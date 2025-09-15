Спаситель «Краснодара», герой «Крыльев» или Батраков? Кто лучший в 8-м туре РПЛ

8-й тур МИР РПЛ получился провальным для гостей — они не одержали ни одной победы. Поэтому в нашем списке претендентов на звание лучшего футболиста в основном представители домашних команд. Ваша задача — распределить их по местам.
В ходе голосования футболисты будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
- Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
- Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
Иван Олейников, «Крылья Советов»
Самарская команда недружелюбно встретила возвращение Игоря Осинькина с точки зрения итогового результата. Долгое время на табло горели нули, а потом за дело взялся Олейников. Иван вышел на поле на 67-й минуте и за оставшееся время поучаствовал в обеих голевых комбинациях. Сначала забил сам красивым ударом в дальний угол, затем ассистировал Владимиру Игнатенко. Похоже, информационный фон (несостоявшийся трансфер в «Локомотив») не сказался на Иване негативно. Кстати, Олейников нанёс три удара — больше всех в команде. А ещё отдал 92% точных передач, заработал один фол и выиграл четыре единоборства из шести.
Никита Кривцов, «Краснодар»
Действующий чемпион России вышел на матч с «Акроном» без Джона Кордобы — колумбиец схватил дисквалификацию. «Краснодар» выставил номинального полузащитника Никиту Кривцова на позиции «ложной девятки». И тот не подвёл. Кривцов нанёс пять ударов (четыре — в створ) и оформил победный гол. У Никиты 13 точных передач из 15, два заработанных фола, семь выигранных единоборств из 12, три успешных отбора и один перехват. Теперь у Мурада Мусаева есть ещё один вариант на случай отсутствия Кордобы.
Ливай Гарсия, «Спартак»
Лучший матч нападающего в РПЛ с точки зрения статистики. Ливай оказался в России в начале 2025 года и с того момента забил пять мячей. Два из них — в прошедшем дерби. Кстати, «Динамо» можно назвать любимым соперником Гарсии в России — у него уже три гола в матчах с бело-голубыми. Что по цифрам в прошедшей игре? Четыре удара (два — в створ, один – в перекладину), семь точных передач из 11, два перехвата. Интересно, что покажет Ливай в ближайших матчах РПЛ.
Бителло, «Динамо»
Бразилец не забил ни одного мяча в первых семи турах. Но в 8-м его прорвало — оформил дубль в дерби со «Спартаком». За весь прошлый сезон РПЛ Бителло отметился тремя результативными ударами. Возможно, в этом он будет куда успешнее. Хавбек нанёс четыре удара (три раза попал в створ), заработал один фол, отдал 85% точных передач и совершил три перехвата. Помимо этого, у него четыре точных паса под удар из четырёх. Плюс получил 32 передачи — самый высокий показатель среди всех игроков «Динамо».
Алексей Батраков, «Локомотив»
Сразу оговоримся, что мы видели и более качественные матчи в исполнении Батракова. На этот раз Алексею пришлось тяжело — «Ахмат» перекрыл свободные зоны и качественно оборонялся. Но молодой талант забил даже в такой ситуации, и это дорогого стоит. В концовке он спас «Локомотив» от поражения — теперь у Батракова восемь голов в восьми матчах РПЛ. Вот это темп! Четыре удара (один — в створ), один заработанный фол, три выигранных единоборства из семи, один отбор, четыре перехвата — статистика полузащитника в прошедшем матче.
Константин Кучаев, «Ростов»
«Ростов» сенсационно прервал рекордную серию ЦСКА без поражений. Для победы хватило одного гола, который оформил экс-футболист красно-синих. Теперь Кучаев выводит на поле с капитанской повязкой «Ростов». Гол стал следствием прессинга полузащитника, а пас Игоря Акинфеева превратился в «привоз». Кучаев оказался самым нацеленным на чужие ворота в составе хозяев. Он нанёс четыре удара — больше всех в команде. Константин выиграл шесть единоборств из девяти, выполнил два отбора и заработал на себе один фол.
Лучшим был другой игрок
Возможно, лучшим футболистом был тот, кого мы не включили в список. К примеру, нападающий «Рубина» Мирлинд Даку снова был полезен, а Николай Рассказов провёл хороший матч в составе «Крыльев Советов». Продуктивно сыграли два атакующих футболиста «Ахмата» Лечи Садулаев и Эгаш Касинтура. Олакунле Олусегун из «Пари НН» поучаствовал во второй победе команды в сезоне — роскошный голевой удар «ножницами». Пишите в комментариях, если лучшего игрока тура нет в нашем списке.
Хуан Босельи, «Пари НН»
Уругваец ярко показал себя во встрече с прямым конкурентом — «Оренбургом». Саранск — счастливый город для Босельи. Там он отметился голом во встрече с махачкалинским «Динамо» (2:0), а в прошедшем туре отгрузил «двушку» в ворота оренбуржцев. 19 точных передач из 22, две успешные обводки из четырёх, четыре удара (два — в створ) — статистика Хуана в прошедшем матче. Особенно хорош был второй гол, когда Босельи легко ушёл от защитника и вонзил мяч в ближний угол.
Денис Адамов, «Зенит»
Клуб из Санкт-Петербурга не прервал серию «Балтики» без поражений в РПЛ. Адамов начинал сезон в статусе сменщика Евгения Латышонка, однако со временем отправил того в запас. В Калининграде соперник нанёс три удара в створ, но Денис сохранил «сухарь». Сергей Пряхин хитроумно бил пяткой — Адамов справился, Чинонсо Оффор направлял мяч в ближний угол на последних секундах — вратарь снова спас «Зенит». К слову, серия Дениса без пропущенных мячей составляет уже три матча.
Дмитрий Кабутов, «Рубин»
«Рубин» справился дома с махачкалинским «Динамо» благодаря голу с пенальти. Кабутов оформил 36 возвратов мяча — с большим запасом лучший показатель в казанской команде. Кстати, это перехваты, подборы, выигранные единоборства, с которых завершается владение мячом соперника и открывается возможность для проведения атаки своей команды. Дмитрий выиграл 13 единоборств из 18, совершил три отбора и заработал на себе три фола.