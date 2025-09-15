Сборная 8-го тура РПЛ. Герои «Спартака» и «Динамо», сразу два игрока «Пари НН»!

8-й тур МИР Российской Премьер-Лиги ушёл в историю. По традиции собираем символическую сборную лучших игроков уикенда. В команде героев недели представители сразу 10 клубов: «Пари НН», «Зенита», «Балтики», «Краснодара», «Рубина», «Ростова», «Ахмата», «Крыльев Советов», «Спартака» и московского «Динамо». Футболисты расставлены в рамках условной тактической схемы 3-4-3, причём с явным креном в сторону атаки. Главный тренер – из Нижнего.

Вратарь: Денис Адамов («Зенит»)

Денис Адамов Фото: fc-zenit.ru

«Зенит» не пропустил в Калининграде и унёс оттуда ноги во многом благодаря Адамову, вытеснившему из основы Евгения Латышонка. Денис сыграл «на ноль», несмотря на 13 ударов по своим воротам. Самые запоминающиеся эпизоды с участием Адамова – два сейва во втором тайме, особенно тот, что случился в концовке после выхода один на один.

Защитник: Александр Филин («Балтика»)

Александр Филин Фото: fc-baltika.ru

«Балтика», в свою очередь, мало что позволила создать «Зениту» – защитники команды Андрея Талалаева сыграли очень надёжно. Прежде всего выделяем летнего новичка Филина, который впервые попал в основу калининградцев и использовал свой шанс. Александр вышел победителем в 70% единоборств, совершил восемь успешных оборонительных действий (включая три отбора), заработал на себе три фола и даже нанёс два удара по воротам.

Защитник: Сергей Петров («Краснодар»)

Очень приличную игру в этом туре выдал правый защитник «Краснодара» Петров, для которого дополнительной мотивацией стал приход в команду нового конкурента – Валентина Пальцева. Во-первых, в матче с «Акроном» Сергей хорошо поддерживал атаку (отдал три паса под удар) и стал автором голевой передачи на Виктора Са. Кроме того, справился с прямыми обязанностями: 60% выигранных единоборств и пять успешных оборонительных действий.

Защитник: Илья Рожков («Рубин»)

Рожков снова показал свой универсализм и помог «Рубину» одержать сухую победу в матче с махачкалинским «Динамо» (1:0). Молодой игрок казанской команды не в первый раз доказывает, что может быть хорош как на фланге, так и в тройке центральных защитников. В этом матче он выиграл шесть из семи единоборств и совершил 13 успешных оборонительных действий (в том числе три отбора).

Полузащитник: Олакунле Олусегун («Пари НН»)

Олакунле Олусегун Фото: fcnn.ru

Нигериец – один из двух главных творцов победы нижегородской команды в матче «Оренбургом» (3:1), он оформил 1+1. В эпизоде с решающим голом «Пари НН» Олусегун ассистировал Хуану Босельи, а спустя пару минут забил и сам — красивым ударом через себя на добивании. Всего же Олакунле пробил по воротам пять раз и сделал две передачи под удар.

Полузащитник: Константин Кучаев («Ростов»)

Капитан «Ростова» стал автором победного гола в матче с ЦСКА (1:0), поразив ворота бывшей команды. Конечно, случившееся – ошибка Игоря Акинфеева, но её не было бы, если бы не отличная игра полузащитника ростовчан на перехвате и в завершении. Ещё из статистики Константина во встрече с армейцами отметим четыре удара и восемь успешных оборонительных действий.

Полузащитник: Эгаш Касинтура («Ахмат»)

«Ахмат» продлил беспроигрышную серию в РПЛ под руководством Станислава Черчесова, а летний новичок Касинтура остаётся важной фигурой для команды и при новом тренере. Главное действие ангольца в матче с «Локомотивом» – трудовой гол, забитый в начале второго тайма. Это был один из трёх ударов Эгаша по воротам железнодорожников, кроме того, центрхав отдал два паса под удар, заработал на себе пару фолов и выиграл 75% единоборств внизу.

Полузащитник: Бителло («Динамо» Москва)

Бителло Фото: РИА Новости

Продление контракта с московским «Динамо» настолько окрылило Бителло, что полузащитник едва не добыл своей команде победу в дерби в одиночку. Бразилец оформил дубль в ворота «Спартака», сначала забив хитрым ударом со штрафного, а затем технично перекинув мяч через голкипера Александра Максименко. Всего же за матч Бителло четыре раза пробил по воротам и отдал четыре передачи под удар.

Полузащитник: Илья Олейников («Крылья Советов»)

Илья Олейников Фото: pfcks.ru

Бывает и такое: атакующему полузащитнику «Крыльев Советов» хватило всего получаса, чтобы заработать место в символической сборной. Олейников появился на поле в матче с «Сочи» при счёте 0:0, после чего забил победный гол и отдал голевую передачу на Владимира Игнатенко. За сыгранное время Иван успел нанести четыре удара, совершить три обводки, сделать два паса под удар и выиграть четыре из шести единоборств – гениальный выход на замену!

Нападающий: Хуан Босельи («Пари НН»)

Хуан Босельи Фото: fcnn.ru

Свою вторую победу в чемпионате «Пари НН» добыл во многом благодаря куражу Босельи. Уругваец оформил дубль в ворота «Оренбурга»: сначала мастерски замкнул передачу, пробив в касание, а в другом голевом эпизоде уверенно разобрался один в один с защитником и переиграл голкипера. Хуан завершил матч с четырьмя ударами по воротам, кроме того, сам он отдал три паса под удар.

Нападающий: Ливай Гарсия («Спартак»)

У дерби «Спартака» с «Динамо» был ещё один герой с дублем, помимо Бителло. Тринидадский нападающий красно-белых открыл счёт, воспользовавшись несогласованностью Бактиёра Зайнутдинова и Андрея Лунёва, а во втором тайме спас свою команду от поражения – отправил в ворота отскочивший от соперника мяч. Мог Гарсия и хет-трик оформить (однажды зарядил в перекладину), а всего Ливай нанёс четыре удара за матч.

Главный тренер: Алексей Шпилевский («Пари НН»)

Алексей Шпилевский Фото: fcnn.ru

Этот тур принёс радость пяти тренерам-победителям. Выиграли со своими командами Рашид Рахимов («Рубин»), Мурад Мусаев («Краснодар»), Магомед Адиев («Крылья Советов»), Джонатан Альба («Ростов») и Алексей Шпилевский («Пари НН»). Особо отмечаем работу белорусского специалиста. Нижегородцы очень уверенно переиграли конкурента в борьбе за выживание – стали единственными в туре, кто забил три гола. Кажется, игроки «Пари НН» наконец-то начинают показывать тот футбол, который от них требует Шпилевский.

Сборная 8-го тура РПЛ

Ещё раз посмотрим на символическую сборную тура. По ссылке можно изучить статистику и другие интересные подробности.

Кто не попал в сборную

Конечно же, в 8-м туре РПЛ было больше 11 игроков, заслуживших место в символической сборной. Необходимо отметить и некоторых из тех, кто не попал в команду звезд недели. Это защитники Дмитрий Кабутов («Рубин»), Мингиян Бевеев («Балтика») и Николай Рассказов («Крылья Советов»), полузащитники Лечи Садулаев («Ахмат»), Алексей Батраков («Локомотив») Никита Кривцов и Виктор Са (оба – «Краснодар») и нападающие Роналдо («Ростов»), Артём Дзюба («Акрон») и Мирлинд Даку («Рубин»). А кого, на ваш взгляд, мы забыли включить в список? Пишите в комментариях!