Оренбургом» показал, что вдесятером и даже вдевятером команда способна выдавать крутые отрезки по физике. И превосходить соперника.

Важная фишка Черчесова-тренера – он не игнорирует эксперименты. И когда налажено понимание его требований, то возможны перестроения. После встречи с «Локомотивом» мы услышали публичный посыл о доминировании. Да, тренер команды, которая недавно была аутсайдером, хотел играть первым номером с командой, которая была на первом месте.

Станислав Черчесов главный тренер «Ахмата» «Фрагментами мы играли так, как хотели. Пока мы с такой командой не можем 90 минут постоянно доминировать. Мы не дотерпели, когда могли довести дело до логичного конца, но игра мне понравилась. Наши футболисты были раздосадованы этим счётом, и, если нас не устраивает ничья с «Локомотивом», значит, мы на правильном пути. Я поблагодарил ребят. Ничья в какой-то степени закономерна».

Всё это говорит о том, что «Ахмат» не будет командой «исключительно про результат». Черчесов точно хочет выработать философию привлекательного футбола. Кризис результатов преодолён. Команда забралась ближе к середине таблицы, так что теперь можно заняться и более зрелищной игрой. У тренера есть из кого собирать структуру: состав впереди и правда качественный. Так что не исключено, что уже в ближайшее время мы увидим «Ахмат», который не просто набирает очки, но и показывает при этом привлекательный футбол.

Тем более народ в Грозном уже откликается. Сейчас на встречи ходят в среднем под 5000 тысяч человек. И эту ситуацию наверняка можно ещё улучшить. Это как раз то, о чём Черчесов говорил сразу – нужно вернуть людей на трибуны. И пока всё к этому и идёт.