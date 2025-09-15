Главное в еврофутболе. Жёсткая травма Хвичи, осечка «Челси», мощь «Баварии», беда «Интера»

«Барса» – в огне, Модрич впервые забил за «Милан», а в АПЛ – неожиданный топ-4. Ну а дебют Тедеско и Онана в Турции – скандал.

Наконец-то пауза на матчи сборных подошла к концу – и на наши экраны вернулся топ-футбол клубов! И речь не только об РПЛ – в европейских чемпионатах произошло много чего интересного. Рассказываем, что вы могли упустить за выходные.

Англия: кошмар Эмери продолжается, Пеп – снова на коне, а Гарначо лишил «Челси» победы

Всё лето мы следили за переходом Александера Исака в «Ливерпуль». Переход зависел от замены шведу. Взяли в итоге Ника Вольтемаде – и он в первом же матче принёс победу «Ньюкаслу» над «Вулверхэмптоном» (1:0): забил головой после навеса. «Сандерленд», вернувшийся в АПЛ, продолжает удивлять результатами: теперь ничья с «Кристал Пэлас» (0:0) и девятое место в чемпионате. «Борнмут» тоже неплох: переиграл «Брайтон» за счёт голов Алекса Скотта и Антуана Семеньо (2:1).

Ник Вольтемаде Фото: Stu Forster/Getty Images

Первый топ-матч тура – «Арсенал» – «Ноттингем Форест». У Ангелоса Постекоглу трудная задача: теперь нужно превратить контратакующую команду в романтическую прессинг-машину. Неизвестно, сколько на это уйдёт времени, но к этой встрече точно ничего не подготовили. «Форест» сидел в штрафной, надеясь увезти очки с «Эмирейтс». Может, у них и получилось бы, не забей Мартин Субименди шикарным дальним ударом в первом тайме. Гостям пришлось раскрыться, однако гол Виктора Дьёкереша и итоговый дубль Субименди оставили Постекоглу с разгромом в дебютном матче.

«Астон Вилле» совсем плохо. «Эвертон» умудрился перебить гостей в три раза, команде Дэвида Мойеса не везло только с точностью (всего два попадания в створ) – а так выбили почти 2 xG, согласно Undestat. У команды Унаи Эмери моментов на 0,35 xG. На этом кошмар не заканчивается: «Астон Вилла» – единственная команда в семи лигах Англии без забитых мячей, плюс у неё худший старт в Премьер-лиге в клубной истории: 0 побед в четырёх турах. Бэд ибининг.

После разгрома «Ноттингем Форест» показалось, что «Вест Хэм» выздоравливает. Как бы не так. Провели беззубый матч с «Тоттенхэмом», набирающим обороты после назначения Томаса Франка.

ИГРОКИ «ТОТТЕНХЭМА» Фото: Yui Mok/Getty Images

Главная звёздочка матча – Лукас Бергвалль. 19-летний швед здорово открылся в штрафной под заброс и головой переправил мяч в дальний угол, а потом элегантно сохранил владение под прессингом и отдал голевую на Микки ван де Вена. У «молотобойцев» было несколько индивидуальных вспышек, в том числе необъяснимо глупое удаление Томаша Соучека — полетел прямой ногой в соперника. Похоже, Грэму Поттеру работать осталось недолго.

«Бывшая» Томаса Франка тоже неплохо себя чувствует: вырвала очки у «Челси», который на хорошем ходу. «Брентфорд» открыл счёт, но во втором тайме забил Коул Палмер – впервые с января с игры в АПЛ, а на 85-й Мойсес Кайседо от души бахнул из-за штрафной.

Энцо Мареска готовился праздновать камбэк, пока не случился угловой на 90+3-й минуте: Алехандро Гарначо не смог сдержать Фабиу Карвалью на стандарте – и португалец спокойно положил мяч в пустой угол ворот.

ИГРОКИ «ЧЕЛСИ» Фото: Bradley Collyer/Getty Images

«Ливерпуль» неоднозначно начал сезон. Закупился топ-игроками, но вырывает победы на валидоле. С другой стороны, победы есть победы, и все они добыты в концовках, что показывает характер и физическую готовность мерсисайдцев. В этот раз всё решил гол Мохамеда Салаха с пенальти на 90+5-й минуте. «Ливерпуль» стал первой командой в истории АПЛ, выигравшей четыре матча подряд благодаря победным голам после 80-й минуты.

Ну а «МЮ» остаётся «МЮ». Неудачный исход в дерби так же мог сгустить тучи и над головой Хосепа Гвардиолы – футболисты «Сити» не остались в стороне и порадовали каталонца эталонным футболом. Эрлинг Холанд отметился традиционным уже дублем, а вот кто удивил, так это Фил Фоден. Англичанин разочаровал в прошлом сезоне и не забивал в АПЛ с января – однако в дерби открыл счёт ударом головой. Справедливости ради, это не худшее дерби в исполнении «МЮ» за последние годы – но какая разница, если на табло 0:3?

Испания: возвращение Антони, мучения мадридского «Реала», первая победа «Атлетико», а «Барса» – в огне

«Атлетик» впервые потерял очки в этом сезоне и распрощался со статусом лидера Ла Лиги – постарался «Алавес» (0:1). «Сельта» сейчас одна из любимых испанских команд у гиков, но с результатами пока не ахти (15-е место) – хотя у «Жироны» всё ещё плачевнее (каталонцы вообще на последнем месте). Кто из них хуже по уровню игры, так и не выяснили (1:1).

Ещё одна ничья – у «Бетиса» с «Леванте» (2:2). Андалусцы проигрывали 0:2 к 10-й минуте, однако урвали очки благодаря голам Кучо Эрнандеса и Пабло Форнальса. Антони провёл на поле все 90 минут: оценка 7,3 на WhoScored, шесть ударов по воротам и три успешные обводки.

Но поговорим об игре «Реал Сосьедад» – «Реал». Прекрасный матч в исполнении Килиана Мбаппе, который чуть не перекрыл судейский скандал. На 32-й минуте арбитр Хесус Хиль Мансано удалил Дина Хёйсена за фол последней надежды, хотя эпизод происходил в центре поля, а на подстраховку летел Эдер Милитао. После удаления «Реал» сделал счёт 2:0 и весь второй тайм провёл в режиме жёсткого «автобуса». «Сосьедад» не смог преодолеть мадридскую броню: басков не воодушевили даже гол Микеля Оярсабаля с пенальти и возвращение Арсена Захаряна.

«Атлетико» тоже не промах, поэтому Диего Симеоне рано списывать. Да, мадридцы плохо стартовали в Ла Лиге (0 побед в трёх стартовых турах), но, кажется, Диего преодолеет кризис. «Матрасники» дважды вскрыли оборону «Вильярреала»: сначала благодаря вбеганию вторым темпом от вездесущего Пабло Барриоса, а потом Николас Гонсалес ударом головой забил в дебютном матче. Могли довести дело и до разгрома, но арбитр не засчитал гол Клемана Лангле с углового. А ещё Антуан Гризманн, кажется, пришёл в себя: классно отрабатывал в обороне и создал два голевых момента. «Ливерпулю» – бояться!

РАДОСТЬ ИГРОКОВ «АТЛЕТИКО» Фото: Florencia Tan Jun/Getty Images

«Барселона» перед матчем лишилась сразу двух игроков основы: Ламин Ямаль травмировал пах, у Гави проблемы с коленом. Добавим травмы Френки де Йонга и Алекса Бальде и Рафинью в запасе – бразилец опоздал на разминку, и Ханс-Дитер Флик применил дисциплинарные санкции. Показалось, что «Валенсия» сумеет дать бой. Только показалось. Каталонцы вообще не заметили гостей, Рафинья, выйдя на замену, оформил дубль, Маркус Рашфорд совершил первое результативное действие за новый клуб (ассист), а Роберт Левандовски забил первые мячи в сезоне.

Ещё одна радость для болельщиков: спустя год на поле вернулся 18-летний опорник Марк Берналь. Он поразил всех в начале прошлого сезона, однако затем порвал крестообразную связку – теперь снова готов зажигать.

Италия: космическое дерби, дебютные голы Модрича и Хойлунда

«Аталанта» одержала первую в сезоне победу при Иване Юриче: обыграла «Лечче» с крупным счётом – 4:1. А вот Маурицио Сарри пока не спасает «Лацио»: римляне уступили вернувшемуся в Серию А «Сассуоло» (0:1), который перед этим вообще был без очков.

Вероятно, лучший матч выходных прошёл в Турине. Непримиримые соперники не стали размениваться и наколотили семь мячей на двоих. Здесь уйма сюжетов: две голевые от Бремера (Джорджо Кьеллини в восторге и уже сказал, что бразилец сильнее его), голы от братьев Тюрам и победный скример от никому не известного черногорца Василие Аджича.

Антонио Конте стоит чаще присматриваться к распродажам в магазине «Манчестер»: Расмусу Хойлунду хватило 14 минут, чтобы забить за «Наполи». Другая манчестерская легенда Кевин Де Брёйне отличился с пенальти. К 51-й минуте неаполитанцы уже вели 3:0 на чужом поле – за «Фиорентину» было даже обидно. Давид Де Хеа выручал, хозяева хорошо играли в атаке, однако чего-то не хватало для решающего удара. На 79-й Лука Раньери пушкой из штрафной сократил отставание, и «фиалки» помчали за камбэком. Было реально страшно, но оборона «Наполи» не дрогнула.

РАДОСТЬ ИГРОКОВ «НАПОЛИ» Фото: Gabriele Maltinti/Getty Images

Джан Пьеро Гасперини резко полюбил счёт 1:0 – уже третий тур подряд заканчивается для его команды с этими цифрами на табло. Технически, правда, с «Торино» случились 0:1. «Рома» потерпела первое поражение в сезоне. Команду приговорила контратака соперника: туринцы 15 секунд пытались прорваться от своей штрафной к чужой, дважды чуть не потеряли мяч, но в итоге Джованни Симеоне забил кручёным ударом. На ответные меры римлян не хватило.

Есть две новости для болельщиков «Милана». Первая – плохая: Мик Меньян опять травмировался. Вторая – хорошая: Лука Модрич забил дебютный мяч за команду. И он же стал победным! Хорват сам же запустил позиционную атаку, а потом завершил её – радовался, как 18-летний юниор. В концовке «Милан» мог делать счёт 2:0 – Кристофер Нкунку упал в штрафной, но судья не поставил пенальти – Массимилиано Аллегри вышел из себя и получил красную за споры.

Лука Модрич Фото: Marco Luzzani/Getty Images

Германия: очередное унижение «Гамбурга», «Байеру» стало лучше без тен Хага

Оплеуха от «Баварии» в 1-м туре положительно сказалась на «РБ Лейпциг» – вторая победа кряду, на этот раз пострадал «Майнц» (1:0). «Штутгарт» продал Вольтемаде и поплыл – поражение в матче с «Фрайбургом» (1:3). «Вердер», оказывается, не так плох, как многие предсказывали – бременцы разгромили «Боруссию» в Мёнхенгладбахе (4:0) и закрепились на девятой строчке.

«Байер» пока что главный поставщик веселья в Европе. Эрика тен Хага попросили выйти, теперь команду тренирует Каспер Юльманн – и леверкузенцы сразу же добыли первую победу в Бундеслиге. Но какую! Вели 2:0 после первого тайма, пропустили, а потом остались вдевятером из-за удалений Роберта Андриха и Игнасио Фернандеса. По сути, «Байер» вытащил Алехандро Гримальдо, дважды забивший прямым ударом со штрафного. Теперь испанец – лучший по голам со штрафных за последние два года, у него их набралось шесть.

РАДОСТЬ ИГРОКОВ «БАЙЕРА» Фото: Lars Baron/Getty Images

Ещё к одному топу – дортмундской «Боруссии». Судьбу хозяев предопределило удаление на 21-й минуте: Буду Зивзивадзе лежа скопировал лого Бундеслиги и шипами въехал в Феликса Нмечу. В такой ситуации даже прагматичная команда Нико Ковача разыгралась: 17 ударов и два гола. Сначала Серу Гирасси забил головой так, будто играет в FIFA на уровне сложности «новичок», а потом Максимилиан Байер установил окончательный счёт, добив в пустые после паса Карима Адейеми. Дортмундцы поднялись на второе место и отстают от «Баварии» на два очка.

Теперь к мюнхенцам. Вернее, к «Гамбургу», который, как сейчас кажется, не задержится в Бундеслиге. После трёх туров у него всего одно очко, а теперь команда получила пять от «Баварии» (с дублем Гарри Кейна). Ещё отметился Луис Диас: он отличился в первых трёх матчах чемпионата, и это клубный рекорд. А «Гамбургу» остаётся свыкнуться со званием одной из главных жертв мюнхенцев: в последних 10 матчах в Мюнхене общий счёт противостояния – 56:3. Хотя в 2013-м вообще закончили 9:2, так что всё не так и ужасно.

РАДОСТЬ ИГРОКОВ «БАВАРИИ» Фото: Adam Pretty/Getty Images

Франция: «ПСЖ» теряет лидеров, «Монако» победил без Головина

«Лилль» хочет побороться за первое место в этом сезоне: после победы в матче с «Тулузой» (2:1), у «догов» 10 очков и второе место в Лиге 1. «Париж» добыл уже вторую победу на старте турнира – во встрече с «Брестом» (2:1). «Лион» упустил возможность сравняться с «ПСЖ»: «Ренн» сравнял счёт на 80-й, а после 90+5-й минуты забил ещё два и вырвал победу.

«Марсель» изгнал нарушителей порядка в лице Адриена Рабьо и Джона Роу – теперь можно и в футбол поиграть. С «Лорьяном» получилось недурно: на 10-й минуте хозяева получили право на пенальти, а судья оставил соперника в меньшинстве (хотя наказание для Дарлина Йонгва показалось чересчур суровым), запустив проект «Разгром». Мэйсон Гринвуд оформил 1+1, Найеф Агер отметился «пушкой страшной» в концовке, а Бенжамен Павар забил в дебютной игре за марсельцев.

Александр Головин пропустил игру из-за мер предосторожности – слишком интенсивным вышел матч со сборной Катара. Однако «Монако» справился и без него. Монегаски открыли счёт на восьмой минуте уж очень странным образом: мяч после рикошета отлетел в руки вратарю «Осера», а потом от них отскочил в сетку ворот. Следом отметился Вандерсон: вбежал в штрафную, убрал на замахе соперника и спустя мгновение пробил в ближний. Чумовой гол! Третий мяч снова пришёл после углового, но там обошлось без помощи чужого вратаря.

Главный послематчевый итог после матча с «Лансом»: у парижан почти не осталось здоровых игроков в атаке. Дезире Дуэ и Усман Дембеле травмировались ещё в сборной Франции, а Хвичу Кварацхелию хватило лишь на полчаса. Грузин получил травму лодыжки и досрочно покинул поле. Во втором тайме травмировались Ли Кан Ин и Лукас Бералдо – в общем, кошмар. Хоть Брэдли Баркола остался здоров: он забил оба мяча. Такими темпами Луису Энрике придётся выпускать Матвея Сафонова на фланг атаки.

Хвича Кварацхелия получил травму Фото: Tnani Badreddine/Getty Images

Вне топ-5: мастер-класс от Онана, голевые действия Оздоева и сумасшествие в Нидерландах

Магомед Оздоев оформил 1+1 в матче с греческим ОФИ и помог добыть победу (2:1). Фёдор Чалов появился на поле во втором тайме, но не забил. А «Галатасарай» в Турции переиграл «Эюпспор» (2:0), один из мячей в активе Мауро Икарди.

ПСВ и НЕК сыграли один из самых весёлых матчей уикенда. Хозяева так круто стартовали, что многие стали всерьёз пророчить им борьбу за чемпионство. К тому же неймегенцы показывают крайне смелый футбол даже для Эредивизии: душили чемпиона прессингом почти всем составом, перебили по владению (60/40) и ударам (20:18). Но класс оказался на стороне команды Петера Боша.

Ну а в Турции постоянно происходит какое-либо сумасшествие. Как насчёт того, что Андре Онана сделал восемь сейвов и заработал оценку 8,7 за матч? Матч вышел крайне безумным: на 17-й минуте «Трабзонспор» остался в меньшинстве, судья же не засчитал чистый гол «Фенербахче», посчитав, что мяч не пересёк линию.

Доменико Тедеско Фото: Serhat Cagdas/Getty Images

В итоге Доменико Тедеско дебютировал в качестве главного тренера «Фенера» с победы, а Онана доказал, что «Юнайтед» реально проклят.