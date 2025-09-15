Трое центральных защитников у валенсийцев помехой для каталонцев не стали. Случилось три дубля!

Как «Барса» любит издеваться над «Валенсией»! Лишились нескольких звёзд, но накидали шесть

«Барселона» Ханс-Дитера Флика умеет играть с «Валенсией»: общий счёт двух предыдущих матчей — 12:1. Но теперь у каталонцев произошли беды с составом: травмированы Бальде, Гави, де Йонг и Ямаль, Рафинья опоздал на тренировку и из-за этого остался в запасе. Не до конца набрал форму Левандовски — и тоже присел на лавку. Однако даже так победить удалось. Причём весьма убедительно.

Карлос Корберан редко играет с тремя центральными защитниками. Тем не менее для «Барсы» выбрал именно супероборонительную расстановку 5-3-2. Взламывать эту стену должна была тройка Рашфорд — Ферран — Руни. В смысле, купленный летом у «Копенгагена» 19-летний «ямалеподменитель» Руни Барджи.

Получалось неплохо. К 22-й минуте каталонцы нанесли аж восемь ударов. Против нуля у соперников. Кунде опасно бил после углового, Торрес из убойной позиции перебрасывал Ахирресабалу, Фермин здорово сыграл на перехвате и стрелял с острого угла — либо выручал вратарь, либо подводила точность. «Валенсия» о выпадах вообще не помышляла.

Постепенно освоившись, валенсийцы стали допускать меньше опасности. Но на 29-й минуте всё же дрогнули. Получилось конфетно. Кубарси вырезал дальний проникающий пас, Ферран грамотно подставил ногу, и Фермин выбежал один на один по левому краю. Шансом он пренебрегать не стал.

Встречу, по сути, можно было заканчивать. Да-да, даже при всего одном забитом мяче. Итог первой половины: 11:0 по ударам, 74% на 26% — по владению. Отметить у «Валенсии» можно было лишь два заработанных угловых. И как в такой ситуации забивать в ответ?

В перерыве Рафинья отбыл повинность, надел капитанскую повязку и подменил Барджи. Чтобы на 54-й минуте прибежать на дальнюю штангу, выскочить из-за спин валенсийцев и подправить в ворота прострел Рашфорда. Между этим Ферран продолжил пороть моменты. Во-первых, стоя прямо перед воротам, умудрился сотрясти штангу. Во-вторых, из убойной позиции попал мячом в лицо Ахирресабалы.

Ничего страшного, ведь беды Феррана прекрасной дальнобойной «пушкой» компенсировал Фермин. 3:0 к 58-й минуте — трое центральных защитников «Валенсии» не помогли.

Фермин празднует гол в матче с «Валенсией» 14.09.2025 Фото: Manuel Queimadelos/Getty Images

Всё ли это? Нет, конечно. На 66-й минуте Рафинья тоже оформил дубль, подстроившись под дальний заброс Фермина. Рядом находились двое валенсийцев. А что толку?

Добить «Валенсию» вышли Ольмо и Левандовски. Эта парочка справилась: первый отдал, второй забил от перекладины. Поляк и выход один на один реализовал. Теннисные 6:0! Три дубля! Общий счёт в 2025-м стал 18:1! Покуражились так покуражились. А на 71-й минуте валенсийцы впервые потревожили Гарсию. Болельщики гостей в этот момент наверняка ехидно улыбнулись.

Концовку на поле провёл Берналь, из-за разрыва «крестов» сыграв впервые за практически 13 месяцев. Трибуны встретили его появление аплодисментами. И Марк отблагодарил их ассистом на Левандовского.

«Барса» вполне могла забивать ещё, но сжалилась. Она вновь на расстоянии двух очков от «Реала». Дальше каталонцев проэкзаменуют «Ньюкасл» и «Хетафе» — настолько же просто едва ли будет.